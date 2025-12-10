Atenție la drum! Meteorologii anunță cod galben de ceață
Ziua, 10 decembrie 2025 14:10
Serviciul Hidrometeorologic anunță pentru această seară și prima parte a zilei de mâine, cod galben de ceață. Avertizarea va fi valabilă începând cu ora 19:00, până joi, la ora 11:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de aproximativ 200 m. Codul este valabil pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Articolul Atenție la drum! Meteorologii anunță cod galben de ceață apare prima dată în ZIUA.md.
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
14:30
VIDEO | Cumpărăturile de pe platformele de comerț online ar putea fi impozitate din 2026, indiferent de suma achizițiilor # Ziua
Cumpărăturile de pe platformele de comerț online, precum TEMU, JOOM sau AliExpress, ar putea fi impozitate din 2026, indiferent de suma achizițiilor. Anunțul a fost făcut de șeful Comisiei parlamentare pentru economie, deputatul PAS Radu Marian, care susține că până în primăvară va fi stabilit mecanismul de impozitare și modul de implementare a legii. Deși […] Articolul VIDEO | Cumpărăturile de pe platformele de comerț online ar putea fi impozitate din 2026, indiferent de suma achizițiilor apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
14:10
14:10
PAS ar pierde majoritatea în Parlament în cazul unor alegeri anticipate, arată un nou sondaj IMAS # Ziua
Partidul Acțiune și Solidaritate ar pierde majoritatea în Parlament în cazul unor alegeri anticipate, dar în continuare rămâne pe primul loc în intențiile de vot ale cetățenilor moldoveni. Datele unui nou sondaj IMAS arată că, în eventualitatea unui scrutin parlamentar anticipat, PAS ar acumula 43 la sută din voturile alegătorilor deciși. Pe locul al doilea, […] Articolul PAS ar pierde majoritatea în Parlament în cazul unor alegeri anticipate, arată un nou sondaj IMAS apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
13:50
VIDEO | Tragedie în Maroc. Cel puțin 22 oameni au murit, după ce două clădiri s-au prăbușit în orașul Fes # Ziua
Cel puțin 22 de persoane au murit și alte 16 au fost rănite, după ce două clădiri cu patru etaje s-au prăbușit în primele ore ale zilei de miercuri în orașul Fes, a anunțat agenția oficială MAP. Tragedia readuce în atenție problemele acute ale Marocului legate de locuințele degradate și siguranța publică. Cele două imobile […] Articolul VIDEO | Tragedie în Maroc. Cel puțin 22 oameni au murit, după ce două clădiri s-au prăbușit în orașul Fes apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
13:20
VIDEO | Soluția problemei deficitului de energie este crearea capacităților de stocare, spune Veaceslav Ioniță: Trebuie reglementat accesul la rețea și la bursă # Ziua
Deficitul de energie electrică care apare în orele de vârf în Republica Moldova poate fi soluționat prin crearea unor capacități de stocare de până la 200 de megawați. Opinia aparține expertului economic, Veacesalav Ioniță, care spune că tot ce trebuie să facă Guvernul este să colaboreze cu companiile private din R. Moldova, „să reglementeze accesul […] Articolul VIDEO | Soluția problemei deficitului de energie este crearea capacităților de stocare, spune Veaceslav Ioniță: Trebuie reglementat accesul la rețea și la bursă apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Energia electrică s-ar putea scumpi în contextul ajutorului de avarie oferit de România, anunță ministrul Dorin Junghietu # Ziua
Lovitură dublă pentru consumatori. După renunțarea, din ianuarie, la compensațiile pentru energia electrică, ar putea urma și o majorare de tarife. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, precizează că acest lucru s-ar putea întâmpla din cauza accesării energiei de avarie din România în contextul destabilizărilor din rețeaua ucraineană în urma atacurilor rusești. „Ajutorul de avarie nu este […] Articolul Energia electrică s-ar putea scumpi în contextul ajutorului de avarie oferit de România, anunță ministrul Dorin Junghietu apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
12:30
