Cutii cu ceai cu pesticide, confiscate de ANSA la vamă, ar fi ajuns pe rafturile unor magazine din Chișinău
Ziua, 9 decembrie 2025 11:30
Cutii cu ceai cu pesticide, pe care Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat că le-a confiscat și nimicit în urma unor controale de la Vama Leușeni, ar fi ajuns pe rafturile unui lanț de magazine din Capitală. Fotografii cu cutiile sigilate, asemănătoare celor publicate de ANSA, au fost publicate pe rețelele de socializare. Deocamdată, […] Articolul Cutii cu ceai cu pesticide, confiscate de ANSA la vamă, ar fi ajuns pe rafturile unor magazine din Chișinău apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
VIDEO | Expertul Veaceslav Ioniță, despre bugetul pentru anul 2026: „A fost făcut doar ca să nu murim” # Ziua
Bugetul Republicii Moldova pentru anul 2026 este un „buget de supraviețuire", nu un „buget al investițiilor responsabile", așa cum l-a numit Guvernul. Opinia aparține economistului Veaceslav Ioniță și a fost făcută în cadrul emisiunii „Contrasens" de la ZIUA.md. Ioniță a adăugat că „cineva foarte neinspirat de la partidul de guvernare s-a gândit să ia un […]
11:30
11:10
Scandal uriaș în fotbalul din Turcia. Jucători de top și un fost președinte de club, arestați într-o amplă anchetă privind pariurile ilegale # Ziua
Autoritățile din Turcia au arestat doi fotbaliști din prima ligă și un fost președinte de club, pe fondul extinderii unei investigații de amploare privind pariuri ilegale care zguduie fotbalul turc. Scandalul, care inițial a vizat arbitri, se extinde acum spre conducători de cluburi și jucători importanți, potrivit agenției Anadolu. Dintr-un total de 39 de suspecți, […]
11:00
Noi percheziții într-un dosar de obținere ilegală a carnetelor auto. Nouă examinatori, anchetați pentru corupție # Ziua
Alte peste 30 de percheziții sunt organizate azi de ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii de Chișinău într-un dosar de obținere ilegală a carnetelor auto în raionul Călărași. În noua cauză sunt vizați 14 candidați și nouă examinatori din cadrul Direcției de Calificare a Conducătorilor Auto „Ungheni". Potrivit CNA, acțiunile au loc în continuarea investigațiilor […]
10:30
Trump critică amenda pentru platforma lui Musk și acuză Europa că „merge într-o direcție greșită”: „Trebuie să fie foarte atentă” # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat luni că amenda impusă de Uniunea Europeană companiei X, deținută de Elon Musk, este „o chestie urâtă" și că nu înțelege cum pot autoritățile europene să justifice o astfel de măsură. Declarația a fost făcută la un eveniment la Casa Albă, pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Washington […]
10:10
Programul privind protecția temporară a refugiaților ucraineni va continua și în 2026. Din martie, mecanismul urmează să fie prelungit repetat # Ziua
Programul privind protecția temporară a cetățenilor ucraineni care s-au refugiat în Republica Moldova din cauza războiului va continua și în 2026. Actualul mecanism expiră la 1 martie, iar Ministerul de Interne anunță că a inițiat procedura de prelungire a acestuia. „Ministerul Afacerilor Interne își reafirmă angajamentul de a menține un cadru sigur și eficient pentru […]
09:40
Ucraina și Europa elaborează un plan alternativ de pace. Zelenski: „Nu avem nici dreptul legal, nici cel moral de a ceda teritorii Rusiei” # Ziua
Ucraina și mai multe state europene lucrează la propriul proiect de plan de pace, a anunțat președintele Volodimir Zelenski după discuțiile purtate la Londra cu liderii Marii Britanii, Franței și Germaniei. Potrivit acestuia, consilierii pe probleme de securitate națională din Ucraina și din țările europene au rămas în capitala britanică pentru a finaliza documentul, care […]
09:10
