În Republica Moldova, în ultima săptămână, au fost confiscate droguri de 1,3 milioane de lei
TVR Moldova, 9 decembrie 2025 08:20
În perioada 1–7 decembrie, în urma acțiunilor desfășurate la nivel național, Poliția informează că a scos din circuit droguri cu o valoare totală de 1,3 milioane de lei.
• • •
Acum 5 minute
08:40
Preşedintele Nicuşor Dan efectuează o vizită în Franţa, iar marţi va avea o întrevedere cu omologul său Emmanuel Macron, la Palatul Elysee, scrie TVR Info.
Acum 30 minute
08:20
Acum 2 ore
07:40
Vadim Ceban a dezvăluit schema de asigurare cu gaze a Transnistriei și toate problemei acesteia # TVR Moldova
Vadim Ceban, șeful Moldovagaz, compania responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la sfârșitul lunii martie 2026, a dezvăluit, în emisiunea „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova, schema rusească de livrare a combustibilului în stânga Nistrului și toate problemele acestui proces. Vadim Ceban a subliniat că instabilitatea legată de furnizarea de gaze este determinată de un proces extrem de fragmentat de achiziții - până la trei partide pe lună - verificarea companiilor prin care Rusia plătește pentru aceste gaze de către băncile europene.
Acum 12 ore
23:20
Gheorghe Bălan consideră sechestrul asupra firmelor lui Gușan în Ucraina „o pârghie de control” # TVR Moldova
Fostul vicepremier pentru Reintegrare al Republicii Moldova, Gheorghe Bălan, susține că sechestrul aplicat de autoritățile ucrainene pe companiile oligarhului transnistrean Viktor Gușan ar constitui mai curând o decizie politică. În opinia fostului responsabil de reintegrarea Republicii Moldova, prin această decizie, autoritățile ucrainene și-ar fi procuratpârghii de control sau de influență asupra administrației separatiste din regiunea transnistreană, inclusiv în contextul unui eventual proces de reintegrare al Republicii Moldova.
20:00
Forumul Mass-Media: Care sunt provocările principale ale jurnalismului în Republica Moldova? # TVR Moldova
Neadoptarea noii Legi a mass-mediei, ameninţările la securitatea jurnaliştilor şi furtul de conţinut rămân principalele provocări despre care s-a discutat, astăzi, la Forumul Mass-media. Aflat la cea de-a zecea ediţie, evenimentul a reunit jurnalişti, experți media, oficiali și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare.
Acum 24 ore
19:10
Gala Premiilor Moldova Innovation Technology Park: Cei mai buni au primit finanțare de 3.000 de euro # TVR Moldova
Chişinăul a găzduit Gala MITP Awards, unde cele mai inovatoare companii, start-upuri și inițiative digitale au fost premiate în evenimentul organizat de Moldova Innovation Technology Park. Finaliştii și-au prezentat proiectele în fața unui juriu internaţional, iar cei mai buni au primit o finanțare de 3.000 de euro şi bilete la evenimente tech din întreaga lume.
18:40
18:10
Săptămâna trecută, la București, a avut loc Târgul de Carte „Gaudeamus”, un eveniment cultural cu tradiție, care adună edituri prestigioase, autori valoroși, precum și cititori de toate vârstele. Prin ce a fost altfel anul acesta, ne spune Mircea V. Ciobanu, scriitor și redactor-șef la Editura „Știința”.
18:00
Recean a fost decorat de Zelenski: „Un simbol al recunoștinței din partea poporului ucrainean" # TVR Moldova
În numele președintelui Ucrainei și al poporului ucrainean, ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Paun Rohovei, a acordat solemn Ordinul „Principelui Iaroslav cel Înțelept gradul I” prim-ministrului Republicii Moldova Dorin Recean (2023-2025).
18:00
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, Aleksandr Mațegora, a decedat ''în mod subit'', anunță MAE rus # TVR Moldova
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord, la post de peste zece ani, a decedat ''în mod subit'', a anunțat luni Ministerul de Externe rus, în plină întărire în ultimele luni a alianței dintre Moscova și Phenian.
17:50
Discuțiile de pace dintre SUA și Ucraina s-au împiedicat de o problemă principală: cum să forțeze Ucraina să renunțe la ceea ce Kremlinul nu a reușit să cucerească în timpul războiului – întreaga regiune Donbas, scrie Politico.eu.
