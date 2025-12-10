Agenția de Investiții a rămas fără director general adjunct: Elena Oleinic-Slivinschi, fiica ex-deputatului Oleinic, și-a dat demisia
UNIMEDIA, 10 decembrie 2025 11:00
Elena Oleinic-Slivinschi, director general adjunct al Agenției de Investiții, a demisionat. Cererea de demisie a fost aprobată la ședința de astăzi a Guvernului.
Acum 5 minute
11:20
(live) Fermierii protestează la Guvern: Am venit să le amintim guvernanților că ne-au făcut promisiuni. Avem oameni scoși din casă, deposedați de bunuri # UNIMEDIA
Mai mulți fermieri s-au adunat în fața clădirii Guvernului, acolo unde au anunțat, mai devreme, că vor desfășura un protest preventiv. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Acum 15 minute
11:10
(live/update) O nouă ședință la CSJ, cu scântei, pe dosarul „kuliok”. Gribincea către Iarmaliuc: „Din cauza inacțiunii dvs. nu o să putem duce până la capăt” # UNIMEDIA
La Curtea Supremă de Justiție, astăzi, 10 decembrie, are loc onședință de judecată în dosarul cu denumirea generică „kuliok”, în care figurează fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.
11:10
(live) IMAS prezintă rezultatele studiului Barometrului socio-politic, decembrie 2025: E primul sondaj postelectoral # UNIMEDIA
Compania de cercetare sociologică IMAS prezintă rezultatele studiului Barometrului socio-politic, decembrie 2025. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:10
(live) Fermierii protestează la Guvern: Astăzi se împlinesc exact 40 de zile de la învestirea Guvernului nou # UNIMEDIA
Mai mulți fermieri s-au adunat în fața clădirii Guvernului, acolo unde au anunțat, mai devreme, că vor desfășura un protest preventiv. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
Acum 30 minute
11:00
(video) Guvernul, în ședință. Munteanu: Acceptăm și criticile, dar comentariile pozitive sunt foarte binevenite # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri s-a întrunit în ședință, astăzi. Pe ordinea de zi au figurat 14 proiecte, printre care și cel cu privire la resursele umane, dar și cel care prevede modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Urmăriți ședința pe UNIMEDIA.
11:00
Acum o oră
10:50
Atenționare de călătorie pentru Portugalia: Se anună prima grevă națională din ultimii 12 ani # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) din România atenţionează cetățenii care călătoresc sau tranzitează Portugalia că sunt posibile întârzieri sau anulări ale unor curse aeriene, feroviare şi maritime din cauza grevei generale din 11 decembrie, care va afecta mai ales sectorul public: administraţia, educaţia, sănătatea şi transporturile. Totodată, sunt aşteptate perturbări în traficul rutier, inclusiv pe autostrăzi, scrie presa română.
10:50
10:40
(video) Momentul în care un avion aterizează peste o mașină, pe o autostradă din Florida: „A apărut de nicăieri. A fost un șoc” # UNIMEDIA
Un avion de mici dimensiuni a fost nevoit să aterizeze de urgență pe o autostradă aglomerată din Florida, după o problemă tehnică. În timpul manevrei, aeronava a lovit o mașină, iar șoferița acesteia, o femeie de 57 de ani, a fost transportată la spital cu răni minore. Pilotul și pasagerul său au scăpat nevătămați, însă martorii au descris momentul drept "un șoc total", spunând că avionul "a apărut de nicăieri". Autoritățile americane au deschis o anchetă pentru a stabili cauza incidentului, scrie observatornews.ro.
10:30
Acum 2 ore
10:10
(live) Guvernul, în ședință: Proiectul privind modificarea Legii sistemului de salarizare în sectorul bugetar, pe ordinea de zi # UNIMEDIA
Cabinetul de miniștri se întrunește în ședință. Pe ordinea de zi figurează 14 proiecte, printre care și cel cu privire la resursele umane, dar și cel care prevede modificarea Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
09:50
Explozie la Hîncești: Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri grave, după ce o butelie cu gaz a sărit în aer # UNIMEDIA
O butelie de gaz a explodat, marți seara, într-o locuință din satul Sărăteni, raionul Hîncești. Salvatorii interveniți la fața locului au evacuat două persoane din gospodărie, dintre care un bărbat a suferit arsuri și a fost transportat la spital.
