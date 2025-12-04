SUA relaxează temporar sancțiunile pentru Lukoil – Derogare valabilă aproape cinci luni
Politik, 4 decembrie 2025 22:00
Guvernul american a anunțat joi că suspendă o parte din sancțiunile impuse gigantului petrolier rus Lukoil, pentru a permite stațiilor de benzină ale companiei situate în afara Rusiei să continue să funcționeze, informează AFP, citat de hotnews.ro Tranzacțiile care implică aceste stații de benzină au fost autorizate „pentru a evita penalizarea” clienților și furnizorilor acestora, ... SUA relaxează temporar sancțiunile pentru Lukoil – Derogare valabilă aproape cinci luni The post SUA relaxează temporar sancțiunile pentru Lukoil – Derogare valabilă aproape cinci luni appeared first on Politik.
• • •
Alte ştiri de Politik
Acum 30 minute
22:00
Guvernul american a anunțat joi că suspendă o parte din sancțiunile impuse gigantului petrolier rus Lukoil, pentru a permite stațiilor de benzină ale companiei situate în afara Rusiei să continue să funcționeze, informează AFP, citat de hotnews.ro Tranzacțiile care implică aceste stații de benzină au fost autorizate „pentru a evita penalizarea” clienților și furnizorilor acestora, ... SUA relaxează temporar sancțiunile pentru Lukoil – Derogare valabilă aproape cinci luni The post SUA relaxează temporar sancțiunile pentru Lukoil – Derogare valabilă aproape cinci luni appeared first on Politik.
Acum o oră
21:20
Prioritățile actuale ale Guvernului și importanța accelerării reformelor menite să sprijine dezvoltarea economică a țării noastre au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu echipa Fondului Monetar Internațional, condusă de Alina Iancu. Experții FMI se vor afla în Republica Moldova în perioada 4-17 decembrie, pentru a analiza evoluțiile recente din economie, perspectivele și riscurile ... Premierul Munteanu, după discuțiile cu echipa FMI – „Ar fi bine să avem un program cu ei” The post Premierul Munteanu, după discuțiile cu echipa FMI – „Ar fi bine să avem un program cu ei” appeared first on Politik.
21:20
Contraste în Justiție – Judecătorul din dosarul Plahotniuc trece vettingul, magistratul care a anulat 44 de procese-verbale pică evaluarea # Politik
Unul dintre judecătorii în dosarul lui Plahotniuc, Sergiu Stratan, care candidează pentru un post la CSJ, a promovat vettingul. Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de evaluare în privința a trei judecători și a aprobat rapoartele corespunzătoare, care au fost transmise astăzi Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) pentru analiză și adoptarea deciziilor finale. ... Contraste în Justiție – Judecătorul din dosarul Plahotniuc trece vettingul, magistratul care a anulat 44 de procese-verbale pică evaluarea The post Contraste în Justiție – Judecătorul din dosarul Plahotniuc trece vettingul, magistratul care a anulat 44 de procese-verbale pică evaluarea appeared first on Politik.
21:20
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a inaugurat joi un scaner mobil performant la Postul vamal Tudora, echipament destinat controlului non-intruziv al mijloacelor de transport. Potrivit instituției, sistemul reprezintă „o investiție strategică în securitatea națională și regională”, achiziția fiind posibilă datorită cofinanțării oferite de Guvernul Statelor Unite ale Americii și cel al Republicii Moldova. În comunicatul ... Vama Tudora, modernizată – Scaner mobil de ultimă generație, oferit cu sprijinul SUA The post Vama Tudora, modernizată – Scaner mobil de ultimă generație, oferit cu sprijinul SUA appeared first on Politik.
21:20
Sectorul construcțiilor în creștere în 2025, dar peste 50% din muncitori lucrează la negru # Politik
Construcțiile vor înregistra o creștere de cel puțin 6% în anul 2025, susținută în principal de consolidarea cererii pentru bunurile imobiliare și de condițiile de creditare favorabile. Dincolo de aceste cifre optimiste sectorul traversează o perioadă problematică sub aspectul organizării muncii. La sfârșitul trimestrului III 2025, populația ocupată din Republica Moldova a ajuns la 856,0 ... Sectorul construcțiilor în creștere în 2025, dar peste 50% din muncitori lucrează la negru The post Sectorul construcțiilor în creștere în 2025, dar peste 50% din muncitori lucrează la negru appeared first on Politik.
Acum 6 ore
16:50
Premierul Belgiei prudent la problema confiscării activelor rusești înghețate – Ar putea declanșa represalii severe din partea Moscovei # Politik
Premierul belgian Bart de Wever a avertizat că presiunea exercitată de UE pentru confiscarea activelor rusești înghețate ar putea declanșa represalii severe din partea Moscovei, adăugând că va bloca inițiativa dacă statele membre ale UE nu vor accepta să suporte împreună riscurile, relatează Kyiv Post, notează Digi24. Belgia deține marea majoritate a activelor înghețate ale ... Premierul Belgiei prudent la problema confiscării activelor rusești înghețate – Ar putea declanșa represalii severe din partea Moscovei The post Premierul Belgiei prudent la problema confiscării activelor rusești înghețate – Ar putea declanșa represalii severe din partea Moscovei appeared first on Politik.
