Mamă a doi copii minori din Soroca judecată după ce a înjunghiat un bărbat: „Nu am vrut să-l omor”
Observatorul de Nord, 9 decembrie 2025 07:50
O femeie a fost condamnată la patru ani de închisoare cu suspendare, după ce a înjunghiat un bărbat în abdomen în timpul unui conflict izbucnit într-o gospodărie din Soroca. Incidentul, petrecut pe 24 iunie 2025, a fost declanșat pe fondul consumului de alcool și al unei dispute legate de bani, iar victima a suferit o […]
Acum 10 minute
08:10
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 9 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu un ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 17 lei, cu un ban mai puțin. Leul românesc va avea valoarea de 3 lei și […]
Acum 30 minute
07:50
Acum 2 ore
07:10
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Indiferent de zodie, fiecare dintre noi primește astăzi un semn clar de la Univers. Este timpul să ne prioritizăm emoțiile, să ne ascultăm intuiția și să avem grijă de echilibrul nostru interior. Dacă îți gestionezi energia cu înțelepciune, această zi agitată se poate transforma într-una extrem de revelatoare și eliberatoare. Descoperă ce îți rezervă astrele […]
06:30
Astăzi benzina este mai ieftină cu doi bani, iar motorina costă cu 11 bani mai puțin # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 9 decembrie 2025 – benzina se va ieftini cu 2 bani, iar motorina cu 11 de bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 23 de lei și 20 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să […]
Acum 4 ore
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 9 decembrie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme posomorâtă, valori termice joase, dar fără precipitații. Temperatura aerului se va încadra între +1 și +4 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 81 procente, iar vântul va bate cu viteza […]
Acum 8 ore
00:20
Un bărbat, transportat de urgență la spital după ce a vrut să aprindă focul cu benzină # Observatorul de Nord
Un bărbat de 46 de ani, din raionul Șoldănești, a ajuns cu arsuri la spital, după ce în locuința sa s-a produs o explozie. Acesta ar fi încercat să aprindă focul în sobă cu benzină, transmite tv8.md Potrivit unui comunicat al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), deflagrația s-a produs în satul Curătura, în […]
00:20
Ex-premierul Dorin Recean, decorat de Volodimir Zelenski. „Ucraina apreciază solidaritatea Moldovei” # Observatorul de Nord
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept" de gradul I, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ucrainean. Ordinul i-a fost înmânată la Chișinău de ambasadorul Ucrainei, Paun Rohovei, în numele președintelui Volodimir Zelenski, transmite moldpres.md Paun Rohovei a menționat că Ordinul reprezintă recunoașterea oficială […]
Acum 24 ore
17:30
Veste bună: SA Regia Apă Canal Soroca a recepționat un generator electric, în cadrul proiectului „Wasser” / VIDEO # Observatorul de Nord
Este vorba despre un proiect finanțat de Ministerul Federal de Externe al Germaniei, implementat de GIZ Moldova. La evenimentul de recepționare a generatorului au participat Rudolf Graf, managerul proiectului și Cristian Ciubotaru, consultant în cadrul acestui proiect. Mihai OJOG, directorul SA Regia Apă Canal Soroca: Noua noastră achiziție, în cadrul acestui proiect, este de o […]
16:00
Colega noastră, Dorina Cioca, este printre laureații concursului de materiale jurnalistice dedicate violenței împotriva femeilor și violenței în familie # Observatorul de Nord
În cadrul Campaniei internaționale „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen" a avut loc evenimentul de premiere a participanților la concursului de materiale jurnalistice dedicate subiectului violenței împotriva femeilor și violenței în familie, organizat de Centrul de Drept al Femeilor (CDF), în parteneriat cu Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI). Concursul a […]
15:40
Meteorologii analizează scenariul unei ierni foarte reci pe continent, pe fondul unui vortex polar mai slab decât în mod normal, fenomen ce ar putea permite incursiuni de aer arctic și episoade de frig intens după sărbători. Deși modelele indică un Crăciun mai blând, experții avertizează că începutul anului ar putea aduce o răcire accentuată în […]
13:00
Un lot de 374 kg de ceai a fost nimicit de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a câte 34 gr.) de „Ceai" importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc […]
11:30
