Guvernul a aprobat demisia Elenei Oleinic-Slivinschi, director adjunct al Agenției de Investiții
SafeNews, 10 decembrie 2025 11:00
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, încetarea mandatului Elenei Oleinic-Slivinschi din funcția de director adjunct al Agenției de Investiții, ca urmare a cererii sale de demisie. Anunțul a fost făcut la începutul reuniunii Executivului. Proiectul de hotărâre privind eliberarea sa din funcție a fost prezentat Cabinetului de miniștri de secretarul general al Guvernului, Alexei […] Articolul Guvernul a aprobat demisia Elenei Oleinic-Slivinschi, director adjunct al Agenției de Investiții apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
11:20
Poliția din Ialoveni a descoperit droguri și o armă ilegală în mai multe gospodării din localitățile Ulmu și Molești, vizând prevenirea și combaterea consumului și traficului de substanțe interzise. În urma unei informații operative, ofițerii Secției Securitate Publică au efectuat percheziții la patru adrese din satul Ulmu. Au fost ridicate pachețele cu substanțe interzise, folii […] Articolul VIDEO | Percheziții și confiscări de droguri în raionul Ialoveni apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
11:10
Guvernul Republicii Moldova a anunțat inițierea negocierilor pentru semnarea unui acord de securitate socială cu provincia Quebec, Canada. Acesta va permite cetățenilor moldoveni care au lucrat legal în regiune să beneficieze de pensii pentru limită de vârstă, indemnizații pentru dizabilitate, pensii de urmaș și alte prestații sociale. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, aproximativ 15.000 […] Articolul Moldovenii care au muncit în Canada vor putea primi pensii și alte prestații sociale apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
11:00
Guvernul a aprobat demisia Elenei Oleinic-Slivinschi, director adjunct al Agenției de Investiții # SafeNews
Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, încetarea mandatului Elenei Oleinic-Slivinschi din funcția de director adjunct al Agenției de Investiții, ca urmare a cererii sale de demisie. Anunțul a fost făcut la începutul reuniunii Executivului. Proiectul de hotărâre privind eliberarea sa din funcție a fost prezentat Cabinetului de miniștri de secretarul general al Guvernului, Alexei […] Articolul Guvernul a aprobat demisia Elenei Oleinic-Slivinschi, director adjunct al Agenției de Investiții apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
10:40
VIDEO | „Afacere de familie” pe Telegram: tată, fiu și concubina acestuia, reținuți împreună cu un complice pentru trafic de droguri # SafeNews
Patru persoane din Chișinău au fost reținute după ce au administrat două magazine online pe platforma Telegram pentru vânzarea drogurilor sintetice, precum metadonă, mefedronă și amfetamină, importate din Ucraina. Grupul era format dintr-un tată, fiul său, concubina acestuia și o persoană responsabilă de gestionarea fluxului financiar. Investigațiile efectuate timp de șapte luni de ofițerii Direcției […] Articolul VIDEO | „Afacere de familie” pe Telegram: tată, fiu și concubina acestuia, reținuți împreună cu un complice pentru trafic de droguri apare prima dată în SafeNews.
10:30
Difuzorii de publicitate proprietari sau gestionari ai panourilor și dispozitivelor publicitare au termen până la 15 decembrie 2025 să depună la Comisia Electorală Centrală declarațiile de intenție privind difuzarea publicității politice în anul 2026. Anunțul a fost făcut de CEC, care reamintește obligațiile legale aplicabile în acest domeniu. Solicitanții trebuie să prezinte informații despre condițiile […] Articolul CEC reamintește: fără declarație de intenție, nu poate fi difuzată publicitate politică apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
10:20
Președintele american Donald Trump a criticat marți seară, în fața susținătorilor săi din statul american Pennsylvania, politicile Europei de migrație și energie, avertizând că statele europene „ar trebui să fie atente”. Trump a făcut aceste remarci în timpul unui discurs care a semănat cu un miting de campanie, în care a abordat inițial probleme economice […] Articolul Donald Trump, nou atac la adresa Europei: „Imigrația și energia o vor distruge” apare prima dată în SafeNews.
