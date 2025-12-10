Kim Kardashian, noapte de pomină la Londra alături de Kate Moss: Cu cine s-a sărutat vedeta în mijlocul unei petreceri nebune

13:30

Consilierii municipali s-au adunat, astăzi, în sala Primăriei, în a cincea încercare de a se convoca în ședință. Tentativa a eșuat din nou, CMC fiind în lipsă de cvorum. „Doar 23 de aleși s-au înregistrat. Unii colegi, cu părere de rău, deja nu știu a câta zi la rând nu vin la serviciu. Dacă era sectorul privat, ar fi fost mai bine, după 4 ore de lipsă, concediere pe articol”, a comentat președintele ședinței, Denis Șova.