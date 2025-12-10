Atenționările Sindicatelor: Salariul minim nu acoperă necesitățile elementare, iar pensiile viitoare depind de subvenții
Ziua, 10 decembrie 2025 09:00
Salariul minim actual nu acoperă necesitățile elementare și nici nu permite acumularea unei pensii minime fără subvenții masive de la bugetul de stat. Îngrijorările au fost reiterate de sindicate în cadrul unor discuții cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), estimările pentru 2026 indică necesitatea unor alocări suplimentare de […] Articolul Atenționările Sindicatelor: Salariul minim nu acoperă necesitățile elementare, iar pensiile viitoare depind de subvenții apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
09:20
Zelenski anunță că este gata de alegeri în Ucraina și dezvăluie detalii din noul plan de pace # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți seară că este pregătit să organizeze alegeri prezidențiale în termen de două-trei luni, cu condiția ca partenerii occidentali, în special Statele Unite, să contribuie la asigurarea securității procesului electoral în condițiile continuării atacurilor rusești. Liderul de la Kiev a anunțat, totodată, că Ucraina va transmite miercuri Washingtonului un […] Articolul Zelenski anunță că este gata de alegeri în Ucraina și dezvăluie detalii din noul plan de pace apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
09:00
Atenționările Sindicatelor: Salariul minim nu acoperă necesitățile elementare, iar pensiile viitoare depind de subvenții # Ziua
Salariul minim actual nu acoperă necesitățile elementare și nici nu permite acumularea unei pensii minime fără subvenții masive de la bugetul de stat. Îngrijorările au fost reiterate de sindicate în cadrul unor discuții cu ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. Potrivit Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), estimările pentru 2026 indică necesitatea unor alocări suplimentare de […] Articolul Atenționările Sindicatelor: Salariul minim nu acoperă necesitățile elementare, iar pensiile viitoare depind de subvenții apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
19:40
Direcția generală, educație, tineret și sport a municipiului Chișinău urmează să aprobe numărul minim și maxim de elevi în sala de clasă în cadrul Consiliului de administrație al instituției, până la 31 ianuarie 2026. Inițiativa vine în contextul în care numărul de elevi în capitală este în creștere constantă, iar clasele devin tot mai aglomerate, […] Articolul Primăria Chișinău va fixa numărul minim și maxim de elevi în clasă, pe fondul aglomerării apare prima dată în ZIUA.md.
19:20
VIDEO | Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee, în a doua zi a vizitei de stat în Franța # Ziua
Președintele României, Nicușor Dan, a fost primit marți cu gardă de onoare la Palatul Élysée, unde a avut un dejun de lucru cu președintele francez Emmanuel Macron, potrivit imaginilor difuzate de Administrația Prezidențială. La intrarea în reședința prezidențială, liderul român a fost întâmpinat de Macron, în cadrul vizitei sale de două zile în Franța. Deși […] Articolul VIDEO | Nicușor Dan, primit de Emmanuel Macron la Palatul Elysee, în a doua zi a vizitei de stat în Franța apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Personalități din Republica Moldova, premiate de Familia Regală pentru contribuții în educație și civism # Ziua
Mai multe personalități și instituții din Republica Moldova au fost recunoscute pentru contribuția lor în educație, civism și dezvoltarea comunității, la Seara Regală dedicată Curajului Civic, găzduită luni, de Palatul Regal din București. Evenimentul se află sub patronajul Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române, și a reunit demnitari ai României și Republicii Moldova, membri ai […] Articolul Personalități din Republica Moldova, premiate de Familia Regală pentru contribuții în educație și civism apare prima dată în ZIUA.md.
18:40
Donald Trump acuză UE că „se distruge singură”, susținând totodată că singurul lucru pe care îl dorește este „să vadă o Europă puternică” # Ziua
Președintele Donald Trump a lansat din nou critici la adresa Europei, acuzând liderii europeni de slăbiciune, gestionarea catastrofală a migrației și lipsă de eficiență în sprijinirea Ucrainei. Trump a folosit un ton direct, presărat cu exemple concrete și formulări tăioase, afirmând că „Europa se distruge singură”. Deși criticile sale au fost aspre, liderul de la […] Articolul Donald Trump acuză UE că „se distruge singură”, susținând totodată că singurul lucru pe care îl dorește este „să vadă o Europă puternică” apare prima dată în ZIUA.md.