10:10
Meta pregătește o serie de actualizări vizuale pentru aplicația Facebook, schimbări care nu modifică fundamental modul de utilizare, dar aduc îmbunătățiri importante pentru accesibilitate și experiența utilizatorilor, potrivit News. Actualizările vor ajunge treptat pe telefoanele utilizatorilor în următoarele săptămâni. Una dintre cele mai vizibile modificări este mutarea butonului Marketplace în bara de navigare din partea […] Articolul Cum se schimbă design-ul Facebook apare prima dată în SafeNews.
10:10
Partidul Liberal Democrat din Moldova afirmă că vizita în SUA a Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și a ministrului Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, „nu a generat efectele anunțate” și nu a produs rezultate vizibile pentru Republica Moldova. „Analiza obiectivă a faptelor demonstrează că vizita nu a produs rezultate practice și nu a contribuit la repoziționarea Moldovei […] Articolul PLDM critică vizita autorităților la Washington și cere evaluare publică a rezultatelor apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Comisiei pentru control al finanțelor publice din 10 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Comisiei pentru control al finanțelor publice din 10 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova din 10 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:00
Protest organizat de Forța Fermierilor. Articolul LIVE | Protest organizat de Forța Fermierilor apare prima dată în SafeNews.
09:40
VIDEO | Cetățean ucrainean condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri în valoare de peste 6 milioane lei # SafeNews
Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 38 de ani, a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru trafic de droguri, după ce a introdus prin contrabandă în Moldova droguri de tip alfa-PVP („sare”) în valoare de peste 6.000.000 lei. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), inculpatul și-a recunoscut vinovăția […] Articolul VIDEO | Cetățean ucrainean condamnat la 9 ani de închisoare pentru trafic de droguri în valoare de peste 6 milioane lei apare prima dată în SafeNews.
09:30
Explozie într-o locuință din raionul Hîncești: un bărbat rănit după deflagrația butelii de gaz # SafeNews
O deflagrație produsă de o butelie de gaz într-o casă din satul Sărăteni, raionul Hîncești, a rănit un bărbat de 62 de ani în seara zilei de 9 decembrie 2025. Victima a suferit arsuri de gradul I la nivelul feței și membrelor superioare și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit informațiilor oferite […] Articolul Explozie într-o locuință din raionul Hîncești: un bărbat rănit după deflagrația butelii de gaz apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
09:00
Vladimir Putin pregătește blocarea apelurilor telefonice din „țările neprietenoase”: ce motiv a inventat liderul de la Kremlin # SafeNews
Vladimir Putin pregătește o nouă măsură de izolare a Rusiei de restul lumii. După interzicerea aplicațiilor de socializare și comunicare din Occident, liderul rus s-a pronunțat pentru blocarea apelurilor telefonice din „țările neprietenoase”. Putin susține că măsura a fost propusă de așa-zisul Consiliu pentru Drepturile Omului din Rusia în scopul combaterii „fraudelor telefonice și pe […] Articolul Vladimir Putin pregătește blocarea apelurilor telefonice din „țările neprietenoase”: ce motiv a inventat liderul de la Kremlin apare prima dată în SafeNews.
08:50
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în discuții cu ambasadoarea Bulgariei privind situația din regiunea transnistreană # SafeNews
La 9 decembrie 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a avut o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Bulgaria în Republica Moldova, Maya Dobreva. În cadrul discuțiilor, oficialii au abordat evoluțiile recente din regiunea transnistreană, precum și direcțiile prioritare ale Chișinăului în promovarea politicilor de restabilire a spațiilor naționale unice pe ambele maluri ale Nistrului. Valeriu Chiveri […] Articolul Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, în discuții cu ambasadoarea Bulgariei privind situația din regiunea transnistreană apare prima dată în SafeNews.
08:40
Radu Marian: Salariile la CNPF, ANRE și ANRCETI vor fi plafonate. La BNM nu vom interveni # SafeNews
Salariile angajaților din mai multe instituții de reglementare urmează să fie plafonate, pe fondul nemulțumirilor publice legate de lefurile considerate exagerate din aceste structuri. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, transmite SafeNews.md cu referire la IPN. Potrivit deputatului, măsura vizează instituțiile publice care nu sunt finanțate […] Articolul Radu Marian: Salariile la CNPF, ANRE și ANRCETI vor fi plafonate. La BNM nu vom interveni apare prima dată în SafeNews.
