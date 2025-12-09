Postarea lui Tusk care a aprins X-ul: mesaj direct către Washington, devenit viral în mai puțin de o zi
DISINFO.MD, 9 decembrie 2025 06:30
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a ales să le vorbească „prietenilor americani" într-un moment în care relația dintre Europa și Statele Unite se află sub tot mai multe semne de întrebare. Mesajul lui, scurt și fără menajamente, a depășit în vizualizări chiar și postările lui Elon Musk, proprietarul platformei X – o ironie pe care mulți [...]
• • •
Acum 10 minute
07:00
Avertismentul unui politolog: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate” # DISINFO.MD
Federația Rusă a simțit slăbiciunea relației trans-atlantice și stă ca un prădător la cotitură, gata „să muște", susține politologul Radu Carp. Sunt semne ale unei mobilizări generale în marile orașe ale Rusiei. Politologul Radu Carp trage un semnal de alarmă: „În Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate. Toate informațiile converg în aceeași direcție: [...]
Acum o oră
06:30
Postarea lui Tusk care a aprins X-ul: mesaj direct către Washington, devenit viral în mai puțin de o zi # DISINFO.MD
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a ales să le vorbească „prietenilor americani" într-un moment în care relația dintre Europa și Statele Unite se află sub tot mai multe semne de întrebare. Mesajul lui, scurt și fără menajamente, a depășit în vizualizări chiar și postările lui Elon Musk, proprietarul platformei X – o ironie pe care mulți [...]
Acum 2 ore
06:00
Autoritățile din Irlanda susțin că dronele suspecte lângă Dublin în timpul vizitei lui Zelenski reprezintă „o amenințare coordonată” # DISINFO.MD
Prezenţa unor drone în apropiere de Dublin în timpul vizitei recente a preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski fac parte dintr-o „ameninţare coordonată", a afirmat luni ministrul justiţiei irlandez Jim O'Callaghan, care nu a dorit să facă speculaţii despre cine s-a aflat în spatele incidentului, transmite DPA, potrivit Agerpres. Poliţia irlandeză investighează prezenţa dronelor în spaţiul aerian irlandez în [...]
05:30
Nicușor Dan, despre noua strategie de securitate a lui Donald Trump care critică UE: „Interesele comune sunt mai importante” # DISINFO.MD
Președintele Nicușor Dan a comentat, într-un interviu pentru Le Monde, noua Strategie de securitate a SUA, în care Uniunea Europeană este criticată de administrația Trump. Potrivit lui Nicușor Dan, pozițiile critice față de Europa reflectă "diferențe de abordare ideologică". Pe de altă parte, președintele a subliniat că nici europenii, nici americanii nu își permit să [...]
Acum 4 ore
05:00
Reacția Comisiei după ce Musk a spus că UE „ar trebui desființată”: „Libertatea de exprimare permite și cele mai nebune declarații” # DISINFO.MD
Comisia Europeană a calificat, luni, drept „complet nebune" declaraţiile miliardarului american Elon Musk, care a afirmat, sâmbătă, că Uniunea Europeană trebuie să fie „desființată", iar a doua zi a comparat UE cu Germania nazistă, transmite AFP, conform Agerpres. „Aceasta face parte din libertatea de exprimare pe care o preţuim în UE şi care permite cele mai [...]
04:30
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Maţegora, a murit „în mod subit”, anunţă MAE rus # DISINFO.MD
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Maţegora, la post de peste zece ani, a decedat „în mod subit", a anunţat luni Ministerul de Externe rus, în plină întărire în ultimele luni a alianţei dintre Moscova şi Phenian, informează AFP, potrivit Agerpres. Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe rus a anunţat „cu profund regret" că Aleksandr [...]
04:00
Zelenski: Propunerile făcute de Europa și Ucraina la planul de pace al SUA vor fi gata până marți și comunicate Washingtonului # DISINFO.MD
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a plecat, luni după amiază, din Downing Street nr. 10, după discuții bilaterale cu premierul Keir Starmer, în continuarea celor în format de patru cu Emmanuel Macron și Friedrich Merz. Președintele francez și cancelarul german au părăsit discuțiile mai devreme, având obligații de îndeplinit în țările lor. La plecare, Zelenski s-a [...]
