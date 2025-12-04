Belgia se opune din nou planului UE de a folosi activele rusești în sprijinul Ucrainei: „Suntem singuri în fața riscurilor”
DISINFO.MD, 4 decembrie 2025 06:00
Împrumutul propus UE pentru reconstrucție în Ucraina ca urmare a războiului purtat de Rusia este „cea mai rea dintre toate opțiunile" iar temerile Belgiei în legătură cu acest subiect nu sunt luate în seamă, a acuzat miercuri ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, citat de The Guardian. Acesta a venit la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO, în contextul în care, în aceeași zi, șefa Comisiei Europene, Ursula von [...]
Acum 10 minute
06:30
Zeci de mii de ucraineni cu vârste între 18 şi 22 de ani au fugit de război, în Polonia, după ce Kievul a relaxat restricţiile # DISINFO.MD
Din luna august şi până acum, aproximativ 120.000 de ucraineni au profitat de relaxarea restricțiilor de călătorie şi au trecut graniţa în Polonia, pentru a fugi de război, informează Tvp World. Înainte de relaxarea restricțiilor la sfârșitul lunii august, tuturor bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani li se interzicea să treacă granița, [...]
Acum 30 minute
06:20
Autoritățile ruse au eliminat din spațiul public statisticile detaliate privind numărul persoanelor cu dizabilități, în contextul unei creșteri accentuate a numărului de răniți pe frontul ucrainean — cifrele estimate de serviciile de informații occidentale fiind de ordinul sutelor de mii. Potrivit proiectului „Dacă e să fim exacți" (Esli byt tochnym), Fondul Social a încetat publicarea [...]
Acum o oră
06:00
Belgia se opune din nou planului UE de a folosi activele rusești în sprijinul Ucrainei: „Suntem singuri în fața riscurilor” # DISINFO.MD
Împrumutul propus UE pentru reconstrucție în Ucraina ca urmare a războiului purtat de Rusia este „cea mai rea dintre toate opțiunile" iar temerile Belgiei în legătură cu acest subiect nu sunt luate în seamă, a acuzat miercuri ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, citat de The Guardian. Acesta a venit la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO, în contextul în care, în aceeași zi, șefa Comisiei Europene, Ursula von [...]
Acum 2 ore
05:30
Ungaria și Slovacia anunță că vor da UE în judecată dacă sunt interzise importurile de gaze rusești # DISINFO.MD
Ungaria și Slovacia intenționează să cheme Uniunea Europeană în judecată, într-o acțiune comună la Curtea de Justiție a UE (CJUE), dacă este pus în aplicare planul privind interzicerea treptată a importurilor de gaze naturale rusești. Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a anunțat că de îndată ce se va da votul final asupra acestui acord la Bruxelles „o [...]
05:20
Începând cu anul 2025, cetățenii ruși au depus la Rostrud 26 de mii de plângeri privind neplata salariilor — o creștere de 1,6 ori față de anul 2024 (cu +11 mii cazuri). Acestea reprezintă 37% din totalul solicitărilor electronice către instituție, comparativ cu 31% anul trecut, arată calculele făcute de Izvestia pe baza datelor oficiale. [...]
05:00
Un bărbat din Pepeni, Sângerei, a găsit o dronă rusească pe câmp. I-a scos motorul, a pus-o într-o remorcă şi a plimbat-o prin sat # DISINFO.MD
Un bărbat din localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, Republica Moldova, a găsit o dronă pe un câmp și a cărat-o în sat cu un motocultor, miercuri. Anunțul a fost făcut pe Facebook de primarul localității, Oleg Cernei. Potrivit unui comunicat al poliției, bărbatul care a găsit-o i-a scos motorul și alte piese împreună cu un alt localnic. [...]
Acum 4 ore
04:30
Răspunsul dur al șefului NATO la amenințările lui Putin: „Suntem pregătiți”. Ce spune Rutte despre „Planul B” pentru Ucraina # DISINFO.MD
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a răspuns miercuri, după o reuniune a aliaților, la comentariile agresive ale lui Vladimir Putin care a spus că e „gata de război" cu Europa. „În cele din urmă, NATO este o alianță defensivă. Vom rămâne o alianță defensivă, dar să nu vă înșelați, suntem pregătiți și dispuși să [...]