18:20
Moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vor fi aduse pentru prima dată în Republica Moldova # Ziua
În ziua de 13 decembrie, când creștini ortodocși de stil vechi îl constesc pe Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Arhiepiscopia Chișinăului va organiza un eveniment liturgic și festiv, cu prilejul hramului Bisericii „Sfântul Apostol Andrei” din orașul Durlești, anunță Mitropolia Basarabiei într-un comunicat. Un moment special îl constituie aducerea, în premieră în Republica Moldova, […] Articolul Moaștele Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, vor fi aduse pentru prima dată în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Andrej Babis, numit premier al Cehiei. Revine la putere cu o coaliție eurosceptică formată din trei partide # Ziua
Președintele Cehiei, Petr Pavel, l-a numit luni pe Andrej Babis în funcția de prim-ministru, la două luni după victoria formațiunii sale, Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți (ANO), în alegerile parlamentare din octombrie. Ceremonia depunerii jurământului a avut loc la Praga. Liderul politic în vârstă de 71 de ani va conduce un guvern de coaliție format din trei […] Articolul Andrej Babis, numit premier al Cehiei. Revine la putere cu o coaliție eurosceptică formată din trei partide apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
MInisterul Energiei din Republica Moldova a venit cu mai multe precizări privind ajutorul de avarie accesat luni de către Moldelectrica. Potrivit ministrului Dorin Junghietu, această energie de avarie nu reprezintă energie electrică comercială achiziționată de Energocom, în calitate de furnizor universal, prin contracte bilaterale, comerciale sau de pe bursă. „Energia electrică accesată și furnizată de […] Articolul Ministerul Energiei al R. Moldova, precizări despre energia de avarie livrată de România apare prima dată în ZIUA.md.
17:30
Proiectul bugetului municipiului Chișinău pentru anul 2026 prevede venituri în valoare de 9,6 miliarde de lei, iar cheltuielile sunt estimate la 10,7 miliarde de lei. Cea mai mare parte a fondurilor – 67% – va fi alocată domeniului social. Documentul este prezentat de către Direcția generală finanțe pentru consultări publice, transmite IPN. Potrivit Direcției finanțe, […] Articolul Bugetul Chișinăului pentru 2026: venituri de 9,6 miliarde și cheltuieli de 10,7 miliarde lei apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Trump susține că Zelenski va trebui să se mobilizeze și să înceapă să accepte anumite compromisuri, întrucât Ucraina pierde teren # Ziua
Președintele american Donald Trump a lansat un nou val de critici la adresa administrației de la Kiev, acuzând Ucraina că evită organizarea alegerilor, că întârzie procesul de pace și că se află într-o situație militară tot mai dificilă în fața Rusiei. Liderul de la Casa Albă susține că Volodimir Zelenski a amânat în mod repetat […] Articolul Trump susține că Zelenski va trebui să se mobilizeze și să înceapă să accepte anumite compromisuri, întrucât Ucraina pierde teren apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Doi copii, intoxicați cu monoxid de carbon emanat de o centrală conectată la o butelie de gaz # Ziua
Doi copii, de doi și șase ani, s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de o centrală conectată la o butelie de gaz folosită pentru încălzirea apei. Cazul a avut loc în satul Șoltoaia din raionul Fălești în timp ce mama îi spăla pe cei doi copii în baie, acolo unde și era instalată centrala. […] Articolul Doi copii, intoxicați cu monoxid de carbon emanat de o centrală conectată la o butelie de gaz apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou, în după-amiaza și seara de luni, 8 decembrie, energie electrică de avarie din România. Solicitarea a fost determinată de dezechilibrul sistemului electroenergetic ca urmare a capacității limitate pe interconexiunea cu România și abaterile de la valorile prognozate a consumului și generării pe piața energiei electrice, spune ministrul […] Articolul Moldelectrica a solicitat din nou energie electrică de avarie din România apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Scandal în jurul unor tăieri ilegale de copaci din Nisporeni. Un deputat cere o anchetă și acuză inspectori de mediu că ar acoperi defrișări ilicite # Ziua
