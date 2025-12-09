Zeci de studenți au organizat un flashmob împotriva corupției în educație: „Aleg să fiu onest”
TVR Moldova, 9 decembrie 2025 18:40
Zeci de studenţi, cărora li s-au adăugat oficiali din educaţie, au organizat astăzi un flashmob, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, pentru a spune "Nu!" corupţiei în acest domeniu. Evenimentul are loc în contextul Zilei Internaționale Anticorupție. Tinerii au purtat umbrele albe şi mesajul "Aleg să fiu onest. Aleg să fiu onestă!".
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
19:10
NATO consolidează capacitatea de apărare a R. Moldova: Mulaje medicale și tehnică nouă pentru armată # TVR Moldova
Echipamente de protecție individuală, căști și costume de protecție împotriva agenților radioactivi, chimici și biologici, dar şi mulaje medicale pentru instruire. Toate au fost donate de NATO Armatei Naționale a Republicii Moldova, prin intermediul Inițiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare. Noile echipamente vor îmbunătăți pregătirea militarilor.
Acum o oră
18:40
Zeci de studenți au organizat un flashmob împotriva corupției în educație: „Aleg să fiu onest” # TVR Moldova
Zeci de studenţi, cărora li s-au adăugat oficiali din educaţie, au organizat astăzi un flashmob, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, pentru a spune "Nu!" corupţiei în acest domeniu. Evenimentul are loc în contextul Zilei Internaționale Anticorupție. Tinerii au purtat umbrele albe şi mesajul "Aleg să fiu onest. Aleg să fiu onestă!".
18:30
Turnură în dosarul lui Nicanor Ciochină: Complicele își schimbă depozițiile și spune că e nevinovat # TVR Moldova
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu s-a prezentat nici astăzi în instanţă. În schimb, magistraţii de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, l-au audiat pe complicele acestuia, un medic stomatolog, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă probele. Inculpatul a declarat în instanţă că nu-şi mai recunoaşte declaraţiile făcute în prima fază a anchetei şi a refuzat să depună alte mărturii.
Acum 2 ore
17:40
Preşedintele Nicuşor Dan se află într-o vizită oficială în Franţa și a avut o întrevedere cu omologul său Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
17:30
Turnură în dosarul lui Nicanor Ciochină: Complicele său își schimbă depozițiile și spune e nevinovat # TVR Moldova
Fostul primar al satului Boldureşti, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că a accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu s-a prezentat nici astăzi în instanţă. În schimb, magistraţii de la Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani, l-au audiat pe complicele acestuia, un medic stomatolog, care l-ar fi ajutat pe fostul primar de Boldurești să ascundă probele. Inculpatul a declarat în instanţă că nu-şi mai recunoaşte declaraţiile făcute în prima fază a anchetei şi a refuzat să depună alte mărturii.
17:20
FC Clic Media este nemiloasă cu adversarele sale din Super Liga de Futsal a Republicii Moldova. După patru meciuri, echipa din Chișinău are victorii pe linie, iar în cea mai recentă a marcat 23 de goluri.
Acum 4 ore
17:10
Un grav accident rutier a avut loc, luni dimineață, pe drumul Cahul-Taraclia, în apropierea satului Moscovei. O ambulanță a fost lovită frontal de un automobil marca Dodge ieșit pe contrasens. În urma impactului, cei trei medici din ambulanță au fost spitalizați.
17:10
În perioada rece anului, în special, infecțiile virale ale căilor respiratorii ne afectează pe toți. Sezonul rece este perioada când virozele se răspândesc rapid. Doina Chiaburu-Chiosa, medic ORL, a vorbit, în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR MOLDOVA, despre semnele timpurii, complicațiile posibile și pașii corecți pentru prevenție și recuperare.