16:50
Un fost deputat socialist în vizorul ANI – A fost depistat cu o avere nejustificată de peste 890 de mii de lei # Politik
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a demarat o procedură de control în privința deputatului Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM),Adrian Albu, precum și a membrilor familiei sale, după ce a constatat o avere cu caracter nejustificat în valoare de 892.985 de lei. Diferența substanțială a fost identificată între averea dobândită, veniturile declarate și cheltuielile realizate ... Un fost deputat socialist în vizorul ANI – A fost depistat cu o avere nejustificată de peste 890 de mii de lei The post Un fost deputat socialist în vizorul ANI – A fost depistat cu o avere nejustificată de peste 890 de mii de lei appeared first on Politik.
16:50
Guvernul pregătește o nouă lege a salarizării – Echitate mai mare și creșteri pentru cei cu venituri mici # Politik
Guvernul lucrează la noua lege a salarizării, un proiect care ar urma să schimbe modul în care sunt plătiți angajații din sectorul public. Autoritățile își propun ca noul sistem să fie gata în câteva luni, astfel încât, în scenariul optimist, acesta să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026, iar cel târziu de la ... Guvernul pregătește o nouă lege a salarizării – Echitate mai mare și creșteri pentru cei cu venituri mici The post Guvernul pregătește o nouă lege a salarizării – Echitate mai mare și creșteri pentru cei cu venituri mici appeared first on Politik.
Acum 8 ore
14:40
Socialiștii au protestat în fața ministerului Muncii -Cetățeanul simplu nu este o prioritate pentru actuala guvernare # Politik
Astăzi, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a organizat un protest în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale, acuzând guvernarea PAS de politici antisociale. Manifestanții au atras atenția că, în pragul sezonului rece, în condițiile în care prețurile la toate produsele și serviciile cresc vertiginos, iar 30% din populație se află la limita sărăciei, guvernarea a ... Socialiștii au protestat în fața ministerului Muncii -Cetățeanul simplu nu este o prioritate pentru actuala guvernare The post Socialiștii au protestat în fața ministerului Muncii -Cetățeanul simplu nu este o prioritate pentru actuala guvernare appeared first on Politik.
14:40
Deputații PSRM au înregistrat un proiect de lege privind majorarea impozitului pe supraprofiturile băncilor.Despre aceasta a anunțat președintele fracțiunii parlamentare PSRM, Igor Dodon: ”Împreună cu colegii din Fracțiunea socialiștilor am înregistrat un proiect de lege prin care propunem majorarea impozitului pe supraprofiturile băncilor comerciale până la 25%, față de cota actuală de 12%. În ultimii ... Proiect în Parlament – Statul vrea 25% din profiturile băncilor The post Proiect în Parlament – Statul vrea 25% din profiturile băncilor appeared first on Politik.
Acum 12 ore
13:30
Sindicatele din sectorul ordinii publice și securității statului solicită Guvernului salarii mai mari – Ce spune ministrul de Interne # Politik
Federația Sindicatelor din Moldova „SINDLEX” (FSM) solicită majorarea cu 20% a salariilor pentru angajații din sectorul ordinii publice și securității statului, pentru a alinia veniturile acestora la media salariului pe economie și a preveni diminuarea capacității operaționale a instituțiilor din domeniu. „Potrivit datelor oficiale, salariul mediu pe economie în Republica Moldova în anul 2025 este ... Sindicatele din sectorul ordinii publice și securității statului solicită Guvernului salarii mai mari – Ce spune ministrul de Interne The post Sindicatele din sectorul ordinii publice și securității statului solicită Guvernului salarii mai mari – Ce spune ministrul de Interne appeared first on Politik.
13:30
Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru firmele cu afaceri sub 3,2 milioane lei # Politik
Pentru a reduce presiunea administrativă și a simplifica contabilitatea întreprinderilor mici și mijlocii, Partidul Nostru a elaborat și înregistrat un proiect de lege privind extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu cifra de afaceri de până la 3,2 milioane de lei. În prezent acest plafon constituie 1,2 milioane de lei. Acesta a fost unul ... Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru firmele cu afaceri sub 3,2 milioane lei The post Partidul Nostru propune extinderea scutirii de TVA pentru firmele cu afaceri sub 3,2 milioane lei appeared first on Politik.