Un nou scandal în jurul unor tăieri ilegale de copaci din pădurile gestionate de Moldsilva. Deputatul Vasile Costiuc solicită ministrului Mediului să inițieze o anchetă, după ce politicianul ar fi depistat o schemă de defrișări ilicite în zona satului Boldurești din raionul Nisporeni. Într-un video publicat pe rețelele de socializare, Costiuc acuză Inspectoratul de Mediu […] Articolul Scandal în jurul unor tăieri ilegale de copaci din Nisporeni. Un deputat cere o anchetă și acuză inspectori de mediu că ar acoperi defrișări ilicite apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
DOC | România își asumă oficial asigurarea integrală a necesarului energetic al Republicii Moldova, pe termen nelimitat # Ziua
România își asumă un angajament fără precedent față de Republica Moldova și anume să acopere integral necesarul energetic al Republicii Moldova, „oricând și pe termen nelimitat”. Intenția este exprimată în noua Strategie Energetică 2025-2035 cu perspectiva 2050, publicată pe site-ul Ministerului Energiei de la București, care reconfigurează rolul României ca principal garant regional de securitate […] Articolul DOC | România își asumă oficial asigurarea integrală a necesarului energetic al Republicii Moldova, pe termen nelimitat apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Premierul Alexandru Munteanu a discutat la Chișinău cu Secretarul General Adjunct al NATO despre „consolidarea rezilienței în parcursul european” # Ziua
Contextul regional de securitate și sprijinul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) „pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în parcursul european” au fost discutate la întrevederea Premierului Alexandru Munteanu cu Secretarul General Adjunct al NATO pentru Afaceri Politice și Politica de Securitate, Boris Ruge, potrivit unui comunicat al Guvernului. Șeful Executivului a menționat că parteneriatul cu […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu a discutat la Chișinău cu Secretarul General Adjunct al NATO despre „consolidarea rezilienței în parcursul european” apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
VIDEO | Protestele fermierilor greci au paralizat Creta. Aeroport închis, drumuri blocate și confruntări violente cu poliția # Ziua
Grecia se confruntă cu unele dintre cele mai ample proteste din ultimii ani, după ce mii de fermieri au blocat luni drumuri, puncte de frontieră și chiar pistele aeroporturilor de pe insula Creta, în semn de revoltă față de întârzierile majore în plata subvențiilor agricole europene. Demonstrațiile au degenerat în violențe, iar poliția a folosit […] Articolul VIDEO | Protestele fermierilor greci au paralizat Creta. Aeroport închis, drumuri blocate și confruntări violente cu poliția apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
ANSA precizează că ceaiul cu pesticide nu a ajuns în vânzare: Cutiile marcate de ANSA, văzute pe rafturi, indică doar că produsul a fost verificat # Ziua
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine cu precizări în cazul cutiilor cu ceai marcate de ANSA cu o bandă adezivă, care au fost văzute pe rafturile unui lanț de magazine. Instituția subliniază că aceste produse nu fac parte din lotul în care, zilele trecute, au fost depistate pesticide și că sigiliul pe cutie indică doar […] Articolul ANSA precizează că ceaiul cu pesticide nu a ajuns în vânzare: Cutiile marcate de ANSA, văzute pe rafturi, indică doar că produsul a fost verificat apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Trump dă undă verde celor de la Nvidia să vândă cipuri avansate de inteligență artificială către China # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat că va permite gigantului Nvidia să vândă cipurile sale avansate de inteligență artificială H200 către „clienți aprobați” din China, marcând o schimbare majoră în politica tehnologică a Washingtonului față de Beijing. Măsura va fi extinsă și altor producători americani de semiconductoare, precum AMD. „Vom proteja securitatea națională, vom crea […] Articolul Trump dă undă verde celor de la Nvidia să vândă cipuri avansate de inteligență artificială către China apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Bruxelles-ul accelerează înăsprirea politicii de migrație și pregătește „huburi de returnare” în țările candidate la aderare # Ziua