17:00
Lângă Cahul, echipa unei ambulanțe a fost internate în spital după un accident teribil # TVR Moldova
Un grav accident rutier a avut loc luni pe drumul Cahul-Taraclia, în apropierea satului Moscovei. O ambulanță, întorcându-se de la solicitare în urma spitalizării unui pacient, a fost lovită frontal de un automobil marca Dodge ieșit pe contrasens. În urma impactului, cei trei medici din ambulanță au fost spitalizați.
16:40
Ceremonie cu puternică încărcătură simbolică, la Chișinău. Ordinul "Meritul Cultural", în grad de Cavaler, conferit de președintele României, a fost înmânat astăzi Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Distincția, oferită de ambasadorul României la Chișinău, vine la implinirea a 105 ani de la fondarea Societății scriitorilor români din Basarabia, predecesoarea actualei Uniuni. Acest gest marchează, încă o dată, firul neîntrerupt al continuității culturale dintre cele două maluri ale Prutului.
16:20
Sergiu Prodan, decorat cu Ordinul „Pentru Merit” de gradul II de ambasadorul Ucrainei la Chișinău # TVR Moldova
Sergiu Prodan, fostul ministrul al Culturii Republicii Moldova, a fost decorat cu Ordinul „Pentru Merit” de gradul II de ambasadorul Ucrainei la Chișinău în cadrul unei ceremonii solemne organizate marți la sediul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova.
16:10
„Maratonul de Crăciun” este un eveniment care va aduce mișcare, energie și spirit de sărbătoare pe 13 decembrie, în centrul Chișinăului. Romeo Leapciuc, coordonator de proiecte în cadrul Consiliului Național al Tineretului din Moldova, a oferit mai multe detalii despre această ediție, în cadrul emisiunii „Telematinal”.
16:00
Curtea de Apel Centru rămâne fără unul dintre magistrații săi după ce judecătoarea Silvia Cecan a fost eliberată din funcție ca urmare a nepromovării reevaluare în cadrul vettingului judecătorilor. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Magistraturii în ședința de marți, 9 decembrie.
15:50
În ziua de prăznuire a Sfântului Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, 13 decembrie 2025, conform calendarului iulian neîndreptat, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, Arhiepiscopia Chișinăului din cadrul Mitropoliei Basarabiei anunță organizarea unui eveniment liturgic și festiv de o deosebită însemnătate, cu prilejul hramului Bisericii „Sfântul Apostol Andrei” din orașul Durlești, municipiul Chișinău, transmite Mitropolia Basarabiei.
15:40
CSM a decis eliberarea din funcție a judecătoarei Silvia Cecan pentru nepromovarea vettingului # TVR Moldova
Curtea de Apel Centru rămâne fără unul dintre magistrații săi după ce judecătoarea Silvia Cecan a fost eliberată din funcție, ca urmare a nepromovării reevaluare în cadrul vettingului judecătorilor. Decizia a fost luată de Consiliul Superior al Magistraturii în ședința de marți, 9 decembrie.
15:30
Regimul separatist de la Tiraspol vrea să reducă iluminatul stradal, seara şi noaptea, în toate localităţile regiunii, din cauza situaţiei financiare complicate.
Acum 6 ore
14:50
Cartea nu este doar un bun spiritual, dar poate fi și un bun material, dacă știi să administrezi lucrurile și să propui întotdeauna cititorilor cărțile necesare. Dacă e așa sau nu, aflăm în cele ce urmează de la Olga Stanciu, director al Editurii „Prut”, care a fost invitată în cadrul emisiunii „TeleMatinal” de la TVR MOLDOVA.
14:40
Preşedintele României, Nicuşor Dan, se află într-o vizită oficială în Franţa și are o întrevedere cu omologul său Emmanuel Macron, la Palatul Elysee.
14:20
Cartea nu este doar un bun spiritual, dar poate fi și un bun material, dacă știi să administrezi lucrurile și să propui întotdeauna cititorilor cărțile necesare. Dacă e așa sau nu, aflăm în cele ce urmează de la Olga Stanciu, director al editurii Prut, care a fost invitată în cadrul emisiunii „TeleMatinal”, de la TVR MOLDOVA.