Acum 24 ore
07:30
Speranțele de pace în Ucraina se estompează: misiuni mai lungi și deficit de trupe. „Ce altă alegere avem?” # DISINFO.MD
Pe măsură ce speranțele de pace se estompează, soldații din infanterie se confruntă cu misiuni mai lungi, riscându-și viața împotriva atacurilor rusești. Pe parcursul celor aproape 62 de zile petrecute pe linia frontului la est de Pokrovske, Bohdan și Ivan s-au ascuns – mai întâi într-un magazin din sat, apoi, după un schimb de focuri [...]
Ieri
07:00
Diferență mare între opinia publică americană și noua doctrină de securitate a lui Trump, potrivit unui nou sondaj # DISINFO.MD
Majoritatea americanilor, inclusiv alegătorii republicani, susțin înarmarea Ucrainei împotriva Rusiei, sprijină NATO și sunt în favoarea unui rol global puternic al SUA, arată un nou sondaj — opinii care contrastează cu noua doctrină de securitate a președintelui Donald Trump. Rezultatele sondajului Reagan National Defense Survey arată că 62% dintre cetățenii americani doresc ca Ucraina să [...]
06:30
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia – Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg # DISINFO.MD
Trimisul special al președintelui american Donald Trump în Ucraina a declarat că un acord pentru încheierea războiului din Ucraina este „foarte aproape" și că acum depinde de rezolvarea a două probleme principale: viitorul regiunii Donbas din Ucraina și centrala nucleară de la Zaporojie, relatează Reuters. Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022, după opt ani [...]
06:00
Moscova afirmă că noua Strategie de Securitate a SUA este „în mare măsură aliniată” cu viziunea Rusiei # DISINFO.MD
Rusia a salutat noua Strategie Națională de Securitate a Statelor Unite, prezentată de administrația Trump săptămâna trecută, descriind documentul de 33 de pagini drept „în mare parte consistent" cu propriile sale obiective. Strategia, care sugerează că Europa se confruntă cu un risc de „ștergere civilizațională", nu identifică Rusia ca pe o amenințare directă la adresa [...]
05:30
ANALIZĂ // Noua strategie de securitate a lui Trump pune Europa pe jar. „Este izbitor de similar cu documentul privind securitatea națională al Rusiei” # DISINFO.MD
Administrația Trump și-a cimentat disprețul profund față de elitele europene printr-o nouă strategie dură de securitate națională, lansată zilele trecute, poziționând continentul la o „răscruce strategică" crucială și semnalând o potențială retragere a SUA din rolul său de garant al securității în Europa, după cel de-al Doilea Război Mondial, scrie The New York Times . [...]
05:00
Uciderea unui recrutor pentru Armata Ucrainei scoate la iveală neajunsurile din procesul de mobilizare # DISINFO.MD
Uciderea unui recrutor militar la Lvov, cel mai mare şi cel mai important oraş din vestul Ucrainei, a intensificat criticile la adresa guvernului ucrainean pentru lipsa sa de leadership în gestionarea mobilizării, un proces vital pentru apărarea împotriva Rusiei, dar din ce în ce mai afectat de abuzuri şi de lipsa unor instrumente juridice adecvate, scrie EFE. [...]
04:30
„Du-te pe Marte”. Polonia îi răspunde lui Elon Musk după ce acesta a spus că Uniunea Europeană ar trebui „desfiinţată” # DISINFO.MD
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, i-a răspuns acid lui Elon Musk după ce miliardarul a spus că Uniunea Europeană „ar trebui desfiinţată". „Du-te pe Marte!", i-a spus Sikorski lui Musk, duminică. „Du-te pe Marte, acolo nu se cenzurează salutul nazist", i-a scris Sikorski lui Musk, pe Twitter, în răspuns la mesajul iniţial al miliardarului. Sikorski [...]
04:00
„Tatăl meu e imprevizibil”. Fiul lui Donald Trump spune că preşedintele SUA ar putea înceta să mai ajute Ucraina # DISINFO.MD
Donald Trump Jr. a afirmat, duminică, la Doha Forum, că tatăl său s-ar putea îndepărta de negocierile de pace din Ucraina, susținând că problema nu este o prioritate pentru americani şi că Europa are nevoie de un plan mai bun, conform Sky News. La Forumul Doha 2025, Donald Trump Jr. a abordat subiecte precum eforturile diplomatice [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:00
Germania mută avioane de luptă în Polonia după ce drone ruseşti au pătruns în spațiul aerian al NATO # DISINFO.MD
Mai multe avioane de luptă germane Eurofighter Typhoon au decolat joi de la baza aeriană Nörvenich, lângă Köln, îndreptându-se către baza aeriană poloneză Malbork, la sud-est de Gdansk, pentru a consolida flancul estic al NATO, conform Agerpres. Forţele aeriene germane au declarat că relocarea reprezintă o reacţie la cele mai recente încălcări de către Rusia [...]