08:20
O amplă operaţiune de curăţare s-a desfăşurat marţi în sudul Angliei, pentru a strânge cantităţile mari de banane aduse de valuri în urma unui incident în care o navă portcontainer s-a răsturnat în apropierea Insulei Wight. Nava de marfă Baltic Kipper a pierdut sâmbătă 16 containere, dintre care opt conţineau banane obişnuite, două erau cu […] Articolul FOTO | „Invazie” de banane pe plajele din sudul Angliei: ce s-a întâmplat apare prima dată în SafeNews.
08:00
O femeie care a pretins că e moștenitoarea unei familii bogate și a obținut de la bănci 30 de milioane de dolari e dată în urmărire de FBI, care crede că a fugit în Dubai # SafeNews
O femeie de 73 de ani care ar fi pretins în statul american California că este moștenitoarea unei familii înstărite este dată în urmărire după ce a obținut fraudulos aproape 30 de milioane de dolari de la bănci și alte instituții financiare, a anunțat Biroul Federal de Investigații (FBI), care crede că aceasta s-ar putea […] Articolul O femeie care a pretins că e moștenitoarea unei familii bogate și a obținut de la bănci 30 de milioane de dolari e dată în urmărire de FBI, care crede că a fugit în Dubai apare prima dată în SafeNews.
07:50
Germania va începe producția de rachete de croazieră Taurus avansate. Ce are în plus modelul NEO și câte astfel de rachete vrea pentru Bundeswehr # SafeNews
Germania planifică să înceapă în 2029 producția unei versiuni îmbunătățite a rachetei de croazieră Taurus, potrivit unei propuneri de buget consultate marți de agenția de presă Reuters și care este așteptată să fie aprobată de parlamentul de la Berlin săptămâna viitoare. Armata germană (Bundeswehr) dispune în prezent, în stocurile forțelor sale, de aproximativ 600 de […] Articolul Germania va începe producția de rachete de croazieră Taurus avansate. Ce are în plus modelul NEO și câte astfel de rachete vrea pentru Bundeswehr apare prima dată în SafeNews.
07:40
Premier Energy, grup activ în furnizarea și producția de energie electrică în România și unul dintre actorii dominanți pe piața energetică din Republica Moldova, va construi o nouă centrală electrică pe gaze naturale în România, la Brăila, și analizează dezvoltarea unui al doilea proiect similar. Informația a fost confirmată de oficialii companiei în cadrul teleconferinței […] Articolul Jucătorul-cheie din energia Moldovei ridică o nouă centrală pe gaze în România apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
07:20
Amenințările de la compania care păstrează activele rusești înghețate în UE, dezvăluite de o investigație despre legăturile puternice ale unui bancher cu Moscova: „Nu vrei să sfârșești așa, nu?” # SafeNews
Euroclear, instituția de valori mobiliare din Belgia care păstrează majoritatea activelor rusești „înghețate” în Uniunea Europeană, afirmă că directoarea generală a instituției și-a asigurat servicii de protecție după ce a fost amenințată, dar neagă că bancherul care ar fi făcut amenințările ar avea vreun rol în activitățile sale. Reacția vine după ce o investigație de […] Articolul Amenințările de la compania care păstrează activele rusești înghețate în UE, dezvăluite de o investigație despre legăturile puternice ale unui bancher cu Moscova: „Nu vrei să sfârșești așa, nu?” apare prima dată în SafeNews.
07:10
Premierul Alexandru Munteanu, discuții despre pregătirea drumurilor pentru iarnă, în cadrul ședinței Consiliului Fondului rutier # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a prezidat ședința Consiliului Fondului rutier, unde s-a discutat despre pregătirea drumurilor naționale pentru sezonul rece. Potrivit unui comunicat al Guvernului, pentru executarea lucrărilor de întreținere de iarnă – deszăpezire şi distribuirea materialului antiderapant, pe drumurile publice naționale vor fi antrenate 466 de unități de mașini şi utilaje rutiere. „Totodată, au fost […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, discuții despre pregătirea drumurilor pentru iarnă, în cadrul ședinței Consiliului Fondului rutier apare prima dată în SafeNews.