R. Moldova, dependentă de gazul din România. Importul de gaze a atins astăzi capacitatea maximă # Ziua
Cantitatea de gaze importată miercuri dimineață de R. Moldova din România a atins capacitatea maximă zilnică a conductei Iași–Ungheni, de 6 milioane metri cubi, cotă care a fost înregistrată la ora 11:00, potrivit Economedia.ro, citată de Mediafax. Republica Moldova a trecut, în doar câțiva ani, de la o dependență aproape totală de gazul rusesc la […] Articolul R. Moldova, dependentă de gazul din România. Importul de gaze a atins astăzi capacitatea maximă apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Începând cu 1 ianuarie 2026, angajații din sectorul bugetar cu salarii lunare mai mici de 6 300 de lei vor beneficia de plăți compensatorii. Miercuri, Guvernul a aprobat un proiect privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, în contextul creșterii, de anul viitor, a salariului minim de la 5 500 de lei la 6 […] Articolul În 2026, bugetarii cu salarii de până la 6 300 de lei vor primi plăți compensatorii apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Nicușor Dan a promis că dacă dronele vor mai survola neautorizat România „o să vedeți că le dăm jos” # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat marți, 9 decembrie, de la Paris, că speră ca dronele provenite din războiul dintre Rusia și Ucraina să nu mai traverseze România, iar dacă acest lucru se va repeta, atunci vor fi doborâte. „Noi am avut mult timp pace. Toate pregătirile militare pe care le-am făcut și modul de […] Articolul Nicușor Dan a promis că dacă dronele vor mai survola neautorizat România „o să vedeți că le dăm jos” apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
VIDEO | Primarul Chișinăului, Ion Ceban, propune testarea antidrog în școli pentru elevii de peste 13 ani # Ziua
Primarul Chișinăului Ion Ceban anunță că va veni cu propunerea de a introduce testarea antidrog în școli pentru elevii de peste 13 ani. El a adăugat că va propune acest lucru Consiliului Național de Securitate, pentru a opri consumul de droguri în rândul tinerilor. „Vom veni cu propunerea de a introduce testarea antidrog în școli. Am […] Articolul VIDEO | Primarul Chișinăului, Ion Ceban, propune testarea antidrog în școli pentru elevii de peste 13 ani apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Un bărbat din Hâncești a ajuns la spital cu arsuri la față și la mâini în urma unei explozii cauzată de o butelie de gaz # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 62 de ani, a ajuns la spital cu arsuri la mâini și față, după ce în bucătăria din locuința sa a explodat o butelie de gaz. Deflagrația a avut loc în satul Sărăteni din raionul Hâncești. Salvatorii Direcției Situații Excepționale Hâncești au efectuat lucrări de evacuare a două persoane și […] Articolul Un bărbat din Hâncești a ajuns la spital cu arsuri la față și la mâini în urma unei explozii cauzată de o butelie de gaz apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
10:30
The Washington Post: Casa Albă și Kievul discută aderarea Ucrainei la UE încă din 2027, ca parte a planului de pace # Ziua
Washingtonul și Kievul discută o propunere care ar permite Ucrainei să adere la Uniunea Europeană încă din 2027, ca parte a unui plan de pace pentru a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, potrivit editorialistului David Ignatius de la Washington Post, citând oficiali americani și ucraineni. Potrivit sursei, contururile unui acord durabil încep să […] Articolul The Washington Post: Casa Albă și Kievul discută aderarea Ucrainei la UE încă din 2027, ca parte a planului de pace apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Radu Marian anunță plafonări de salarii la structuri financiare și de reglementare, în timp ce înainte de alegeri justifica „bugetul autonom” al acestor instituții # Ziua