13:30
Statul va indexa pensiile în 2026 – Guvernul majorează și valoarea de referință la unele categorii de salariați # Politik
Pensiile moldovenilor vor fi indexate de la 1 aprilie 2026 cu 6,8 la sutǎ, spune premierul Alexandru Munteanu. Măsura se regăsește în proiectul Legii Bugetului Asigurării Sociale pentru anul viitor. Astfel, începând cu 1 aprilie 2026, toate pensiile din Republica Moldova ar urma sǎ fie indexate cu 6,8 la sută, raportat la rata inflației. În ... Statul va indexa pensiile în 2026 – Guvernul majorează și valoarea de referință la unele categorii de salariați The post Statul va indexa pensiile în 2026 – Guvernul majorează și valoarea de referință la unele categorii de salariați appeared first on Politik.
13:30
Veniturile populației cresc cu 10%, iar compensațiile la energie se restrâng – Ministrul Plugaru spune de ce statul va tria lista beneficiarilor # Politik
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, anunță că pentru sezonul rece curent au fost depuse deja 783.000 de cereri pentru compensații la energie, cifră care depășește numărul beneficiarilor de anul trecut. Potrivit ministrului, autoritățile vor stabili sprijinul în funcție de veniturile fiecărei familii și de necesitățile declarate. Plugaru a subliniat că, pe parcursul anului, ... Veniturile populației cresc cu 10%, iar compensațiile la energie se restrâng – Ministrul Plugaru spune de ce statul va tria lista beneficiarilor The post Veniturile populației cresc cu 10%, iar compensațiile la energie se restrâng – Ministrul Plugaru spune de ce statul va tria lista beneficiarilor appeared first on Politik.
13:30
Bugetele trec fără dialog social – Sindicatele cer Guvernului consultări reale și transparență # Politik
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Guvernului să supună de urgență dezbaterii, în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, proiectele bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale, bugetului fondurilor de sănătate, modificările la Legea salarizării și hotărârea privind salariul minim pentru 2026. Documentele au fost aprobat în cadrul ședinței de astăzi a ... Bugetele trec fără dialog social – Sindicatele cer Guvernului consultări reale și transparență The post Bugetele trec fără dialog social – Sindicatele cer Guvernului consultări reale și transparență appeared first on Politik.
Ieri
20:10
Legea repatrierii bunurilor, actualizată – Diaspora scapă de impozite la mașini – Proiectul propus de deputați # Politik
Moldovenii din diaspora vor putea aduce mai ușor acasă bunurile personale, inclusiv automobilul. Fracțiunea PAS a înregistrat proiectul de lege care va permite extinderea criteriilor de aplicare a legii privind repatrierea, astfel încât mai multe categorii de cetățeni să devină eligibili. Proiectul de lege, mărește limita de vechime a mașinii – de la 9 la ... Legea repatrierii bunurilor, actualizată – Diaspora scapă de impozite la mașini – Proiectul propus de deputați The post Legea repatrierii bunurilor, actualizată – Diaspora scapă de impozite la mașini – Proiectul propus de deputați appeared first on Politik.
20:10
O nouă ședință în dosarul „Frauda Bancară” cu participarea lui Plahotniuc – Instanța a admis parțial lista de martori ai apărării, iar avocații invocă suspiciuni privind echitatea procesului # Politik
Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au admis 27 dintre cei 163 de martori propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, în care este învinuit oligarhul Vladimir Plahotniuc. Printre martorii acceptați se numără persoane care au făcut parte din conducerea Băncii Naționale, precum și foști premieri și deputați. Inculpatul a fost escortat, din nou, din Penitenciarul ... O nouă ședință în dosarul „Frauda Bancară” cu participarea lui Plahotniuc – Instanța a admis parțial lista de martori ai apărării, iar avocații invocă suspiciuni privind echitatea procesului The post O nouă ședință în dosarul „Frauda Bancară” cu participarea lui Plahotniuc – Instanța a admis parțial lista de martori ai apărării, iar avocații invocă suspiciuni privind echitatea procesului appeared first on Politik.
20:10
Vicepremierul Chiveri: Guvernul lucrează la strategia de reintegrare a regiunii transnistrene – Formatul 5+2 și-a pierdut relevanța # Politik
Chișinăul continuă lucrul la strategia de reintegrare a regiunii transnistrene. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat după ședința Guvernului, că miza autorităților în ce privește negocierile este dialogul direct cu Tiraspolul. Potrivit oficialului, formatul 5+2 nu mai este valabil în condițiile războiului din Ucraina. Întrebat despre viziunea Guvernului de la Chișinău pentru apropierea celor ... Vicepremierul Chiveri: Guvernul lucrează la strategia de reintegrare a regiunii transnistrene – Formatul 5+2 și-a pierdut relevanța The post Vicepremierul Chiveri: Guvernul lucrează la strategia de reintegrare a regiunii transnistrene – Formatul 5+2 și-a pierdut relevanța appeared first on Politik.