07:00
Kaja Kallas reacționează la criticile privind libertățile din Europa: Ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia” # SafeNews
Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat marți că criticile aduse libertăților din blocul comunitar ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia”, referindu-se la documentul strategic al Casei Albe care critică politicile UE, relatează Reuters, citat de Digi24.RO. „Uniunea Europeană este însăși esența libertății”, a declarat Kallas, adresându-se unei comisii […] Articolul Kaja Kallas reacționează la criticile privind libertățile din Europa: Ar trebui îndreptate în altă parte, „poate către Rusia” apare prima dată în SafeNews.
06:50
De la interimar la director: Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru conducerea Fabricii de Sticlă # SafeNews
Aureliu Luchin a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al Î.S. „Fabrica de Sticlă din Chișinău” și a trecut oficial de la statutul de director interimar la cel de director plin al întreprinderii. Concursul pentru ocuparea funcției vacante s-a desfășurat în două etape. În prima etapă, cea de preselecție, au fost examinate […] Articolul De la interimar la director: Aureliu Luchin a câștigat concursul pentru conducerea Fabricii de Sticlă apare prima dată în SafeNews.
06:40
Fermierii greci continuă blocajele la nivel naţional pentru a protesta faţă de întârzierea plăţilor # SafeNews
Fermierii greci au continuat marţi blocajele la nivel naţional, perturbând traficul pe autostrăzile principale şi închizând intermitent trecerile de la frontieră pentru a protesta faţă de întârzierile în plata ajutoarelor agricole, relatează Reuters. Agricultorii au mobilizat mii de tractoare şi camioane în zeci de blocaje. Ei cer plata a peste 600 de milioane de euro […] Articolul Fermierii greci continuă blocajele la nivel naţional pentru a protesta faţă de întârzierea plăţilor apare prima dată în SafeNews.
06:30
Trump îi critică dur pe liderii europeni şi promite să le remodeleze politica într-un amplu interviu acordat POLITICO: „Cred că sunt slabi”; „Ei vorbesc, dar nu produc nimic, iar războiul continuă” # SafeNews
Preşedintele Donald Trump a criticat Europa ca fiind un grup de naţiuni „în declin”, condus de oameni „slabi”, confirmând, într-un interviu acordat POLITICO, liniile directoare şocante din recenta strategie de securitate naţională a Casei Albe, în care aliaţii tradiţionali ai SUA sunt dispreţuiţi pentru că nu au reuşit să controleze migraţia şi să pună capăt […] Articolul Trump îi critică dur pe liderii europeni şi promite să le remodeleze politica într-un amplu interviu acordat POLITICO: „Cred că sunt slabi”; „Ei vorbesc, dar nu produc nimic, iar războiul continuă” apare prima dată în SafeNews.
06:20
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu s-a prezentat nici astăzi în instanţă. În schimb, magistraţii de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, l-au audiat pe complicele acestuia, un medic stomatolog, care l-ar fi ajutat […] Articolul Dosarul Ciochină capătă o nouă direcție după schimbarea declarațiilor complicelui apare prima dată în SafeNews.
06:10
Republica Moldova și Croația discută un proiect de Acord privind securitatea socială pentru cetățenii lor. Conform Infotag, marți, la negocierile de la Chișinău au participat reprezentanți moldoveni ai Fondului Național de Asigurări Sociale, experți ai autorităților competente din Croația, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Afacerilor Externe și Consiliului Național pentru Determinarea Dizabilităților și a Capacității […] Articolul Moldova și Croația pregătesc un Acord privind securitatea socială pentru cetățeni apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:40
Producători majori de armament din India au avut întâlniri rare în Rusia pentru posibile parteneriate, în contextul presiunilor geopolitice şi al riscului de sancţiuni # SafeNews
Cel puţin şase directori ai unor mari companii indiene de apărare, inclusiv Adani Defence şi Bharat Forge, au participat în acest an la întâlniri confidenţiale în Rusia pentru a discuta potenţiale parteneriate şi proiecte comune, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate discuţiilor. Întâlnirile, care nu au fost dezvăluite anterior, au avut loc în timpul […] Articolul Producători majori de armament din India au avut întâlniri rare în Rusia pentru posibile parteneriate, în contextul presiunilor geopolitice şi al riscului de sancţiuni apare prima dată în SafeNews.
