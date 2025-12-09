Ucraina pregătește un nou plan de pace. Zelenski se va întâlni cu Rutte, von der Leyen și Meloni
TVR Moldova, 9 decembrie 2025 13:10
Ucraina se pregătește să prezinte Casei Albe un plan de pace revizuit, în încercarea de a evita concesii teritoriale față de Rusia.
• • •
Acum 15 minute
13:10
Ucraina pregătește un nou plan de pace. Zelenski se va întâlni cu Rutte, von der Leyen și Meloni
Ucraina se pregătește să prezinte Casei Albe un plan de pace revizuit, în încercarea de a evita concesii teritoriale față de Rusia.
13:10
Pedepse mai aspre pentru alertele false la 112. Cel mai des oamenii întreabă cât e ceasul? # TVR Moldova
Republica Moldova încă se mai confruntă cu fenomenul apelurilor non-urgente. 36% dintre apelurile primite la 112, în acest an, nu au fost situații reale de urgență. Cel mai des, oamenii întreabă cât este ceasul, data, solicită servicii de lumină, gaz sau inventează situații şi fac glume pe seama urgențelor. Problema este că, în tot acest timp, un alt om care are cu adevărat nevoie de ajutor și trebuie să aștepte.
Acum 30 minute
13:00
Bookzone, cea mai mare librărie online din România, se extinte în Republica Moldova ca parte a unei strategii ce vizează piețe din afara țării. Fondatorul Florin Enceanu a spus pentru Profit.ro că prioritatea companiei este accesul românilor din diaspora la carte, în condițiile în care costurile de livrare din România depășesc adesea valoarea unui volum.
Acum o oră
12:40
Peste 280 de pastile interzise au fost depistate în colete poștale; Un cetățean străin, reținut # TVR Moldova
Procurorii PCCOCS, în cooperare cu ofițerii Serviciului Vamal, anunță destructurarea unei scheme de introducere în Republica Moldova, prin intermediul trimiterilor poștale, a peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, substanțe interzise pentru import și circulație neautorizată.
Acum 2 ore
12:20
După cazul de corupție cu permise de conducere, ASP își dorește ca dosarul să ajungă în judecată # TVR Moldova
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție la descinderile Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar penal privind corupția în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Instituția a subliniat că este în comunicare activă cu organele de drept și acordă tot suportul necesar pentru elucidarea deplină a cazurilor documentate.
12:20
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a amânat marți pronunțarea hotărârii în cazul raportului pozitiv emis de Comisia Vetting în urma reevaluării judecătoarei Angela Braga de la Curtea de Apel Chișinău Centru. Decizia a venit după ce Comisia a anunțat că nu a identificat elemente noi care să schimbe concluziile evaluării inițiale în care Braga fusese apreciată pozitiv. Judecătoarea Angela Braga este în prezent cercetată într-un dosar privind presupuse acte de corupție.
12:10
În satul Șoltoaia, raionul Fălești, doi copii de doi și, respectiv, șase ani, s-au intoxicat monoxid de carbon într-o casă de locuit, în timp ce mama lor le făcea baie, potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
12:10
Industria globală de entertainment trece prin cel mai mare cutremur din ultimele decenii. Fuziunea anunțată dintre Netflix și Warner Bros. Discovery, în valoare totală de 82,7 miliarde de dolari, nu mai este doar o tranzacție spectaculoasă, ci un test decisiv pentru regulile pieței media. Netflix cumpără studiourile Warner și divizia HBO Max, preluând cea mai valoroasă bibliotecă cinematografică a ultimului secol.
12:10
Agenția Servicii Publice (ASP) a venit cu o reacție la descinderile Centrului Național Anticorupție (CNA) într-un dosar penal privind corupția în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Instituția a subliniat că este în comunicare activă cu organele de drept și acordă tot suportul necesar pentru elucidarea deplină a cazurilor documentate.
12:00
Douăzeci și trei de suspecți într-un dosar de corupție cu permise de conducere, transmite CNA # TVR Moldova
Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie curent, atunci când au fost reținute trei persoane.
11:50
Junghietu spune că statul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării Lukoil Moldova # TVR Moldova
Guvernul nu intenționează să preia rețeaua de benzinării Lukoil din Republica Moldova, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune, precizând că oferta de vânzare se adresează exclusiv operatorilor și companiilor private.
11:30
În Republica Moldova, universitățile nu pot detecta tezele scrise cu inteligență artificială # TVR Moldova
Universitățile din Republica Moldova sunt neputincioase în fața plagiatului din cauză că nu dispun de un program care ar putea verifica conținutul generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Potrivit ministrului Educației și Cercetării, circa o treime dintre studenți folosesc instrumente AI pentru a-și scrie lucrările universitare.
