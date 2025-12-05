Avionul lui Zelenski a fost urmărit de patru drone de tip militar când președintele ucrainean se îndrepta spre Dublin

06:30

Din luna august şi până acum, aproximativ 120.000 de ucraineni au profitat de relaxarea restricțiilor de călătorie şi au trecut graniţa în Polonia, pentru a fugi de război, informează Tvp World. Înainte de relaxarea restricțiilor la sfârșitul lunii august, tuturor bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani li se interzicea să treacă granița, [...] Articolul Zeci de mii de ucraineni cu vârste între 18 şi 22 de ani au fugit de război, în Polonia, după ce Kievul a relaxat restricţiile apare prima dată în DISINFO.MD.