16:20
Securitatea națională, pe agenda discuțiilor dintre Munteanu și Secretarul General Adjunct al NATO # SafeNews
Premierul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Secretarul General Adjunct al NATO, Boris Ruge, în cadrul căreia au abordat situația de securitate din regiune și modalitățile prin care Alianța poate sprijini Republica Moldova în consolidarea rezilienței pe parcursul său european. Șeful Executivului a subliniat că parteneriatul cu NATO ajută țara să-și întărească capacitatea de […] Articolul Securitatea națională, pe agenda discuțiilor dintre Munteanu și Secretarul General Adjunct al NATO apare prima dată în SafeNews.
16:20
Cu prilejul Zilei Internaționale Anticorupție, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat în Parlamentul Republicii Moldova o sesiune de instruire destinată deputaților, personalului din cabinetele persoanelor cu funcții de demnitate publică și funcționarilor publici. Activitatea, intitulată „Integritate pentru Buna Guvernare”, a avut ca scop promovarea standardelor de integritate instituțională și consolidarea unui cadru de guvernare transparent, […] Articolul De Ziua Internațională Anticorupție, CNA şi-a făcut prezența în Parlament apare prima dată în SafeNews.
16:10
Irina Vlah, la expoziția de artă incluzivă: „Pe un om nu îl definește diagnosticul, ci forța lui interioară și grija celor care îi sunt alături” # SafeNews
Irina Vlah și-a făcut astăzi apariția, alături de prietenii săi de la Fundația „Plaiul Soarelui”, la inaugurarea expoziției de artă incluzivă dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Nevoi Speciale, intitulată „Arta vorbește acolo unde vocea tace”, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Politiciana a împărtășit emoțiile trăite în cadrul evenimentului într-o postare publicată pe […] Articolul Irina Vlah, la expoziția de artă incluzivă: „Pe un om nu îl definește diagnosticul, ci forța lui interioară și grija celor care îi sunt alături” apare prima dată în SafeNews.
16:10
Articolul LIVE | Ședința Comisiei Electorale Centrale din 9 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:00
Un bărbat de 72 de ani din satul Floreni, raionul Anenii Noi, a fost salvat în ultimul moment dintr-un incendiu care i-a cuprins locuința în noaptea de 8 decembrie 2025. Pompierii au intervenit rapid și au reușit să-l evacueze înainte ca focul să se extindă. Pompierii au fost alertați la ora 23:10 și s-au deplasat […] Articolul SALVARE DRAMATICĂ | Un bărbat de 72 de ani salvat dintr-o casă cuprinsă de flăcări apare prima dată în SafeNews.
14:50
Semnal de alarmă pentru Ucraina: „Întotdeauna a existat înțelegerea că nu se va alătura niciodată NATO” # SafeNews
Președintele SUA, Donald Trump, afirmă că „întotdeauna a existat înțelegerea” că Ucraina „nu se va alătura niciodată NATO”. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru Politico. Potrivit lui Trump, ideea că Ucraina nu va deveni membră a Alianței Nord-Atlantice ar fi fost clară „cu mult înainte ca Vladimir Putin să fie la putere”. El susține […] Articolul Semnal de alarmă pentru Ucraina: „Întotdeauna a existat înțelegerea că nu se va alătura niciodată NATO” apare prima dată în SafeNews.
14:00
Un bărbat din Oxfordshire, Anglia, a avut parte de o surpriză uriașă chiar în propriul său garaj. În timp ce făcea ordine, a găsit sub vechiul său birou o pictură prăfuită, pe care nu o credea deloc valoroasă. Abia după ce a dus-o la evaluare, a aflat că obiectul neobișnuit este, de fapt, o capodoperă […] Articolul Descoperire uimitoare într-un garaj prăfuit din Anglia: Costă peste 800.000 de euro apare prima dată în SafeNews.