04:00
Ce dezvăluie negocierile de la Moscova despre starea de spirit a lui Putin și care este marea lui îngrijorare # DISINFO.MD
Ce ne spun cele mai recente negocieri privind războiul dintre Rusia și Ucraina despre dispoziția și intențiile președintelui rus Vladimir Putin? Pentru început, că nu este pregătit să semneze un acord de pace. Cel puțin nu acum. Și cu siguranță nu acordul (sau acordurile) aflate în discuție, relatează BBC. „Nu s-a găsit încă o variantă de compromis", a [...]
Ieri
06:30
Criză fără precedent: Mașinile de lux ale rușilor se blochează masiv. Investigații privind posibile bruiaje electronice # DISINFO.MD
Mașinile Porsche ale unor proprietari ruși au devenit inutilizabile în întreaga țară – pe fondul unor suspiciuni de interferențe deliberate cu semnalul satelit. Sute de proprietari ruși de automobile Porsche au raportat în ultimele zile că vehiculele lor au devenit brusc inutilizabile, în condițiile în care apar tot mai multe temeri privind posibile interferențe deliberate [...]
06:00
Steve Witkoff se întâlnește cu Kirill Dmitriev, omul lui Vladimir Putin, la Moscova. La discuții participă și ginerele lui Trump # DISINFO.MD
Trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev se întâlnește marți la Moscova cu reprezentantul special al SUA, Steve Witkoff, relatează Reuters. Cei doi s-au întâlnit de mai multe ori în Rusia și în Statele Unite pentru a discuta propuneri de pace privind Ucraina și oportunități viitoare de investiții care implică SUA și Rusia. Forțele ucrainene „își continuă [...]
05:40
Avertismentul Maiei Sandu: Riscurile venite din partea Rusiei nu doar că nu dispar, dar vor crește # DISINFO.MD
Maia Sandu susține că riscurile din partea Rusiei la adresa securității Republicii Moldova vor crește, motiv pentru care autoritățile nu trebuie să se relaxeze. Declarația a fost făcută după ședința de azi a Consiliului Național de Securitate. Întrebată dacă anunțul făcut de condamnatul fugar Ilan Șor despre închiderea tuturor „proiectelor sociale" din Republica Moldova și [...]
05:00
Decretul lui Krasnoselski: Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol se reunește la 3 zile după pretinsele alegeri # DISINFO.MD
Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol se reunește la 3 zile după pretinsele alegeri. Un decret privind convocarea funcționarilor a fost semnat de liderul separatist Vadim Krasnoselski. Noii aleși din regiune urmează să se reunească în prima ședință pe 3 decembrie, la ora 10:00, se arată în documentul semnat de Krasnoselski. Votarea în stânga Nistrului [...]
04:30
Lovitură pentru Bruxelles: BCE desființează planul Comisiei Europene de a folosi activele rusești înghețate pentru a împrumuta Ucraina # DISINFO.MD
Banca Centrală Europeană (BCE) consideră că planul Comisiei Europene de a oferi Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE este imposibil de pus în aplicare. O astfel de acţiune „probabil ar încălca tratatele juridice ale UE, care interzic finanţarea monetară", a spus un purtător de cuvânt al BCE, [...]
04:00
Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa” # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin a amenințat, marți, Europa, într-o declarație de presă făcută înainte de întâlnirea cu trimișii lui Donald Trump. Putin spune că Rusia e pregătită de război „chiar acum", iar „dacă Europa ar începe brusc un război cu noi, atunci s-ar putea ivi foarte repede o situație în care nu vom avea cu [...]