În cel mult două săptămâni, Guvernul ar putea decide fuzionarea Universității din Cahul cu UTM, anunță Dan Perciun # Ziua
Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul urmează să dispară ca entitate juridică până la sfârșitul acestui an. Ministrul Educației, Dan Perciun, susține că în cel mult două săptămâni, Guvernul ar putea aproba hotărârea prin care instituția din sudul R. Moldova va fi absorbită de Universitatea Tehnică din Moldova. „În funcție de cum vor evolua discuțiile, […]
08:50
Axios: SUA insistă ca Zelenski să spună rapid „da” planului de pace al lui Trump. Kievul acuză presiuni și condiții tot mai dure # Ziua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se confruntă cu presiuni crescânde din partea administrației americane pentru a accepta pierderi teritoriale majore și alte concesii prevăzute în planul de pace al președintelui Donald Trump, au declarat pentru Axios doi oficiali ucraineni. Kievul consideră că propunerea actualizată avantajează Moscova, iar Washingtonul îl presează mult mai puternic pe Zelenski decât […]
08:20
UE anunță că va crește sprijinul pentru R. Moldova după atacurile rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina # Ziua
Uniunea Europeană intenționează să sporească sprijinul pentru R. Moldova și Ucraina după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Despre aceasta a declarat reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, într-o conferință de presă la Bruxelles, transmite IPN. Potrivit oficialei, atacurile care au provocat întreruperi în alimentarea cu […]
20:10
ATITUDINI | Iurie Ciocan: Cred că un stat românesc reunit ar fi mai rezistent la „declinul civilizațional” descris de Trump # Ziua
Uniunea Europeană a primit cea mai dură lecție din partea SUA, cel mai vechi aliat al său. Președintele Trump a aprobat Strategia Națională de Apărare a SUA pentru 2025 (NSS 2025). Documentul în cauză nu este doar o simplă strategie americană, este practic un act de semidivorț. SUA spune deschis și tranșant: „Europa este în […]
19:00
Rusia avansează rapid în Ucraina. Putin obține cele mai mari câștiguri teritoriale din ultimii patru ani # Ziua
Rusia înregistrează câștiguri teritoriale în Ucraina într-un ritm nemaivăzut de la începutul invaziei, potrivit unor date publicate duminică, cu doar câteva ore înaintea summitului de urgență convocat la Downing Street. Armata Kremlinului a ocupat în luna noiembrie aproximativ 500 de km pătrați, dublu față de luna precedentă, potrivit hărții de luptă DeepState, considerată una dintre […]
18:30
Criza financiară din stânga Nistrului lasă străzile și curțile în beznă. Tiraspolul instituie regim special pentru iluminatul public # Ziua
Pe timp de iarnă, autoritățile separatiste au decis să facă economii pe seama iluminării stradale. Executivul de la Tiraspol anunță că, din cauza „situației financiare complicate" din regiune, străzile orașelor și satelor, drumurile și curțile vor fi mai puțin iluminate, urmând să fie instituit un orar special. Subiectul a fost discutat în cadrul ședinței săptămânale […]
18:00
Angajații Muzeului Luvru intră în grevă din cauza condițiilor de muncă degradate și lipsă de personal # Ziua
Personalul Muzeului Luvru din Paris a votat luni în unanimitate declanșarea unei greve continue începând cu 15 decembrie, în semn de protest față de „condițiile de lucru degradate" și „mijloacele insuficiente" puse la dispoziție de conducere. Decizia a fost luată în cadrul unei adunări generale la care au participat aproximativ 200 de angajați și a […]
17:40
Dorin Recean și-a ridicat ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept”, oferit în august de președintele ucrainean Volodimir Zelenski # Ziua