Șeful Comisiei parlamentare pentru economie, deputatul PAS Radu Marian, spune că „a ajuns să-i înțeleagă” pe cetățenii nemulțumiți de inechitățile salariale și anunță că legislativul se pregătește să plafoneze salariile în unele structuri financiare și de reglementare, precum CNPF și ANRE. Deputatul și-a întors la 180 de grade afirmația de acum cinci luni, înainte de […] Articolul Radu Marian anunță plafonări de salarii la structuri financiare și de reglementare, în timp ce înainte de alegeri justifica „bugetul autonom” al acestor instituții apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Zelenski anunță că este gata de alegeri în Ucraina și dezvăluie detalii din noul plan de pace # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți seară că este pregătit să organizeze alegeri prezidențiale în termen de două-trei luni, cu condiția ca partenerii occidentali, în special Statele Unite, să contribuie la asigurarea securității procesului electoral în condițiile continuării atacurilor rusești. Liderul de la Kiev a anunțat, totodată, că Ucraina va transmite miercuri Washingtonului un […] Articolul Zelenski anunță că este gata de alegeri în Ucraina și dezvăluie detalii din noul plan de pace apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Atenționările Sindicatelor: Salariul minim nu acoperă necesitățile elementare, iar pensiile viitoare depind de subvenții # Ziua
Salariul minim actual nu acoperă necesitățile elementare și nici nu permite acumularea unei pensii minime fără subvenții masive de la bugetul de stat. Îngrijorările au fost reiterate de sindicate în cadrul unor discuții cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), estimările pentru 2026 indică necesitatea unor alocări suplimentare de […] Articolul Atenționările Sindicatelor: Salariul minim nu acoperă necesitățile elementare, iar pensiile viitoare depind de subvenții apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:40
Direcția generală, educație, tineret și sport a municipiului Chișinău urmează să aprobe numărul minim și maxim de elevi în sala de clasă în cadrul Consiliului de administrație al instituției, până la 31 ianuarie 2026. Inițiativa vine în contextul în care numărul de elevi în capitală este în creștere constantă, iar clasele devin tot mai aglomerate, […] Articolul Primăria Chișinău va fixa numărul minim și maxim de elevi în clasă, pe fondul aglomerării apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
VIDEO | Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee, în a doua zi a vizitei de stat în Franța # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a fost primit marți cu gardă de onoare la Palatul Élysée, unde a avut un dejun de lucru cu președintele francez Emmanuel Macron, potrivit imaginilor difuzate de Administrația Prezidențială. La intrarea în reședința prezidențială, liderul român a fost întâmpinat de Macron, în cadrul vizitei sale de două zile în Franța. Deși […] Articolul VIDEO | Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee, în a doua zi a vizitei de stat în Franța apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Personalități din Republica Moldova, premiate de Familia Regală pentru contribuții în educație și civism # Ziua
Mai multe personalități și instituții din Republica Moldova au fost recunoscute pentru contribuția lor în educație, civism și dezvoltarea comunității, la Seara Regală dedicată Curajului Civic, găzduită luni, de Palatul Regal din București. Evenimentul se află sub patronajul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, și a reunit demnitari ai României și Republicii Moldova, membri ai […] Articolul Personalități din Republica Moldova, premiate de Familia Regală pentru contribuții în educație și civism apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Donald Trump acuză UE că „se distruge singură”, susținând totodată că singurul lucru pe care îl dorește este „să vadă o Europă puternică” # Ziua
Președintele Donald Trump a lansat din nou critici la adresa Europei, acuzând liderii europeni de slăbiciune, gestionarea catastrofală a migrației și lipsă de eficiență în sprijinirea Ucrainei. Trump a folosit un ton direct, presărat cu exemple concrete și formulări tăioase, afirmând că „Europa se distruge singură”. Deși criticile sale au fost aspre, liderul de la […] Articolul Donald Trump acuză UE că „se distruge singură”, susținând totodată că singurul lucru pe care îl dorește este „să vadă o Europă puternică” apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vor fi aduse pentru prima dată în Republica Moldova # Ziua
