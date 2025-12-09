Andrej Babis, numit premier al Cehiei. Revine la putere cu o coaliție eurosceptică formată din trei partide

13:20

Un tânăr de 18 ani a fost reținut de un echipaj al Brigăzii de Patrulare și Reacționare Operativă având asupra sa un kilogram de marijuana și droguri sintetice în valoare de peste 350 de mii de lei. Reținerea a avut loc în sectorul Botanica al Capitalei, după ce polițiștii au observat că tânărul avea un […]