DOC | Maia Sandu îl numește pe Dorin Recean emisar special pentru dezvoltare și reziliență

07:20

Euroclear, instituția de valori mobiliare din Belgia care păstrează majoritatea activelor rusești „înghețate” în Uniunea Europeană, afirmă că directoarea generală a instituției și-a asigurat servicii de protecție după ce a fost amenințată, dar neagă că bancherul care ar fi făcut amenințările ar avea vreun rol în activitățile sale. Reacția vine după ce o investigație de […] Articolul Amenințările de la compania care păstrează activele rusești înghețate în UE, dezvăluite de o investigație despre legăturile puternice ale unui bancher cu Moscova: „Nu vrei să sfârșești așa, nu?” apare prima dată în SafeNews.