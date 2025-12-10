PAS ar pierde majoritatea în Parlament în cazul unor alegeri anticipate, arată un nou sondaj IMAS

09:10

Universitatea „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul urmează să dispară ca entitate juridică până la sfârșitul acestui an. Ministrul Educației, Dan Perciun, susține că în cel mult două săptămâni, Guvernul ar putea aproba hotărârea prin care instituția din sudul R. Moldova va fi absorbită de Universitatea Tehnică din Moldova. „În funcție de cum vor evolua discuțiile, […] Articolul În cel mult două săptămâni, Guvernul ar putea decide fuzionarea Universității din Cahul cu UTM, anunță Dan Perciun apare prima dată în ZIUA.md.