2 decembrie 2025
17:20
Perchezițiile de la Bruxelles: Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută # DISINFO.MD
Fosta șefă a diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, a fost reținută marți în Belgia, în ancheta legată de o posibilă fraudă cu fonduri europene, potrivit unei surse citate de AFP. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar investigația vizează modul în care au fost folosiți banii europeni pentru un program de formare a [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
O întâlnire surpriză are loc astăzi, 28 noiembrie, la Moscova, unde prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, urmează să îl viziteze pe președintele rus Vladimir Putin. Vizita intervine în contextul tensiunilor crescute din Ucraina, generate de planul de pace promovat de Donald Trump # DISINFO.MD
O întâlnire surpriză are loc astăzi, 28 noiembrie, la Moscova, unde prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, urmează să îl viziteze pe președintele rus Vladimir Putin. Vizita intervine în contextul tensiunilor crescute din Ucraina, generate de planul de pace promovat de Donald Trump. Potrivit relatărilor, decizia lui Orbán rupe poziția existentă între liderii europeni, care insistă pe [...]
08:00
Maia Sandu retrage cetățenia pentru cinci bărbați înrolați în trupele ruse din stânga Nistrului # DISINFO.MD
Președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru cinci bărbați născuți în regiunea transnistreană și înrolați în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR). Șefa statului a semnat un decret în acest sens pe 27 noiembrie. Potrivit documentelor, cetățenia a fost retrasă lui Oleg Boț, Vladimir Coblai, Pavel Morozov, Vladimir Osipenco, Maxim Vasilatii. Decretele intră [...]
07:30
Asul din mâneca europenilor la negocierile care vor decide soarta Ucrainei. Cum ar putea UE să-l oblige pe Putin să facă pace # DISINFO.MD
Până acum, europenii au fost marii absenți de la masa negocierilor de pace. Atâtea câte au fost, au implicat doar SUA și Rusia. Există însă speranța că de acum și europenii ar putea ajunge printre actori în tot acest proces de negociere, după ce mult timp au privit totul de pe margine, neputincioși. Politologul Radu [...]
07:00
Mai mulți congresmeni republicani au criticat virulent administrația președintelui Donald Trump pentru modul în care a gestionat recentul plan de pace propus pentru Ucraina, despre care spun că favorizează mai mult Rusia, într-o schimbare radicală de poziție a unui partid care a aderat îndeaproape la aproape toate inițiativele lui Trump, arată agenția de presă Reuters [...]
06:40
Datorii și penalități fără precedent în Rusia: fiscul federal calculează plăți suplimentare în urma controalelor # DISINFO.MD
Serviciul Federal Fiscal din Rusia a calculat pentru afaceri și cetățeni contribuții record de la începutul războiului la scară largă în Ucraina. Potrivit datelor citate de publicația Izvestia, în urma controalelor efectuate în primele nouă luni ale anului, datoriile la plata taxelor și penalitățile aplicate au ajuns la 443 de miliarde de ruble. Instituția fiscală [...]
06:10
Afacerile din Rusia dau semne de colaps: criza neplăților din sfera achizițiilor publice ia amploare # DISINFO.MD
Afacerile rusești s-au confruntat în 2025 cu o creștere accentuată a restanțelor în cadrul contractelor de achiziții publice. Potrivit datelor Serviciului Federal Antimonopol, de la începutul anului au fost intentate 1.173 de cauze pentru neonorarea obligațiilor de plată, ceea ce e cu 20% mai mult ca anul trecut, scrie The Moscow Times. Plângerile din partea [...]
05:30
Angela Merkel revine asupra declaraţiilor despre războiul din Ucraina şi spune că nu s-a mai putut întâlni cu Putin din cauza pandemiei # DISINFO.MD
Fostul cancelar federal german Angela Merkel a ţinut să clarifice că ea nu acuză Polonia şi statele baltice pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, descriind acest punct de vedere drept un „fake news", informează dpa, citată de Agerpres. În urmă cu o lună, ea a fost în centrul unui scandal din cauza unei afirmaţii făcute într-un interviu. Un [...]
05:00
Limba rusă a devenit obligatorie în școlile din Coreea de Nord. De la ce vârstă vor începe elevii să o învețe # DISINFO.MD
Coreea de Nord a instituit studierea obligatorie a limbii ruse în şcoli începând de la vârsta de zece ani, a anunţat joi copreşedintele rus al comisiei interguvernamentale Rusia-Coreea de Nord, Alexander Kozlov, relatează agenţia EFE, potrivit Agerpres. „Limba rusă a fost inclusă în programa şcolară a Republicii Populare Democrate Coreene ca limbă obligatorie începând cu [...]