20:10
Furt sau incompetență la Teleradio-Moldova? Conducerea, audiată în Parlament – Opoziția sesizează Procuratura, iar comisiile parlamentare promit monitorizare strictă # Politik
La Parlament au avut loc, astăzi, audieri publice despre conformitatea gestionării resurselor financiare și a patrimoniului public de către Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” în perioada 2023-2024. Evenimentul s-a desfășurat pe platforma Comisiei pentru control al finanțelor publice, în comun cu Comisia pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, iar participanții au discutat despre rezultatul ... Furt sau incompetență la Teleradio-Moldova? Conducerea, audiată în Parlament – Opoziția sesizează Procuratura, iar comisiile parlamentare promit monitorizare strictă The post Furt sau incompetență la Teleradio-Moldova? Conducerea, audiată în Parlament – Opoziția sesizează Procuratura, iar comisiile parlamentare promit monitorizare strictă appeared first on Politik.
20:10
Pacienții din Republica Moldova vor beneficia de condiții mai flexibile pentru ridicarea medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate, după ce Guvernul a aprobat modificări la asigurarea obligatorie de asistență medicală. Termenul de valabilitate al rețetei compensate pentru maladiile acute va fi extins de la 10 la 15 zile, pentru a facilita accesul la tratament și a ... Statul va simplifica accesul la medicamente și dispozitive medicale compensate The post Statul va simplifica accesul la medicamente și dispozitive medicale compensate appeared first on Politik.
20:10
Armata cumpără radare de ultimă generație, dar la Pepeni dronele încă se transportă cu motocultorul # Politik
În timp ce ministerul Apărării își fortifică sistemele de apărare antiaeriană cu ajutorul partenerilor externi, la Pepeni Sângerei a fost identificată o nouă dronă. Situația a intrat într-o fază derizorie în momentul în care drona depistată a fost transportată de un sătean în motocultor pe care a adus-o în sat. „Drona aceasta a fost găsită ... Armata cumpără radare de ultimă generație, dar la Pepeni dronele încă se transportă cu motocultorul The post Armata cumpără radare de ultimă generație, dar la Pepeni dronele încă se transportă cu motocultorul appeared first on Politik.
17:00
Reparație capitală pentru barajul Costești–Stânca – Autoritățile anunță investiții de 32 milioane de lei # Politik
Barajul Costești–Stânca intră oficial în reparație capitală și modernizare, după două decenii fără intervenții majore. Lucrările au fost anunțate de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu directorul Administrației Naționale „Apele Moldovei”, Nicu Belitei, care au efectuat o vizită la baraj. Proiectul este executat de „Apele Moldovei” și urmărește asigurarea funcționării sigure și eficiente a nodului ... Reparație capitală pentru barajul Costești–Stânca – Autoritățile anunță investiții de 32 milioane de lei The post Reparație capitală pentru barajul Costești–Stânca – Autoritățile anunță investiții de 32 milioane de lei appeared first on Politik.
17:00
Partidul Nostru vrea o comisie parlamentară de anchetă privind verificarea tuturor achizițiilor efectuate în perioada stării de urgență # Politik
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022–2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte ... Partidul Nostru vrea o comisie parlamentară de anchetă privind verificarea tuturor achizițiilor efectuate în perioada stării de urgență The post Partidul Nostru vrea o comisie parlamentară de anchetă privind verificarea tuturor achizițiilor efectuate în perioada stării de urgență appeared first on Politik.
17:00
Schimbări în Centrala de la Chișinău – Ambasadorii Republici Moldova în România și China rechemați din funcție # Politik
Victor Chirilă, ambasadorul Republicii Moldova în România și, prin cumul, în Serbia și Muntenegru, a fost rechemat din funcție. Tot miercuri, Dumitru Braghiș, ambasador al Republicii Moldova în China, a fost, de asemenea, rechemat. Secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, Miha Mîțu, le-a mulțumit celor doi diplomați pentru activitatea desfășurată în interesul Republicii Moldova. Victor ... Schimbări în Centrala de la Chișinău – Ambasadorii Republici Moldova în România și China rechemați din funcție The post Schimbări în Centrala de la Chișinău – Ambasadorii Republici Moldova în România și China rechemați din funcție appeared first on Politik.
17:00
Din 2026, compensațiile la energie din factură se transformă în plată monetară – Anunţul ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale # Politik
Luna decembrie 2025 va marca sfârșitul compensațiilor în factură la energia electrică pentru cetățenii din Republica Moldova, a anunțat miercuri, 3 decembrie, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Oficialul a precizat că, începând cu anul 2026, sprijinul pentru consumul de energie electrică nu va mai fi acordat direct în factură, ci sub formă de ... Din 2026, compensațiile la energie din factură se transformă în plată monetară – Anunţul ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale The post Din 2026, compensațiile la energie din factură se transformă în plată monetară – Anunţul ministrului Muncii şi Protecţiei Sociale appeared first on Politik.