Miniștrii de interne ai celor 27 de state membre ale UE au aprobat, luni, la Bruxelles, trei acte legislative privind migrația, care urmează să fie negociate cu Parlamentul European. Cel mai important dintre acestea este așa-numitul „regulament privind returnarea”, care urmărește accelerarea expulzărilor migranților ilegali și creșterea ratei de returnare forțată, aflată în prezent la […] Articolul Bruxelles-ul accelerează înăsprirea politicii de migrație și pregătește „huburi de returnare” în țările candidate la aderare apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
VIDEO | Promisiuni devenite proiecte de legi. Usatîi prezintă inițiativele fracțiunii sale, în prima lună de mandat al noii legislaturi # Ziua
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că fracțiunea sa a reușit, de la începutul noii legislaturi, să înregistreze mai multe inițiative legislative promise anterior cetățenilor. Este vorba despre extinderea scutirii de TVA, crearea unui fond pentru tineret și sport, implementarea votului electronic, posibilitatea achitării în numerar pentru nerezidenții fiscali și anularea TVA la gaze. Potrivit […] Articolul VIDEO | Promisiuni devenite proiecte de legi. Usatîi prezintă inițiativele fracțiunii sale, în prima lună de mandat al noii legislaturi apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
140 de ani de la nașterea lui Daniel Ciugureanu, om politic și important luptător al Unirii Basarabiei cu România # Ziua
Acum 140 de ani, în 9 decembrie 1885, în nordul Basarabiei, la Șirăuți, se năștea Daniel Ciugureanu, doctor remarcabil, unul dintre artizanii Unirii Basarabiei cu România, ministru, deputat și președinte al Senatului României Mari. Daniel Ciugureanu s-a născut în fostul județ Hotin. A făcut școala la Bălți, după care Seminarul Teologic de la Chișinău. A obținut […] Articolul 140 de ani de la nașterea lui Daniel Ciugureanu, om politic și important luptător al Unirii Basarabiei cu România apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Ultimul avion militar An-22 „Anteu” din Rusia s-a dezintegrat în aer și s-a prăbușit. Toți cei șapte oameni aflați la bord au murit # Ziua
Autoritățile ruse au deschis un dosar penal după catastrofa aviatică produsă marți, 9 decembrie, în regiunea Ivanovo, unde un avion militar de transport An-22 „Anteu” s-a dezintegrat în aer și s-a prăbușit într-un lac de acumulare. Potrivit martorilor, aeronava a început să se dezintegreze încă în zbor, iar fragmente ale fuselajului s-au împrăștiat deasupra apei […] Articolul Ultimul avion militar An-22 „Anteu” din Rusia s-a dezintegrat în aer și s-a prăbușit. Toți cei șapte oameni aflați la bord au murit apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
VIDEO | Ioniță: „Este incredibil! Guvernul ia aproape un miliard de lei de la întreținerea drumurilor pentru a tăia niște panglici” # Ziua
Expertul economic Veaceslav Ioniță avertizează că proiectul legii Bugetului pentru 2026 prevede o reducere drastică a fondurilor destinate întreținerii drumurilor, fapt care va duce la degradarea accelerată a infrastructurii rutiere. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Contrasens, de la ZIUA.md. Potrivit lui Ioniță, autoritățile taie în jur de 900 de milioane de lei din bugetul […] Articolul VIDEO | Ioniță: „Este incredibil! Guvernul ia aproape un miliard de lei de la întreținerea drumurilor pentru a tăia niște panglici” apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
VIDEO | PAS cere demisia șefului Direcției Educației din Chișinău! Andrei Pavaloi: Vor să pună o persoană galbenă în fruntea direcției # Ziua
Șeful interimar al Direcției Educație din Chișinău, Andrei Pavaloi, reacționează la solicitarea de depolitizare a conducerii Direcției, formulată de consilierii PAS din Chișinău și la organizarea unui concurs public pentru funcția de șef al instituției. Potrivit lui Pavaloi, intenția PAS ar fi, de fapt, instalarea unei persoane docile guvernării în fruntea Direcției Educație. „Ei nu […] Articolul VIDEO | PAS cere demisia șefului Direcției Educației din Chișinău! Andrei Pavaloi: Vor să pună o persoană galbenă în fruntea direcției apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Fermierii anunță un protest în fața Guvernului. Agricultorii, nemulțumiți de neachitarea datoriilor pentru subvenții # Ziua