04:30
Într-o discuție secretă, emisarul lui Trump a avertizat Europa că Putin stochează rachete pentru un atac dincolo de Ucraina # DISINFO.MD
Rusia a început să producă cantități mari de rachete cu rază lungă de acțiune, suficiente nu doar pentru un bombardament masiv al Ucrainei, ci și pentru pregătirea viitoarelor atacuri în alte potențiale teatre de război. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, a făcut acest avertisment la o întâlnire cu diplomați europeni la Kiev, au declarat surse pentru [...]
04:00
Putin anunță că nu va opri războiul din Ucraina până ce trupele Kievului nu se retrag din Donbas # DISINFO.MD
Vladimir Putin a făcut primele declarații despre planul de pace negociat de americani cu Ucraina, după ce varianta inițială, trimisă de consilierii săi lui Steve Witkoff a fost substanțial modificată. Putin a declarat, joi, într-o conferință de presă, că „nu au existat proiecte sau acorduri finale. A existat un set de probleme care trebuiau discutate [...]
27 noiembrie 2025
09:20
WSJ: Cine și de ce a scurs convorbirile Witkoff–Ușakov–Dmitriev? Ținta ar fi putut fi un oficial rus. Diplomați din întreaga lume încearcă să înțeleagă cum a avut loc interceptarea și cine ar putea avea cel mai mare interes în scurgerea convorbirii telefonice între înalți oficiali ruși și americani. Cine are tehnologia necesară pentru a intercepta [...]
08:00
Războiul i-a îmbogățit pe cei săraci și i-a sărăcit pe cei bogați – concluzia Băncii Centrale a Rusiei # DISINFO.MD
Datele unui nou studiu realizat de experții Băncii Centrale a Federației Ruse arată că războiul din Ucraina a provocat o redistribuire socială paradoxală: familiile cu venituri mici au înregistrat cele mai mari creșteri ale veniturilor reale, în timp ce rușii cu venituri peste medie au fost principalii perdanți. Analiza se bazează pe rezultatele anchetei naționale [...]
07:30
Proiect controversat în Rusia: FSB ar putea supraveghea conturile cetățenilor fără control judiciar # DISINFO.MD
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) intenționează să obțină dreptul legal de a accesa datele personale ale cetățenilor ruși de la
07:00
Bosnia a refuzat să autorizeze aterizarea avionului care îl transporta pe şeful diplomaţiei ungare # DISINFO.MD
Autoritățile bosniace au blocat aterizarea avionului militar care îl transporta pe Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei, în Republica Srpska, entitatea sârbă din Bosnia. Motivul invocat de ministrul Apărării bosniac Zukan Helez a fost sprijinul acordat de Budapesta fostului lider sârb bosniac Milorad Dodik, acțiuni care, potrivit lui, au subminat suveranitatea țării. Helez a [...] Articolul Bosnia a refuzat să autorizeze aterizarea avionului care îl transporta pe şeful diplomaţiei ungare apare prima dată în DISINFO.MD.