07:30
Putin și-a propus ca în zece ani să-i transforme pe ucraineni în „ruși adevărați”. Planul Kremlinului pentru Donbass # DISINFO.MD
Chiar și în plin proces de negociere cu Kievul în vederea unui armistițiu, Vladimir Putin persistă în strategia sa de „rusificare" a teritoriilor ocupate. Odată cu anunțarea cuceririi Pokrovskului, Putin, îmbrăcat în uniformă militară, și-a propus să transforme ucrainenii din Donbass în „adevărați ruși" în următorii zece ani. Termenul apare în noua „Strategie Politică Națională de Stat", [...]
07:00
Niciodată în istoria recentă a Statelor Unite nu a existat o ruptură atât de pronunțată între poziția unui președinte și opinia publică pe un subiect major de politică externă. Americanii nu vor implicare militară în alte conflicte, iar Trump spune același lucru. Numai că diferențele apar acolo unde contează cel mai mult: în modul în [...]
06:30
Un cunoscut politolog face o predicție sumbră: „S-ar putea ajunge la un război nuclear” # DISINFO.MD
Profesor de științe politice la Universitatea Loughborough din Londra și expert în probleme ce țin de Rusia, Cristian Nițoiu explică, într-un interviu pentru „Adevărul", de ce riscul unei confruntări între NATO și Rusia crește de la o zi la alta și care ar fi cele mai plauzibile scenarii ale unei intervenții militare în Ucraina. Între [...]
06:00
INVESTIGAȚIE // Putin a ordonat asasinarea cu Noviciok a fostului spion rus Serghei Skripal, refugiat în Anglia # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin este cel care a aprobat atacul cu agent neurotoxic Noviciok asupra ex-colonelului GRU Serghei Skripal în 2018, concluzionează o anchetă independentă efectuată în Marea Britanie, potrivit Agerpres, care citează Reuters. A fost un act „uluitor de imprudent" care a dus la moartea unei femei britanice nevinovate, se spune în concluziile anchetei, date publicității joi. Putin poartă „responsabilitatea morală" pentru decesul [...]
05:30
Pactul militar care dă fiori occidentului: India închiriază un submarin nuclear de la Rusia pentru două miliarde de dolari # DISINFO.MD
Vizita de două zile a lui Vladimir Putin în India, prima din 2022 de când a început războiul din Ucraina, va include discuții importante privind colaborarea militară dintre cele două țări. Potrivit Bloomberg, Federația Rusă și India au finalizat un proces de negocieri de mai mulți ani privind închirierea unui submarin nuclear de către armata indiană. Evenimentul [...]
05:00
„Există posibilitatea ca SUA să trădeze”. Avertismentul lui Emmanuel Macron pentru liderii europeni # DISINFO.MD
Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat într-o convorbire telefonică la care au participat, luni, mai mulți lideri europeni, că SUA ar putea să „trădeze" Ucraina pe tema cedării teritoriilor pe care armata rusă nu le-a ocupat pe front, potrivit dezvăluirilor făcute de publicația Der Spiegel. În cadrul convorbirilor, Emmanuel Macron a abordat direct o îngrijorare a [...]
04:30
Putin își bate joc de negocierile cu Witkoff. „La un moment dat mă săturasem. Cinci ore e prea mult” # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, într-un interviu pentru India Today, că unele propuneri din planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina sunt inacceptabile pentru Kremlin, spunând că orice acord este încă departe de a fi încheiat. Aceasta a vorbit și despre negocierile cu Witkoff, despre care a spus că au durat foarte [...]
