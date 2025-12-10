(video) Guvernul, în ședință. Munteanu: Acceptăm și criticile, dar comentariile pozitive sunt foarte binevenite

08:10

Un nou raid al activiștilor Stop Ham, pe o stradă din centrul capitalei, s-a soldat cu certuri, replici și insulte din partea șoferilor care și-au parcat mașinile pe trotuar. „Pi**raji bl*a!”, le-a spus o conducătoare auto, nemulțumită că este filmată, apoi a revenit și și-a cerut scuze. Un alt șofer a coborât din automobil, s-a apropiat de Iurie Sacalî, l-a bruscat și a aruncat în el cu un bon pe care îl avea în mână. „Porcule, i-ați gunoiul. Cine te crezi? Șofer tipic de BMW!”, i-a strigat acesta din urmă.