06:40
România va desemna un supraveghetor care va gestiona activele Lukoil supuse sancţiunilor SUA # DISINFO.MD
Ministerul Afacerilor Externe al României a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă care permite Guvernului României să instituie un mecanism de supraveghere extinsă a activelor Lukoil, afectate de sancţiunile impuse de SUA. Potrivit proiectului, supravegherea extinsă prevede că, în cazul sancțiunilor unilaterale adoptate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru [...] Articolul România va desemna un supraveghetor care va gestiona activele Lukoil supuse sancţiunilor SUA apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Oamenii de afaceri ruși se confruntă cu un val de neplăți din partea companiilor de stat, care nu își mai onorează obligațiile contractuale în cadrul achizițiilor publice reglementate de legea 223-ФЗ. Potrivit cotidianului Vedomosti, care citează datele Serviciului Federal Antimonopol și ale Corporației pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (MSP), numărul litigiilor a crescut cu 20% [...] Articolul Achiziții publice fără bani: Kremlinul semnează, dar nu plătește apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Flota-fantomă a lui Putin se destramă: tot mai multe nave, cu vechime de peste 20 de ani, riscă să ajungă la fier vechi # DISINFO.MD
Tot mai multe tancuri petroliere din cadrul așa-numitei „flote-fantomă” folosite de Rusia pentru evitarea sancțiunilor internaționale, și-au epuizat resursa (durata de viață/funcționare a motoarelor, etc. – n.r.) și trebuie înlocuite. Navele din această flotă care nu mai sunt în stare de funcționare vor fi vândute la fier vechi, informează Moscow Times. „Vârsta medie” a navelor care [...] Articolul Flota-fantomă a lui Putin se destramă: tot mai multe nave, cu vechime de peste 20 de ani, riscă să ajungă la fier vechi apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Care sunt cele cinci priorități ale UE pentru pacea în Ucraina: „Nu putem deschide ușa unui nou război” # DISINFO.MD
Șefa Comisiei Europene a numit, miercuri, cinci priorități care ar trebui incluse în planul de pace pentru Ucraina, scrie Ukrainskaia Pravda, care notează că Ursula von der Leyen s-a adresat sesiunii plenare Parlamentului European. Cele cinci priorități enumerate de șefa executivului de la Bruxelles sunt: o pace justă și durabilă garantarea suveranității Ucrainei sprijin financiar pentru această țară [...] Articolul Care sunt cele cinci priorități ale UE pentru pacea în Ucraina: „Nu putem deschide ușa unui nou război” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Justiție de front: participi la război, ești scutit de condamnare. Cazul fostului primar din Vladivostok, care și-a recuperat averea # DISINFO.MD
Fostul primar al orașului Vladivostok, Oleg Gumeniuk, condamnat pentru corupție, a fost complet eliberat de executarea pedepsei și și-a primit înapoi bunurile confiscate, după ce a fost decorat de statul rus pentru participarea la războiul împotriva Ucrainei. Informația a fost publicată de VL.ru, care citează documente oficiale ale instanței. Potrivit tribunalului Lenin din Vladivostok, la [...] Articolul Justiție de front: participi la război, ești scutit de condamnare. Cazul fostului primar din Vladivostok, care și-a recuperat averea apare prima dată în DISINFO.MD.
05:10
Ambasadorul rus pune la îndoială proveniența rusească a dronei căzute la Florești: „Există multe operațiuni sub drapel străin” # DISINFO.MD
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) i-a înmânat o altă notă de protest ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, în legătură cu incidentul de din 25 noiembrie, când șase drone au survolat ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Pe scările de la intrarea în MAE a fost expusă drona cu inscripția „Z”, simbolul agresiunii [...] Articolul Ambasadorul rus pune la îndoială proveniența rusească a dronei căzute la Florești: „Există multe operațiuni sub drapel străin” apare prima dată în DISINFO.MD.