În ziua de 13 decembrie, când creștini ortodocși de stil vechi îl constesc pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Arhiepiscopia Chișinăului va organiza un eveniment liturgic și festiv, cu prilejul hramului Bisericii „Sfântul Apostol Andrei” din orașul Durlești, anunță Mitropolia Basarabiei într-un comunicat. Un moment special îl constituie aducerea, în premieră în Republica Moldova, […] Articolul Moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vor fi aduse pentru prima dată în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Andrej Babis, numit premier al Cehiei. Revine la putere cu o coaliție eurosceptică formată din trei partide # Ziua
Președintele Cehiei, Petr Pavel, l-a numit luni pe Andrej Babis în funcția de prim-ministru, la două luni după victoria formațiunii sale, Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți (ANO), în alegerile parlamentare din octombrie. Ceremonia depunerii jurământului a avut loc la Praga. Liderul politic în vârstă de 71 de ani va conduce un guvern de coaliție format din trei […] Articolul Andrej Babis, numit premier al Cehiei. Revine la putere cu o coaliție eurosceptică formată din trei partide apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
MInisterul Energiei din Republica Moldova a venit cu mai multe precizări privind ajutorul de avarie accesat luni de către Moldelectrica. Potrivit ministrului Dorin Junghietu, această energie de avarie nu reprezintă energie electrică comercială achiziționată de Energocom, în calitate de furnizor universal, prin contracte bilaterale, comerciale sau de pe bursă. „Energia electrică accesată și furnizată de […] Articolul Ministerul Energiei al R. Moldova, precizări despre energia de avarie livrată de România apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2026 prevede venituri în valoare de 9,6 miliarde de lei, iar cheltuielile sunt estimate la 10,7 miliarde de lei. Cea mai mare parte a fondurilor – 67% – va fi alocată domeniului social. Documentul este prezentat de către Direcția generală finanțe pentru consultări publice, transmite IPN. Potrivit Direcției finanțe, […] Articolul Bugetul Chișinăului pentru 2026: venituri de 9,6 miliarde și cheltuieli de 10,7 miliarde lei apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Trump susține că Zelenski va trebui să se mobilizeze și să înceapă să accepte anumite compromisuri, întrucât Ucraina pierde teren # Ziua
Președintele american Donald Trump a lansat un nou val de critici la adresa administrației de la Kiev, acuzând Ucraina că evită organizarea alegerilor, că întârzie procesul de pace și că se află într-o situație militară tot mai dificilă în fața Rusiei. Liderul de la Casa Albă susține că Volodimir Zelenski a amânat în mod repetat […] Articolul Trump susține că Zelenski va trebui să se mobilizeze și să înceapă să accepte anumite compromisuri, întrucât Ucraina pierde teren apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Doi copii, intoxicați cu monoxid de carbon emanat de o centrală conectată la o butelie de gaz # Ziua
Doi copii, de doi și șase ani, s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de o centrală conectată la o butelie de gaz folosită pentru încălzirea apei. Cazul a avut loc în satul Șoltoaia din raionul Fălești în timp ce mama îi spăla pe cei doi copii în baie, acolo unde și era instalată centrala. […] Articolul Doi copii, intoxicați cu monoxid de carbon emanat de o centrală conectată la o butelie de gaz apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou, în după-amiaza și seara de luni, 8 decembrie, energie electrică de avarie din România. Solicitarea a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu România și abaterile de la valorile prognozate a consumului și generării pe piața energiei electrice, spune ministrul […] Articolul Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Scandal în jurul unor tăieri ilegale de copaci din Nisporeni. Un deputat cere o anchetă și acuză inspectori de mediu că ar acoperi defrișări ilicite # Ziua