Asociația „Forța Fermierilor” anunță pentru miercuri un protest preventiv în fața Guvernului. Acțiunea este organizată la inițiativa agricultorii din regiunea de sud, care solicită măsuri urgente de redresare după secetele din ultimii ani. Fermierii critică Guvernul pentru lipsa de reacție față de situația economică dificilă și pentru faptul că statul le datorează fermierilor 1,3 miliarde de lei […] Articolul Fermierii anunță un protest în fața Guvernului. Agricultorii, nemulțumiți de neachitarea datoriilor pentru subvenții apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
NYP: Europenii impotenți nu pot decât să se înfurie în timp ce Trump îi exclude pe bună dreptate din acordul privind Ucraina # Ziua
Președintele american Donald Trump a amplificat tensiunile cu liderii europeni după ce, luni seara, a distribuit pe Truth Social un editorial al New York Post intitulat „Europenii impotenți nu pot decât să se înfurie în timp ce Trump îi exclude pe bună dreptate din acordul privind Ucraina”. Mesajul, însoțit de linkul către articol, sugerează că […] Articolul NYP: Europenii impotenți nu pot decât să se înfurie în timp ce Trump îi exclude pe bună dreptate din acordul privind Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
În dosarul Plahotniuc, UE nu urmărește obiectivul condamnării, ci respectarea principiului supremației legii, susține directorul IPRE # Ziua
În dosarul fraudei bancare în care este vizat Vlad Plahotniuc, Uniunea Europeană așteaptă de la sistemul judiciar din R. Moldova respectarea cu strictețe a legislației și a unui proces echitabil, nu o condamnare. Afirmația a fost făcută de directorul executiv al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, Iulian Groza. „Înțelegem că este un proces lung […] Articolul În dosarul Plahotniuc, UE nu urmărește obiectivul condamnării, ci respectarea principiului supremației legii, susține directorul IPRE apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor lansate din Belarus. Vilnius acuză un „atac hibrid” ce pune în pericol aviația și securitatea națională # Ziua
Guvernul lituanian a declarat marți stare de urgență la nivel național, după o serie de incidente provocate de baloane meteorologice folosite de traficanți pentru a transporta țigări de contrabandă din Belarus, incidente care au perturbat repetat traficul aerian și au generat riscuri majore pentru aviația civilă. Decizia a fost anunțată de Ministerul de Interne într-o […] Articolul Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor lansate din Belarus. Vilnius acuză un „atac hibrid” ce pune în pericol aviația și securitatea națională apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
VIDEO | Expertul Veaceslav Ioniță, despre bugetul pentru anul 2026: „A fost făcut doar ca să nu murim” # Ziua
Bugetul Republicii Moldova pentru anul 2026 este un „buget de supraviețuire”, nu un „buget al investițiilor responsabile”, așa cum l-a numit Guvernul. Opinia aparține economistului Veaceslav Ioniță și a fost făcută în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA.md. Ioniță a adăugat că „cineva foarte neinspirat de la partidul de guvernare s-a gândit să ia un […] Articolul VIDEO | Expertul Veaceslav Ioniță, despre bugetul pentru anul 2026: „A fost făcut doar ca să nu murim” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Cutii cu ceai cu pesticide, confiscate de ANSA la vamă, ar fi ajuns pe rafturile unor magazine din Chișinău # Ziua
Cutii cu ceai cu pesticide, pe care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că le-a confiscat și nimicit în urma unor controale de la Vama Leușeni, ar fi ajuns pe rafturile unui lanț de magazine din Capitală. Fotografii cu cutiile sigilate, asemănătoare celor publicate de ANSA, au fost publicate pe rețelele de socializare. Deocamdată, […] Articolul Cutii cu ceai cu pesticide, confiscate de ANSA la vamă, ar fi ajuns pe rafturile unor magazine din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Scandal uriaș în fotbalul din Turcia. Jucători de top și un fost președinte de club, arestați într-o amplă anchetă privind pariurile ilegale # Ziua
Autoritățile din Turcia au arestat doi fotbaliști din prima ligă și un fost președinte de club, pe fondul extinderii unei investigații de amploare privind pariuri ilegale care zguduie fotbalul turc. Scandalul, care inițial a vizat arbitri, se extinde acum spre conducători de cluburi și jucători importanți, potrivit agenției Anadolu. Dintr-un total de 39 de suspecți, […] Articolul Scandal uriaș în fotbalul din Turcia. Jucători de top și un fost președinte de club, arestați într-o amplă anchetă privind pariurile ilegale apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Noi percheziții într-un dosar de obținere ilegală a carnetelor auto. Nouă examinatori, anchetați pentru corupție # Ziua
