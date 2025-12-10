12:50

Președintele american Donald Trump a amplificat tensiunile cu liderii europeni după ce, luni seara, a distribuit pe Truth Social un editorial al New York Post intitulat „Europenii impotenți nu pot decât să se înfurie în timp ce Trump îi exclude pe bună dreptate din acordul privind Ucraina”. Mesajul, însoțit de linkul către articol, sugerează că […] Articolul NYP: Europenii impotenți nu pot decât să se înfurie în timp ce Trump îi exclude pe bună dreptate din acordul privind Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.