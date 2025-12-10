În România, din 1 ianuarie 2026, intră în vigoare taxa pentru coletele sub 150 de euro de la Temu, Shein sau Trendyol

06:30

Preşedintele Donald Trump a criticat Europa ca fiind un grup de naţiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”, confirmând, într-un interviu acordat POLITICO, liniile directoare şocante din recenta strategie de securitate naţională a Casei Albe, în care aliaţii tradiţionali ai SUA sunt dispreţuiţi pentru că nu au reuşit să controleze migraţia şi să pună capăt […] Articolul Trump îi critică dur pe liderii europeni şi promite să le remodeleze politica într-un amplu interviu acordat POLITICO: „Cred că sunt slabi”; „Ei vorbesc, dar nu produc nimic, iar războiul continuă” apare prima dată în SafeNews.