04:20
Kremlinul reia mesajele folosite înaintea războiului din Ucraina, acum îndreptate spre Chișinău și țările baltice # DISINFO.MD
Rusia folosește aceleași narațiuni pe care le-a utilizat anterior pentru a-și justifica războiul din Ucraina, însă de această dată ele sunt îndreptate împotriva Republicii Moldova și a statelor baltice, membre ale NATO, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Recent, șeful diplomației de la Moscova, Serghei Lavrov, a acuzat autoritățile din statele baltice și din Republica Moldova [...]
04:00
Avionul lui Zelenski a fost urmărit de patru drone de tip militar când președintele ucrainean se îndrepta spre Dublin # DISINFO.MD
Avionul lui Volodimir Zelenski a fost urmărit de patru drone de tip militar înainte de a ateriza, luni, pe aeroportul din Dublin. Dronele au decolat dintr-o locație din nord-estul capitalei irlandeze și s-au îndreptat spre traiectoria de zbor a aeronavei în care se afla președintele ucrainean, încălcând o zonă de interdicție aeriană, notează The Independent. Autoritățile [...]
4 decembrie 2025
08:00
Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat în cadrul unei emisiuni la postul „Moscova 24" că în toate sectoarele economice ale capitalei se resimte o criză acută de forță de muncă, estimând deficitul la aproximativ 500 de mii de specialiști. „Dintre aceștia, 70% sunt muncitori calificați, adică persoane cu meserii tehnice și abilități practice avansate", a [...]
07:30
Margarita Simonian, redactor-șef al televiziunii de stat Russia Today, a mărturisit că a fost neplăcut surprinsă de condițiile din spitalele rusești. Propagandista rusă, care urmează tratament pentru cancer, povestește cum, în timpul unei vizite la una dintre spitale, împreună cu fiica ei de 12 ani, cadrele medicale au țipat la ele chiar la recepție, scrie Dialog.ua. Simonian [...]
07:00
Polonia îl sfidează pe Putin: „Amenințările lui ne ajută. Ne construim securitatea împotriva Rusiei, nu împreună cu ea” # DISINFO.MD
Ministrul de externe al Poloniei a declarat miercuri, la Bruxelles, după reuniunea NATO, că Europa și Alianța își construiesc securitatea „împotriva Rusiei", nu împreună cu Rusia. Consiliul NATO-Rusia
06:30
Zeci de mii de ucraineni cu vârste între 18 şi 22 de ani au fugit de război, în Polonia, după ce Kievul a relaxat restricţiile # DISINFO.MD
Din luna august şi până acum, aproximativ 120.000 de ucraineni au profitat de relaxarea restricțiilor de călătorie şi au trecut graniţa în Polonia, pentru a fugi de război, informează Tvp World. Înainte de relaxarea restricțiilor la sfârșitul lunii august, tuturor bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani li se interzicea să treacă granița, [...] Articolul Zeci de mii de ucraineni cu vârste între 18 şi 22 de ani au fugit de război, în Polonia, după ce Kievul a relaxat restricţiile apare prima dată în DISINFO.MD.
06:20
Autoritățile ruse au eliminat din spațiul public statisticile detaliate privind numărul persoanelor cu dizabilități, în contextul unei creșteri accentuate a numărului de răniți pe frontul ucrainean — cifrele estimate de serviciile de informații occidentale fiind de ordinul sutelor de mii. Potrivit proiectului „Dacă e să fim exacți” (Esli byt tochnym), Fondul Social a încetat publicarea [...] Articolul Rusia ascunde urmele războiului: datele despre invalizi, retrase din spațiul public apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Belgia se opune din nou planului UE de a folosi activele rusești în sprijinul Ucrainei: „Suntem singuri în fața riscurilor” # DISINFO.MD
Împrumutul propus UE pentru reconstrucție în Ucraina ca urmare a războiului purtat de Rusia este „cea mai rea dintre toate opțiunile” iar temerile Belgiei în legătură cu acest subiect nu sunt luate în seamă, a acuzat miercuri ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, citat de The Guardian. Acesta a venit la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO, în contextul în care, în aceeași zi, șefa Comisiei Europene, Ursula von [...] Articolul Belgia se opune din nou planului UE de a folosi activele rusești în sprijinul Ucrainei: „Suntem singuri în fața riscurilor” apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Ungaria și Slovacia anunță că vor da UE în judecată dacă sunt interzise importurile de gaze rusești # DISINFO.MD
Ungaria și Slovacia intenționează să cheme Uniunea Europeană în judecată, într-o acțiune comună la Curtea de Justiție a UE (CJUE), dacă este pus în aplicare planul privind interzicerea treptată a importurilor de gaze naturale rusești. Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a anunțat că de îndată ce se va da votul final asupra acestui acord la Bruxelles „o [...] Articolul Ungaria și Slovacia anunță că vor da UE în judecată dacă sunt interzise importurile de gaze rusești apare prima dată în DISINFO.MD.