17:00
Primarul oraşului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat demisia – CEC ar putea organiza alegeri în mai 2026 # Politik
Primarul orașului Taraclia, Veaceslav Lupov, susținut în 2019 la alegerile pentru funcția de edil de către Ilan Șor, și-a anunțat miercuri, 3 decembrie, demisia din funcție. Potrivit declarației sale, decizia survine din cauza dificultăților de a continua proiectele locale în condițiile guvernării actuale. „Anume noi, echipa lui Ilan Șor, am început să înfrumusețăm Taraclia. În ... Primarul oraşului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat demisia – CEC ar putea organiza alegeri în mai 2026 The post Primarul oraşului Taraclia, Veaceslav Lupov, și-a anunțat demisia – CEC ar putea organiza alegeri în mai 2026 appeared first on Politik.
17:00
Ministerul Finanțelor publică proiectul Bugetului 2026 – Deficit de 21 miliarde, împrumuturi interne masive și datorii în creștere # Politik
Ministerul Finanțelor a publicat proiectul bugetului de stat pentru 2026, construit pe o creștere economică de 2,4% și un PIB nominal estimat la 377,2 miliarde lei. Veniturile bugetului public național ar urma să urce cu 7,3%, cheltuielile cu 9%, iar deficitul să atingă 5,7% din PIB, adică 21 de miliarde de lei, în contextul accelerării ... Ministerul Finanțelor publică proiectul Bugetului 2026 – Deficit de 21 miliarde, împrumuturi interne masive și datorii în creștere The post Ministerul Finanțelor publică proiectul Bugetului 2026 – Deficit de 21 miliarde, împrumuturi interne masive și datorii în creștere appeared first on Politik.
17:00
Economia scârțâie, iar ministrul Osmochescu plin de optimism – Creștere de doar 2,8 % în 2026 # Politik
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, se declară optimist în privința evoluției economice a Republicii Moldova în anul 2026. El anticipează o creștere de 2,8%, susținută în principal de investițiile publice și de relansarea sectorului extern. Oficialul afirmă că tendințele pozitive estimate pentru anul viitor sunt rezultatul stabilizării economice din 2025. „Ieri am făcut calcule pentru 2026 ... Economia scârțâie, iar ministrul Osmochescu plin de optimism – Creștere de doar 2,8 % în 2026 The post Economia scârțâie, iar ministrul Osmochescu plin de optimism – Creștere de doar 2,8 % în 2026 appeared first on Politik.
17:00
Agricultura plină de datorii de 1 miliard de lei și în 2026 – Ministrul Catlabuga: Asta bucură că fermierii investesc în sectorul agricol # Politik
Datoriile la subvenții sunt de 1 miliard de lei, dar asta bucură că fermierii investesc în sectorul agricol, a declarat ministrul Agriculturii, Ludmila Catalabuga. În pofida restanțelor existente, Catlabuga a dat asigurări că Guvernul își va onora integral obligațiile față de agricultori. „Guvernul își va asuma și va onora aceste angajamente. Vom avea un grafic ... Agricultura plină de datorii de 1 miliard de lei și în 2026 – Ministrul Catlabuga: Asta bucură că fermierii investesc în sectorul agricol The post Agricultura plină de datorii de 1 miliard de lei și în 2026 – Ministrul Catlabuga: Asta bucură că fermierii investesc în sectorul agricol appeared first on Politik.
17:00
Ministrul Gavriliță – Bugetul pentru anul 2025 ar putea să nu fie executat, iar unele proiecte să nu fie finanțate # Politik
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, anunță că rectificarea bugetară și ajustările făcute pe parcursul anului au permis acoperirea principalelor poziții de cheltuieli, iar execuția bugetară ar putea duce la un deficit mai mic decât cel planificat inițial. Potrivit acestuia, chiar dacă au fost aprobate credite și alocări suplimentare, unele proiecte vor continua să fie neexecutate „Dacă ... Ministrul Gavriliță – Bugetul pentru anul 2025 ar putea să nu fie executat, iar unele proiecte să nu fie finanțate The post Ministrul Gavriliță – Bugetul pentru anul 2025 ar putea să nu fie executat, iar unele proiecte să nu fie finanțate appeared first on Politik.
17:00
Ministrul Finanțelor despre inițiativa deputaților PAS de a acorda facilități fiscale în 2025 – Ar putea diminua veniturile Bugetului – Poziția FMI nu contează # Politik
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, afirmă că noile măsuri fiscale orientate spre stimularea investițiilor private ar putea diminua ușor veniturile bugetare într-o primă etapă, însă efectele pe termen mediu vor fi pozitive atât pentru economie, cât și pentru bugetul de stat. Potrivit ministrului, reducerea temporară a unor încasări este un preț necesar pentru accelerarea investițiilor, în ... Ministrul Finanțelor despre inițiativa deputaților PAS de a acorda facilități fiscale în 2025 – Ar putea diminua veniturile Bugetului – Poziția FMI nu contează The post Ministrul Finanțelor despre inițiativa deputaților PAS de a acorda facilități fiscale în 2025 – Ar putea diminua veniturile Bugetului – Poziția FMI nu contează appeared first on Politik.
