Democrații se unesc împotriva lui Trump. Miza: alegerile din 2026 și 2028

Până acum, europenii au fost marii absenți de la masa negocierilor de pace. Atâtea câte au fost, au implicat doar SUA și Rusia. Există însă speranța că de acum și europenii ar putea ajunge printre actori în tot acest proces de negociere, după ce mult timp au privit totul de pe margine, neputincioși. Politologul Radu [...]