Acum 4 ore
11:20
Dorin Junghietu: Statul nu este interesat să preia rețeaua de benzinării Lukoil Moldova # TVR Moldova
Guvernul nu intenționează să preia rețeaua de benzinării Lukoil din Republica Moldova, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni de la postul public de televiziune, precizând că oferta de vânzare se adresează exclusiv operatorilor și companiilor private.
11:00
Doi copii, în vârstă de 2 și 6 ani, au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, în satul Șoltoaia, raionul Fălești. Incidentul a avut loc într-o casă de locuit, în timp ce mama le făcea baie, informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
10:40
O pană de curent produsă la intersecția străzii Pan Halippa cu șoseaua Hâncești afectează circulația troleibuzelor din zonă. Mai multe rute și-au modificat traseul sau limitele de circulație, informează Regia Transport Electric Chișinău.
10:20
Vadim Ceban a dezvăluit schema de asigurare cu gaze a Transnistriei și toate problemele acesteia # TVR Moldova
Vadim Ceban, șeful Moldovagaz, compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026, a dezvăluit, în emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, schema rusească de livrare a combustibilului în stânga Nistrului și toate problemele acestui proces. Vadim Ceban a subliniat că instabilitatea legată de furnizarea de gaze este determinată de un proces extrem de fragmentat de achiziții - până la trei partide pe lună - verificarea companiilor prin care Rusia plătește pentru aceste gaze de către băncile europene.
10:20
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală ce vizează corupția sistemică în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. Acțiunile au loc în continuarea investigațiilor inițiate la 15 octombrie curent, când au fost efectuate 50 de percheziții și au fost reținute trei persoane pentru 72 de ore.
09:40
Cel puțin 30 de persoane au fost rănite luni noaptea, după ce un cutremur cu magnitudinea de 7,5 a lovit nord-estul Japoniei, forțând mii de oameni să-și evacueze locuințele, scrie Hotnews.ro.
Acum 6 ore
09:20
Ambasada SUA și MAI desfășoară un exercițiu de simulare a unei situații de urgență la Chișinău # TVR Moldova
Ambasada Statelor Unite și Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova vor desfășura astăzi, 9 decembrie 2025, în intervalul orelor 09:00 - 12:00, va desfășura un exercițiu de simulare pentru gestionarea unei situații de urgență.
09:10
Vadim Ceban a dezvăluit schema de asigurare cu gaze a Transnistriei și toate problemele acestea # TVR Moldova
Vadim Ceban, șeful Moldovagaz, compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026, a dezvăluit, în emisiunea „Punctul pe Azi" de la TVR Moldova, schema rusească de livrare a combustibilului în stânga Nistrului și toate problemele acestui proces. Vadim Ceban a subliniat că instabilitatea legată de furnizarea de gaze este determinată de un proces extrem de fragmentat de achiziții - până la trei partide pe lună - verificarea companiilor prin care Rusia plătește pentru aceste gaze de către băncile europene.
08:40
Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Franţa, iar marţi va avea o întrevedere cu omologul său Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, scrie TVR Info.
08:20
În Republica Moldova, în ultima săptămână, au fost confiscate droguri de 1,3 milioane de lei # TVR Moldova
În perioada 1–7 decembrie, în urma acțiunilor desfășurate la nivel național, Poliția informează că a scos din circuit droguri cu o valoare totală de 1,3 milioane de lei.
07:40
Vadim Ceban a dezvăluit schema de asigurare cu gaze a Transnistriei și toate problemei acesteia # TVR Moldova
Vadim Ceban, șeful Moldovagaz, compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026, a dezvăluit, în emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, schema rusească de livrare a combustibilului în stânga Nistrului și toate problemele acestui proces. Vadim Ceban a subliniat că instabilitatea legată de furnizarea de gaze este determinată de un proces extrem de fragmentat de achiziții - până la trei partide pe lună - verificarea companiilor prin care Rusia plătește pentru aceste gaze de către băncile europene.
Acum 24 ore
23:20
Gheorghe Bălan consideră sechestrul asupra firmelor lui Gușan în Ucraina „o pârghie de control” # TVR Moldova
Fostul vicepremier pentru Reintegrare al Republicii Moldova, Gheorghe Bălan, susține că sechestrul aplicat de autoritățile ucrainene pe companiile oligarhului transnistrean Viktor Gușan ar constitui mai curând o decizie politică. În opinia fostului responsabil de reintegrarea Republicii Moldova, prin această decizie, autoritățile ucrainene și-ar fi procuratpârghii de control sau de influență asupra administrației separatiste din regiunea transnistreană, inclusiv în contextul unui eventual proces de reintegrare al Republicii Moldova.