09:10
Un deputat al Partidului Nostru cere transparență la plafonarea compensațiilor la energie și prezentare surselor de finanțare pentru acest program # Politik
Deputatul Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, a solicitat oficial Ministerului Muncii și Protecției Sociale să prezinte toate informațiile privind noua schemă de compensare la energie, după ce Guvernul a anunțat plafonarea compensațiilor pentru această iarnă. Potrivit parlamentarului, numeroși cetățeni au adresat întrebări despre modul în care plafonarea îi va afecta, motiv pentru care consideră necesară „transparență ... Un deputat al Partidului Nostru cere transparență la plafonarea compensațiilor la energie și prezentare surselor de finanțare pentru acest program The post Un deputat al Partidului Nostru cere transparență la plafonarea compensațiilor la energie și prezentare surselor de finanțare pentru acest program appeared first on Politik.
09:10
Modernizarea Stației electrice Chișinău, în suspans – Lucrările întârzie, iar ministrul Junghietu cere explicații # Politik
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a inspectat șantierul Stației Chișinău, unde lucrările de modernizare au ajuns la un progres general de 79,4%, potrivit datelor prezentate de echipa de proiect. Oficialul a solicitat antreprenorilor să respecte cu strictețe graficul de execuție, întrucât stația reprezintă un nod esențial în viitoarea funcționare a liniei electrice aeriene Vulcănești–Chișinău. Pe teren ... Modernizarea Stației electrice Chișinău, în suspans – Lucrările întârzie, iar ministrul Junghietu cere explicații The post Modernizarea Stației electrice Chișinău, în suspans – Lucrările întârzie, iar ministrul Junghietu cere explicații appeared first on Politik.
09:10
Președintele Sandu despre contrabanda de armament de la Albița – Așteptăm rezultatele anchetei, Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen # Politik
Președintele Maia Sandu a comentat pentru prima dată cazul cu camionul de armament depistat la Vama Albița. Șeful Statului a declarat că acest caz reprezintă o problemă de siguranță națională și că autoritățile așteaptă rezultatele anchetei, iar Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen „E o problemă mare cu care o ... Președintele Sandu despre contrabanda de armament de la Albița – Așteptăm rezultatele anchetei, Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen The post Președintele Sandu despre contrabanda de armament de la Albița – Așteptăm rezultatele anchetei, Guvernul va veni cu un plan de combatere a acestui fenomen appeared first on Politik.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Noi facilități fiscale pentru mediul de afaceri propuse de deputați – Proiectul ar diminua, însă, partea de venituri a bugetului și nu este coordonat cu FMI # Politik
Comisia parlamentară economie, buget și finanțe a înregistrat un proiect de lege care introduce noi măsuri fiscale destinate sprijinirii mediului de afaceri și eliminării discrepanțelor legislative existente. Inițiativa, elaborată în colaborare cu ministerul Finanțelor, urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 și vizează atât stimularea investițiilor companiilor, cât și simplificarea procedurilor fiscale. Președintele ... Noi facilități fiscale pentru mediul de afaceri propuse de deputați – Proiectul ar diminua, însă, partea de venituri a bugetului și nu este coordonat cu FMI The post Noi facilități fiscale pentru mediul de afaceri propuse de deputați – Proiectul ar diminua, însă, partea de venituri a bugetului și nu este coordonat cu FMI appeared first on Politik.
21:40
Investiții de peste 8 milioane lei – Cinci raioane își modernizează rețelele de apă și canalizare # Politik
Cinci operatori regionali din sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare vor investi, în total, peste 8,2 milioane de lei în modernizarea serviciilor în anul viitor, potrivit deciziilor aprobate de ANRE în ședința din 2 decembrie 2025. Planurile pentru 2026 vizează achiziția de echipamente, contoare, mijloace tehnice și lucrări de reabilitare a infrastructurii. Cel mai ... Investiții de peste 8 milioane lei – Cinci raioane își modernizează rețelele de apă și canalizare The post Investiții de peste 8 milioane lei – Cinci raioane își modernizează rețelele de apă și canalizare appeared first on Politik.
21:40
Fostul șef al diplomației europene, Federica Mogherini, reținută într-un dosar de fraudare a fondurilor UE # Politik
Fostul șef al diplomației UE, Federica Mogherini, a fost reținută marți, în cadrul unei anchete în Belgia privind o posibilă fraudă în utilizarea fondurilor UE, a declarat pentru AFP o sursă apropiată cazului, scrie Agerpres. Mogherini conduce în prezent Colegiul Europei din Bruges, iar ancheta se referă la presupuse fraude legate de formarea tinerilor diplomați, ... Fostul șef al diplomației europene, Federica Mogherini, reținută într-un dosar de fraudare a fondurilor UE The post Fostul șef al diplomației europene, Federica Mogherini, reținută într-un dosar de fraudare a fondurilor UE appeared first on Politik.
