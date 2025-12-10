Germania va începe producția de rachete de croazieră Taurus avansate. Ce are în plus modelul NEO și câte astfel de rachete vrea pentru Bundeswehr

08:00

O femeie de 73 de ani care ar fi pretins în statul american California că este moștenitoarea unei familii înstărite este dată în urmărire după ce a obținut fraudulos aproape 30 de milioane de dolari de la bănci și alte instituții financiare, a anunțat Biroul Federal de Investigații (FBI), care crede că aceasta s-ar putea […]