20:00
Forumul Mass-Media: Care sunt provocările principale ale jurnalismului în Republica Moldova? # TVR Moldova
Neadoptarea noii Legi a mass-mediei, ameninţările la securitatea jurnaliştilor şi furtul de conţinut rămân principalele provocări despre care s-a discutat, astăzi, la Forumul Mass-media. Aflat la cea de-a zecea ediţie, evenimentul a reunit jurnalişti, experți media, oficiali și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare.
19:10
Gala Premiilor Moldova Innovation Technology Park: Cei mai buni au primit finanțare de 3.000 de euro # TVR Moldova
Chişinăul a găzduit Gala MITP Awards, unde cele mai inovatoare companii, start-upuri și inițiative digitale au fost premiate în evenimentul organizat de Moldova Innovation Technology Park. Finaliştii și-au prezentat proiectele în fața unui juriu internaţional, iar cei mai buni au primit o finanțare de 3.000 de euro şi bilete la evenimente tech din întreaga lume.
18:40
Forumul Mass-Media: Care sunt provocările principale la jurnalismului în Republica Moldova? # TVR Moldova
Neadoptarea noii Legi a mass-mediei, ameninţările la securitatea jurnaliştilor şi furtul de conţinut rămân principalele provocări despre care s-a discutat, astăzi, la Forumul Mass-media. Aflat la cea de-a zecea ediţie, evenimentul a reunit jurnalişti, experți media, oficiali și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare.
18:10
Săptămâna trecută, la București, a avut loc Târgul de Carte „Gaudeamus”, un eveniment cultural cu tradiție, care adună edituri prestigioase, autori valoroși, precum și cititori de toate vârstele. Prin ce a fost altfel anul acesta, ne spune Mircea V. Ciobanu, scriitor și redactor-șef la Editura „Știința”.
18:00
Recean a fost decorat de Zelenski: „Un simbol al recunoștinței din partea poporului ucrainean" # TVR Moldova
În numele președintelui Ucrainei și al poporului ucrainean, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, a acordat solemn Ordinul „Principelui Iaroslav cel Înțelept gradul I” prim-ministrului Republicii Moldova Dorin Recean (2023-2025).
18:00
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Mațegora, a decedat ''în mod subit'', anunță MAE rus # TVR Moldova
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, la post de peste zece ani, a decedat ''în mod subit'', a anunțat luni Ministerul de Externe rus, în plină întărire în ultimele luni a alianței dintre Moscova și Phenian.
17:50
Discuțiile de pace dintre SUA și Ucraina s-au împiedicat de o problemă principală: cum să forțeze Ucraina să renunțe la ceea ce Kremlinul nu a reușit să cucerească în timpul războiului – întreaga regiune Donbas, scrie Politico.eu.
17:40
Dorin Recean a fost decorat de Volodimir Zelenski: „Un simbol al recunoștinței poporului ucrainean" # TVR Moldova
În numele Președintelui Ucrainei și al poporului ucrainean, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, a acordat solemn Ordinul Principelui Iaroslav cel Înțelept gradul I prim-ministrului Republicii Moldova în perioada 2023-2025 Dorin Recean.
17:10
Vitalie Spînu explică motivele pentru care fotografiile imprimate de pe peliculă revin în tendințe # TVR Moldova
Chiar dacă trăim timpuri în care tehnologiile evoluează de la o zi la alta, cele vechi oricum rămân în vogă, cel puțin, arta fotografiei pe film care este un trend, mai ales în rândul tinerilor. Cum sunt procesate și imprimate pozele de pe peliculă a aflat colegul nostru, Alexandru Leahu, care a mers în atelierul unui specialist în post-producție fotografică din Chișinău.
17:00
Artur Crăciun își trece din nou numele pe lista marcatorilor în eșalonul secund al Poloniei # TVR Moldova
Artur Crăciun și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor în eșalonul secund al Poloniei. Fotbalistul din Republica Moldova a marcat al treilea său gol pentru formația LKS Lodz.
16:50
Valul de demisii ale activiștilor „Șor” continuă: O consilieră din Bălți pleacă din funcție # TVR Moldova
Anastasia Svetlicinîi, consilieră municipală Bălți și secretară a fracțiunii „Pentru Bălți”, a renunțat la funcțiile deținute potrivit unui anunț făcut luni într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare. Anunțul activistei „Șor” a fost făcut la o săptămâna distanță după ce oligarhul Ilan Șor a spus că își retrage sprijinul politic pentru aleșii locali afiliați acestuia.
