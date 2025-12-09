Concurs fără surprize la Fabrica de Sticlă din Chișinău. Actualul șef al companiei de stat rămâne în fotoliul de director
UNIMEDIA, 9 decembrie 2025 19:10
Aureliu Luchin, actualul director al Fabricii de Sticlă din Chișinău, și-a păstrat funcția. Acesta a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii, informează Agenția Proprietății Publice.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
19:40
„Curier” ghinionist: Un moldovean a încercat să aducă o mașină din Franța, folosind acte false # UNIMEDIA
Polițiștii români din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca, Inspectoratul Teritorial Iași, efectuează cercetări într-un caz în care un bărbat cu dublă cetățenie româno-moldovenească a încercat să scoată din țară un autoturism folosind documente false.
Acum 15 minute
19:30
Val de critici împotriva lui Brigitte Macron, după ce a numit mai multe activiste feministe „târfe proaste” # UNIMEDIA
Soția președintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte, a stârnit indignare după ce a numit protestatarii feministe „sales connes” – tradus aproximativ ca „târfe proaste” – în culisele unui spectacol de comedie, scrie digi24.ro.
Acum o oră
19:10
Concurs fără surprize la Fabrica de Sticlă din Chișinău. Actualul șef al companiei de stat rămâne în fotoliul de director # UNIMEDIA
Aureliu Luchin, actualul director al Fabricii de Sticlă din Chișinău, și-a păstrat funcția. Acesta a obținut cel mai mare punctaj și a fost declarat câștigător al concursului pentru funcția de administrator al întreprinderii, informează Agenția Proprietății Publice.
19:00
UE pune presiune pe Big Tech. După amenda pentru Elon MusK, începe o anchetă amplă asupra Google în domeniul AI # UNIMEDIA
Comisia Europeană anunță o investigație care vizează Google, asta la doar câteva zile după ce a anunțat că platforma X trebuie să plătească o amendă. Decizia are potențialul de a pune și mai mult gaz pe foc în relația UE-SUA, scrie protv.ro.
18:50
(video) CRBL a comis-o în mall, de față cu un fan: Micuțul alerga să vorbească cu el, dar reacția artistului l-a întristat. „A venit pentru bani” # UNIMEDIA
CRBL și-a uimit fanii cu cea mai recentă ipostază în care a fost surprins. Filmarea în care artistul are o reacție bizară la adresa unui fan a devenit virală. Comportamentul lui a fost dur taxat de oameni, scrie cancan.ro.
Acum 2 ore
18:40
Alertă la Stânca: Un moldovean căutat pentru tentativă de omor, prins la frontieră, de polițiștii români # UNIMEDIA
Polițiștii români de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stânca, ITPF Iași, au depistat un bărbat, căutat de autorități moldovenești pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor.
18:20
„IUBIM după 30?!”. Marin Madan se lansează solo într-un show despre dragoste, relații și tot ce doare, de Ziua Îndrăgostiților # UNIMEDIA
Comediantul Marin Madan vine în premieră cu un spectacol solo de stand-up, intitulat „IUBIM după 30?!”, un show dedicat iubirii, relațiilor, sexului și schimbărilor pe care le aduce vârsta de peste 30 de ani. Evenimentul va avea loc pe 14 februarie 2026, la ora 20:00, la Palatul de Cultură al Feroviarilor din Chișinău.
18:10
Boxerii moldoveni, debut cu dreptul la Campionatul Mondial din Emiratele Arabe Unite: Cum au evoluat Ion Plînga, Vasile Chebotari și Alexandru Paraschiv # UNIMEDIA
Boxerii moldoveni au debutat cu dreptul la Campionatul Mondial, rezervat seniorilor, care se desfășoară în Emiratele Arabe Unite, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
18:00
(video) Cel mai mare patinoar din lume se deschide și întreaga Europa se înghesuie să-l vadă: Cât costă experiența pe gheață devenită deja virală # UNIMEDIA
Cel mai mare patinoar indoor din lume se redeschide în mai puțin de o săptămână, iar Europa întreagă pare hotărâtă să îl vadă. Grand Palais des Glaces, amenajat chiar sub acoperișul de sticlă al celebrului Grand Palais, a explodat în popularitate cu mult timp înainte de deschidere sau de începerea sărbătorilor de iarnă, relatează Libertatea.