Echipa de mini-fotbal pentru nevăzători din Soroca a ocupat locul IV în campionatul Republicii Moldova # Observatorul de Nord
Formația Chișinău-1 a devenit câștigătoarea primei ediții a campionatului Moldovei la mini-fotbal pentru nevăzători, organizată de Comitetul Paralimpic al Republicii Moldova în colaborare cu Federația Moldoenească de Fotbal și Ministerul Educației și Cercetării. Competiția s-a desfășurat pe 3 decembrie, de Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități, la Joma Arena din Chișinău, informează fmf.md. […]
11:10
Un „preț” mare pentru că a condus automobilul în stare de ebrietate – Mercedesul confiscat și un an și zece luni de închisoare # Observatorul de Nord
Procuratura Generală anunță că, la solicitarea acuzatorilor de stat din cadrul Procuraturii Hîncești, Oficiul Ialoveni, printr-o sentință recent emisă de instanța de judecată, a fost confiscat în folosul statului, un automobil, al unei persoane învinuite de comiterea infracțiunii de conducere a mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat, de către o […]
10:40
Fiica președintelui Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din RM a fost găsită moartă în apropiere de Chișinău # Observatorul de Nord
Tânăra găsită moartă recent, în apropiere de Chișinău, după ce a plecat de acasă pe 3 decembrie și a dispărut fără urmă, este Ella Goldberg (Foto: Colaj știri.md), fiica lui Isaac Goldberg, președintele Comunității Evreiești din Bălți și membru al Consiliului Comunității Evreiești din Republica Moldova, se arată într-un mesaj de condoleanțe pe rețele. „Comunitatea […]
10:40
The Economist: Rusia a pierdut peste 680 de mii de bărbați în războiul din Ucraina # Observatorul de Nord
Rusia a înregistrat pierderi echivalente cu 1% din populația masculină de dinainte de război, adică peste 680 de mii de bărbați, potrivit unei analize publicate de The Economist. Publicația estimează că totalul pierderilor militare ruse, incluzând morți și răniți, se ridică la 1–1,35 milioane de persoane, transmite moldpres.md În pofida costurilor umane ridicate, ritmul înaintării […]
10:10
Despre plăcinta cu brânză, cerșetori, parastas, icoane și cărți sfinte ne scriu elevii Cercului de Jurnalism și Științe ale Comunicării de la LT „Ion Creangă” # Observatorul de Nord
Plăcinta cu brânză Moș Andrei s-a dus la frizerie să se tundă. Spre marele său noroc stăpâna acesteia nu dispunea și de alți clienți, așa că l-a deservit în voie, adică fără să se grăbească. Mulțumindu-i frizeriței pentru trudă, bătrânul îi întinse banii solicitați și-și luă rămas bun de la ea, urându-i o zi bună […]
09:40
Ziua persoanelor cu dizabilități, despre bunătate și empatie – activitate de sensibilizare a tinerei generații # Observatorul de Nord
Recent, la Gimnaziul „Viorel Ciobanul" din satul Șuri s-a desfășurat un eveniment cu impact pentru comunitate, de Ziua persoanelor cu dizabilități, fiind parte a proiectului de sensibilizare „Să educăm copiii pentru diversitate", organizată și în cadrul Decadei educației pentru cetățenie democratică și drepturile omului. Evenimentul a avut ca scop sprijinirea persoanelor cu dizabilități și dezvoltarea […]
09:20
Inspectoratul de Poliție Soroca și Poliția de Frontieră combat braconajul și tăierile ilicite de masă lemnoasă # Observatorul de Nord
În acest weekend, Polițiștii de la Inspectoratul de Poliție Soroca , în colaborare cu Poliția de Frontieră a Republicii Moldova și inspectorii de mediu, au desfășurat acțiuni comune de prevenire și combatere a braconajului, precum și a tăierilor ilegale de masă lemnoasă. Activitățile au avut ca scop protejarea fondului silvic, menținerea echilibrului ecologic și descurajarea […]
09:10
Corul BELCANTO, de la Școala de Arte „Eugeniu Coca" din Soroca (dirijor Ludmila SAMARIN, maestru de concert Tudor TARUSOV) a obținut un nou succes remarcabil – PREMIUL I la Concursul Internațional „Alfrēds Feil"! Concursul, la care au participat colective corale din Letonia, Lituania, Slovacia, Bulgaria, Kazahstan, Ucraina, Polonia, Japonia și China a avut […]
09:10
Pedepse cu închisoarea pentru trei tineri implicați în traficul de droguri. Alți doi – plasați în arest # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea recentă a trei sentințe de condamnare în privința a doi tineri de 25 de ani și a unei tinere de 21 de ani, pentru comiterea infracțiunii de trafic de droguri în proporții deosebit de mari, informează procuratura.md. Pedepsele stabilite de instanță: • Primul tânăr (25 ani): 7 ani de închisoare cu executare […]
08:50