14:00
Colet surpriză la Chișinău: Peste 280 de pastile interzise descoperite în pachete poștale. Cine sunt suspecții # SafeNews
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii Serviciului Vamal, au anunțat destructurarea unei scheme de introducere în Republica Moldova a unor pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată. Substanțele erau expediate prin intermediul trimiterilor poștale internaționale. Incidentul a avut loc la Postul Vamal Poștal de pe strada Piața Gării din Chișinău, unde un cetățean […] Articolul Colet surpriză la Chișinău: Peste 280 de pastile interzise descoperite în pachete poștale. Cine sunt suspecții apare prima dată în SafeNews.
12:50
Dorin Junghietu: „Am procurat energie de avarie din România. Prețul îl vom afla la sfârșitul lunii” # SafeNews
Prețul energiei electrice de avarie procurate din România este mult mai mare decât prețul energiei obișnuite, dar această achiziție a fost necesară pentru a evita deconectările. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că din cauza bombardamentelor asupra sistemului energetic ucrainean, Chișinăul a fost nevoit să procure energie de avarie din România. Ministrul […] Articolul Dorin Junghietu: „Am procurat energie de avarie din România. Prețul îl vom afla la sfârșitul lunii” apare prima dată în SafeNews.
12:50
Un ex-director general al unei mari companii financiare din China, executat pentru luare de mită # SafeNews
Fostul director general al companiei China Huarong International Holding, Bai Tianhui, a fost executat în dimineața zilei de 9 decembrie prin decizia instanței. El a fost găsit vinovat de luare de mită în proporții deosebit de mari — peste 1,108 miliarde de yuani (aproximativ 156 milioane de dolari), informează Televiziunea Centrală Chineză. Instanța a stabilit că, în […] Articolul Un ex-director general al unei mari companii financiare din China, executat pentru luare de mită apare prima dată în SafeNews.
12:40
Un avion militar rusesc s-a prăbușit cu șapte persoane la bord, scrie presa din Rusia. Agenția de știri TASS a declarat că un avion An-22 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo cu șapte persoane la bord. Serviciile de urgență au intervenit, dar soarta celor aflați la bord este în prezent necunoscută. Potrivit TASS, accidentul a avut […] Articolul Avion militar prăbușit în Rusia, șapte persoane implicate apare prima dată în SafeNews.
12:30
Părinții care achită cheltuieli pentru instruirea copiilor pot beneficia, începând din 2025, de diminuarea impozitului pe venit, recuperând astfel o parte din sumele plătite statului. Precizările au fost făcute de vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe și deputatul PAS, Victoria Belous. Potrivit acesteia, părinții pot deduce din venitul impozabil cheltuielile suportate pentru instruirea […] Articolul Bani înapoi de la stat pentru părinții care achită taxele școlare ale copiilor apare prima dată în SafeNews.
12:20
Autoritățile Republicii Moldova au testat scenarii realiste și au exersat modul în care un incident alimentar poate fi gestionat rapid, riguros și coordonat, pentru a preveni escaladarea riscurilor. Exercițiul a vizat proceduri de management al incidentelor, cooperarea între instituții naționale și europene, utilizarea sistemelor de alertă rapidă și comunicarea publică eficientă în situații sensibile, elemente […] Articolul Autoritățile din Moldova exersează metode de reacție în caz de criză alimentară apare prima dată în SafeNews.
12:20
Avertisment: strategia de securitate a SUA „împărtășește viziunea Rusiei lui Putin” și „stabilește cursul unei rupturi cu Europa” # SafeNews
Noua strategie de securitate națională a SUA este un semnal de alarmă pentru Europa și stabilește cursul către o ruptură de care mulți europeni se temeau, dar erau reticenți să o recunoască, spune board-ul editorial al Financial Times. Casa Albă a publicat oficial noua strategie de securitate a SUA în care vorbește despre un „declin economic” […] Articolul Avertisment: strategia de securitate a SUA „împărtășește viziunea Rusiei lui Putin” și „stabilește cursul unei rupturi cu Europa” apare prima dată în SafeNews.