Acum 4 ore
17:30
UE îi răspunde lui Donald Trump după ce liderul de la Casa Albă i-a cerut imperativ lui Zelenski să organizeze alegeri # UNIMEDIA
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Gipper, a răspuns la declarația lui Trump privind necesitatea organizării alegerilor prezidențiale în Ucraina, reamintind că Volodimir Zelenski este președintele ales democratic al Ucrainei, iar următoarele alegeri prezidențiale vor avea loc când condițiile o vor permite, scrie digi24.ro.
17:30
Alertă majoră în SUA: Peste 18 milioane de oameni sunt îndemnați să stea în case din cauza aerului toxic # UNIMEDIA
Sudul Californiei se confruntă cu o alertă bruscă și periculoasă privind calitatea aerului, pe măsură ce autoritățile emit alerte extinse prin care îndeamnă locuitorii să rămână în interior, scrie adevărul.ro.
17:30
(video) „Încă așa ceva n-am văzut”. A tăiat copacii din pădure și a îngropat buturugile pe terenul său: Un bărbat, prins în fapt la Nisporeni # UNIMEDIA
Un bărbat ar fi tăiat ilegal mai mulți copaci dintr-o pădure, iar ulterior ar fi încercat să ascundă urmele îngropând buturugile pe terenul său. Cazul a fost făcut public de liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care a fost la fața locului, în raionul Nisporeni. „Încă așa ceva nu am văzut”, a scris acesta pe rețele.
17:20
(foto) Un echipaj medical, rănit după ce o ambulanță s-a lovit frontal cu un Dodge Ram, la Cahul: Șoferul care fugise de la fața locului, identificat de polițiști # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc pe data de 8 decembrie, în jurul orei 04:00, la intrarea în localitatea Moscovei. Potrivit oamenilor legii, impactul s-a produs frontal între un automobil de marca Dodge Ram și o autospecială a serviciului de ambulanță.
17:10
Un tânăr din Moldova, arestat la Albița, fiind dat în căutare pentru infracțiunea de „act sexual cu un minor”: Bărbatul va fi extrădat # UNIMEDIA
Polițiștii români de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, au prins un bărbat cu cetățenie a Republicii Moldova, căutat de autorități pentru săvârșirea infracțiunii de „act sexual cu un minor”.
17:10
(video) Robert Kennedy Jr, în vârstă de 71 ani, a reuşit 20 de tracţiuni la bară. Totul a pornit de la o provocare # UNIMEDIA
Robert Kennedy Jr, ministrul Sănătăţii din administraţia Trump, a impresionat prin forma fizică. Kennedy Jr a reuşit 20 de tracţiuni la bară, la cei 71 de ani ai săi, transmite observatornews.ro.
16:50
Cursă contra cronometru în sala de operație: Medicii IMC au îndepărtat un chist rar de pe gâtul unui copilaș de nici 2 ani # UNIMEDIA
Medicii chirurgi pediatri ai Institutului Mamei și Copilului au efectuat cu succes o intervenție chirurgicală deosebit de complexă asupra unui copil de doar 1,9 luni. Micuțul fusese diagnosticat cu un chist branhial cervical situat pe partea dreaptă, într-o zonă extrem de sensibilă, menționează responsabilii.
16:40
Ne pasc scumpirile la curent? Junghietu: „Moldova procură energie de avarie la preț mult mai mare decât cel din contracte”. Cifrele rămân un secret # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, anunță că, în după-amiaza și seara zilei de luni, Moldelectrica a fost nevoită să solicite din nou energie electrică de avarie. Prețul este mult mai mare decât cel obținut de Energocom prin contracte comerciale sau la bursele de energie, dar va fo cunoscut abia la începutul lunii viitoare, în cadrul proceselor de decontare, precizează oficialul.
16:20
Salvat din flăcări în miez de noapte: Un bătrân de 72 de ani, evacuat la timp de pompieri, după un incendiu de la plita electrică # UNIMEDIA
Un bărbat de 72 de ani a fost salvat de pompieri, după ce în casa acestuia a izbucnit un incendiu. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), cazul a avut loc ieri, la ora 23:10, în satul Floreni din raionul Anenii Noi.
16:10
(video) Irina Vlah, la expoziția „Arta vorbește acolo unde vocea tace”: M-a emoționat până în adâncul sufletului # UNIMEDIA
Politiciana Irina Vlah a participat astăzi, alături de prietenii săi de la Fundația „Plaiul Soarelui”, la inaugurarea expoziției de artă incluzivă dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor cu Nevoi Speciale - „Arta vorbește acolo unde vocea tace”, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei.