04:50
Vornik, simbolul rupturii: un rus crescut în Occident devine inamic strategic al Moscovei # DISINFO.MD
Unul dintre cei mai importanți jucători ai pieței mondiale de protecție anti-dronă este condus de un fost adolescent rus emigrat în Noua Zeelandă. Oleg Vornik, matematician și economist de formație, este CEO-ul companiei DroneShield, listată în indicele bursier australian S&P/ASX 200 și evaluată la apogeu la aproape șase miliarde de dolari. Vornik a părăsit Rusia [...] Articolul Vornik, simbolul rupturii: un rus crescut în Occident devine inamic strategic al Moscovei apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a lui Putin la planul de pace # DISINFO.MD
Vladimir Putin și consilierii săi transmit că Rusia este pregătită să discute cu Washingtonul despre un posibil acord de pace în Ucraina, dar resping rolul Europei în acest proces. Moscova consideră „inutile” eforturile europenilor și așteaptă săptămâna viitoare vizita emisarului lui Donald Trump. Președintele rus Vladimir Putin a comentat pentru prima dată planul de pace [...] Articolul Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a lui Putin la planul de pace apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Trupe NATO în Ucraina. Franța și UK iau în calcul trimiterea unui contingent „multinațional”, în cazul semnării unui acord de pace # DISINFO.MD
Franța și Marea Britanie iau în calcul trimiterea unui contigent militar multinațional în Ucraina, în cazul în care se va ajunge la un acord de pace între Kiev și Moscova, informează Politico. Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că marți, în cadrul unei întâlniri a Coaliției de Voință, formarea unui nou contingent militar – care va [...] Articolul Trupe NATO în Ucraina. Franța și UK iau în calcul trimiterea unui contingent „multinațional”, în cazul semnării unui acord de pace apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
ANALIZĂ // „Înregistrările Witkoff” pun sub semnul întrebării negocierile de pace. Greu de crezut că Trump va putea obține concesii de la Putin # DISINFO.MD
Așa cum se întâmplă adesea în jurul președintelui american Donald Trump, planul său „de pace” pentru Ucraina a fost conturat inițial de persoane cu acces direct la liderul de la Casa Albă, dar fără atribuții oficiale în domeniul politicii externe. Documentul este acum revizuit sub presiunea unei atenții publice tot mai intense. În acest context [...] Articolul ANALIZĂ // „Înregistrările Witkoff” pun sub semnul întrebării negocierile de pace. Greu de crezut că Trump va putea obține concesii de la Putin apare prima dată în DISINFO.MD.
26 noiembrie 2025
08:00
Muntenegru ar putea introduce regimul de vize pentru cetățenii Federației Ruse începând din toamna anului viitor. Informația a fost confirmată de Ambasada muntenegreană din Moscova pentru postul RTVI. Potrivit diplomaților, măsura face parte din angajamentele asumate de statul balcanic în procesul de aderare la Uniunea Europeană. „Conform obligațiilor asumate de Muntenegru pe calea integrării europene, [...] Articolul Muntenegru își închide ușile pentru ruși: vize din 2025 apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Livrările de materii prime petrochimice rusești către piețele-cheie din Asia au scăzut dramatic în noiembrie, cu procente cuprinse între 57% și 80%, în urma sancțiunilor impuse de SUA companiilor „Rosneft” și „Lukoil”. Potrivit datelor S&P Global, publicate de „Kommersant”, exporturile de naftă (un derivat petrolier esențial în industria chimică) au înregistrat următoarele scăderi: India: -57%, [...] Articolul India și Taiwan taie legăturile: Kremlinul pierde piețele asiatice apare prima dată în DISINFO.MD.
07:20
Planul Kremlinului de a majora Taxa pe Valoare Adăugată la 22% începând cu 2026 va plasa Rusia în topul mondial al țărilor cu cele mai ridicate niveluri de TVA. Potrivit estimărilor Institutului de Prognoză Economică al Academiei Ruse de Științe, efectul fiscal total al acestei măsuri s-ar putea ridica la 1,4 trilioane de ruble (aproximativ [...] Articolul Kremlinul scumpește viața: 12 miliarde de euro luate direct de la cetățeni apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Viktor Orban ar intenționa să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova. Când ar urma să aibă loc întrevederea # DISINFO.MD
Premierul ungar Viktor Orban ar urma să se întâlnească vineri cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, potrivit presei. Orban a îndemnat UE să sprijine planul SUA și să inițieze discuții directe cu Rusia, relatează Euronews. Informația vine de la surse din cadrul guvernului maghiar care au fost implicate în pregătirea călătoriei, potrivit publicației de [...] Articolul Viktor Orban ar intenționa să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova. Când ar urma să aibă loc întrevederea apare prima dată în DISINFO.MD.