Fostul premier, Dorin Recean, și-a ridicat azi, la sediul Ambasadei Ucrainei de la Chișinău, ordinul „Cneazul Iaroslav cel Înțelept", care a fost oferit de liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, printr-un decret semnat încă în 23 august. Înalta distincție i-a fost acordată lui Dorin Recean la sediul misiunii diplomatice de către ambasadorul Păun Rahovei. „Distincția […]
17:20
NATO confirmă întrevederea lui Zelenski cu Rutte, Costa și von der Leyen la Bruxelles, după discuțiile de la Londra # Ziua
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va purta discuții luni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, anunță serviciul de presă al NATO. Potrivit comunicatului, mass-media nu va avea acces la eveniment. „Luni, 8 decembrie 2025, secretarul general al NATO, Mark Rutte, îl va […]
17:20
CONTRASENS | Veaceslav Ioniță, în platoul ZIUA: Bugetul 2026 este de supraviețuire, nu unul al „investițiilor responsabile” # Ziua
În pofida declarațiilor triumfaliste ale guvernării, Republica Moldova continuă să trăiască pe datorie, cu un buget pentru 2026 auster și lipsit de investiții. Este concluzia expertului economic IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniță, care a vorbit, în cadrul unei noi ediții a emisiunii „Contrasens", împreună cu jurnaliștii ZIUA George Iosip și Nicolae Federiuc, despre previziunile economice pentru […]
17:10
Un cutremur puternic cu magnitudinea 7,6 a lovit nordul Japoniei. A fost emisă o avertizare de tsunami # Ziua
Un cutremur puternic, cu magnitudinea 7,6, produs cu puțin timp în urmă în largul coastei de nord a Japoniei, a declanșat o avertizare de tsunami, au anunțat autoritățile nipone, transmite Sky News. Agenția Meteorologică Japoneză avertizează că valuri de până la trei metri ar putea lovi țărmul de nord-est al țării, îndemnând populația să se […]
16:40
INVESTIGAȚIE | „Dr. Serebrova” Irina Borodkina continuă procedurile estetice făcute sub anestezie, nu doar la Kiev # Ziua
Proprietarei salonului „Dr. Serebrova", unde la Chișinău erau efectuate ilegal intervenții estetice periculoase, Irina Borodkina, pare să îi meargă bine, se arată într-o investigație realizată de portalul Omniapres. În timp ce în Republica Moldova se desfășoară procesul legat de moartea clientei salonului de înfrumusețare Liuba Babuțchi, cunoscută ca Mona Lisa, iar anestezista și asistenta medicală […]
16:30
ATITUDINI | Victor Nichituș: Forumul Mass-Media și atentatul la democrație. Presa nu poate face front comun cu puterea # Ziua
La Forumul Mass Media 2025, desfășurat la data de 8 decembrie 2025, doamna președinte Maia Sandu a declarat că "lupta pentru democrație se mută tot mai mult în spațiul informațional" și că, „în fața manipulării, propagandei și a tehnologiilor digitale, este nevoie de unirea forțelor". Doamna președinte spune, cu subiect și predicat, că instituțiile media […]
16:00
NYT: Guvernul Zelenski a sabotat sistemele de control cerute de Occident. Corupția a înflorit, iar fonduri de sute de milioane s-au evaporat # Ziua
O investigație amplă realizată de The New York Times arată că, în ultimii patru ani, administrația președintelui Volodimir Zelenski ar fi subminat în mod sistematic mecanismele independente de supraveghere create la cererea Occidentului pentru a preveni corupția în companiile de stat din Ucraina. Instituții-cheie din sectorul energetic și din domeniul achizițiilor militare au devenit vulnerabile, […]
15:40
Ion Ceban: Oamenii din sate migrează spre Chișinău pentru condițiile de aici, dar și din cauză că guvernarea actuală le închide școlile # Ziua
Migrația masivă din mediul rural către Chișinău se explică prin condițiile de trai, care diferă foarte mult, dar și pentru oportunitățile pe care le oferă capitala, inclusiv în domeniul educației. Asupra acestui fapt a atras atenția primarul Chișinăului, Ion Ceban, care a subliniat că responsabilitatea pentru această situație aparține Guvernului. „În ultimii câțiva ani, aveam […]