05:20
Începând cu anul 2025, cetățenii ruși au depus la Rostrud 26 de mii de plângeri privind neplata salariilor — o creștere de 1,6 ori față de anul 2024 (cu +11 mii cazuri). Acestea reprezintă 37% din totalul solicitărilor electronice către instituție, comparativ cu 31% anul trecut, arată calculele făcute de Izvestia pe baza datelor oficiale. [...] Articolul Val de plângeri și datorii salariale record în Rusia. 2025 devine anul restanțelor apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Un bărbat din Pepeni, Sângerei, a găsit o dronă rusească pe câmp. I-a scos motorul, a pus-o într-o remorcă şi a plimbat-o prin sat # DISINFO.MD
Un bărbat din localitatea Pepeni, raionul Sîngerei, Republica Moldova, a găsit o dronă pe un câmp și a cărat-o în sat cu un motocultor, miercuri. Anunțul a fost făcut pe Facebook de primarul localității, Oleg Cernei. Potrivit unui comunicat al poliției, bărbatul care a găsit-o i-a scos motorul și alte piese împreună cu un alt localnic. [...] Articolul Un bărbat din Pepeni, Sângerei, a găsit o dronă rusească pe câmp. I-a scos motorul, a pus-o într-o remorcă şi a plimbat-o prin sat apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Răspunsul dur al șefului NATO la amenințările lui Putin: „Suntem pregătiți”. Ce spune Rutte despre „Planul B” pentru Ucraina # DISINFO.MD
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a răspuns miercuri, după o reuniune a aliaților, la comentariile agresive ale lui Vladimir Putin care a spus că e „gata de război” cu Europa. „În cele din urmă, NATO este o alianță defensivă. Vom rămâne o alianță defensivă, dar să nu vă înșelați, suntem pregătiți și dispuși să [...] Articolul Răspunsul dur al șefului NATO la amenințările lui Putin: „Suntem pregătiți”. Ce spune Rutte despre „Planul B” pentru Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Ce dezvăluie negocierile de la Moscova despre starea de spirit a lui Putin și care este marea lui îngrijorare # DISINFO.MD
Ce ne spun cele mai recente negocieri privind războiul dintre Rusia și Ucraina despre dispoziția și intențiile președintelui rus Vladimir Putin? Pentru început, că nu este pregătit să semneze un acord de pace. Cel puțin nu acum. Și cu siguranță nu acordul (sau acordurile) aflate în discuție, relatează BBC. „Nu s-a găsit încă o variantă de compromis”, a [...] Articolul Ce dezvăluie negocierile de la Moscova despre starea de spirit a lui Putin și care este marea lui îngrijorare apare prima dată în DISINFO.MD.
3 decembrie 2025
06:30
Criză fără precedent: Mașinile de lux ale rușilor se blochează masiv. Investigații privind posibile bruiaje electronice # DISINFO.MD
Mașinile Porsche ale unor proprietari ruși au devenit inutilizabile în întreaga țară – pe fondul unor suspiciuni de interferențe deliberate cu semnalul satelit. Sute de proprietari ruși de automobile Porsche au raportat în ultimele zile că vehiculele lor au devenit brusc inutilizabile, în condițiile în care apar tot mai multe temeri privind posibile interferențe deliberate [...] Articolul Criză fără precedent: Mașinile de lux ale rușilor se blochează masiv. Investigații privind posibile bruiaje electronice apare prima dată în DISINFO.MD.