Un nou scandal în jurul unor tăieri ilegale de copaci din pădurile gestionate de Moldsilva. Deputatul Vasile Costiuc solicită ministrului Mediului să inițieze o anchetă, după ce politicianul ar fi depistat o schemă de defrișări ilicite în zona satului Boldurești din raionul Nisporeni. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, Costiuc acuză Inspectoratul de Mediu […] Articolul Scandal în jurul unor tăieri ilegale de copaci din Nisporeni. Un deputat cere o anchetă și acuză inspectori de mediu că ar acoperi defrișări ilicite apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
DOC | România își asumă oficial asigurarea integrală a necesarului energetic al Republicii Moldova, pe termen nelimitat # Ziua
România își asumă un angajament fără precedent față de Republica Moldova și anume să acopere integral necesarul energetic al Republicii Moldova, „oricând și pe termen nelimitat”. Intenția este exprimată în noua Strategie Energetică 2025-2035 cu perspectiva 2050, publicată pe site-ul Ministerului Energiei de la București, care reconfigurează rolul României ca principal garant regional de securitate […] Articolul DOC | România își asumă oficial asigurarea integrală a necesarului energetic al Republicii Moldova, pe termen nelimitat apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Premierul Alexandru Munteanu a discutat la Chișinău cu Secretarul General Adjunct al NATO despre „consolidarea rezilienței în parcursul european” # Ziua
Contextul regional de securitate și sprijinul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) „pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european” au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge, potrivit unui comunicat al Guvernului. Șeful Executivului a menționat că parteneriatul cu […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu a discutat la Chișinău cu Secretarul General Adjunct al NATO despre „consolidarea rezilienței în parcursul european” apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
VIDEO | Protestele fermierilor greci au paralizat Creta. Aeroport închis, drumuri blocate și confruntări violente cu poliția # Ziua
Grecia se confruntă cu unele dintre cele mai ample proteste din ultimii ani, după ce mii de fermieri au blocat luni drumuri, puncte de frontieră și chiar pistele aeroporturilor de pe insula Creta, în semn de revoltă față de întârzierile majore în plata subvențiilor agricole europene. Demonstrațiile au degenerat în violențe, iar poliția a folosit […] Articolul VIDEO | Protestele fermierilor greci au paralizat Creta. Aeroport închis, drumuri blocate și confruntări violente cu poliția apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
ANSA precizează că ceaiul cu pesticide nu a ajuns în vânzare: Cutiile marcate de ANSA, văzute pe rafturi, indică doar că produsul a fost verificat # Ziua
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu precizări în cazul cutiilor cu ceai marcate de ANSA cu o bandă adezivă, care au fost văzute pe rafturile unui lanț de magazine. Instituția subliniază că aceste produse nu fac parte din lotul în care, zilele trecute, au fost depistate pesticide și că sigiliul pe cutie indică doar […] Articolul ANSA precizează că ceaiul cu pesticide nu a ajuns în vânzare: Cutiile marcate de ANSA, văzute pe rafturi, indică doar că produsul a fost verificat apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Trump dă undă verde celor de la Nvidia să vândă cipuri avansate de inteligență artificială către China # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat că va permite gigantului Nvidia să vândă cipurile sale avansate de inteligență artificială H200 către „clienți aprobați” din China, marcând o schimbare majoră în politica tehnologică a Washingtonului față de Beijing. Măsura va fi extinsă și altor producători americani de semiconductoare, precum AMD. „Vom proteja securitatea națională, vom crea […] Articolul Trump dă undă verde celor de la Nvidia să vândă cipuri avansate de inteligență artificială către China apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
14:20
Bruxelles-ul accelerează înăsprirea politicii de migrație și pregătește „huburi de returnare” în țările candidate la aderare # Ziua