14:50
SUA blochează vizele pentru persoanele implicate în fact-checking și moderare de conținut, considerate „cenzură” a discursului americanilor # Ziua
Administrația Trump a decis să blocheze accesul în SUA pentru străinii considerați implicați în „cenzurarea libertății de exprimare" a cetățenilor americani, potrivit unui memorandum al Departamentului de Stat trimis în această săptămână misiunilor diplomatice americane din întreaga lume. Documentul, dezvăluit de Reuters și ulterior confirmat de NPR, cere oficialilor consulari să refuze vizele pentru orice […]
14:20
Proiectul Bugetului de Stat pentru 2026 urmează să fie examinat de Parlament în ședința din 12 decembrie # Ziua
Proiectul Bugetului de Stat pentru 2026, cel al asigurărilor sociale și proiectul bugetului fondurilor de asistență medicală urmează să fie discutate, în prima lectură, în cadrul ședinței din 12 decembrie a Parlamentului. Deputații vor examina și inițiative legislative privind scutirea de plata drepturilor de import pentru cetățenii din diaspora și optimizarea procedurilor de eliberare a […]
13:50
Zelenski recunoaște impasul discuțiilor cu SUA despre acordul de pace: „Nu avem o poziție comună privind Donbasul” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că negocierile privind inițiativa de pace propusă de Statele Unite sunt blocate pe tema controlului teritorial din estul Ucrainei. Declarațiile vin pe fundalul criticilor președintelui american Donald Trump, care s-a arătat „puțin dezamăgit" de modul în care Kievului gestionează propunerea transmisă de Washington. Într-un interviu telefonic acordat pentru Bloomberg, […]
13:20
VIDEO | Un tânăr de 18 ani, prins cu droguri de peste 350 de mii de lei. Acesta avea rolul de curier într-o rețea # Ziua
Un tânăr de 18 ani a fost reținut de un echipaj al Brigăzii de Patrulare și Reacționare Operativă având asupra sa un kilogram de marijuana și droguri sintetice în valoare de peste 350 de mii de lei. Reținerea a avut loc în sectorul Botanica al Capitalei, după ce polițiștii au observat că tânărul avea un […]
12:50
Sîrski: „Inamicul avansează, de aceea trebuie intensificată mobilizarea, recrutarea și noile contracte militare. Nu avem altă opțiune.” # Ziua
Comandantul Forțelor Armate ale Ucrainei, Aleksandr Sîrski, a transmis într-un mesaj publicat în această dimineață că, în fața presiunii continue a armatei ruse, Kievul este obligat să accelereze mobilizarea și să consolideze pregătirea militară. „Inamicul continuă ofensiva, de aceea nu avem altă opțiune decât să ne întărim capacitatea de apărare și să ne consolidăm armata", […]
12:20
Un tânăr, condamnat la șapte ani de pușcărie pentru escrocherii de un milion de lei prin schema cu „ruda implicată în accident” # Ziua
Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare, după ce a comis, în vara anului 2023, șap
11:50
Summit urgent la Londra, fără participarea Poloniei. Absența sa a stârnit critici și îngrijorări în rândul foștilor oficiali de la Varșovia # Ziua
Polonia nu a fost invitată la summitul extraordinar din 8 decembrie de la Londra, unde liderii Franței, Marii Britanii, Germaniei și Ucrainei vor discuta eforturile Statelor Unite de a avansa un acord de pace. Decizia reprezintă o lovitură pentru Varșovia, cu atât mai mult cu cât, nu demult, premierul polonez călătorea spre Kiev în același […] Articolul Summit urgent la Londra, fără participarea Poloniei. Absența sa a stârnit critici și îngrijorări în rândul foștilor oficiali de la Varșovia apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri la mâini și picioare, după ce a încercat să aprindă focul în soba cu benzină # Ziua