Este interzisă ilustrarea fructelor și legumelor la etichetarea produselor alimentare ce conțin doar arome # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează operatorii din domeniul alimentar despre intrarea în vigoare, la data de 11 noiembrie 2025, a modificărilor esențiale din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, informează ansa.gov.md NOILE REGLEMENTĂRII SE REFERĂ LA ETICHETAREA PRODUSELOR ALIMENTARE CARE CONȚIN DOAR AROME. Aceste modificări au survenit în mod special […]
08:40
PROFIL DE PROPAGANDIST // Alexei Petrovici (Солдат победы) – între memoria soldaților sovietici și finanțări de la organizații care justifică războiul din Ucraina # Observatorul de Nord
Сunoscut pentru acțiunile sale de comemorare a militarilor sovietici căzuți în al Doilea Război Mondial, Alexei Petrovici este și un promotor activ al narațiunilor false pro-Kremlin, în special legate de pretinsa „nazificare" a R. Moldova. Activitatea sa este legată de organizația de stat din Rusia Pravfond, care justifică războiul din Ucraina, fiind acuzată de propagandă militaristă […]
08:30
Femeia Moldovei 2025 a fost desemnată Doina Gherman, vicepreședinta parlamentului # Observatorul de Nord
Vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, a primit trofeul „Femeia Moldovei 2025", pe care l-a dedicat tuturor femeilor din țara noastră — „pentru că pe umerii lor s-a ținut Moldova de atâtea ori", scrie stiri.md. „Dragi femei ale Moldovei, voi sunteți cele care ați făcut mereu imposibilul – și când stăteați nopți întregi la capul copilului bolnav, […]
08:20
Cuirs valutar, 8 decembrie 2025: la început de săptămână dolarul costă 17,01 lei, iar euro este cotat la 19,81 lei # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 8 decembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 81 de bani, iar dolarul american costă 17 lei și un ban. Leul românesc costă 3 lei și 89 de bani. Rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna […]
Ieri
08:10
Rutele spre Rublenița, Egoreni, Căinarii Vechi, Parcani și Racovăț ar putea fi scoase la concurs de către Consiliul Raional Soroca # Observatorul de Nord
Consiliul Raional Soroca ar putea include în concurs mai multe rute regulate de transport public, în urma solicitărilor operatorilor locali și a Avizului pozitiv al Agenției Naționale Transport Auto. Măsura vine pentru a asigura continuitatea serviciilor publice de transport și pentru a preveni problemele financiare ale companiilor care deserveau aceste rute. În ședința Consiliului Raional […]
06:10
Meteo, 8 decembrie 2025: puțin soare, fără precipitații și temperaturi scăzute # Observatorul de Nord
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, în prima zi a săptămânii, vom avea puțin soare „cu dinți", iar probabilitatea unor precipitații este de doar 20 la sută. Valorile termice se vor încadra între -1 grad Celsius, în orele dimineții până la +3 grade Celsius pe parcursul zilei, umiditatea aerului va […]
06:00
„Vrăjitoare” din nordul republicii amendată pentru ritualuri fictive în sumă de peste 7000 de euro # Observatorul de Nord
O femeie care s-a prezentat drept persoană cu „capacități de a prezice viitorul" a fost condamnată de Judecătoria Bălți pentru escrocherie, după ce a obținut, în mai mulți ani, peste 144.000 de lei de la o victimă, sub pretextul unor „ritualuri" și „rugăciuni" care ar fi trebuit să rezolve probleme personale și sentimentale. Inculpata și-a […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Curs valutar, 7 decembrie 2025: euro costă 19 lei și 80 de bani, iar dolarul valorează 16 lei și 95 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului vașutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 7 decembrie 2025, euro u valoarează de 19 lei și 80 de bani. Dolarul american are valoarea de 16 lei și 95 de bani, Leul românesc costă 3 lei și 88 de bani, iar hrivna ucraineană se menține la valoarea de 40 de
06:10
Olga Lucovnicova, regizoare născută la Soroca, câștigă premiul pentru „Cel mai bun documentar moldovenesc” la Moldox Festival # Observatorul de Nord
Regizoarea Olga Lucovnicova, originară din Soroca, a fost premiată la Moldox Festival cu trofeul pentru „Cel mai bun documentar moldovenesc”, pentru filmul „ULTIMELE SCRISORI DE LA BUNICA MEA”. Premiera națională a fost un moment intens, încărcat de emoție, în care cineasta și-a prezentat munca în fața unui public care îi cunoaște atât creația, cât și […] Post-ul Olga Lucovnicova, regizoare născută la Soroca, câștigă premiul pentru „Cel mai bun documentar moldovenesc” la Moldox Festival apare prima dată în Observatorul de Nord.