15:50
(video) Benzinăriile Lukoil vor activa în Moldova până în aprilie 2026: Precizările lui Dorin Junghietu # UNIMEDIA
Activitatea benzinăriilor Lukoil din Republica Moldova va continua până pe 29 aprilie 2026, după ce extinderea termenului de funcționare, stabilită la nivel internațional, a fost confirmată ca aplicabilă și pentru țara noastră, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, la televiziunea publică.
Acum 6 ore
15:40
Jador, victimă a rasismului într-un restaurant din Germania: Manelistul a făcut totul public # UNIMEDIA
Jador, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de muzică balcanică din România, a povestit recent pe rețelele de socializare un episod neplăcut pe care l-a trăit în Germania, scrie cancan.ro.
15:30
Alexandru Postica va fi unul dintre cei care îl vor examina pe Dumitru Robu, în comisia ad hoc, alături de Maia Sandu: Se va decide pe o sancțiune disciplinară # UNIMEDIA
Alexandru Postica a fost desemnat de CSM ca membru titular în comisia specială ce urmează să examineze disciplinar acțiunile fostului procuror general Dumitru Robu.
15:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit astăzi, 9 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi au figurat 17 subiecte.
15:20
Scandal de corupție în cadrul NATO. Compania israeliană care livrează României dronele Watchkeeper, vizată de acuzaţii grave # UNIMEDIA
O anchetă internațională scoate la lumină fraude majore în cadrul NSPA, agenția NATO pentru achiziții, vizând contracte în valoare de sute de milioane de euro atribuite companiei israeliene Elbit Systems, de la care şi România a achiziţionat drone Watchkeeper X și echipamente militare, scrie adevarul.ro.
15:10
„Jur să respect Constituția și legile țării”: Alți trei judecători dintre cei 15 decretați de Maia Sandu au depus jurământul # UNIMEDIA
Trei judecători recent numiți în funcție au depus jurământul în fața membrilor Consiliului, marcând începutul exercitării mandatului lor. Este vorba despre doamna Irina Moraru și domnul Constantin Bragoi, numiți judecători la Judecătoria Chișinău, precum și despre doamna Olga Marandici, numită judecător la Judecătoria Hîncești, sediul Ialoveni.
15:00
(video) Eugenia Ceban, la CMC: Nerușinatul de Perciun s-a lăudat în electorală cu internatul nr. 3. Era și consilierul care doar roade teracotă prin subterane # UNIMEDIA
Declarații scandaloase la ședința de astăzi a CMC. Aleasa MAN Eugenia Ceban l-a acuzat pe ministrul Educației, Dan Perciun, că a făcut campanie pentru PAS, în campania electorală pentru parlamentare la o școală internat din capitală, unde nu a contribuit „cu un pix sau creion”. „Nerușinatul și-a permis să meargă în această instituție, să arate că sunt surse europene acolo, împreună cu acel consilier care numai teracotă roade prin subterane”, a spus Ceban. Ministrul nu a venit, deocamdată, cu o reacție.
14:50
(video) Ce i-a făcut Theo Rose fiului ei, chiar în ziua serbării de Crăciun: „Am zis „tu nu ești sănătoasă la cap!”” # UNIMEDIA
Theo Rose a povestit cu sinceritate despre o zi plină de emoții și de gafe pe care a avut-o recent, chiar în ziua cu serbarea de Crăciun a fiului ei, Sasha. Artista a recunoscut că a citit greșit un mail de la educatoare și și-a dus copilul mai târziu la grădiniță, trăind un episod intens de vinovăție și stres parental, transmite cancan.ro.
14:40
Curg distincțiile din Ucraina pentru cei plecați: După Dorin Recean și fostul ministru al Culturii, Sergiu Prodan, a primit Ordinul „Pentru Merit” # UNIMEDIA
Fostul ministru al Culturii, Sergiu Prodan, a fost decorat de către Ucraina cu Ordinului „Pentru Merit”, clasa a II-a. Distincția de stat a fost oferită în numele președintelui Volodimir Zelenski și al poporului ucrainean.
14:30
(video) „Dragă, ministru… așează-te și conspectează”. PSRM cere moratoriu pe închiderea instituțiilor de învățământ: „Copiii au nevoie de școli, nu de penitenciare”. Reacția lui Perciun # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a cerut, la protestul de astăzi din fața Ministerului Educaței, un moratoriu asupra închiderii instituțiilor de învățământ. „Copiii au nevoie de școli, nu de penitenciare”, a subliniat deputata PSRM, Ala Antoci. La rândul său, ministrul Dan Perciun, a venit cu o reacție pe rețele, cu câteva ore înainte de manifestație.