12:10
FOTO | Serviciul Vamal deconspiră o schemă de introducere a peste 280 de pastile interzise în Republica Moldova # SafeNews
Ofițerii Serviciului Vamal, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au destructurat o schemă de introducere în Republica Moldova a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație neautorizată, prin intermediul trimiterilor poștale. Incidentul a fost descoperit la postul vamal „Poșta”, unde un cetățean român în vârstă de 35 de ani s-a prezentat pentru […] Articolul FOTO | Serviciul Vamal deconspiră o schemă de introducere a peste 280 de pastile interzise în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
12:00
Biatlonista moldoveană Alina Stremous ocupă locul șase în clasamentul general al Cupei IBU, după prima etapă desfășurată în Obertiliach, Austria. În cadrul primei etapei au avut loc trei curse. Sportiva moldoveană a cucerit medalia de argint la proba de sprint la 7,5 km, în a doua cursă de sprint pe aceeași distanță biatlonista a încheiat […] Articolul Biatlonista Alina Stremous, pe locul 6 în clasamentul Cupei IBU apare prima dată în SafeNews.
12:00
Scandal în Franța, după o filmare în care Brigitte Macron le insultă pe activistele care au dat peste cap spectacolul unui comediant acuzat de viol # SafeNews
Feministele și-au exprimat indignarea, luni, după ce au circulat imagini în care prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, folosește o insultă la adresa activistelor care au perturbat spectacolul unui comediant care fusese acuzat cândva de viol, scrie AFP. Echipa primei doamne a declarat că Brigitte Macron voia să critice „metoda radicală” de protest. Un spectacol […] Articolul Scandal în Franța, după o filmare în care Brigitte Macron le insultă pe activistele care au dat peste cap spectacolul unui comediant acuzat de viol apare prima dată în SafeNews.
12:00
Contractul directorului general al „Teleradio-Moldova” (TRM), Vlad Țurcanu, care prevedea o clauză de 1,5 milioane de lei în caz de demitere înainte de termen, este considerat nelegal și nepotrivit. Comisia parlamentară pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media nu a fost informată despre existența contractului, a declarat șefa comisiei, Liliana Nicolaescu-Onofrei. „Acest lucru nu […] Articolul Contractul directorului TRM, modificat: clauza de 1,5 milioane de lei a fost eliminată apare prima dată în SafeNews.
11:50
11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare # SafeNews
Armata sud-coreeană a anunțat că a desfășurat avioane de vânătoare ale Forțelor Aeriene „pentru a ne pregăti pentru orice situații neprevăzute”, scrie cotidianul sud-coreean Chosun. 11 avioane militare chineze și ruse au intrat în spațiul aerian al Zonei de Identificare a Apărării Aeriene a Coreei (KADIZ) marți, a relatat agenția de știri Newsis, citând armata sud-coreeană. […] Articolul 11 avioane militare ale Rusiei și Chinei au intrat în zona de apărare aeriană a Coreei de Sud fără notificare apare prima dată în SafeNews.
11:50
Fermierii din sudul Republicii Moldova anunță un nou protest pe 10 decembrie, în fața Guvernului. Producătorii agricoli din cadrul Asociației Obștești Forța Fermierilor sunt indignați de faptul că autoritățile centrale înregistrează datorii mari la plata subvențiilor în agricultură. Printr-o scrisoare deschisă, semnată de directorul executiv al Asociației Forța Fermierilor, Alexandru Bădărău, agricultorii cer întreprinderea unor […] Articolul Fermierii ies la un nou protest în fața Guvernului apare prima dată în SafeNews.
11:50
Turcia, zguduită de un uriaș scandal de pariuri: 29 de fotbaliști arestați, inclusiv jucători de la Galatasaray și Fenerbahçe # SafeNews
Autoritățile din Turcia au arestat doi fotbaliști din prima ligă și un fost președinte de club, pe fondul extinderii unei investigații de amploare privind pariuri ilegale care zguduie fotbalul turc. Scandalul, care inițial a vizat arbitri, se extinde acum spre conducători de cluburi și jucători importanți, potrivit agenției Anadolu. Dintr-un total de 39 de suspecți, […] Articolul Turcia, zguduită de un uriaș scandal de pariuri: 29 de fotbaliști arestați, inclusiv jucători de la Galatasaray și Fenerbahçe apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.