În România, din 1 ianuarie 2026, intră în vigoare taxa pentru coletele sub 150 de euro de la Temu, Shein sau Trendyol
SafeNews, 10 decembrie 2025 15:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, toate coletele comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe în România. Măsura se aplică comenzilor de pe platforme precum Shein sau Temu (China) și Trendyol (Turcia) transmite SafeNews.md cu referire la antena3.ro. Astfel, coletele cu valoarea sub 150 de euro vor fi taxate cu 25 de
• • •
Acum 5 minute
16:00
Instrumentul tradițional românesc cobza a intrat oficial în Lista patrimoniului cultural imaterial al umanității UNESCO, în urma deciziei luate la cea de-a 20-a sesiune a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată între 8 și 13 decembrie, la New Delhi. Dosarul care a dus la această recunoaștere, intitulat „Cobza, cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale",
Acum 30 minute
15:40
În România, din 1 ianuarie 2026, intră în vigoare taxa pentru coletele sub 150 de euro de la Temu, Shein sau Trendyol # SafeNews
Începând cu 1 ianuarie 2026, toate coletele comandate din afara Uniunii Europene vor fi supuse unei noi taxe în România. Măsura se aplică comenzilor de pe platforme precum Shein sau Temu (China) și Trendyol (Turcia) transmite SafeNews.md cu referire la antena3.ro. Astfel, coletele cu valoarea sub 150 de euro vor fi taxate cu 25 de
Acum o oră
15:20
Taxe mai mari la marile muzee din Franța: după Luvru, și Versailles introduce tarife diferențiate pentru vizitatorii din afara Europei # SafeNews
Palatul Versailles va majora cu 3 euro preţul biletului de intrare pentru vizitatorii din afara Europei, o diferenţiere tarifară dorită de Ministerul Culturii şi deja aplicată în special la Luvru. Începând cu 14 ianuarie, cetăţenii din afara Spaţiului Economic European (SEE, care include Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia) vor trebui să plătească 35 de
Acum 2 ore
15:00
Cod galben de ceață valabil pe tot teritoriul țării: vizibilitate redusă până mâine dimineață # SafeNews
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață valabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 10 decembrie, ora 19:00 – 11 decembrie, ora 11:00. Meteorologii prognozează ceață densă, cu vizibilitate de 200 de metri sau mai puțin. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să circule cu atenție sporită, să adapteze viteza la condițiile de
14:50
Un bărbat terorizează târgul de Crăciun dintr-un oraș din Franța: a furat în fiecare zi globurile roșii din copaci, iar acum scoate plantele din ghivece # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost reținut la Mulhouse, în Franța, după ce, timp de două săptămâni, a smuls zilnic și a aruncat la gunoi globurile roșii de Crăciun din brazii care împodobesc orașul. Ulterior, a început să scoată plante decorative din jardinierele stradale. Supravegheat pe camere și deja cunoscut poliției
14:40
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va interveni non-stop: Ministrul Mediului anunță reformă majoră pentru combaterea încălcărilor de mediu # SafeNews
Inspectoratul pentru Protecția Mediului va avea, în curând, un sistem de intervenție operativă disponibil în permanență, zi și noapte. Măsura face parte dintr-o reformă anunțată de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, după ședința Guvernului, și are ca scop combaterea rapidă a încălcărilor care se produc în afara programului obișnuit. Ministrul a explicat că numeroase situații de
14:20
Indemnizațiile viagere ale sportivilor și antrenorilor de performanță vor fi retrase dacă sunt condamnați pentru infracțiuni grave # SafeNews
Executivul a aprobat astăzi, 10 decembrie 2025, o Hotărâre de Guvern care stabilește mecanismul prin care sportivii de performanță și antrenorii ce beneficiază de indemnizații viagere lunare din bugetul de stat își vor pierde definitiv acest drept dacă sunt condamnați definitiv pentru infracțiuni grave. Potrivit noilor reguli, dreptul la indemnizație este retras automat în cazuri
Acum 4 ore
13:50