Miniștrii de interne ai celor 27 de state membre ale UE au aprobat, luni, la Bruxelles, trei acte legislative privind migrația, care urmează să fie negociate cu Parlamentul European. Cel mai important dintre acestea este așa-numitul „regulament privind returnarea”, care urmărește accelerarea expulzărilor migranților ilegali și creșterea ratei de returnare forțată, aflată în prezent la […] Articolul Bruxelles-ul accelerează înăsprirea politicii de migrație și pregătește „huburi de returnare” în țările candidate la aderare apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
VIDEO | Promisiuni devenite proiecte de legi. Usatîi prezintă inițiativele fracțiunii sale, în prima lună de mandat al noii legislaturi # Ziua
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că fracțiunea sa a reușit, de la începutul noii legislaturi, să înregistreze mai multe inițiative legislative promise anterior cetățenilor. Este vorba despre extinderea scutirii de TVA, crearea unui fond pentru tineret și sport, implementarea votului electronic, posibilitatea achitării în numerar pentru nerezidenții fiscali și anularea TVA la gaze. Potrivit […] Articolul VIDEO | Promisiuni devenite proiecte de legi. Usatîi prezintă inițiativele fracțiunii sale, în prima lună de mandat al noii legislaturi apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
140 de ani de la nașterea lui Daniel Ciugureanu, om politic și important luptător al Unirii Basarabiei cu România # Ziua
Acum 140 de ani, în 9 decembrie 1885, în nordul Basarabiei, la Șirăuți, se năștea Daniel Ciugureanu, doctor remarcabil, unul dintre artizanii Unirii Basarabiei cu România, ministru, deputat și președinte al Senatului României Mari. Daniel Ciugureanu s-a născut în fostul județ Hotin. A făcut școala la Bălți, după care Seminarul Teologic de la Chișinău. A obținut […] Articolul 140 de ani de la nașterea lui Daniel Ciugureanu, om politic și important luptător al Unirii Basarabiei cu România apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Ultimul avion militar An-22 „Anteu” din Rusia s-a dezintegrat în aer și s-a prăbușit. Toți cei șapte oameni aflați la bord au murit # Ziua
Autoritățile ruse au deschis un dosar penal după catastrofa aviatică produsă marți, 9 decembrie, în regiunea Ivanovo, unde un avion militar de transport An-22 „Anteu” s-a dezintegrat în aer și s-a prăbușit într-un lac de acumulare. Potrivit martorilor, aeronava a început să se dezintegreze încă în zbor, iar fragmente ale fuselajului s-au împrăștiat deasupra apei […] Articolul Ultimul avion militar An-22 „Anteu” din Rusia s-a dezintegrat în aer și s-a prăbușit. Toți cei șapte oameni aflați la bord au murit apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
VIDEO | Ioniță: „Este incredibil! Guvernul ia aproape un miliard de lei de la întreținerea drumurilor pentru a tăia niște panglici” # Ziua
Expertul economic Veaceslav Ioniță avertizează că proiectul legii Bugetului pentru 2026 prevede o reducere drastică a fondurilor destinate întreținerii drumurilor, fapt care va duce la degradarea accelerată a infrastructurii rutiere. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Contrasens, de la ZIUA.md. Potrivit lui Ioniță, autoritățile taie în jur de 900 de milioane de lei din bugetul […] Articolul VIDEO | Ioniță: „Este incredibil! Guvernul ia aproape un miliard de lei de la întreținerea drumurilor pentru a tăia niște panglici” apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
VIDEO | PAS cere demisia șefului Direcției Educației din Chișinău! Andrei Pavaloi: Vor să pună o persoană galbenă în fruntea direcției # Ziua
Șeful interimar al Direcției Educație din Chișinău, Andrei Pavaloi, reacționează la solicitarea de depolitizare a conducerii Direcției, formulată de consilierii PAS din Chișinău și la organizarea unui concurs public pentru funcția de șef al instituției. Potrivit lui Pavaloi, intenția PAS ar fi, de fapt, instalarea unei persoane docile guvernării în fruntea Direcției Educație. „Ei nu […] Articolul VIDEO | PAS cere demisia șefului Direcției Educației din Chișinău! Andrei Pavaloi: Vor să pună o persoană galbenă în fruntea direcției apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Fermierii anunță un protest în fața Guvernului. Agricultorii, nemulțumiți de neachitarea datoriilor pentru subvenții # Ziua
