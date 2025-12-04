Premierul Munteanu, după discuțiile cu echipa FMI – „Ar fi bine să avem un program cu ei”

17:00

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, anunță că rectificarea bugetară și ajustările făcute pe parcursul anului au permis acoperirea principalelor poziții de cheltuieli, iar execuția bugetară ar putea duce la un deficit mai mic decât cel planificat inițial. Potrivit acestuia, chiar dacă au fost aprobate credite și alocări suplimentare, unele proiecte vor continua să fie neexecutate „Dacă ... Ministrul Gavriliță – Bugetul pentru anul 2025 ar putea să nu fie executat, iar unele proiecte să nu fie finanțate The post Ministrul Gavriliță – Bugetul pentru anul 2025 ar putea să nu fie executat, iar unele proiecte să nu fie finanțate appeared first on Politik.