14:30
Donald Trump a vorbit într-un interviu amplu pentru Politico despre problemele acute ale momentului, atenția a fost îndreptată, bineînțeles, către războiul din Ucraina. Liderul de la Casa Albă a vorbit în mod tradițional despre „greșelile” lui Biden și în termeni duri despre Volodimir Zelenski. Acesta nu s-a ferit să împrumute din propaganda Kremlinului tezele potrivit cărora Volodimir Zelenski se află ilegal în fruntea Ucrainei și trebuie să organizeze alegeri prezidențiale, scrie digi24.ro.
14:00
Copilărie de coșmar pentru o fetiță din nordul țării: A fost violată de concubinul mamei sale de la 7 ani. Procurorii, nemulțumiți de sentință, cer pușcărie pe viață # UNIMEDIA
Un bărbat de 50 de ani, din nordul țării, a fost recunoscut vinovat pentru săvârșirea actelor de abuz sexual asupra fiicei sale vitrege, în perioada 2019–2025. Acțiunile ilegale au început când copila avea doar 7 ani, anunță Procuratura Generală.
13:50
Fermierii ies la „protest de avertizare”, după „declarația paradoxală” a ministrei Agriculturii: O bucură că statul datorează agricultorilor 1,3 miliarde lei doar din subvenții # UNIMEDIA
Fermierii anunță un protest mâine, 10 decembrie 2025, ora 10:30, în fața clădirii Guvernului și cer Cabinetului de miniștri condusde Alexandru Munteanu să iasă la dialog și să întreprindă „acțiuni concrete și urgente pentru redresarea situației dezastruoase din agricultură din toată țara”.
Acum 8 ore
13:40
Judecătoarea Silvia Cecan de la Curtea de Apel Centru, dată afară din sistem după ce a picat evaluarea repetată: A fost lipsită și de indemnizația unică de concediere # UNIMEDIA
Judecătoarea de la Curtea de Apel Centru, Silvia Cecan, a fost dată afară din sistem după ce a picat evaluarea repetată. Decizia a fost luată de membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în cadrul ședinței de astăzi.
13:40
Haos în Grecia: Fermierii furioși au blocat aeroporturi și au ridicat baraje rutiere în țară. Un vas din Lesbos a plecat fără pasageri # UNIMEDIA
Un feribot a părăsit insula grecească Lesbos fără pasageri după ce fermierii locali au blocat accesul la portul insulei, în cadrul unor ample proteste la nivel împotriva guvernului de la Atena, scrie luni publicația Ekathimerini, citat de presa română.
13:30
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește astăzi, 9 decembrie, într-o nouă ședință. Pe ordinea de zi figurează 17 subiecte, dintre care, două, au fost amânate.
13:30
(video) CMC, la a 5-a încercare eșuată de a se întruni în ședință. Șova: Dacă era sectorul privat, după 4 ore de lipsă aveau concediere pe articol # UNIMEDIA
Consilierii municipali s-au adunat, astăzi, în sala Primăriei, în a cincea încercare de a se convoca în ședință. Tentativa a eșuat din nou, CMC fiind în lipsă de cvorum. „Doar 23 de aleși s-au înregistrat. Unii colegi, cu părere de rău, deja nu știu a câta zi la rând nu vin la serviciu. Dacă era sectorul privat, ar fi fost mai bine, după 4 ore de lipsă, concediere pe articol”, a comentat președintele ședinței, Denis Șova.
13:20
Scandal în Franța, după o filmare în care Brigitte Macron le insultă pe activistele care au dat peste cap spectacolul unui comediant acuzat de viol # UNIMEDIA
Feministele și-au exprimat indignarea, luni, după ce au circulat imagini în care prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, folosește o insultă la adresa activistelor care au perturbat spectacolul unui comediant care fusese acuzat cândva de viol, scrie HotNews.ro, cu referire la AFP.
13:20
Renato Usatîi: PN a înregistrat în Parlament 4 inițiative promise - TVA mai mic, sprijin pentru tineret și sport, vot electronic, facilități pentru diaspora și anularea TVA la gaze # UNIMEDIA
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la postul public de televiziune, că fracțiunea pe care o conduce a înregistrat în Parlament mai multe inițiative legislative menite să sprijine mediul de afaceri, tinerii și populația. Republicii Moldova. Printre proiecte se numără extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu o cifră de afaceri de până la 3,2 milioane de lei, față de plafonul actual de 1,2 milioane de lei.