21:40
Reorganizare masivă în școli – Peste 70 de instituții cu puțini elevi, vizate de ministerul Educației # Politik
Ministerul Educației și Cercetării propune reorganizarea școlilor mici, pentru ca elevii să aibă acces la condiții mai bune și programe diverse. În total 73 de școli ar putea fi reorganizate. Unele vor deveni grădinițe, altele – școli primare, iar câteva vor combina ambele niveluri educaționale, notează IPN. Potrivit ministrului Dan Perciun, gimnaziile unde sunt mai ... Reorganizare masivă în școli – Peste 70 de instituții cu puțini elevi, vizate de ministerul Educației The post Reorganizare masivă în școli – Peste 70 de instituții cu puțini elevi, vizate de ministerul Educației appeared first on Politik.
21:40
Premierul Munteanu binecuvântat de mitropoliţii Vladimir şi Petru – Discuții despre rolul rolul Bisericii în societate # Politik
Premierul Alexandru Munteanu, a avut astăzi întrevederi cu Înaltpreasfințitul Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove, și cu Înaltpreasfințitul Petru, Arhiepiscop al Chișinăului, Mitropolit al Basarabiei și Exarh al Plaiurilor. Discuțiile au vizat importanța și rolul Bisericii în construirea unei societăți solidare, în care oamenii se sprijină reciproc prin empatie și grijă: „Rolul Bisericii ... Premierul Munteanu binecuvântat de mitropoliţii Vladimir şi Petru – Discuții despre rolul rolul Bisericii în societate The post Premierul Munteanu binecuvântat de mitropoliţii Vladimir şi Petru – Discuții despre rolul rolul Bisericii în societate appeared first on Politik.
21:30
Prima apariție în instanță a lui Vladimir Plahotniuc – Inculpatul contestă probele și acuză procurorii că ignoră martorii-cheie în dosarul jafului bancar # Politik
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc susține că acuzațiile procurorilor la adresa sa sunt lipsite de logică, dar și de probe. Mai mult, principalii martori care ar putea face lumină în acest caz nu au fost audiați. Acesta a mai atras atenția că principala învinuire din dosar constă în faptul că ar fi fost capul unei ... Prima apariție în instanță a lui Vladimir Plahotniuc – Inculpatul contestă probele și acuză procurorii că ignoră martorii-cheie în dosarul jafului bancar The post Prima apariție în instanță a lui Vladimir Plahotniuc – Inculpatul contestă probele și acuză procurorii că ignoră martorii-cheie în dosarul jafului bancar appeared first on Politik.
21:30
Orheiul rămâne fără primar – Tatiana Cociu a demisionat – Orașul se pregătește de scrutin în 2026 # Politik
La peste o lună de la dispariția din spațiul public, primarul de Orhei, Tatiana Cociu, afiliată grupării Sor, și-a anunțat demisia. Aceasta se întâmplă la scurt timp după ce un alt lider al grupării Sor, președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov din Găgăuzia, și-a dat demisia, iar oligarhul fugar Ilan Sor, condamnat la 15 ani de ... Orheiul rămâne fără primar – Tatiana Cociu a demisionat – Orașul se pregătește de scrutin în 2026 The post Orheiul rămâne fără primar – Tatiana Cociu a demisionat – Orașul se pregătește de scrutin în 2026 appeared first on Politik.
10:40
Prețul de achiziție a gazului este în prezent mai mic decât cel inclus în tariful actual, însă o eventuală reducere a facturilor nu poate fi anticipată la acest moment. Avertizarea vine din partea directorului general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, care afirmă că speculațiile privind o scădere iminentă a tarifului sunt „pripite”, întrucât tariful final ... Gaz mai ieftin, dar fără efect la factură -Energocom spune că tariful rămâne pe loc The post Gaz mai ieftin, dar fără efect la factură -Energocom spune că tariful rămâne pe loc appeared first on Politik.
10:40
Evaziune de 8 milioane demascată de procurori și Fisc la o firmă de construcții din Chișinău # Politik
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu inspectorii Serviciului Fiscal de Stat, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală estimată la circa 8 milioane de lei, atribuită unei companii de construcții din Chișinău. Potrivit materialelor acumulate în dosarul penal, în perioada 2019–2022, persoanele din conducerea firmei ar fi ascuns veniturile reale, prejudiciind bugetul public național. Ulterior, pentru ... Evaziune de 8 milioane demascată de procurori și Fisc la o firmă de construcții din Chișinău The post Evaziune de 8 milioane demascată de procurori și Fisc la o firmă de construcții din Chișinău appeared first on Politik.