09:40
Volodimir Zelenski anunță că este pregătit pentru alegeri în Ucraina și cere sprijinul SUA și UE # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marți că este pregătit să organizeze alegeri în Ucraina și că scrutinul ar putea avea loc în 60-90 de zile, dacă securitatea este garantată. El a cerut sprijinul Statelor Unite și al Uniunii Europene pentru a asigura condițiile necesare în contextul războiului cu Rusia, potrivit Reuters și AFP, citat de digi24.ro.
09:30
Iubire, artă și sacrificiu: „Ultima Noapte la Madrid”- un monospectacol copleșitor la TEI # UNIMEDIA
Spectacolul „Ultima Noapte la Madrid” aduce în prim-plan universul interior al lui Jacqueline Roque, ultima dintre cele șapte soții ale marelui pictor spaniol Pablo Picasso, femeia despre care artistul afirma că este singura care l-a înțeles cu adevărat.
Acum 4 ore
09:10
O companie din Moldova și-a digitalizat procesele interne cu ajutorul AI. Elo este noul asistent al echipei Mogo # UNIMEDIA
Tehnologia schimbă rapid dinamica pieței muncii, iar companiile care investesc în digitalizare devin lideri nu doar în produse și servicii, ci și în cultura organizațională. Mogo Moldova, parte a Eleving Group, face un pas important în această direcție prin integrarea Elo, primul asistent AI al Grupului, într-un ecosistem digital unitar ce conectează echipele și procesele interne din mai multe țări.
09:10
Tragedia de la Boldurești: Bărbatul care l-a ajutat pe Ciochină să șteargă urmele crimei nu-și mai recunoaște declarațiile anterioare și refuză să fie audiat # UNIMEDIA
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu s-a prezentat nici ieri în instanţă. În schimb, magistraţii de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, l-au audiat pe complicele acestuia, un medic stomatolog, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă probele. Inculpatul a declarat în instanţă că nu-şi mai recunoaşte declaraţiile făcute în prima fază a anchetei şi a refuzat să depună alte mărturii,scrie tvrmoldova.
09:00
Pe 10 decembrie, alianța strategică din 1389 și recunoașterea internațională a unirii Basarabiei din 1919 au marcat momente cruciale în istoria Moldovei.
08:50
(video) „M-au declarat mort, deși eram viu”: Mărturia cutremurătoare a unui bărbat din Chișinău despre coșmarul trăit într-un spital din capitală # UNIMEDIA
Un caz uluitor zguduie capitala Republicii Moldova. În cadrul unui interviu cu Adrian Prodan, Simion Scurtu, un bărbat de 67 de ani, revenit temporar din Marea Britanie, unde este stabilit de aproape 10 ani, povestește prin ce coșmar ar fi trecut după ce a ajuns la Spitalul Municipal „Sfânta Treime”. Bărbatul afirmă că a suferit o intoxicație medicamentoasă chiar în timpul tratamentului, că s-a rugat în genunchi medicului de gardă să-i fie acordat ajutor, iar într-un final, medicii legiști l-ar fi declarat oficial… mort, scrie shok.md.
08:30
Fecioarele vor fi în centrul atenției astăzi, iar Taurii sunt nevoiți să ia decizii: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi promite revelații și schimbări semnificative pentru toate semnele zodiacale. Reacțiile arhetipale la aceste influențe cosmice pot varia de la introspecție profundă la acțiuni decisive. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate care să vă ghideze în această zi plină de potențial.
08:10
(video) „Porcule cu BMW, ia-ți gunoiul.” Altercații la un raid Stop Ham în centrul capitalei: „Du-te, jlobanule, la lucru” # UNIMEDIA
Un nou raid al activiștilor Stop Ham, pe o stradă din centrul capitalei, s-a soldat cu certuri, replici și insulte din partea șoferilor care și-au parcat mașinile pe trotuar. „Pi**raji bl*a!”, le-a spus o conducătoare auto, nemulțumită că este filmată, apoi a revenit și și-a cerut scuze. Un alt șofer a coborât din automobil, s-a apropiat de Iurie Sacalî, l-a bruscat și a aruncat în el cu un bon pe care îl avea în mână. „Porcule, i-ați gunoiul. Cine te crezi? Șofer tipic de BMW!”, i-a strigat acesta din urmă.
08:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Kim Kardashian, noapte de pomină la Londra alături de Kate Moss: Cu cine s-a sărutat vedeta în mijlocul unei petreceri nebune # UNIMEDIA
Kim Kardashian a marcat împlinirea vârstei de 45 de ani cu un party exclusivist la Londra, eveniment care a scos-o complet din rutina încărcată și a readus-o în centrul atenției, scrie presa română.
07:30
Sprijinul pentru Zelenski se prăbușește în Ucraina: Cine i-ar fi cel mai periculos contracandidat dacă s-ar organiza alegeri # UNIMEDIA
În situația în care în Ucraina s-ar organiza alegeri prezidențiale în perioada următoare, doar 20,3% dintre cetățeni ar mai vota pentru președintele Volodimir Zelenski, relatează Kyiv Independent, care citează un sondaj realizat de Info Sapiens, publicat marți, transmite antena3.
Acum 6 ore
07:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță că, astăzi, vremea în Republica Moldova va fi caracterizată de condiții meteo variabile, cu precipitații și cer acoperit în mare parte din zi.
07:10
Ultimatumul lui Donald Trump pentru Volodimir Zelenski: Președintele ucrainean trebuie să răspundă în „câteva zile” la planul de pace # UNIMEDIA
Trimișii lui Donald Trump i-au dat lui Volodimir Zelenski câteva zile pentru a răspunde la un acord de pace propus, care cere Ucrainei să accepte pierderi teritoriale în schimbul unor garanții de securitate nespecificate din partea SUA, potrivit unor oficiali informați cu privire la discuții, scrie Financial Times, citat de digi24.ro.
Acum 24 ore
22:10
(video) Secunde care puteau costa o viață: Un copil care traversa strada neregulamentar, cât pe ce să fie lovit de o mașină, ce a ieșit la depășire, pe contrasens # UNIMEDIA
Un copil a fost la un pas de a fi lovit de o mașină, în timp ce traversa strada neregulamentar. Incidentul a avut loc ieri, 8 decembrie, pe strada Doina din Chișinău, potrivit unui filmuleț publicat pe rețelele de socializare.
22:00
Anunț rar în Japonia, după cutremurul cu magnitudinea 7,5. Populația niponă a fost avertizată de Guvern # UNIMEDIA
Guvernul nipon a avertizat populația că există riscul să se producă un „mega-cutremur” de-a lungul coastei de nord. Este rar un astfel de anunț, scrie protv.ro.
21:40
Șeful Statului Major Comun al Gărzii Naționale din Carolina de Nord a revenit în Moldova: Cu cine va avea întrevederi acesta # UNIMEDIA
Generalul de Brigadă Charles „Wes” Morrison, Șeful Statului Major Comun al Gărzii Naționale din Carolina de Nord, a revenit în Republica Moldova. Aceasta este a treia sa vizită în 2025, precizează Ambasada Statelor Unitele ale Americii în Moldova.
21:10
ASP emite adeverințe noi pentru preschimbarea permiselor de conducere în Marea Britanie. Cum poți depune dosarul # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice (ASP) eliberează un nou model de Adeverință (Certificate of Entitlement), în limba engleză, ce trebuie prezentată autorităților britanice. Modelul vechi al adeverinței a fost ajustat astfel încât să corespundă cerințelor părții britanice.
20:40
L-au controlat până și în husa telefonului: Polițiștii români au descoperit un act bulgăresc fals la un moldovean # UNIMEDIA
Polițiștii români de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni, efectuează cercetări în privința unui moldovean, care avea la el o carte de identitate falsificată, aparent emisă de autoritățile bulgare.