Alte peste 30 de percheziții sunt organizate azi de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii de Chișinău într-un dosar de obținere ilegală a carnetelor auto în raionul Călărași. În noua cauză sunt vizați 14 candidați și nouă examinatori din cadrul Direcției de Calificare a Conducătorilor Auto „Ungheni”. Potrivit CNA, acțiunile au loc în continuarea investigațiilor […] Articolul Noi percheziții într-un dosar de obținere ilegală a carnetelor auto. Nouă examinatori, anchetați pentru corupție apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Trump critică amenda pentru platforma lui Musk și acuză Europa că „merge într-o direcție greșită”: „Trebuie să fie foarte atentă” # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat luni că amenda impusă de Uniunea Europeană companiei X, deținută de Elon Musk, este „o chestie urâtă” și că nu înțelege cum pot autoritățile europene să justifice o astfel de măsură. Declarația a fost făcută la un eveniment la Casa Albă, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Washington […] Articolul Trump critică amenda pentru platforma lui Musk și acuză Europa că „merge într-o direcție greșită”: „Trebuie să fie foarte atentă” apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Programul privind protecția temporară a refugiaților ucraineni va continua și în 2026. Din martie, mecanismul urmează să fie prelungit repetat # Ziua
Programul privind protecția temporară a cetățenilor ucraineni care s-au refugiat în Republica Moldova din cauza războiului va continua și în 2026. Actualul mecanism expiră la 1 martie, iar Ministerul de Interne anunță că a inițiat procedura de prelungire a acestuia. „Ministerul Afacerilor Interne își reafirmă angajamentul de a menține un cadru sigur și eficient pentru […] Articolul Programul privind protecția temporară a refugiaților ucraineni va continua și în 2026. Din martie, mecanismul urmează să fie prelungit repetat apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Ucraina și Europa elaborează un plan alternativ de pace. Zelenski: „Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei” # Ziua
Ucraina și mai multe state europene lucrează la propriul proiect de plan de pace, a anunțat președintele Volodimir Zelenski după discuțiile purtate la Londra cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei. Potrivit acestuia, consilierii pe probleme de securitate națională din Ucraina și din țările europene au rămas în capitala britanică pentru a finaliza documentul, care […] Articolul Ucraina și Europa elaborează un plan alternativ de pace. Zelenski: „Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei” apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
09:10
În cel mult două săptămâni, Guvernul ar putea decide fuzionarea Universității din Cahul cu UTM, anunță Dan Perciun # Ziua
Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul urmează să dispară ca entitate juridică până la sfârșitul acestui an. Ministrul Educației, Dan Perciun, susține că în cel mult două săptămâni, Guvernul ar putea aproba hotărârea prin care instituția din sudul R. Moldova va fi absorbită de Universitatea Tehnică din Moldova. „În funcție de cum vor evolua discuțiile, […] Articolul În cel mult două săptămâni, Guvernul ar putea decide fuzionarea Universității din Cahul cu UTM, anunță Dan Perciun apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
Axios: SUA insistă ca Zelenski să spună rapid „da” planului de pace al lui Trump. Kievul acuză presiuni și condiții tot mai dure # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu presiuni crescânde din partea administrației americane pentru a accepta pierderi teritoriale majore și alte concesii prevăzute în planul de pace al președintelui Donald Trump, au declarat pentru Axios doi oficiali ucraineni. Kievul consideră că propunerea actualizată avantajează Moscova, iar Washingtonul îl presează mult mai puternic pe Zelenski decât […] Articolul Axios: SUA insistă ca Zelenski să spună rapid „da” planului de pace al lui Trump. Kievul acuză presiuni și condiții tot mai dure apare prima dată în ZIUA.md.