06:00
Steve Witkoff se întâlnește cu Kirill Dmitriev, omul lui Vladimir Putin, la Moscova. La discuții participă și ginerele lui Trump # DISINFO.MD
Trimisul prezidențial rus Kirill Dmitriev se întâlnește marți la Moscova cu reprezentantul special al SUA, Steve Witkoff, relatează Reuters. Cei doi s-au întâlnit de mai multe ori în Rusia și în Statele Unite pentru a discuta propuneri de pace privind Ucraina și oportunități viitoare de investiții care implică SUA și Rusia. Forțele ucrainene „își continuă [...] Articolul Steve Witkoff se întâlnește cu Kirill Dmitriev, omul lui Vladimir Putin, la Moscova. La discuții participă și ginerele lui Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
05:40
Avertismentul Maiei Sandu: Riscurile venite din partea Rusiei nu doar că nu dispar, dar vor crește # DISINFO.MD
Maia Sandu susține că riscurile din partea Rusiei la adresa securității Republicii Moldova vor crește, motiv pentru care autoritățile nu trebuie să se relaxeze. Declarația a fost făcută după ședința de azi a Consiliului Național de Securitate. Întrebată dacă anunțul făcut de condamnatul fugar Ilan Șor despre închiderea tuturor „proiectelor sociale” din Republica Moldova și [...] Articolul Avertismentul Maiei Sandu: Riscurile venite din partea Rusiei nu doar că nu dispar, dar vor crește apare prima dată în DISINFO.MD.
05:00
Decretul lui Krasnoselski: Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol se reunește la 3 zile după pretinsele alegeri # DISINFO.MD
Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol se reunește la 3 zile după pretinsele alegeri. Un decret privind convocarea funcționarilor a fost semnat de liderul separatist Vadim Krasnoselski. Noii aleși din regiune urmează să se reunească în prima ședință pe 3 decembrie, la ora 10:00, se arată în documentul semnat de Krasnoselski. Votarea în stânga Nistrului [...] Articolul Decretul lui Krasnoselski: Așa-numitul soviet suprem de la Tiraspol se reunește la 3 zile după pretinsele alegeri apare prima dată în DISINFO.MD.
04:30
Lovitură pentru Bruxelles: BCE desființează planul Comisiei Europene de a folosi activele rusești înghețate pentru a împrumuta Ucraina # DISINFO.MD
Banca Centrală Europeană (BCE) consideră că planul Comisiei Europene de a oferi Ucrainei un împrumut de 140 de miliarde de euro finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE este imposibil de pus în aplicare. O astfel de acţiune „probabil ar încălca tratatele juridice ale UE, care interzic finanţarea monetară”, a spus un purtător de cuvânt al BCE, [...] Articolul Lovitură pentru Bruxelles: BCE desființează planul Comisiei Europene de a folosi activele rusești înghețate pentru a împrumuta Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
04:00
Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa” # DISINFO.MD
Președintele rus Vladimir Putin a amenințat, marți, Europa, într-o declarație de presă făcută înainte de întâlnirea cu trimișii lui Donald Trump. Putin spune că Rusia e pregătită de război „chiar acum”, iar „dacă Europa ar începe brusc un război cu noi, atunci s-ar putea ivi foarte repede o situație în care nu vom avea cu [...] Articolul Amenințări fără precedent ale lui Putin: „Suntem pregătiți chiar acum de război cu Europa” apare prima dată în DISINFO.MD.
2 decembrie 2025
17:20
Perchezițiile de la Bruxelles: Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută # DISINFO.MD
Fosta șefă a diplomației Uniunii Europene, Federica Mogherini, a fost reținută marți în Belgia, în ancheta legată de o posibilă fraudă cu fonduri europene, potrivit unei surse citate de AFP. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar investigația vizează modul în care au fost folosiți banii europeni pentru un program de formare a [...] Articolul Perchezițiile de la Bruxelles: Fosta șefă a diplomației UE, Federica Mogherini, reținută apare prima dată în DISINFO.MD.
28 noiembrie 2025
16:50
O întâlnire surpriză are loc astăzi, 28 noiembrie, la Moscova, unde prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, urmează să îl viziteze pe președintele rus Vladimir Putin. Vizita intervine în contextul tensiunilor crescute din Ucraina, generate de planul de pace promovat de Donald Trump # DISINFO.MD
O întâlnire surpriză are loc astăzi, 28 noiembrie, la Moscova, unde prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, urmează să îl viziteze pe președintele rus Vladimir Putin. Vizita intervine în contextul tensiunilor crescute din Ucraina, generate de planul de pace promovat de Donald Trump. Potrivit relatărilor, decizia lui Orbán rupe poziția existentă între liderii europeni, care insistă pe [...] Articolul O întâlnire surpriză are loc astăzi, 28 noiembrie, la Moscova, unde prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, urmează să îl viziteze pe președintele rus Vladimir Putin. Vizita intervine în contextul tensiunilor crescute din Ucraina, generate de planul de pace promovat de Donald Trump apare prima dată în DISINFO.MD.