20:40
Prima țară din lume care a interzis rețelele sociale copiilor sub 16 ani. Măsura a intrat oficial în vigoare # UNIMEDIA
Australia a devenit prima țară care a interzis accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale. Accesul la platforme precum TikTok, YouTube, Instagram și Facebook este oprit începând de la miezul nopții, scrie Reuters, citată de hotnews.ro.
20:10
Târguri cu brazi, în capitală: Vezi adresele de unde poți cumpăra un pom de Crăciun, în această perioadă # UNIMEDIA
Primăria Municipiului Chișinău informează că în perioada: 08.12-31.12.2025, în sectoarele capitalei va fi permis comerțul brazilor, în contextul desfășurării sărbătorilor de iarnă 2025-2026.
19:40
„Curier” ghinionist: Un moldovean a încercat să aducă o mașină din Franța, folosind acte false # UNIMEDIA
Polițiștii români din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca, Inspectoratul Teritorial Iași, efectuează cercetări într-un caz în care un bărbat cu dublă cetățenie româno-moldovenească a încercat să scoată din țară un autoturism folosind documente false.
19:30
Val de critici împotriva lui Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste” # UNIMEDIA
Soția președintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte, a stârnit indignare după ce a numit protestatarii feministe „sales connes” – tradus aproximativ ca „târfe proaste” – în culisele unui spectacol de comedie, scrie digi24.ro.
19:10
Concurs fără surprize la Fabrica de Sticlă din Chișinău. Actualul șef al companiei de stat rămâne în fotoliul de director # UNIMEDIA
Aureliu Luchin, actualul director al Fabricii de Sticlă din Chișinău, și-a păstrat funcția. Acesta a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii, informează Agenția Proprietății Publice.
19:00
UE pune presiune pe Big Tech. După amenda pentru Elon MusK, începe o anchetă amplă asupra Google în domeniul AI # UNIMEDIA
Comisia Europeană anunță o investigație care vizează Google, asta la doar câteva zile după ce a anunțat că platforma X trebuie să plătească o amendă. Decizia are potențialul de a pune și mai mult gaz pe foc în relația UE-SUA, scrie protv.ro.
18:50
(video) CRBL a comis-o în mall, de față cu un fan: Micuțul alerga să vorbească cu el, dar reacția artistului l-a întristat. „A venit pentru bani” # UNIMEDIA
CRBL și-a uimit fanii cu cea mai recentă ipostază în care a fost surprins. Filmarea în care artistul are o reacție bizară la adresa unui fan a devenit virală. Comportamentul lui a fost dur taxat de oameni, scrie cancan.ro.
18:40
Alertă la Stânca: Un moldovean căutat pentru tentativă de omor, prins la frontieră, de polițiștii români # UNIMEDIA
Polițiștii români de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca, ITPF Iași, au depistat un bărbat, căutat de autorități moldovenești pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor.
18:20
„IUBIM după 30?!”. Marin Madan se lansează solo într-un show despre dragoste, relații și tot ce doare, de Ziua Îndrăgostiților # UNIMEDIA
Comediantul Marin Madan vine în premieră cu un spectacol solo de stand-up, intitulat „IUBIM după 30?!”, un show dedicat iubirii, relațiilor, sexului și schimbărilor pe care le aduce vârsta de peste 30 de ani. Evenimentul va avea loc pe 14 februarie 2026, la ora 20:00, la Palatul de Cultură al Feroviarilor din Chișinău.
18:10
Boxerii moldoveni, debut cu dreptul la Campionatul Mondial din Emiratele Arabe Unite: Cum au evoluat Ion Plînga, Vasile Chebotari și Alexandru Paraschiv # UNIMEDIA
Boxerii moldoveni au debutat cu dreptul la Campionatul Mondial, rezervat seniorilor, care se desfășoară în Emiratele Arabe Unite, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
18:00
(video) Cel mai mare patinoar din lume se deschide și întreaga Europa se înghesuie să-l vadă: Cât costă experiența pe gheață devenită deja virală # UNIMEDIA
Cel mai mare patinoar indoor din lume se redeschide în mai puțin de o săptămână, iar Europa întreagă pare hotărâtă să îl vadă. Grand Palais des Glaces, amenajat chiar sub acoperișul de sticlă al celebrului Grand Palais, a explodat în popularitate cu mult timp înainte de deschidere sau de începerea sărbătorilor de iarnă, relatează Libertatea.
