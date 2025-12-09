(foto) Un echipaj medical, rănit după ce o ambulanță s-a lovit frontal cu un Dodge Ram, la Cahul: Șoferul care fugise de la fața locului, identificat de polițiști

15:00

Declarații scandaloase la ședința de astăzi a CMC. Aleasa MAN Eugenia Ceban l-a acuzat pe ministrul Educației, Dan Perciun, că a făcut campanie pentru PAS, în campania electorală pentru parlamentare la o școală internat din capitală, unde nu a contribuit „cu un pix sau creion”. „Nerușinatul și-a permis să meargă în această instituție, să arate că sunt surse europene acolo, împreună cu acel consilier care numai teracotă roade prin subterane”, a spus Ceban. Ministrul nu a venit, deocamdată, cu o reacție.