Asociația „Forța Fermierilor” anunță pentru miercuri un protest preventiv în fața Guvernului. Acțiunea este organizată la inițiativa agricultorii din regiunea de sud, care solicită măsuri urgente de redresare după secetele din ultimii ani. Fermierii critică Guvernul pentru lipsa de reacție față de situația economică dificilă și pentru faptul că statul le datorează fermierilor 1,3 miliarde de lei […] Articolul Fermierii anunță un protest în fața Guvernului. Agricultorii, nemulțumiți de neachitarea datoriilor pentru subvenții apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
NYP: Europenii impotenți nu pot decât să se înfurie în timp ce Trump îi exclude pe bună dreptate din acordul privind Ucraina # Ziua
Președintele american Donald Trump a amplificat tensiunile cu liderii europeni după ce, luni seara, a distribuit pe Truth Social un editorial al New York Post intitulat „Europenii impotenți nu pot decât să se înfurie în timp ce Trump îi exclude pe bună dreptate din acordul privind Ucraina”. Mesajul, însoțit de linkul către articol, sugerează că […] Articolul NYP: Europenii impotenți nu pot decât să se înfurie în timp ce Trump îi exclude pe bună dreptate din acordul privind Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
În dosarul Plahotniuc, UE nu urmărește obiectivul condamnării, ci respectarea principiului supremației legii, susține directorul IPRE # Ziua
În dosarul fraudei bancare în care este vizat Vlad Plahotniuc, Uniunea Europeană așteaptă de la sistemul judiciar din R. Moldova respectarea cu strictețe a legislației și a unui proces echitabil, nu o condamnare. Afirmația a fost făcută de directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza. „Înțelegem că este un proces lung […] Articolul În dosarul Plahotniuc, UE nu urmărește obiectivul condamnării, ci respectarea principiului supremației legii, susține directorul IPRE apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor lansate din Belarus. Vilnius acuză un „atac hibrid” ce pune în pericol aviația și securitatea națională # Ziua
Guvernul lituanian a declarat marți stare de urgență la nivel național, după o serie de incidente provocate de baloane meteorologice folosite de traficanți pentru a transporta țigări de contrabandă din Belarus, incidente care au perturbat repetat traficul aerian și au generat riscuri majore pentru aviația civilă. Decizia a fost anunțată de Ministerul de Interne într-o […] Articolul Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor lansate din Belarus. Vilnius acuză un „atac hibrid” ce pune în pericol aviația și securitatea națională apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
VIDEO | Expertul Veaceslav Ioniță, despre bugetul pentru anul 2026: „A fost făcut doar ca să nu murim” # Ziua
Bugetul Republicii Moldova pentru anul 2026 este un „buget de supraviețuire”, nu un „buget al investițiilor responsabile”, așa cum l-a numit Guvernul. Opinia aparține economistului Veaceslav Ioniță și a fost făcută în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. Ioniță a adăugat că „cineva foarte neinspirat de la partidul de guvernare s-a gândit să ia un […] Articolul VIDEO | Expertul Veaceslav Ioniță, despre bugetul pentru anul 2026: „A fost făcut doar ca să nu murim” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Cutii cu ceai cu pesticide, confiscate de ANSA la vamă, ar fi ajuns pe rafturile unor magazine din Chișinău # Ziua
Cutii cu ceai cu pesticide, pe care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că le-a confiscat și nimicit în urma unor controale de la Vama Leușeni, ar fi ajuns pe rafturile unui lanț de magazine din Capitală. Fotografii cu cutiile sigilate, asemănătoare celor publicate de ANSA, au fost publicate pe rețelele de socializare. Deocamdată, […] Articolul Cutii cu ceai cu pesticide, confiscate de ANSA la vamă, ar fi ajuns pe rafturile unor magazine din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Scandal uriaș în fotbalul din Turcia. Jucători de top și un fost președinte de club, arestați într-o amplă anchetă privind pariurile ilegale # Ziua
