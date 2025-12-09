În Republica Moldova, universitățile nu pot detecta tezele scrise cu inteligență artificială

09:50

Instituţiile de învăţământ din Republica Moldova cheltuiesc chiar și 400.000 de lei pe lună în perioada rece a anului pentru facturile la energia electrică şi termică. Costurile pot fi reduse dacă şcolile ar fi eficientizate energetic. În multe clădiri din Chişinău sunt condiţii ca în urmă cu 50 de ani. Ferestre stricate, pereţi fisuraţi, iar căldura abia se simte în sălile de clasă. Facturile depăşesc uneori bugetul instituţiilor, iar administraţia este nevoită să caute resurse suplimentare.