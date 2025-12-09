NATO consolidează capacitatea de apărare a R. Moldova: Mulaje medicale și tehnică nouă pentru armată

07:40

Vadim Ceban, șeful Moldovagaz, compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026, a dezvăluit, în emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, schema rusească de livrare a combustibilului în stânga Nistrului și toate problemele acestui proces. Vadim Ceban a subliniat că instabilitatea legată de furnizarea de gaze este determinată de un proces extrem de fragmentat de achiziții - până la trei partide pe lună - verificarea companiilor prin care Rusia plătește pentru aceste gaze de către băncile europene.