Consiliul Concurenței sancționează două companii cu circa 6 milioane de lei pentru trucarea ofertelor la achiziția echipamentelor medicale # SafeNews
Consiliul Concurenței a sancționat două companii, SRL „GBG-MLD" și SRL „Prodomus", cu amenzi în valoare totală de aproximativ 6 milioane de lei, pentru constituirea unui cartel și trucarea ofertelor în cadrul procedurii de achiziție a sistemelor de compresii mecanice automate destinate IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească. Investigația a arătat că cele două
13:50
Cel puţin 19 persoane au murit în noaptea de marţi spre miercuri după ce două clădiri învecinate cu 4 etaje s-au prăbușit într-un cartier din Fes, un oraş din nordul Marocului, potrivit unui bilanţ provizoriu anunțat de agenţia oficială de presă din Maroc MAP și citat de AFP. „Alte 16 persoane au fost rănite", potrivit
13:20
Tariful la energia electrică ar putea crește: precizările ministrului energiei, Dorin Junghietu # SafeNews
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a explicat astăzi, înainte de ședința Guvernului, că tariful la energia electrică ar putea fi majorat în perioada următoare, ca urmare a creșterii costurilor generate de ajutorul de avarie utilizat de Moldova pentru aprovizionarea energetică. „Ajutorul de avarie nu este o energie achiziționată comercial, este accesată în regim de urgență și
13:10
Guvernul a prezentat un proiect de lege care prevede mai multe măsuri menite să stimuleze economia și să sprijine familiile. Una dintre principalele noutăți este aplicarea cotei zero la impozitul pe profitul nedistribuit pentru companiile cu până la 100 de milioane de lei cifră de afaceri anuală și sub 249 de angajați. Pe partea de
12:50
Thailanda a atacat Cambodgia cu avioane de vânătoare. F-16 au bombardat sate de la frontieră # SafeNews
Avioane de vânătoare thailandeze au lansat miercuri dimineață atacuri aeriene pe teritoriul Cambodgiei, în contextul escaladării confruntărilor de la frontieră. Potrivit presei locale, F-16 au bombardat cel puțin două sate din provincia Meanchey. Potrivit Khmer Times, care a citat Ministerul Apărării din Cambodgia, avioane F-16 au lansat cel puţin două bombe asupra satelor din provincia
12:40
În ultimele 24 de ore, polițiștii de patrulare au depistat mai mulți conducători auto aflați sub influența alcoolului, în mai multe localități din țară. Astfel, la Chișinău, pe strada Nicolae Testemițanu, a fost oprit un bărbat de 57 de ani, care conducea un Volkswagen, având 1,22 mg/l alcool în aerul expirat. Tot în Chișinău, pe
12:30
Facilitățile fiscale și vamale pentru moldovenii care revin definitiv în țară, prelungite până în 2026 # SafeNews
Guvernul a aprobat prelungirea facilităților fiscale și vamale pentru cetățenii moldoveni care decid să revină definitiv în țară. Măsura permite menținerea scutirii de taxe pentru anumite bunuri de uz personal introduse de persoanele care se stabilesc în Republica Moldova, inclusiv pentru un mijloc de transport, în condiții prestabilite. Proiectul de lege, propus de un grup
12:20
Guvernul va acorda plăți compensatorii pentru angajații bugetari cu salarii mai mici de 6.300 de lei # SafeNews
Angajații din instituțiile bugetare ale căror salarii lunare, calculate pentru o normă întreagă, sunt mai mici de 6.300 de lei vor beneficia, începând cu 1 ianuarie 2026, de plăți compensatorii care să acopere diferența până la acest prag. Măsura a fost aprobată astăzi de Guvern, în contextul reexaminării salariului minim pe țară. Ministrul Finanțelor, Andrian
12:10
DOC | Maia Sandu a acordat cetățenia Republicii Moldova unor cetățeni din România și Belarus # SafeNews
Președinta Maia Sandu a semnat un decret prin care a acordat cetățenia Republicii Moldova mai multor persoane din străinătate. Astfel, cetățenii români Daniela-Simona Lungu, Narcis Lungu și Constantin Melinte au devenit oficial cetățeni ai Republicii Moldova. Totodată, Vadzim Fralou, un tânăr de 29 de ani din Belarus, a primit și el cetățenia țării noastre. Decretul
Acum 6 ore
12:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 10 decembrie 2025.