14:20
Cacofonie în PSRM pe închiderea școlilor: Dodon este „împotrivă”, consilierii votează „pentru” # TVR Moldova
Igor Dodon a recunoscut că, deși nu susține închiderea școlilor, unii consilieri socialiști au votat pentru acest reorganizarea unor instituții de învățământ. El a subliniat că măsurile vizează doar câteva raioane și că deciziile au fost luate în funcție de numărul redus de elevi din anumite localități.
13:30
„Ce să-l întrebăm?”. Dodon spune că Plahotniuc ar trebui chemat în judecată de procurori # TVR Moldova
Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a declarat, într-o emisiune de la Realitatea, că Vladimir Plahotniuc nu poate fi audiat ca martor din partea apărării în dosarul său „Sacoșa”, reluat recent de la zero. Potrivit lui Dodon, Plahotniuc nu a fost invitat nici din partea acuzării, fie pentru că procurorii nu au dorit, fie pentru că Plahotniuc însuși nu a acceptat.
Acum 8 ore
13:10
Ucraina pregătește un nou plan de pace. Zelenski se va întâlni cu Rutte, von der Leyen și Meloni # TVR Moldova
Ucraina se pregătește să prezinte Casei Albe un plan de pace revizuit, în încercarea de a evita concesii teritoriale față de Rusia.
13:10
Pedepse mai aspre pentru alertele false la 112. Cel mai des oamenii întreabă cât e ceasul? # TVR Moldova
Republica Moldova încă se mai confruntă cu fenomenul apelurilor non-urgente. 36% dintre apelurile primite la 112, în acest an, nu au fost situații reale de urgență. Cel mai des, oamenii întreabă cât este ceasul, data, solicită servicii de lumină, gaz sau inventează situații şi fac glume pe seama urgențelor. Problema este că, în tot acest timp, un alt om care are cu adevărat nevoie de ajutor și trebuie să aștepte.
13:00
Bookzone, cea mai mare librărie online din România, se extinte în Republica Moldova ca parte a unei strategii ce vizează piețe din afara țării. Fondatorul Florin Enceanu a spus pentru Profit.ro că prioritatea companiei este accesul românilor din diaspora la carte, în condițiile în care costurile de livrare din România depășesc adesea valoarea unui volum.
12:40
Peste 280 de pastile interzise au fost depistate în colete poștale; Un cetățean străin, reținut # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS, în cooperare cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță destructurarea unei scheme de introducere în Republica Moldova, prin intermediul trimiterilor poștale, a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, substanțe interzise pentru import și circulație neautorizată.
12:20
După cazul de corupție cu permise de conducere, ASP își dorește ca dosarul să ajungă în judecată # TVR Moldova
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție la descinderile Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar penal privind corupția în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Instituția a subliniat că este în comunicare activă cu organele de drept și acordă tot suportul necesar pentru elucidarea deplină a cazurilor documentate.
12:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a amânat marți pronunțarea hotărârii în cazul raportului pozitiv emis de Comisia Vetting în urma reevaluării judecătoarei Angela Braga de la Curtea de Apel Chișinău Centru. Decizia a venit după ce Comisia a anunțat că nu a identificat elemente noi care să schimbe concluziile evaluării inițiale în care Braga fusese apreciată pozitiv. Judecătoarea Angela Braga este în prezent cercetată într-un dosar privind presupuse acte de corupție.
12:10
În satul Șoltoaia, raionul Fălești, doi copii de doi și, respectiv, șase ani, s-au intoxicat monoxid de carbon într-o casă de locuit, în timp ce mama lor le făcea baie, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
12:10
Industria globală de entertainment trece prin cel mai mare cutremur din ultimele decenii. Fuziunea anunțată dintre Netflix și Warner Bros. Discovery, în valoare totală de 82,7 miliarde de dolari, nu mai este doar o tranzacție spectaculoasă, ci un test decisiv pentru regulile pieței media. Netflix cumpără studiourile Warner și divizia HBO Max, preluând cea mai valoroasă bibliotecă cinematografică a ultimului secol.