17:30
UE îi răspunde lui Donald Trump după ce liderul de la Casa Albă i-a cerut imperativ lui Zelenski să organizeze alegeri # UNIMEDIA
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Gipper, a răspuns la declarația lui Trump privind necesitatea organizării alegerilor prezidențiale în Ucraina, reamintind că Volodimir Zelenski este președintele ales democratic al Ucrainei, iar următoarele alegeri prezidențiale vor avea loc când condițiile o vor permite, scrie digi24.ro.
17:30
Alertă majoră în SUA: Peste 18 milioane de oameni sunt îndemnați să stea în case din cauza aerului toxic # UNIMEDIA
Sudul Californiei se confruntă cu o alertă bruscă și periculoasă privind calitatea aerului, pe măsură ce autoritățile emit alerte extinse prin care îndeamnă locuitorii să rămână în interior, scrie adevărul.ro.
17:30
(video) „Încă așa ceva n-am văzut”. A tăiat copacii din pădure și a îngropat buturugile pe terenul său: Un bărbat, prins în fapt la Nisporeni # UNIMEDIA
Un bărbat ar fi tăiat ilegal mai mulți copaci dintr-o pădure, iar ulterior ar fi încercat să ascundă urmele îngropând buturugile pe terenul său. Cazul a fost făcut public de liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care a fost la fața locului, în raionul Nisporeni. „Încă așa ceva nu am văzut”, a scris acesta pe rețele.
17:20
(foto) Un echipaj medical, rănit după ce o ambulanță s-a lovit frontal cu un Dodge Ram, la Cahul: Șoferul care fugise de la fața locului, identificat de polițiști # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 8 decembrie, în jurul orei 04:00, la intrarea în localitatea Moscovei. Potrivit oamenilor legii, impactul s-a produs frontal între un automobil de marca Dodge Ram și o autospecială a serviciului de ambulanță.
17:10
Un tânăr din Moldova, arestat la Albița, fiind dat în căutare pentru infracțiunea de „act sexual cu un minor”: Bărbatul va fi extrădat # UNIMEDIA
Polițiștii români de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, au prins un bărbat cu cetățenie a Republicii Moldova, căutat de autorități pentru săvârșirea infracțiunii de „act sexual cu un minor”.
17:10
(video) Robert Kennedy Jr, în vârstă de 71 ani, a reuşit 20 de tracţiuni la bară. Totul a pornit de la o provocare # UNIMEDIA
Robert Kennedy Jr, ministrul Sănătăţii din administraţia Trump, a impresionat prin forma fizică. Kennedy Jr a reuşit 20 de tracţiuni la bară, la cei 71 de ani ai săi, transmite observatornews.ro.
16:50
Cursă contra cronometru în sala de operație: Medicii IMC au îndepărtat un chist rar de pe gâtul unui copilaș de nici 2 ani # UNIMEDIA
Medicii chirurgi pediatri ai Institutului Mamei și Copilului au efectuat cu succes o intervenție chirurgicală deosebit de complexă asupra unui copil de doar 1,9 luni. Micuțul fusese diagnosticat cu un chist branhial cervical situat pe partea dreaptă, într-o zonă extrem de sensibilă, menționează responsabilii.
16:40
Ne pasc scumpirile la curent? Junghietu: „Moldova procură energie de avarie la preț mult mai mare decât cel din contracte”. Cifrele rămân un secret # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că, în după-amiaza și seara zilei de luni, Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Prețul este mult mai mare decât cel obținut de Energocom prin contracte comerciale sau la bursele de energie, dar va fo cunoscut abia la începutul lunii viitoare, în cadrul proceselor de decontare, precizează oficialul.
16:20
Salvat din flăcări în miez de noapte: Un bătrân de 72 de ani, evacuat la timp de pompieri, după un incendiu de la plita electrică # UNIMEDIA
Un bărbat de 72 de ani a fost salvat de pompieri, după ce în casa acestuia a izbucnit un incendiu. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a avut loc ieri, la ora 23:10, în satul Floreni din raionul Anenii Noi.
