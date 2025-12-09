Personalități din Republica Moldova, premiate de Familia Regală pentru contribuții în educație și civism

15:40

Migrația masivă din mediul rural către Chișinău se explică prin condițiile de trai, care diferă foarte mult, dar și pentru oportunitățile pe care le oferă capitala, inclusiv în domeniul educației. Asupra acestui fapt a atras atenția primarul Chișinăului, Ion Ceban, care a subliniat că responsabilitatea pentru această situație aparține Guvernului. „În ultimii câțiva ani, aveam […]