Un bărbat, în vârstă de 46 de ani, a ajuns la spital cu arsuri grave la mâni și coapse, după ce a încercat să aprindă focul în sobă cu benzină, provocând astfel o explozie în locuință. Cazul a avut loc în satul Curătura din raionul Șoldănești. În urma deflagrației, bărbatul a suferit arsuri de […] Articolul Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri la mâini și picioare, după ce a încercat să aprindă focul în soba cu benzină apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Zelenski anunță o nouă săptămână diplomatică intense. Consultări cu liderii europeni și clarificări privind negocierile SUA–Rusia # Ziua
Președintele Volodimir Zelenski a transmis noaptea trecută, într-un mesaj filmat din tren, că Ucraina începe „o nouă săptămână diplomatică” marcată de discuții esențiale cu liderii europeni și de evaluarea negocierilor purtate recent de emisarii președintelui american Donald Trump. „Vor avea loc consultări cu liderii europeni. În primul rând, probleme de securitate, sprijin pentru reziliența noastră […] Articolul Zelenski anunță o nouă săptămână diplomatică intense. Consultări cu liderii europeni și clarificări privind negocierile SUA–Rusia apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Șeful Direcției Locativ-Comunale a Capitalei, Ion Burdiumov, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul licitațiilor trucate # Ziua
Șeful Direcției Locativ-Comunale a Capitalei, Ion Burdiumov, și alți patru suspecți, reținuți într-un dosar privind trucarea licitațiilor trucate, au fost plasați în arest preventiv în izolator pentru 30 de zile. Alți doi bănuiți au fost plasaț în arest la domiciliu. Mandatele de arestare în cazul celor șapte persoane vizate în dosarul de corupție au fost […] Articolul Șeful Direcției Locativ-Comunale a Capitalei, Ion Burdiumov, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile în dosarul licitațiilor trucate apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Activele oficiale de rezervă ale Republicii Moldova au însumat 5,08 miliarde de euro la sfârșitul lunii noiembrie, înregistrând o scădere de 60,56 milioane de euro față de nivelul de 5,141 miliarde de euro – la finele lui octombrie, transmite IPN. Banca Națională a Moldovei precizează că diminuarea activelor a fost determinată în principal de ieșirile […] Articolul Rezervele valutare au fost, în noiembrie, de 5,08 miliarde de euro, în scădere cu peste 1% apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Trump este din nou dezamăgit, de această dată de președintele Ucrainei. Moscova i-a acceptat planul de pace, însă Zelenski „nici măcar nu l-a citit” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că este „dezamăgit” de faptul că președintele Volodimir Zelenski nu ar fi studiat încă propunerea americană de pace privind încetarea războiului din Ucraina. Aflat la Kennedy Center Honors, la Washington D.C., Trump a afirmat că administrația sa menține un dialog activ atât cu președintele rus Vladimir Putin, cât […] Articolul Trump este din nou dezamăgit, de această dată de președintele Ucrainei. Moscova i-a acceptat planul de pace, însă Zelenski „nici măcar nu l-a citit” apare prima dată în ZIUA.md.
07:50
Rezultate finale ale alegerilor din București: Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei României # Ziua
Rezultatele oficiale ale votului pentru Primăria București, comunicate de Biroul Electoral din România, îl indică pe liberalul Ciprian Ciucu drept viitorul primar general al municipiului București. Anca Alexandrescu, susținută de AUR s-a clasat pe locul doi, iar social-democratul Daniel Băluță – pe locul trei. Astfel, potrivit rezultatelor finale, Ciprian Ciucu a acumulat 36,16% din […] Articolul Rezultate finale ale alegerilor din București: Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei României apare prima dată în ZIUA.md.