6 decembrie 2025
20:50
Exclusiv: lista străzilor propuse pentru reparație în 2026 – Soroca Nouă și partea din deal cu peste 10 milioane de lei # Observatorul de Nord
Primăria Municipiului Soroca pregătește un buget consistent pentru reparația drumurilor în anul 2026: peste 21,65 milioane de lei ar putea fi alocate pentru lucrări capitale și curente, iar lista include atât străzi mari, cât și trotuare intens circulate. Proiectul urmează să fie supus votului la ședința Consiliului din luna decembrie. Investiții în infrastructură rutieră Conform […] Post-ul Exclusiv: lista străzilor propuse pentru reparație în 2026 – Soroca Nouă și partea din deal cu peste 10 milioane de lei apare prima dată în Observatorul de Nord.
19:00
Cureșnițeanca stabilită la Paris, Georgeta Cîșlaru, a devenit Doctor Honoris Causa la USARB # Observatorul de Nord
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți i-a conferit titlul onorific de Doctor Honoris Causa profesoarei universitare Georgeta Cîșlaru, originară din satul Cureșnița, raionul Soroca, și stabilită la Paris, într-o ședință solemnă a Senatului USARB. Evenimentul a avut loc pe 5 decembrie 2025, în Aula „Domnița Ileana”, și a celebrat revenirea simbolică acasă a unei […] Post-ul Cureșnițeanca stabilită la Paris, Georgeta Cîșlaru, a devenit Doctor Honoris Causa la USARB apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Refluxul gastric este o afecțiune digestivă, care se caracterizează prin simptome neplăcute, cum ar fi: arsuri la stomac, dureri în piept sau senzație de disconfort. Stilul de viață poate avea un impact asupra dezvoltării sale. Citește despre obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Atunci când te confrunți frecvent cu simptome de reflux gastric după ce […] Post-ul Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Aceste plăcinte cu cartofi și mărar, aurii și moi, sunt sunt ideale pentru momentele când vrei ceva sățios, dar rapid. Nu au nevoie de ingrediente complicate, iar prepararea lor este intuitivă. Au o crustă subțire, frumos rumenită, care cedează ușor sub presiunea degetelor, dezvăluind o umplutură cremoasă, catifelată și parfumată. Contrastul dintre exteriorul crocant și […] Post-ul Plăcinte cu cartofi și mărar la tigaie. Rețetă de post apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:10
Vrei să faci legume la cuptor? Trucul de care ai nevoie pentru a fi crocante și delicioase # Observatorul de Nord
Legumele coapte la cuptor sunt o opțiune delicioasă și sănătoasă pentru orice masă. În acest fel le vei accentua aromele naturale și le conferă o textură crocantă la exterior și o consistență fragedă la interior. Coacerea legumelor este simplă și nu necesită multe ingrediente. Totuși, trebuie să fii atentă la câteva detalii dacă vrei să […] Post-ul Vrei să faci legume la cuptor? Trucul de care ai nevoie pentru a fi crocante și delicioase apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Există unele preparate care, indiferent câte decenii trec peste ele, păstrează aceeași încărcătură de emoție și nostalgie. Unul dintre aceste preparate sunt delicioasele gogoși înfuriate, a căror rețetă ți-o oferim detaliată mai jos. Este rețeta unui desert tradițional născut din mâinile grijulii ale bunicii, care știa cum să îmblânzească orice aluat, oricât de „supărat” ar […] Post-ul Gogoși înfuriate, după rețeta bunicii. Desert tradițional, de post apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:30
Șase legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate # Observatorul de Nord
Când ne gândim la alimente bogate în vitamina C, portocalele sunt primele care ne vin în minte. Totuși, există multe vegetale care conțin o cantitate mai mare din această vitamină esențială. Iată o listă de legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Vitamina C este cunoscută în special pentru rolul său în […] Post-ul Șase legume care au mai multă vitamina C decât o portocală. Sunt perfecte pentru imunitate apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:20