08:00
Maia Sandu retrage cetățenia pentru cinci bărbați înrolați în trupele ruse din stânga Nistrului # DISINFO.MD
Președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru cinci bărbați născuți în regiunea transnistreană și înrolați în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR). Șefa statului a semnat un decret în acest sens pe 27 noiembrie. Potrivit documentelor, cetățenia a fost retrasă lui Oleg Boț, Vladimir Coblai, Pavel Morozov, Vladimir Osipenco, Maxim Vasilatii. Decretele intră [...] Articolul Maia Sandu retrage cetățenia pentru cinci bărbați înrolați în trupele ruse din stânga Nistrului apare prima dată în DISINFO.MD.
07:30
Asul din mâneca europenilor la negocierile care vor decide soarta Ucrainei. Cum ar putea UE să-l oblige pe Putin să facă pace # DISINFO.MD
Până acum, europenii au fost marii absenți de la masa negocierilor de pace. Atâtea câte au fost, au implicat doar SUA și Rusia. Există însă speranța că de acum și europenii ar putea ajunge printre actori în tot acest proces de negociere, după ce mult timp au privit totul de pe margine, neputincioși. Politologul Radu [...] Articolul Asul din mâneca europenilor la negocierile care vor decide soarta Ucrainei. Cum ar putea UE să-l oblige pe Putin să facă pace apare prima dată în DISINFO.MD.
07:00
Mai mulți congresmeni republicani au criticat virulent administrația președintelui Donald Trump pentru modul în care a gestionat recentul plan de pace propus pentru Ucraina, despre care spun că favorizează mai mult Rusia, într-o schimbare radicală de poziție a unui partid care a aderat îndeaproape la aproape toate inițiativele lui Trump, arată agenția de presă Reuters [...] Articolul Congresmenii republicani contestă planul de pace propus de Trump pentru Ucraina apare prima dată în DISINFO.MD.
06:40
Datorii și penalități fără precedent în Rusia: fiscul federal calculează plăți suplimentare în urma controalelor # DISINFO.MD
Serviciul Federal Fiscal din Rusia a calculat pentru afaceri și cetățeni contribuții record de la începutul războiului la scară largă în Ucraina. Potrivit datelor citate de publicația Izvestia, în urma controalelor efectuate în primele nouă luni ale anului, datoriile la plata taxelor și penalitățile aplicate au ajuns la 443 de miliarde de ruble. Instituția fiscală [...] Articolul Datorii și penalități fără precedent în Rusia: fiscul federal calculează plăți suplimentare în urma controalelor apare prima dată în DISINFO.MD.
06:10
Afacerile din Rusia dau semne de colaps: criza neplăților din sfera achizițiilor publice ia amploare # DISINFO.MD
Afacerile rusești s-au confruntat în 2025 cu o creștere accentuată a restanțelor în cadrul contractelor de achiziții publice. Potrivit datelor Serviciului Federal Antimonopol, de la începutul anului au fost intentate 1.173 de cauze pentru neonorarea obligațiilor de plată, ceea ce e cu 20% mai mult ca anul trecut, scrie The Moscow Times. Plângerile din partea [...] Articolul Afacerile din Rusia dau semne de colaps: criza neplăților din sfera achizițiilor publice ia amploare apare prima dată în DISINFO.MD.
05:30
Angela Merkel revine asupra declaraţiilor despre războiul din Ucraina şi spune că nu s-a mai putut întâlni cu Putin din cauza pandemiei # DISINFO.MD
Fostul cancelar federal german Angela Merkel a ţinut să clarifice că ea nu acuză Polonia şi statele baltice pentru agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, descriind acest punct de vedere drept un „fake news”, informează dpa, citată de Agerpres. În urmă cu o lună, ea a fost în centrul unui scandal din cauza unei afirmaţii făcute într-un interviu. Un [...] Articolul Angela Merkel revine asupra declaraţiilor despre războiul din Ucraina şi spune că nu s-a mai putut întâlni cu Putin din cauza pandemiei apare prima dată în DISINFO.MD.