13:10
(video) „Jos, Dan Perciun!” PSRM, cu protest în fața Ministerului Educației: „Stop lichidării școlilor” # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor din republica Moldova a organizat astăzi un protest în fața Ministerului Educației și Cercetării, manifestându-se împotriva închiderii sau reorganizării mai multor instituții de învățământ din țară. „Jos, Dan Perciun!”, au scandat manifestanții.
13:10
(foto) Fotbalistul care a mers la divorț cu lista amanților soției sale: S-a făcut de râs la tribunal, dar a enumerat toți bărbații celebri cu care a fost înșelat # UNIMEDIA
Procesul de divorț dintre fotbalistul Mauro Icardi, în vârstă de 32 de ani, și impresara Wanda Nara, de 38 de ani, a debutat cu o primă înfățișare tensionată, relatează Can Can.
12:50
(live) Consilierii municipali, la a 5-a încercare de a se întruni în ședință. Pavaloi: MEC s-a trezit că vrea să ne ajute, cu o clădire la margine de oraș. O fumigenă # UNIMEDIA
Consilierii municipali se adună, la această oră, în sala Primăriei, în a cincea încercare de a se convoca în ședință. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:50
Refugiații ucraineni vor putea sta în continuare fără permis de ședere în RM: Autoritățile prelungesc mecanismul de protecție # UNIMEDIA
Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunță că a inițiat procedura de prelungire a mecanismului de protecție temporară pentru cetățenii ucraineni strămutați în Republica Moldova.
12:40
„Corupția pune în pericol viitorul întregii țări.” Șeful PG, de Ziua Internațională Anticorupție: Raportați orice ilegalitate, nu fiți indiferenți # UNIMEDIA
Procurorul General, Alexandru Machidon, a transmis un mesaj cetățenilor, de Ziua Internațională Anticorupție. „Împreună putem construi o societate în care legea, corectitudinea și transparența să fie valori supreme. Aveți încredere că eforturile noastre sunt neîntrerupte, iar Republica Moldova poate deveni un exempu regional de integritate și prosperitate”, a menționat șeful PG.
12:40
Activele rusești din Franța provoacă tensiuni în UE: Parisul refuză să explice unde sunt cele 18 miliarde de euro pe care le gestionează # UNIMEDIA
Franța se află în centrul unei controverse majore în UE, fiind acuzată că ascunde detalii despre cele 18 miliarde de euro din activele rusești înghețate pe teritoriul său, în timp ce se opune planului european de finanțare a Ucrainei prin garantarea unui împrumut cu aceste fonduri, scrie adevarul.ro.
12:30
(live) Consilierii municipali, la a 5-a încercare de a se întruni în ședință: Doar 21 de aleși, prezenți în sală. Cei de la PAS lipsesc # UNIMEDIA
Consilierii municipali se adună, la această oră, în sala Primăriei, în a cincea încercare de a se convoca în ședință. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:30
(foto) Fost pavilion de vânătoare al lui Ceaușescu, transformat într-o reședință de lux, scos la vânzare: Deține piscină, teren de tenis și heliport. Cât costă # UNIMEDIA
Un fost pavilion de vânătoare al lui Nicolae Ceaușescu, transformat într-o proprietate de lux cu facilități exclusiviste și autonomie completă, a fost listat recent pe piața imobiliară de Romania Sotheby’s International Realty, transmite adevarul.ro.
12:30
Carburanții se ieftinesc și mâine: Vezi ce prețuri a afișat ANRE și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai ieftini mâine, 10 decembrie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 3 bănuți mai puțin, iar cel de benzină se ieftinește cu 9 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
12:20
(live/update) „Jos, Dan Perciun!” PSRM, cu protest în fața Ministerului Educației: „Stop lichidării școlilor” # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor organizează astăzi un protest în fața Ministerului Educației și Cercetării, manifestându-se împotriva închiderii sau reorganizării mai multor instituții de învățământ din țară.
12:20
Consilierii municipali se adună, la această oră, în sala Primăriei, în a cincea încercare de a se convoca în ședință. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:10
(live/update) „Nu închideți școlile!” PSRM, cu protest în fața Ministerului Educației: „Spunem „nu” genocidului. Vrem dreptate” # UNIMEDIA
Partidul Socialiștilor organizează astăzi un protest în fața Ministerului Educației și Cercetării, manifestându-se împotriva închiderii sau reorganizării mai multor instituții de învățământ din țară.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.