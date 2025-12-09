Zelenski: Propunerile făcute de Europa și Ucraina la planul de pace al SUA vor fi gata până marți și comunicate Washingtonului

05:30

Fostul cancelar federal german Angela Merkel a ţinut să clarifice că ea nu acuză Polonia şi statele baltice pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, descriind acest punct de vedere drept un „fake news", informează dpa, citată de Agerpres. În urmă cu o lună, ea a fost în centrul unui scandal din cauza unei afirmaţii făcute într-un interviu.