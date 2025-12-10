CEC reamintește: fără declarație de intenție, nu poate fi difuzată publicitate politică

11:40

Într-o bucătărie aglomerată de la Primăria din Stockholm, bucătarii s-au adunat pentru a pregăti o cină elaborată, cu un meniu secret – și cu o notă de familie – pentru oamenii de știință și membrii regalității care se reunesc săptămâna aceasta la banchetul Premiilor Nobel din Suedia, relatează Reuters. Peste 40 de bucătari au încredințată sarcina