12:10
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție la descinderile Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar penal privind corupția în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Instituția a subliniat că este în comunicare activă cu organele de drept și acordă tot suportul necesar pentru elucidarea deplină a cazurilor documentate.
12:00
Douăzeci și trei de suspecți într-un dosar de corupție cu permise de conducere, transmite CNA # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie curent, atunci când au fost reținute trei persoane.
11:50
Junghietu spune că statul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării Lukoil Moldova # TVR Moldova
Guvernul nu intenționează să preia rețeaua de benzinării Lukoil din Republica Moldova, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune, precizând că oferta de vânzare se adresează exclusiv operatorilor și companiilor private.
11:30
În Republica Moldova, universitățile nu pot detecta tezele scrise cu inteligență artificială # TVR Moldova
Universitățile din Republica Moldova sunt neputincioase în fața plagiatului din cauză că nu dispun de un program care ar putea verifica conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, circa o treime dintre studenți folosesc instrumente AI pentru a-și scrie lucrările universitare.
11:20
Dorin Junghietu: Statul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării Lukoil Moldova # TVR Moldova
Guvernul nu intenționează să preia rețeaua de benzinării Lukoil din Republica Moldova, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune, precizând că oferta de vânzare se adresează exclusiv operatorilor și companiilor private.
Acum 12 ore
11:00
Doi copii, în vârstă de 2 și 6 ani, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, în satul Șoltoaia, raionul Fălești. Incidentul a avut loc într-o casă de locuit, în timp ce mama le făcea baie, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
10:40
O pană de curent produsă la intersecția străzii Pan Halippa cu șoseaua Hâncești afectează circulația troleibuzelor din zonă. Mai multe rute și-au modificat traseul sau limitele de circulație, informează Regia Transport Electric Chișinău.
10:20
Vadim Ceban a dezvăluit schema de asigurare cu gaze a Transnistriei și toate problemele acesteia # TVR Moldova
Vadim Ceban, șeful Moldovagaz, compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026, a dezvăluit, în emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, schema rusească de livrare a combustibilului în stânga Nistrului și toate problemele acestui proces. Vadim Ceban a subliniat că instabilitatea legată de furnizarea de gaze este determinată de un proces extrem de fragmentat de achiziții - până la trei partide pe lună - verificarea companiilor prin care Rusia plătește pentru aceste gaze de către băncile europene.
10:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie curent, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost reținute trei persoane pentru 72 de ore.
09:40
Cel puțin 30 de persoane au fost rănite luni noaptea, după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a lovit nord-estul Japoniei, forțând mii de oameni să-și evacueze locuințele, scrie Hotnews.ro.
09:20
Ambasada SUA și MAI desfășoară un exercițiu de simulare a unei situații de urgență la Chișinău # TVR Moldova
Ambasada Statelor Unite și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova vor desfășura astăzi, 9 decembrie 2025, în intervalul orelor 09:00 - 12:00, va desfășura un exercițiu de simulare pentru gestionarea unei situații de urgență.
09:10
Vadim Ceban a dezvăluit schema de asigurare cu gaze a Transnistriei și toate problemele acestea # TVR Moldova
Vadim Ceban, șeful Moldovagaz, compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026, a dezvăluit, în emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, schema rusească de livrare a combustibilului în stânga Nistrului și toate problemele acestui proces. Vadim Ceban a subliniat că instabilitatea legată de furnizarea de gaze este determinată de un proces extrem de fragmentat de achiziții - până la trei partide pe lună - verificarea companiilor prin care Rusia plătește pentru aceste gaze de către băncile europene.