08:20
UE anunță că va crește sprijinul pentru R. Moldova după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina # Ziua
Uniunea Europeană intenționează să sporească sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Despre aceasta a declarat reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, într-o conferință de presă la Bruxelles, transmite IPN. Potrivit oficialei, atacurile care au provocat întreruperi în alimentarea cu […] Articolul UE anunță că va crește sprijinul pentru R. Moldova după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
8 decembrie 2025
20:10
ATITUDINI | Iurie Ciocan: Cred că un stat românesc reunit ar fi mai rezistent la „declinul civilizațional” descris de Trump # Ziua
Uniunea Europeană a primit cea mai dură lecție din partea SUA, cel mai vechi aliat al său. Președintele Trump a aprobat Strategia Națională de Apărare a SUA pentru 2025 (NSS 2025). Documentul în cauză nu este doar o simplă strategie americană, este practic un act de semidivorț. SUA spune deschis și tranșant: „Europa este în […] Articolul ATITUDINI | Iurie Ciocan: Cred că un stat românesc reunit ar fi mai rezistent la „declinul civilizațional” descris de Trump apare prima dată în ZIUA.md.
19:00
Rusia avansează rapid în Ucraina. Putin obține cele mai mari câștiguri teritoriale din ultimii patru ani # Ziua
Rusia înregistrează câștiguri teritoriale în Ucraina într-un ritm nemaivăzut de la începutul invaziei, potrivit unor date publicate duminică, cu doar câteva ore înaintea summitului de urgență convocat la Downing Street. Armata Kremlinului a ocupat în luna noiembrie aproximativ 500 de km pătrați, dublu față de luna precedentă, potrivit hărții de luptă DeepState, considerată una dintre […] Articolul Rusia avansează rapid în Ucraina. Putin obține cele mai mari câștiguri teritoriale din ultimii patru ani apare prima dată în ZIUA.md.
18:30
Criza financiară din stânga Nistrului lasă străzile și curțile în beznă. Tiraspolul instituie regim special pentru iluminatul public # Ziua
Pe timp de iarnă, autoritățile separatiste au decis să facă economii pe seama iluminării stradale. Executivul de la Tiraspol anunță că, din cauza „situației financiare complicate” din regiune, străzile orașelor și satelor, drumurile și curțile vor fi mai puțin iluminate, urmând să fie instituit un orar special. Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței săptămânale […] Articolul Criza financiară din stânga Nistrului lasă străzile și curțile în beznă. Tiraspolul instituie regim special pentru iluminatul public apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Angajații Muzeului Luvru intră în grevă din cauza condițiilor de muncă degradate și lipsă de personal # Ziua
Personalul Muzeului Luvru din Paris a votat luni în unanimitate declanșarea unei greve continue începând cu 15 decembrie, în semn de protest față de „condițiile de lucru degradate” și „mijloacele insuficiente” puse la dispoziție de conducere. Decizia a fost luată în cadrul unei adunări generale la care au participat aproximativ 200 de angajați și a […] Articolul Angajații Muzeului Luvru intră în grevă din cauza condițiilor de muncă degradate și lipsă de personal apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Dorin Recean și-a ridicat ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept”, oferit în august de președintele ucrainean Volodimir Zelenski # Ziua
Fostul premier, Dorin Recean, și-a ridicat azi, la sediul Ambasadei Ucrainei de la Chișinău, ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept”, care a fost oferit de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, printr-un decret semnat încă în 23 august. Înalta distincție i-a fost acordată lui Dorin Recean la sediul misiunii diplomatice de către ambasadorul Păun Rahovei. „Distincția […] Articolul Dorin Recean și-a ridicat ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept”, oferit în august de președintele ucrainean Volodimir Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