Acest delicios snack circulă în mediul online de ceva vreme. Vezi care sunt beneficiile consumului de curmale cu unt și ce arată nutriționiștii în acest sens. Uneori asociate cu o bucățică de ciocolată neagră, aceste combinații par a fi deosebit de populare. Fructele uscate erau considerate cândva alimente cu indice glicemic ridicat. Înseamnă că aveau […] Post-ul Beneficiile consumului de curmale umplute cu unt. Ce arată nutriționiștii apare prima dată în Observatorul de Nord.
5 decembrie 2025
22:10
Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca aniversează 85 de ani de activitate / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Astăzi la Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca a avut loc festivitatea prilejuită de 85 de ani de la fondarea instituției. Elevi și absolvenți, profesori și oaspeți de onoare, toți au venit să cinstească forjeria de oameni de cultură de pe malul Nistrului. În discursul directorului Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca, Emilian […] Post-ul Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca aniversează 85 de ani de activitate / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:40
Cum se formează tarifele pentru apă: de ce nu contează apropierea municipiului Soroca de Nistru? # Observatorul de Nord
De fiecare dată când sunt majorate tarifele la apă pentru soroceni, auzim întrebări, iar în ultimii ani acestea se observă şi în comentarii pe rețelele de socializare, în care oamenii se arată nedumeriți de faptul că pe malul Nistrului apa este mai scumpă decât în alte orașe, aflate la zeci de kilometri distanţă. Așa că […] Post-ul Cum se formează tarifele pentru apă: de ce nu contează apropierea municipiului Soroca de Nistru? apare prima dată în Observatorul de Nord.
18:00
Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar întrebarea „Brad natural sau artificial?” revine în atenția sorocenilor. În timp ce unii se lasă cuceriți de mirosul și farmecul pomului adevărat, alții aleg comoditatea și durabilitatea unui brad artificial. Am hotărât să aflăm care sunt preferințele locuitorilor și motivele pentru care fac această alegere. „Anul 2025 l-am […] Post-ul Brad natural sau artificial? Sorocenii aleg între tradiție și confort apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Ziua Internațională a Voluntarului ne amintește, în fiecare an, că schimbarea începe cu oameni obișnuiți, care fac gesturi extraordinare. În comunitățile noastre, voluntariatul prinde contur prin poveștile celor care se implică zi de zi. Printre ei se numără și doi tineri care ne-au vorbit cu sinceritate despre drumul lor, despre începuturi și despre schimbarea pe […] Post-ul Voluntarii – oamenii care aduc lumină acolo unde este nevoie apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Bărbatul care a ucis o femeie în aprilie 2025, a comis mai multe furturi din locuințe, iar ulterior, a deschis focul asupra unui polițist – trimis pe banca acuzaților # Observatorul de Nord
Procuratura mun.Chișinău, Oficiul Ciocana a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată o cauză penală complexă ce vizează acțiunile unui bărbat cercetat pentru comiterea mai multor infracțiuni: omor intenționat, furturi săvârșite prin pătrundere în locuință, sustragerea și păstrarea ilegală a armelor și munițiilor, precum și tentativă de omor asupra unui reprezentant al […] Post-ul Bărbatul care a ucis o femeie în aprilie 2025, a comis mai multe furturi din locuințe, iar ulterior, a deschis focul asupra unui polițist – trimis pe banca acuzaților apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Trebuie să recunoaștem – societatea modernă globală este în plină criză. Ea nu a fost perfect stabilă niciodată și cunoaștem că se dezvoltă pe spirală, mânată de energia generată de crize, dar au existat perioade când la ieșirea din îmbrățișarea lor mortală societatea globală modernă a convenit asupra unor reguli comune care să dea viață […] Post-ul În căutarea codului pierdut al bunului-simț apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Mascații din BPDS „Fulger” au desfășurat 50 de percheziții, inclusiv în raionul Soroca # Observatorul de Nord