08:40
Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Franţa, iar marţi va avea o întrevedere cu omologul său Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, scrie TVR Info.
08:20
În Republica Moldova, în ultima săptămână, au fost confiscate droguri de 1,3 milioane de lei # TVR Moldova
În perioada 1–7 decembrie, în urma acțiunilor desfășurate la nivel național, Poliția informează că a scos din circuit droguri cu o valoare totală de 1,3 milioane de lei.
07:40
Vadim Ceban a dezvăluit schema de asigurare cu gaze a Transnistriei și toate problemei acesteia # TVR Moldova
Vadim Ceban, șeful Moldovagaz, compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026, a dezvăluit, în emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, schema rusească de livrare a combustibilului în stânga Nistrului și toate problemele acestui proces. Vadim Ceban a subliniat că instabilitatea legată de furnizarea de gaze este determinată de un proces extrem de fragmentat de achiziții - până la trei partide pe lună - verificarea companiilor prin care Rusia plătește pentru aceste gaze de către băncile europene.
Acum 24 ore
23:20
Gheorghe Bălan consideră sechestrul asupra firmelor lui Gușan în Ucraina „o pârghie de control” # TVR Moldova
Fostul vicepremier pentru Reintegrare al Republicii Moldova, Gheorghe Bălan, susține că sechestrul aplicat de autoritățile ucrainene pe companiile oligarhului transnistrean Viktor Gușan ar constitui mai curând o decizie politică. În opinia fostului responsabil de reintegrarea Republicii Moldova, prin această decizie, autoritățile ucrainene și-ar fi procuratpârghii de control sau de influență asupra administrației separatiste din regiunea transnistreană, inclusiv în contextul unui eventual proces de reintegrare al Republicii Moldova.
20:00
Forumul Mass-Media: Care sunt provocările principale ale jurnalismului în Republica Moldova? # TVR Moldova
Neadoptarea noii Legi a mass-mediei, ameninţările la securitatea jurnaliştilor şi furtul de conţinut rămân principalele provocări despre care s-a discutat, astăzi, la Forumul Mass-media. Aflat la cea de-a zecea ediţie, evenimentul a reunit jurnalişti, experți media, oficiali și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare.
Ieri
19:10
Gala Premiilor Moldova Innovation Technology Park: Cei mai buni au primit finanțare de 3.000 de euro # TVR Moldova
Chişinăul a găzduit Gala MITP Awards, unde cele mai inovatoare companii, start-upuri și inițiative digitale au fost premiate în evenimentul organizat de Moldova Innovation Technology Park. Finaliştii și-au prezentat proiectele în fața unui juriu internaţional, iar cei mai buni au primit o finanțare de 3.000 de euro şi bilete la evenimente tech din întreaga lume.
18:40
Forumul Mass-Media: Care sunt provocările principale la jurnalismului în Republica Moldova? # TVR Moldova
Neadoptarea noii Legi a mass-mediei, ameninţările la securitatea jurnaliştilor şi furtul de conţinut rămân principalele provocări despre care s-a discutat, astăzi, la Forumul Mass-media. Aflat la cea de-a zecea ediţie, evenimentul a reunit jurnalişti, experți media, oficiali și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare.
18:10
Săptămâna trecută, la București, a avut loc Târgul de Carte „Gaudeamus”, un eveniment cultural cu tradiție, care adună edituri prestigioase, autori valoroși, precum și cititori de toate vârstele. Prin ce a fost altfel anul acesta, ne spune Mircea V. Ciobanu, scriitor și redactor-șef la Editura „Știința”.
18:00
Recean a fost decorat de Zelenski: „Un simbol al recunoștinței din partea poporului ucrainean" # TVR Moldova
În numele președintelui Ucrainei și al poporului ucrainean, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, a acordat solemn Ordinul „Principelui Iaroslav cel Înțelept gradul I” prim-ministrului Republicii Moldova Dorin Recean (2023-2025).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.