11:50
VIDEO | Tânăr reținut pentru trafic de droguri: ce au găsit polițiștii la domiciliul acestuia # SafeNews
Un tânăr de 28 de ani din satul Cărpineni a fost reținut de polițiști și procurori, fiind suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor în raionul Hîncești. Potrivit anchetatorilor, bărbatul acționa împreună cu alte persoane, având roluri bine stabilite în cadrul unei rețele care cultiva și distribuia droguri. Semințele de cannabis erau aduse din
11:40
Lovit, înjunghiat și ucis cu lopata: Cuplu din Chișinău condamnat pentru omor – fiecare a primit 18 ani de închisoare # SafeNews
Un bărbat de 45 de ani și o femeie de 48 de ani au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la câte 18 ani de închisoare pentru omor intenționat, pedepsele urmând să fie executate în penitenciare de tip închis, informează Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, pe 10 decembrie 2024, în curtea locuinței comune
11:30
VIDEO | Presa: Cum un „ofițer INI” și soția sa de la Curtea de Apel trăiesc pe picior mare din salariu și donațiile rudelor. Vilă de lux, apartamente și toate seriile X de la BMW # SafeNews
Un funcționar public, care în câțiva ani a reușit să călătorească de la CNA, la INI, PA și Serviciul Vamal, dar și soția sa, asistent judiciar la Curtea de Apel Centru, duc o viață de lux, cu mașini și locuințe de milioane, din salariile de funcționari și donații de la rude. Este vorba despre fostul
11:20
Poliția din Ialoveni a descoperit droguri și o armă ilegală în mai multe gospodării din localitățile Ulmu și Molești, vizând prevenirea și combaterea consumului și traficului de substanțe interzise. În urma unei informații operative, ofițerii Secției Securitate Publică au efectuat percheziții la patru adrese din satul Ulmu. Au fost ridicate pachețele cu substanțe interzise, folii
11:10
Guvernul Republicii Moldova a anunțat inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord de securitate socială cu provincia Quebec, Canada. Acesta va permite cetățenilor moldoveni care au lucrat legal în regiune să beneficieze de pensii pentru limită de vârstă, indemnizații pentru dizabilitate, pensii de urmaș și alte prestații sociale. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aproximativ 15.000
11:00
Guvernul a aprobat demisia Elenei Oleinic-Slivinschi, director adjunct al Agenției de Investiții # SafeNews
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, încetarea mandatului Elenei Oleinic-Slivinschi din funcția de director adjunct al Agenției de Investiții, ca urmare a cererii sale de demisie. Anunțul a fost făcut la începutul reuniunii Executivului. Proiectul de hotărâre privind eliberarea sa din funcție a fost prezentat Cabinetului de miniștri de secretarul general al Guvernului, Alexei
10:40
VIDEO | „Afacere de familie” pe Telegram: tată, fiu și concubina acestuia, reținuți împreună cu un complice pentru trafic de droguri # SafeNews
Patru persoane din Chișinău au fost reținute după ce au administrat două magazine online pe platforma Telegram pentru vânzarea drogurilor sintetice, precum metadonă, mefedronă și amfetamină, importate din Ucraina. Grupul era format dintr-un tată, fiul său, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar. Investigațiile efectuate timp de șapte luni de ofițerii Direcției
10:30
Difuzorii de publicitate proprietari sau gestionari ai panourilor și dispozitivelor publicitare au termen până la 15 decembrie 2025 să depună la Comisia Electorală Centrală declarațiile de intenție privind difuzarea publicității politice în anul 2026. Anunțul a fost făcut de CEC, care reamintește obligațiile legale aplicabile în acest domeniu. Solicitanții trebuie să prezinte informații despre condițiile
10:20
Președintele american Donald Trump a criticat marți seară, în fața susținătorilor săi din statul american Pennsylvania, politicile Europei de migrație și energie, avertizând că statele europene „ar trebui să fie atente". Trump a făcut aceste remarci în timpul unui discurs care a semănat cu un miting de campanie, în care a abordat inițial probleme economice
10:10
Meta pregătește o serie de actualizări vizuale pentru aplicația Facebook, schimbări care nu modifică fundamental modul de utilizare, dar aduc îmbunătățiri importante pentru accesibilitate și experiența utilizatorilor, potrivit News. Actualizările vor ajunge treptat pe telefoanele utilizatorilor în următoarele săptămâni. Una dintre cele mai vizibile modificări este mutarea butonului Marketplace în bara de navigare din partea
10:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova afirmă că vizita în SUA a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și a ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, „nu a generat efectele anunțate" și nu a produs rezultate vizibile pentru Republica Moldova. „Analiza obiectivă a faptelor demonstrează că vizita nu a produs rezultate practice și nu a contribuit la repoziționarea Moldovei
Acum 8 ore
10:00
Ședința Comisiei pentru control al finanțelor publice din 10 decembrie 2025.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 decembrie 2025.