06:30
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE pentru încălcarea „statului de drept” # DISINFO.MD
Parlamentul European (PE) le-a cerut marţi statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, invocând „colapsul democraţiei, al statului de drept şi al drepturilor fundamentale” din această ţară condusă de premierul conservator Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea „unui regim [...] Articolul Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE pentru încălcarea „statului de drept” apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Condiția pentru o pace bună în Ucraina necesită „o serie de garanții de securitate foarte robuste”, transmite Macron # DISINFO.MD
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat marţi, 25 noiembrie, că ar exista „în cele din urmă o şansă de a realiza progrese reale către o pace bună” între Ucraina şi Rusia. „Dar condiţia absolută pentru o pace bună este o serie de garanţii de securitate foarte robuste şi nu doar garanţii pe hârtie”, a avertizat şeful statului [...] Articolul Condiția pentru o pace bună în Ucraina necesită „o serie de garanții de securitate foarte robuste”, transmite Macron apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Jurnalista Kateryna Lisunova, corespondent Financial Times la Kiev, a anunțat că ucrainenii iau în calcul să meargă la Mar-a-Lago, să discute cu Donald Trump, în spatele ușilor închise despre planul de pace. „Conform surselor mele, ucrainenii iau în considerare o întâlnire cu ușile închise la Mar-a-Lago, fără presă, pentru a permite mai multe discuții individuale. [...] Articolul Zelenski vea să discute cu Trump la Mar-a-Lago despre planul de pace apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Europa a pompat mai mulți bani în importurile din Rusia decât în ajutorul pentru Ucraina, arată o analiză a datelor # DISINFO.MD
Uniunea Europeană a cumpărat din Rusia, de la începutul invaziei din 2022, mai multe bunuri decât a oferit Ucrainei sub formă de sprijin financiar, militar și umanitar. Ministrul suedez de Externe vorbește despre un „sprijin negativ pentru Ucraina”, iar analiza datelor oficiale arată că importurile europene – în special petrol și gaze – depășesc în [...] Articolul Europa a pompat mai mulți bani în importurile din Rusia decât în ajutorul pentru Ucraina, arată o analiză a datelor apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Generalul Chris Donahue, șeful forțelor terestre NATO: Veți vedea foarte curând la lucru sistemul antidrone în Delta Dunării # DISINFO.MD
Generalul Christopher Donahue, șeful forțelor terestre NATO a declarat, marți, că sistemul cu care alianța intenționează să protejeze România de dronele rusești va fi amplasat în curând în Delta Dunării. Donahue a efectuat în cursul zilei o vizită la baza Mihail Kogălniceanu, pe care și-a întrerupt-o, ca urmare a incidentului în urma căruia o dronă rusească [...] Articolul Generalul Chris Donahue, șeful forțelor terestre NATO: Veți vedea foarte curând la lucru sistemul antidrone în Delta Dunării apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Putin i-a acordat gradul de general ofițerului FSB responsabil de otrăvirea opozanților Alexei Navalnîi și Vladimir Kara-Murza # DISINFO.MD
Vladimir Putin l-a promovat la gradul de general-maior pe ofițerul FSB Alexander Samofal, pe care anchetatorii îl leagă de otrăvirea opozanților Alexei Navalnîi și Vladimir Kara-Murza. Potrivit publicației Vajnye Istorii, numele său, noul grad și funcția – șef adjunct al Direcției FSB pentru Moscova și Regiunea Moscova – apar în dosarul penal împotriva jurnalistei Valeria [...] Articolul Putin i-a acordat gradul de general ofițerului FSB responsabil de otrăvirea opozanților Alexei Navalnîi și Vladimir Kara-Murza apare prima dată în DISINFO.MD.
04:20
Dovezi că Rusia se pregătește de război cu NATO: adaugă câte o divizie de luptă pe lună, avertizează Germania # DISINFO.MD
Rusia și-a orientat economia către război și se înarmează mult peste nevoile sale în conflictul din Ucraina, avertizează șeful diplomației germane, Johann Wadephul, potrivit Agerpres, care citează DPA. Prezent la Forumul pentru politică externă de la Berlin, Wadephul a avertizat asupra riscului de a subestima pericolul reprezentat de Rusia, chiar dacă războiul din Ucraina s-ar încheia, [...] Articolul Dovezi că Rusia se pregătește de război cu NATO: adaugă câte o divizie de luptă pe lună, avertizează Germania apare prima dată în DISINFO.MD.