16:50
Uniunea Europeană înăspreşte regulile pentru migranţi. Miniştrii de interne ai blocului comunitar, au aprobat azi, la Bruxelles, un nou set de măsuri care le va permite statelor membre să gestioneze mult mai dur cererile de azil și migrația ilegală. Decizia a fost luată pe fondul tensiunilor sociale legate de migraţie și creșterii popularităţii mişcărilor extremiste de dreapta.
16:40
Piața abundă în modele și tehnologii noi, iar oamenii vor să știe ce să aleagă ca să fie sigure, economice și durabile. În reportajul următor, aflăm sfaturi practice și tendințele acestui an.
16:10
Republica Moldova marchează Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței antimicrobiene. Acest lucru înseamnă infecții mai greu de tratat, spitalizări mai lungi și riscuri mai mari pentru toți. Medicii atrag atenția că, dacă nu se acționează imediat, lumea riscă să revină la era pre-antibiotică, când infecțiile comune erau adesea fatale. Autoritățile îndeamnă populația să nu ia antibiotice fără recomandare medical și să respecte întocmai doar tratamentele prescrise.
16:00
Curtea de Apel Centru a dispus, luni, prelungirea arestului preventiv al fostului deputat Vladimir Andronachi cu 30 de zile. Procurorii Anticorupție au contestat încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care fostului politician democrat i-a fost prelungită măsura preventivă a arestului preventiv cu 20 de zile.
15:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a câte 34 gr.) de „Ceai” importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană.
15:10
Abuzurile din mediul online devin tot mai frecvente: Victimele sunt în special femeile și fetele # TVR Moldova
A fost lansat primul instrument național dedicat protecției lor în spațiul digital. Platforma www.eviolenta.md oferă informații, sprijin și soluții pentru prevenirea violenței digitale. Proiectul este realizat de Centrul Internațional "La Strada" și UNFPA Moldova, cu sprijinul autorităților și al Guvernului Marii Britanii.
15:10
Gazprom pierde un litigiu în fața lui Ahmetov: Activele operatorului TurkStream au fost înghețate # TVR Moldova
Tribunalul Districtual din Amsterdam a înghețat activele South Stream Transport (SST, Olanda), operatorul conductei de gaze TurkStream, deținută de Gazprom. Decizia a fost luată la cererea DTEK Krymenergo JSC, compania energetică a omului de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov, potrivit publicației rusești Kommersant.ru.
14:10
Partidul lui Ceban se laudă cu mii de locuri de parcare, dar nu este clară gestionarea lor # TVR Moldova
Deși legislația permite autorităților locale să reglementeze parcările, deputații Partidului Mișcarea Alternativă Națională, în frunte cu primarul Ion Ceban, au mers la Parlament cu un proiect de lege "specială" pentru parcări. Ei se laudă că ar fi amenajat deja mii de locuri de parcare, dar nu este clară gestionarea lor. Experţii spun că există reglementările necesare şi nimic nu îi împiedică să construiască mai multe parcări.
13:30
În sectorul Botanica din Chișinău, polițiștii au reținut luni un tânăr care avea aproximativ un kilogram de marijuana și un pachet cu droguri sintetice, transmite Inspectoratul General al Poliției.
Ieri
13:10
După ce a denunțat presiuni asupra autorităților locale în cazul perchezițiilor pentru fapte de corupție desfășurate săptămâna trecută la Primăria Chișinău, Ion Ceban a spus luni, în cadrul unei ședințe, că cei care se fac vinovați ar trebui să răspundă.
12:50
Un bărbat a fost condamnat la un an și zece luni de închisoare, iar automobilul său a fost confiscat după ce a condus beat și fără permis de conducere. El a refuzat și testul alcoolscopic.
12:40
„Ruda implicată în accident”. Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare # TVR Moldova
Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru șapte escrocherii prin schema „ruda implicată în accident”. Inculpatul le-a cauzat victimelor prejudicii de peste 950.000 de lei. Potrivit Procuraturii Generale, el va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis.
12:30
Șeful Direcției Generale Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău, Ion Burdiumov, precum şi unul dintre subalternii săi, Vasile Efros, au fost plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciar. Ambii sunt cecretaţi într-un dosar de corupţie.
12:10
O acțiune detaliată într-o notă a Departamentului de Stat îi îndrumă pe funcționari să refuze acordarea vizelor oricărui solicitant implicat în „cenzură”, notează The Guardian.
12:00
Ceban respinge îndemnul Guvernului de a economisi curentul pe fondul bombardamentelor din Ucraina # TVR Moldova
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, se arată nemulțumit de îndemnul autorităților centrale de a economisi energie electrică. Nemulțumirile edilului vin după ce Moldelectrica a îndemnat sâmbătă, 6 decembrie, cetățenii să consume energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină și eventuale deconectări ca urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova.