10:00
Protest organizat de Forța Fermierilor.
09:40
VIDEO | Cetățean ucrainean condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri în valoare de peste 6 milioane lei # SafeNews
Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 38 de ani, a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru trafic de droguri, după ce a introdus prin contrabandă în Moldova droguri de tip alfa-PVP („s
09:30
Explozie într-o locuință din raionul Hîncești: un bărbat rănit după deflagrația butelii de gaz # SafeNews
O deflagrație produsă de o butelie de gaz într-o casă din satul Sărăteni, raionul Hîncești, a rănit un bărbat de 62 de ani în seara zilei de 9 decembrie 2025. Victima a suferit arsuri de gradul I la nivelul feței și membrelor superioare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor oferite […] Articolul Explozie într-o locuință din raionul Hîncești: un bărbat rănit după deflagrația butelii de gaz apare prima dată în SafeNews.
09:00
Vladimir Putin pregătește blocarea apelurilor telefonice din „țările neprietenoase”: ce motiv a inventat liderul de la Kremlin # SafeNews
Vladimir Putin pregătește o nouă măsură de izolare a Rusiei de restul lumii. După interzicerea aplicațiilor de socializare și comunicare din Occident, liderul rus s-a pronunțat pentru blocarea apelurilor telefonice din „țările neprietenoase”. Putin susține că măsura a fost propusă de așa-zisul Consiliu pentru Drepturile Omului din Rusia în scopul combaterii „fraudelor telefonice și pe […] Articolul Vladimir Putin pregătește blocarea apelurilor telefonice din „țările neprietenoase”: ce motiv a inventat liderul de la Kremlin apare prima dată în SafeNews.
08:50
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în discuții cu ambasadoarea Bulgariei privind situația din regiunea transnistreană # SafeNews
La 9 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Bulgaria în Republica Moldova, Maya Dobreva. În cadrul discuțiilor, oficialii au abordat evoluțiile recente din regiunea transnistreană, precum și direcțiile prioritare ale Chișinăului în promovarea politicilor de restabilire a spațiilor naționale unice pe ambele maluri ale Nistrului. Valeriu Chiveri […] Articolul Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în discuții cu ambasadoarea Bulgariei privind situația din regiunea transnistreană apare prima dată în SafeNews.
08:40
Radu Marian: Salariile la CNPF, ANRE și ANRCETI vor fi plafonate. La BNM nu vom interveni # SafeNews
Salariile angajaților din mai multe instituții de reglementare urmează să fie plafonate, pe fondul nemulțumirilor publice legate de lefurile considerate exagerate din aceste structuri. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, transmite SafeNews.md cu referire la IPN. Potrivit deputatului, măsura vizează instituțiile publice care nu sunt finanțate […] Articolul Radu Marian: Salariile la CNPF, ANRE și ANRCETI vor fi plafonate. La BNM nu vom interveni apare prima dată în SafeNews.