7 decembrie 2025
21:20
Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile potrivit caselor de sondare # Ziua
Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, actual primar al sectorului 6 din București, este indicat de majoritatea sondajelor la ieșirea de la urne drept câștigător al alegerilor pentru Primăria capitalei României. Candidatul PSD, Daniel Băluță, primar al sectorului 4, se situează pe locul al doilea în aceste sondaje. Pe locurile următoare se află candidata independentă Anca Alexandrescu, […] Articolul Rezultate exit-poll alegeri București 2025. Ciprian Ciucu a câștigat alegerile potrivit caselor de sondare apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
VIDEO | Imagini spectaculoase din Hawaii. Erupția vulcanului Kilauea a înghițit o cameră de filmat care transmitea în direct # Ziua
Vulcanul Kilauea, unul dintre cele mai active de pe planetă, a intrat din nou în fază eruptivă, aruncând în aer un jet impresionant de lavă cu o înălțime de peste 350 de metri, potrivit Serviciului Geologic al SUA (USGS). Pentru prima dată de la începutul actualului episod eruptiv, specialiștii au observat trei fântâni de lavă […] Articolul VIDEO | Imagini spectaculoase din Hawaii. Erupția vulcanului Kilauea a înghițit o cameră de filmat care transmitea în direct apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Șeful Pentagonului anunță sfârșitul „idealismului utopic” al SUA și lansează o nouă strategie militară axată pe emisfera vestică # Ziua
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat sâmbătă, la Forumul Reagan pentru Apărare din California, că Statele Unite încheie era „idealismului utopic” în politica externă și intră într-o etapă de „realism dur”, orientată spre apărarea intereselor concrete ale Washingtonului și redefinirea rolului Americii în lume. Discursul său marchează cea mai fermă critică adusă politicii […] Articolul Șeful Pentagonului anunță sfârșitul „idealismului utopic” al SUA și lansează o nouă strategie militară axată pe emisfera vestică apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Comisarul european pentru Apărare: UE trebuie să-și elaboreze propriul plan de pace pentru Ucraina, fără a mai aștepta inițiativele SUA # Ziua
Uniunea Europeană trebuie să înceteze să meargă „în urma lui Donald Trump” și să își construiască propriile planuri de pace pentru Ucraina, a declarat comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, într-un interviu pentru POLITICO. Oficialul avertizează că Europa riscă să rămână spectator într-un proces decisiv pentru securitatea continentului. Kubilius a subliniat că UE „trebuie să […] Articolul Comisarul european pentru Apărare: UE trebuie să-și elaboreze propriul plan de pace pentru Ucraina, fără a mai aștepta inițiativele SUA apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Ministerul Educației și Cercetării va putea refuza cererile de stabilire a indemnizației viagere și va anula aceste plăți pentru sportivii de performanță și antrenorii care au încălcat legislația antidoping, transmite IPN. Procedura este prevăzută într-o hotărâre de Guvern, aflată pe ordinea de zi a ședinței din 10 decembrie. Indemnizația viageră reprezintă o prestație financiară lunară […] Articolul Sportivii care încalcă regulile antidoping riscă să piardă indemnizația viageră apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Kremlinul salută unele prevederi din noua Strategie de Securitate Națională a SUA: „Există formulări care corespund viziunii noastre” # Ziua
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat actualizările incluse în noua Strategie de Securitate Națională a Statelor Unite, afirmând că unele dintre formulările din document „corespund viziunii Rusiei” și ar putea crea premise pentru un dialog constructiv privind reglementarea conflictului din Ucraina. „Corecturile pe care le vedem corespund în multe privințe și viziunii […] Articolul Kremlinul salută unele prevederi din noua Strategie de Securitate Națională a SUA: „Există formulări care corespund viziunii noastre” apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis. Halep, Djokovic și alți mari sportivi îi transmit mesaje de susținere # Ziua
Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani și aflată pe locul 43 în clasamentul WTA, a făcut sâmbătă un anunț care a emoționat lumea tenisului. Jucătoare profesionistă de tenis din România se va retrage din circuitul profesionist la finalul sezonului 2026. Sportiva a explicat că a decis să își prelungească activitatea încă un an […] Articolul Sorana Cîrstea și-a anunțat retragerea din tenis. Halep, Djokovic și alți mari sportivi îi transmit mesaje de susținere apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Emisarul special al SUA, Keith Kellogg, susține că războiul se apropie de „faza finală”, dar cele mai grele decizii abia urmează # Ziua