10:40
Președintele Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate – Armamentul de la Albița lipsește de pe agendă – Ce se discută, de fapt # Politik
Președintele Maia Sandu convoacă marți, 2 decembrie, ședința Consiliului Național de Securitate. Membrii CNS vor analiza riscurile de securitate informațională și cibernetică. De asemenea, se va discuta despre finanțarea ilegală, precum și măsurile necesare pentru consolidarea rezilienței statului în fața amenințărilor hibride, a dezinformării și manipulării. Totodată subiectul camionului depistat cu armament la Vama Albița ... Președintele Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate – Armamentul de la Albița lipsește de pe agendă – Ce se discută, de fapt The post Președintele Sandu convoacă Consiliul Național de Securitate – Armamentul de la Albița lipsește de pe agendă – Ce se discută, de fapt appeared first on Politik.
10:40
Școlile din Republica Moldova se confruntă cu o lipsă acută de profesori, fiind vacante peste 700 de locuri, cele mai solicitate fiind posturile de matematică, fizică, chimie, limba română și învățători de clasele primare. La Liceul ”Mihai Eminescu” din comuna Sipoteni, raionul Călărași, din cei 34 de profesori pentru peste 600 de elevi, lipsesc un ... Școlile rămân fără cadre – Peste 700 de posturi de profesori vacante în toată Moldova The post Școlile rămân fără cadre – Peste 700 de posturi de profesori vacante în toată Moldova appeared first on Politik.
10:40
Circa 31,6 milioane de lei au fost achitați pentru bunurile introduse de persoane fizice, în perioada 24–30 noiembrie 2025, pe motiv că a fost depășită limita neimpozabilă de 150 de euro. Aceasta reprezintă 3,2% din totalul încasărilor Serviciului Vamal pentru săptămâna trecută. În total, încasările Vămii la bugetul de stat au ajuns la peste 987,5 ... Peste 31 de milioane de lei, încasați de stat pentru bunurile introduse de moldoveni The post Peste 31 de milioane de lei, încasați de stat pentru bunurile introduse de moldoveni appeared first on Politik.
10:40
Statul ar putea impozita coletele de pe platformele comerciale din China – Ce spune ministrul Osmochescu # Politik
Ministrul Economiei, Eugen Osmochescu, a declarat la Radio Moldova că Guvernul examinează mai multe opțiuni privind eventuale taxe sau măsuri suplimentare aplicate coletelor comandate de pe platforme precum Temu, Shein și AliExpress. Potrivit oficialului, discuțiile sunt în desfășurare atât pe dimensiunea fiscal-bugetară, cât și pe cea ce ține de protecția producătorilor și consumatorilor din Republica ... Statul ar putea impozita coletele de pe platformele comerciale din China – Ce spune ministrul Osmochescu The post Statul ar putea impozita coletele de pe platformele comerciale din China – Ce spune ministrul Osmochescu appeared first on Politik.
10:40
Ministrul Economiei reticent la idea de 50% produse locale pe raft – Contravin practicilor europene # Politik
Ministrul Economiei, Eugeniu Osmochescu, a respins ideea introducerii unei cote obligatorii de 50% pentru produsele autohtone pe rafturile magazinelor, declarând la Radio Moldova că o astfel de măsură ar încălca atât regulile economiei de piață, cât și normele internaționale. Potrivit ministrului, impunerea unei limite minime pentru marfa produsă în Republica Moldova nu ar fi compatibilă ... Ministrul Economiei reticent la idea de 50% produse locale pe raft – Contravin practicilor europene The post Ministrul Economiei reticent la idea de 50% produse locale pe raft – Contravin practicilor europene appeared first on Politik.
10:40
O misiune a FMI vine la Chișinău – Va evalua cele mai recente evoluții economice și proiectul de buget pentru anul viitor # Politik
O echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de Alina Iancu, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 4–17 decembrie 2025, pentru desfășurarea consultărilor anuale în baza Articolului IV. Misiunea are ca obiectiv evaluarea celor mai recente evoluții economice din Republica Moldova, analiza perspectivelor macroeconomice și a riscurilor asociate, precum și ... O misiune a FMI vine la Chișinău – Va evalua cele mai recente evoluții economice și proiectul de buget pentru anul viitor The post O misiune a FMI vine la Chișinău – Va evalua cele mai recente evoluții economice și proiectul de buget pentru anul viitor appeared first on Politik.
1 decembrie 2025
14:50
Creștere salarială erodată de inflație – Ce se întâmplă cu veniturile moldovenilor în trimestrul III 2025” # Politik
În trimestrul III 2025 salariul mediu lunar brut în Republica Moldova a ajuns la 15.487,8 lei, în creștere cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Ajustată la inflație însă, creșterea reală este de doar 2,1%, ceea ce înseamnă că majorările salariale au fost în mare parte erodate de scumpiri. Față de trimestrul II ... Creștere salarială erodată de inflație – Ce se întâmplă cu veniturile moldovenilor în trimestrul III 2025” The post Creștere salarială erodată de inflație – Ce se întâmplă cu veniturile moldovenilor în trimestrul III 2025” appeared first on Politik.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.