08:20
O amplă operaţiune de curăţare s-a desfăşurat marţi în sudul Angliei, pentru a strânge cantităţile mari de banane aduse de valuri în urma unui incident în care o navă portcontainer s-a răsturnat în apropierea Insulei Wight. Nava de marfă Baltic Kipper a pierdut sâmbătă 16 containere, dintre care opt conţineau banane obişnuite, două erau cu […] Articolul FOTO | „Invazie” de banane pe plajele din sudul Angliei: ce s-a întâmplat apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
08:00
O femeie care a pretins că e moștenitoarea unei familii bogate și a obținut de la bănci 30 de milioane de dolari e dată în urmărire de FBI, care crede că a fugit în Dubai # SafeNews
O femeie de 73 de ani care ar fi pretins în statul american California că este moștenitoarea unei familii înstărite este dată în urmărire după ce a obținut fraudulos aproape 30 de milioane de dolari de la bănci și alte instituții financiare, a anunțat Biroul Federal de Investigații (FBI), care crede că aceasta s-ar putea […] Articolul O femeie care a pretins că e moștenitoarea unei familii bogate și a obținut de la bănci 30 de milioane de dolari e dată în urmărire de FBI, care crede că a fugit în Dubai apare prima dată în SafeNews.
07:50
Germania va începe producția de rachete de croazieră Taurus avansate. Ce are în plus modelul NEO și câte astfel de rachete vrea pentru Bundeswehr # SafeNews
Germania planifică să înceapă în 2029 producția unei versiuni îmbunătățite a rachetei de croazieră Taurus, potrivit unei propuneri de buget consultate marți de agenția de presă Reuters și care este așteptată să fie aprobată de parlamentul de la Berlin săptămâna viitoare. Armata germană (Bundeswehr) dispune în prezent, în stocurile forțelor sale, de aproximativ 600 de […] Articolul Germania va începe producția de rachete de croazieră Taurus avansate. Ce are în plus modelul NEO și câte astfel de rachete vrea pentru Bundeswehr apare prima dată în SafeNews.
07:40
Premier Energy, grup activ în furnizarea și producția de energie electrică în România și unul dintre actorii dominanți pe piața energetică din Republica Moldova, va construi o nouă centrală electrică pe gaze naturale în România, la Brăila, și analizează dezvoltarea unui al doilea proiect similar. Informația a fost confirmată de oficialii companiei în cadrul teleconferinței […] Articolul Jucătorul-cheie din energia Moldovei ridică o nouă centrală pe gaze în România apare prima dată în SafeNews.
07:20
Amenințările de la compania care păstrează activele rusești înghețate în UE, dezvăluite de o investigație despre legăturile puternice ale unui bancher cu Moscova: „Nu vrei să sfârșești așa, nu?” # SafeNews
Euroclear, instituția de valori mobiliare din Belgia care păstrează majoritatea activelor rusești „înghețate” în Uniunea Europeană, afirmă că directoarea generală a instituției și-a asigurat servicii de protecție după ce a fost amenințată, dar neagă că bancherul care ar fi făcut amenințările ar avea vreun rol în activitățile sale. Reacția vine după ce o investigație de […] Articolul Amenințările de la compania care păstrează activele rusești înghețate în UE, dezvăluite de o investigație despre legăturile puternice ale unui bancher cu Moscova: „Nu vrei să sfârșești așa, nu?” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Premierul Alexandru Munteanu, discuții despre pregătirea drumurilor pentru iarnă, în cadrul ședinței Consiliului Fondului rutier # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, unde s-a discutat despre pregătirea drumurilor naționale pentru sezonul rece. Potrivit unui comunicat al Guvernului, pentru executarea lucrărilor de întreținere de iarnă – deszăpezire şi distribuirea materialului antiderapant, pe drumurile publice naționale vor fi antrenate 466 de unități de mașini şi utilaje rutiere. „Totodată, au fost […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, discuții despre pregătirea drumurilor pentru iarnă, în cadrul ședinței Consiliului Fondului rutier apare prima dată în SafeNews.
07:00
Kaja Kallas reacționează la criticile privind libertățile din Europa: Ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia” # SafeNews
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat marți că criticile aduse libertăților din blocul comunitar ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia”, referindu-se la documentul strategic al Casei Albe care critică politicile UE, relatează Reuters, citat de Digi24.RO. „Uniunea Europeană este însăși esența libertății”, a declarat Kallas, adresându-se unei comisii […] Articolul Kaja Kallas reacționează la criticile privind libertățile din Europa: Ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia” apare prima dată în SafeNews.