NATO confirmă întrevederea lui Zelenski cu Rutte, Costa și von der Leyen la Bruxelles, după discuțiile de la Londra # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va purta discuții luni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță serviciul de presă al NATO. Potrivit comunicatului, mass-media nu va avea acces la eveniment. „Luni, 8 decembrie 2025, secretarul general al NATO, Mark Rutte, îl va […] Articolul NATO confirmă întrevederea lui Zelenski cu Rutte, Costa și von der Leyen la Bruxelles, după discuțiile de la Londra apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
CONTRASENS | Veaceslav Ioniță, în platoul ZIUA: Bugetul 2026 este de supraviețuire, nu unul al „investițiilor responsabile” # Ziua
În pofida declarațiilor triumfaliste ale guvernării, Republica Moldova continuă să trăiască pe datorie, cu un buget pentru 2026 auster și lipsit de investiții. Este concluzia expertului economic IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, care a vorbit, în cadrul unei noi ediții a emisiunii „Contrasens”, împreună cu jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc, despre previziunile economice pentru […] Articolul CONTRASENS | Veaceslav Ioniță, în platoul ZIUA: Bugetul 2026 este de supraviețuire, nu unul al „investițiilor responsabile” apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Un cutremur puternic cu magnitudinea 7,6 a lovit nordul Japoniei. A fost emisă o avertizare de tsunami # Ziua
Un cutremur puternic, cu magnitudinea 7,6, produs cu puțin timp în urmă în largul coastei de nord a Japoniei, a declanșat o avertizare de tsunami, au anunțat autoritățile nipone, transmite Sky News. Agenția Meteorologică Japoneză avertizează că valuri de până la trei metri ar putea lovi țărmul de nord-est al țării, îndemnând populația să se […] Articolul Un cutremur puternic cu magnitudinea 7,6 a lovit nordul Japoniei. A fost emisă o avertizare de tsunami apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
INVESTIGAȚIE | „Dr. Serebrova” Irina Borodkina continuă procedurile estetice făcute sub anestezie, nu doar la Kiev # Ziua
Proprietarei salonului „Dr. Serebrova”, unde la Chișinău erau efectuate ilegal intervenții estetice periculoase, Irina Borodkina, pare să îi meargă bine, se arată într-o investigație realizată de portalul Omniapres. În timp ce în Republica Moldova se desfășoară procesul legat de moartea clientei salonului de înfrumusețare Liuba Babuțchi, cunoscută ca Mona Lisa, iar anestezista și asistenta medicală […] Articolul INVESTIGAȚIE | „Dr. Serebrova” Irina Borodkina continuă procedurile estetice făcute sub anestezie, nu doar la Kiev apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
ATITUDINI | Victor Nichituș: Forumul Mass-Media și atentatul la democrație. Presa nu poate face front comun cu puterea # Ziua
La Forumul Mass Media 2025, desfășurat la data de 8 decembrie 2025, doamna președinte Maia Sandu a declarat că “lupta pentru democrație se mută tot mai mult în spațiul informațional” și că, „în fața manipulării, propagandei și a tehnologiilor digitale, este nevoie de unirea forțelor”. Doamna președinte spune, cu subiect și predicat, că instituțiile media […] Articolul ATITUDINI | Victor Nichituș: Forumul Mass-Media și atentatul la democrație. Presa nu poate face front comun cu puterea apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
NYT: Guvernul Zelenski a sabotat sistemele de control cerute de Occident. Corupția a înflorit, iar fonduri de sute de milioane s-au evaporat # Ziua
O investigație amplă realizată de The New York Times arată că, în ultimii patru ani, administrația președintelui Volodimir Zelenski ar fi subminat în mod sistematic mecanismele independente de supraveghere create la cererea Occidentului pentru a preveni corupția în companiile de stat din Ucraina. Instituții-cheie din sectorul energetic și din domeniul achizițiilor militare au devenit vulnerabile, […] Articolul NYT: Guvernul Zelenski a sabotat sistemele de control cerute de Occident. Corupția a înflorit, iar fonduri de sute de milioane s-au evaporat apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.