Autoritățile din Turcia au arestat doi fotbaliști din prima ligă și un fost președinte de club, pe fondul extinderii unei investigații de amploare privind pariuri ilegale care zguduie fotbalul turc. Scandalul, care inițial a vizat arbitri, se extinde acum spre conducători de cluburi și jucători importanți, potrivit agenției Anadolu. Dintr-un total de 39 de suspecți, […] Articolul Scandal uriaș în fotbalul din Turcia. Jucători de top și un fost președinte de club, arestați într-o amplă anchetă privind pariurile ilegale apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Noi percheziții într-un dosar de obținere ilegală a carnetelor auto. Nouă examinatori, anchetați pentru corupție # Ziua
Alte peste 30 de percheziții sunt organizate azi de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii de Chișinău într-un dosar de obținere ilegală a carnetelor auto în raionul Călărași. În noua cauză sunt vizați 14 candidați și nouă examinatori din cadrul Direcției de Calificare a Conducătorilor Auto „Ungheni”. Potrivit CNA, acțiunile au loc în continuarea investigațiilor […] Articolul Noi percheziții într-un dosar de obținere ilegală a carnetelor auto. Nouă examinatori, anchetați pentru corupție apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Trump critică amenda pentru platforma lui Musk și acuză Europa că „merge într-o direcție greșită”: „Trebuie să fie foarte atentă” # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat luni că amenda impusă de Uniunea Europeană companiei X, deținută de Elon Musk, este „o chestie urâtă” și că nu înțelege cum pot autoritățile europene să justifice o astfel de măsură. Declarația a fost făcută la un eveniment la Casa Albă, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Washington […] Articolul Trump critică amenda pentru platforma lui Musk și acuză Europa că „merge într-o direcție greșită”: „Trebuie să fie foarte atentă” apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Programul privind protecția temporară a refugiaților ucraineni va continua și în 2026. Din martie, mecanismul urmează să fie prelungit repetat # Ziua
Programul privind protecția temporară a cetățenilor ucraineni care s-au refugiat în Republica Moldova din cauza războiului va continua și în 2026. Actualul mecanism expiră la 1 martie, iar Ministerul de Interne anunță că a inițiat procedura de prelungire a acestuia. „Ministerul Afacerilor Interne își reafirmă angajamentul de a menține un cadru sigur și eficient pentru […] Articolul Programul privind protecția temporară a refugiaților ucraineni va continua și în 2026. Din martie, mecanismul urmează să fie prelungit repetat apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Ucraina și Europa elaborează un plan alternativ de pace. Zelenski: „Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei” # Ziua
Ucraina și mai multe state europene lucrează la propriul proiect de plan de pace, a anunțat președintele Volodimir Zelenski după discuțiile purtate la Londra cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei. Potrivit acestuia, consilierii pe probleme de securitate națională din Ucraina și din țările europene au rămas în capitala britanică pentru a finaliza documentul, care […] Articolul Ucraina și Europa elaborează un plan alternativ de pace. Zelenski: „Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei” apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
În cel mult două săptămâni, Guvernul ar putea decide fuzionarea Universității din Cahul cu UTM, anunță Dan Perciun # Ziua
Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul urmează să dispară ca entitate juridică până la sfârșitul acestui an. Ministrul Educației, Dan Perciun, susține că în cel mult două săptămâni, Guvernul ar putea aproba hotărârea prin care instituția din sudul R. Moldova va fi absorbită de Universitatea Tehnică din Moldova. „În funcție de cum vor evolua discuțiile, […] Articolul În cel mult două săptămâni, Guvernul ar putea decide fuzionarea Universității din Cahul cu UTM, anunță Dan Perciun apare prima dată în ZIUA.md.