06:50
De la interimar la director: Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru conducerea Fabricii de Sticlă # SafeNews
Aureliu Luchin a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” și a trecut oficial de la statutul de director interimar la cel de director plin al întreprinderii. Concursul pentru ocuparea funcției vacante s-a desfășurat în două etape. În prima etapă, cea de preselecție, au fost examinate […] Articolul De la interimar la director: Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru conducerea Fabricii de Sticlă apare prima dată în SafeNews.
06:40
Fermierii greci continuă blocajele la nivel naţional pentru a protesta faţă de întârzierea plăţilor # SafeNews
Fermierii greci au continuat marţi blocajele la nivel naţional, perturbând traficul pe autostrăzile principale şi închizând intermitent trecerile de la frontieră pentru a protesta faţă de întârzierile în plata ajutoarelor agricole, relatează Reuters. Agricultorii au mobilizat mii de tractoare şi camioane în zeci de blocaje. Ei cer plata a peste 600 de milioane de euro […] Articolul Fermierii greci continuă blocajele la nivel naţional pentru a protesta faţă de întârzierea plăţilor apare prima dată în SafeNews.
06:30
Trump îi critică dur pe liderii europeni şi promite să le remodeleze politica într-un amplu interviu acordat POLITICO: „Cred că sunt slabi”; „Ei vorbesc, dar nu produc nimic, iar războiul continuă” # SafeNews
Preşedintele Donald Trump a criticat Europa ca fiind un grup de naţiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”, confirmând, într-un interviu acordat POLITICO, liniile directoare şocante din recenta strategie de securitate naţională a Casei Albe, în care aliaţii tradiţionali ai SUA sunt dispreţuiţi pentru că nu au reuşit să controleze migraţia şi să pună capăt […] Articolul Trump îi critică dur pe liderii europeni şi promite să le remodeleze politica într-un amplu interviu acordat POLITICO: „Cred că sunt slabi”; „Ei vorbesc, dar nu produc nimic, iar războiul continuă” apare prima dată în SafeNews.
06:20
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu s-a prezentat nici astăzi în instanţă. În schimb, magistraţii de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, l-au audiat pe complicele acestuia, un medic stomatolog, care l-ar fi ajutat […] Articolul Dosarul Ciochină capătă o nouă direcție după schimbarea declarațiilor complicelui apare prima dată în SafeNews.
06:10
Republica Moldova și Croația discută un proiect de Acord privind securitatea socială pentru cetățenii lor. Conform Infotag, marți, la negocierile de la Chișinău au participat reprezentanți moldoveni ai Fondului Național de Asigurări Sociale, experți ai autorităților competente din Croația, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilităților și a Capacității […] Articolul Moldova și Croația pregătesc un Acord privind securitatea socială pentru cetățeni apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:40
Producători majori de armament din India au avut întâlniri rare în Rusia pentru posibile parteneriate, în contextul presiunilor geopolitice şi al riscului de sancţiuni # SafeNews
Cel puţin şase directori ai unor mari companii indiene de apărare, inclusiv Adani Defence şi Bharat Forge, au participat în acest an la întâlniri confidenţiale în Rusia pentru a discuta potenţiale parteneriate şi proiecte comune, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate discuţiilor. Întâlnirile, care nu au fost dezvăluite anterior, au avut loc în timpul […] Articolul Producători majori de armament din India au avut întâlniri rare în Rusia pentru posibile parteneriate, în contextul presiunilor geopolitice şi al riscului de sancţiuni apare prima dată în SafeNews.
16:20
Securitatea națională, pe agenda discuțiilor dintre Munteanu și Secretarul General Adjunct al NATO # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Secretarul General Adjunct al NATO, Boris Ruge, în cadrul căreia au abordat situația de securitate din regiune și modalitățile prin care Alianța poate sprijini Republica Moldova în consolidarea rezilienței pe parcursul său european. Șeful Executivului a subliniat că parteneriatul cu NATO ajută țara să-și întărească capacitatea de […] Articolul Securitatea națională, pe agenda discuțiilor dintre Munteanu și Secretarul General Adjunct al NATO apare prima dată în SafeNews.