Ieri, ofițerii INI, în comun cu procurorii PCCOCS și mascații din BPDS „Fulger”, au desfășurat peste 50 de percheziții în mai multe raioane ale Republicii Moldova, inclusiv în municipiul Chișinău. Acțiunile au fost întreprinse în cadrul unui dosar penal privind pregătirea unor destabilizări și dezordini în masă pe teritoriul Republicii Moldova, instruirile având loc […] Post-ul Mascații din BPDS „Fulger” au desfășurat 50 de percheziții, inclusiv în raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Declarațiile bărbatului care a găsit drona de la Pepeni: „Am crezut că e îngrășământ” # Observatorul de Nord
Drona descoperită la Pepeni a fost găsită din întâmplare de un localnic care credea că este un sac de îngrășăminte. Bărbatul afirmă că nu era informat că trebuie să sune la 112 și plănuia să ducă obiectul militar la Primărie, transmite zugo.md. Potrivit acestuia, drona i-a părut inițial un sac de îngrășăminte. „Eu ziceam că-i un […] Post-ul Declarațiile bărbatului care a găsit drona de la Pepeni: „Am crezut că e îngrășământ” apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:10
Curs valutar, 5 decembrie 2025: euro crește cu patru bani, iar dolarul este mai scump cu un ban # Observatorul de Nord
Conform cursului vașutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 5 decembrie 2025, euro urcă la valoarea de 19 lei și 80 de bani, cu 4 bani mai mult decât ieri. Dolarul american urcă la valoarea de 16 lei și 95 de bani, cu un ban mai mult. Leul românesc va avea valoarea de […] Post-ul Curs valutar, 5 decembrie 2025: euro crește cu patru bani, iar dolarul este mai scump cu un ban apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Horoscopul zilei de 5 decembrie 2025. Leii își depășesc temerile. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua de astăzi îți aduce oportunități de creștere, momente de tandrețe, situații care cer adaptare și ocazii care te provoacă să te cunoști mai bine. Indiferent de zodie, primești o lecție valoroasă care te ajută să evoluezi și să privești înainte cu mai multă încredere. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia […] Post-ul Horoscopul zilei de 5 decembrie 2025. Leii își depășesc temerile. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:40
Culmea războiului: rușii își doresc ca un oraș „cucerit” să se numească Putingrad # Observatorul de Nord
Tableta de vineri Probabil, când Putin a atacat mișelește Ucraina avea în cap două scenarii, și ambele pozitive și dătătoare de speranță: primul – în două sau trei zile a doua armată a lumii (!!!) va mărșălui pe străzile Kievului (nu întâmplător în rucsacurile primilor ruși uciși în calea spre „victorie” a fost găsită și […] Post-ul Culmea războiului: rușii își doresc ca un oraș „cucerit” să se numească Putingrad apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Astăzi, 5 decembrie 2025, benzina și motorina se mai ieftinesc, cu doi bani și 21 de bani, respectiv # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 5 decembrie. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 23,23 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 20,12 lei, ceea ce înseamnă o ieftinire cu doi bani […] Post-ul Astăzi, 5 decembrie 2025, benzina și motorina se mai ieftinesc, cu doi bani și 21 de bani, respectiv apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 5 decembrie, vom avea o zi răcoroasă, dar fără precipitații. Astfel, valorile termice se vor încadra între +1 și +6 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de doar 10 la sută, umiditatea aerului va fi de 86 procente, iar vântul va bate cu viteza […] Post-ul Meteo, 5 decembrie 2025: vreme rece, dar fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