Statele Unite nu iau în calcul trimiterea militarilor americani pe teritoriul Ucrainei, a declarat emisarul special al președintelui SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, în cadrul Forumului Național de Apărare. Oficialul american a subliniat că Washingtonul consideră drept cea mai eficientă formă de presiune asupra Rusiei instrumentele economice, în special acțiunile împotriva așa-numitului „flotă din umbră” […] Articolul Emisarul special al SUA, Keith Kellogg, susține că războiul se apropie de „faza finală”, dar cele mai grele decizii abia urmează apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Mihai Popșoi și Igor Grosu, întâlniri cu antreprenorii moldoveni din Chicago și oficiali americani # Ziua
Angajamentul autorităților de a rămâne aproape de cetățenii din afara țării și de a valorifica contribuția acestora la modernizarea Republicii Moldova a fost reconfirmat în cadrul discuțiilor purtate de vicepremierul Mihai Popșoi și președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu reprezentanții comunității moldovenești din Chicago, transmite IPN. Întrevederea a avut loc la sediul Consulatului General al Republicii […] Articolul Mihai Popșoi și Igor Grosu, întâlniri cu antreprenorii moldoveni din Chicago și oficiali americani apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
UE se confruntă cu cel mai dificil moment în încercarea de a evita o ruptură cu SUA. Temeri crescânde privind un acord impus Ucrainei # Ziua
Europa traversează una dintre cele mai tensionate perioade din ultimele decenii, în contextul în care administrația Trump accelerează eforturile de a ajunge la un acord cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina. O analiză Bloomberg arată că liderii europeni sunt tot mai preocupați de riscul ca Washingtonul să preseze Kievul să accepte o înțelegere considerată […] Articolul UE se confruntă cu cel mai dificil moment în încercarea de a evita o ruptură cu SUA. Temeri crescânde privind un acord impus Ucrainei apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
Exporturile de struguri ar putea crește cu 60%. Guvernul R. Moldova pregătește o nouă strategie națională # Ziua
R. Moldova își propune să majoreze cu 60% valoarea anuală a exporturilor de struguri de masă, echivalentul a aproximativ 38 de milioane de dolari, într-un scenariu optimist care ar putea atrage investiții totale de circa 98 de milioane de dolari până în 2036. Direcția este stabilită de o nouă strategie națională, aflată în proces de […] Articolul Exporturile de struguri ar putea crește cu 60%. Guvernul R. Moldova pregătește o nouă strategie națională apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Elon Musk continuă atacurile la adresa UE. Miliardarul a repostat un mesaj care numește Europa „Al Patrulea Reich” # Ziua
Elon Musk amplifică tensiunile cu Uniunea Europeană, după ce a repostat pe platforma X un mesaj în care Europa este descrisă drept „Al Patrulea Reich”. Gestul său vine pe fondul conflictului deschis cu Bruxellesul, generat de amenda de 120 de milioane de dolari aplicată companiei X pentru „inducerea în eroare a utilizatorilor” prin sistemul de […] Articolul Elon Musk continuă atacurile la adresa UE. Miliardarul a repostat un mesaj care numește Europa „Al Patrulea Reich” apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii se vor întâlni luni la Londra cu Zelenski pentru a discuta eforturile SUA privind acordul de pace # Ziua
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat sâmbătă că liderii Franței, Germaniei și Regatului Unit se vor întâlni luni la Londra cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul noilor atacuri masive lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice și feroviare a Ucrainei. Macron a condamnat ferm, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, ultimele lovituri ale Moscovei, afirmând […] Articolul Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii se vor întâlni luni la Londra cu Zelenski pentru a discuta eforturile SUA privind acordul de pace apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
VIDEO | Cel puţin 25 de oameni au murit în urma unui incendiu produs într-un club din statul indian Goa # Ziua
Un incendiu puternic izbucnit într-un club de noapte din statul indian Goa a provocat moartea a 25 de persoane, au anunțat duminică autoritățile locale. Majoritatea victimelor sunt angajați ai clubului, însă printre cei decedați se numără și turiști. Premierul statului Goa, Pramod Sawant, a declarat că „trei sau patru” dintre victime erau turiști, fără ca […] Articolul VIDEO | Cel puţin 25 de oameni au murit în urma unui incendiu produs într-un club din statul indian Goa apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
VIDEO | Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilegală a unui arbore # Ziua
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, solicită demisia persoanelor responsabile de la Spațiile Verzi Strășeni, după ce un arbore de frasin a fost smuls cu tot cu rădăcini în plină zi, în pădurea din localitate. Oficialul afirmă că nu este suficient ca autorul faptei să fie sancționat, întrucât responsabilitatea protejării fondului forestier revine și angajaților care au […] Articolul VIDEO | Ministrul Mediului cere demisia responsabililor de la Spațiile Verzi Strășeni după tăierea ilegală a unui arbore apare prima dată în ZIUA.md.