17:40
17:10
Vitalie Spînu explică motivele pentru care fotografiile imprimate de pe peliculă revin în tendințe # TVR Moldova
Chiar dacă trăim timpuri în care tehnologiile evoluează de la o zi la alta, cele vechi oricum rămân în vogă, cel puțin, arta fotografiei pe film care este un trend, mai ales în rândul tinerilor. Cum sunt procesate și imprimate pozele de pe peliculă a aflat colegul nostru, Alexandru Leahu, care a mers în atelierul unui specialist în post-producție fotografică din Chișinău.
17:00
Artur Crăciun își trece din nou numele pe lista marcatorilor în eșalonul secund al Poloniei # TVR Moldova
Artur Crăciun și-a trecut din nou numele pe lista marcatorilor în eșalonul secund al Poloniei. Fotbalistul din Republica Moldova a marcat al treilea său gol pentru formația LKS Lodz.
16:50
Valul de demisii ale activiștilor „Șor” continuă: O consilieră din Bălți pleacă din funcție # TVR Moldova
Anastasia Svetlicinîi, consilieră municipală Bălți și secretară a fracțiunii „Pentru Bălți”, a renunțat la funcțiile deținute potrivit unui anunț făcut luni într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare. Anunțul activistei „Șor” a fost făcut la o săptămâna distanță după ce oligarhul Ilan Șor a spus că își retrage sprijinul politic pentru aleșii locali afiliați acestuia.
16:50
Uniunea Europeană înăspreşte regulile pentru migranţi. Miniştrii de interne ai blocului comunitar, au aprobat azi, la Bruxelles, un nou set de măsuri care le va permite statelor membre să gestioneze mult mai dur cererile de azil și migrația ilegală. Decizia a fost luată pe fondul tensiunilor sociale legate de migraţie și creșterii popularităţii mişcărilor extremiste de dreapta.
16:40
Piața abundă în modele și tehnologii noi, iar oamenii vor să știe ce să aleagă ca să fie sigure, economice și durabile. În reportajul următor, aflăm sfaturi practice și tendințele acestui an.
16:10
Republica Moldova marchează Săptămâna mondială de conștientizare a rezistenței antimicrobiene. Acest lucru înseamnă infecții mai greu de tratat, spitalizări mai lungi și riscuri mai mari pentru toți. Medicii atrag atenția că, dacă nu se acționează imediat, lumea riscă să revină la era pre-antibiotică, când infecțiile comune erau adesea fatale. Autoritățile îndeamnă populația să nu ia antibiotice fără recomandare medical și să respecte întocmai doar tratamentele prescrise.
16:00
Curtea de Apel Centru a dispus, luni, prelungirea arestului preventiv al fostului deputat Vladimir Andronachi cu 30 de zile. Procurorii Anticorupție au contestat încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care fostului politician democrat i-a fost prelungită măsura preventivă a arestului preventiv cu 20 de zile.
15:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea și, ulterior, nimincirea unui lot de peste 374 kg (11016 pliculețe a câte 34 gr.) de „Ceai” importat, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru pesticidul Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană.
15:10
Abuzurile din mediul online devin tot mai frecvente: Victimele sunt în special femeile și fetele # TVR Moldova
A fost lansat primul instrument național dedicat protecției lor în spațiul digital. Platforma www.eviolenta.md oferă informații, sprijin și soluții pentru prevenirea violenței digitale. Proiectul este realizat de Centrul Internațional "La Strada" și UNFPA Moldova, cu sprijinul autorităților și al Guvernului Marii Britanii.
15:10
Gazprom pierde un litigiu în fața lui Ahmetov: Activele operatorului TurkStream au fost înghețate # TVR Moldova
Tribunalul Districtual din Amsterdam a înghețat activele South Stream Transport (SST, Olanda), operatorul conductei de gaze TurkStream, deținută de Gazprom. Decizia a fost luată la cererea DTEK Krymenergo JSC, compania energetică a omului de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov, potrivit publicației rusești Kommersant.ru.
14:10
Partidul lui Ceban se laudă cu mii de locuri de parcare, dar nu este clară gestionarea lor # TVR Moldova
Deși legislația permite autorităților locale să reglementeze parcările, deputații Partidului Mișcarea Alternativă Națională, în frunte cu primarul Ion Ceban, au mers la Parlament cu un proiect de lege "specială" pentru parcări. Ei se laudă că ar fi amenajat deja mii de locuri de parcare, dar nu este clară gestionarea lor. Experţii spun că există reglementările necesare şi nimic nu îi împiedică să construiască mai multe parcări.
13:30
În sectorul Botanica din Chișinău, polițiștii au reținut luni un tânăr care avea aproximativ un kilogram de marijuana și un pachet cu droguri sintetice, transmite Inspectoratul General al Poliției.
13:10
După ce a denunțat presiuni asupra autorităților locale în cazul perchezițiilor pentru fapte de corupție desfășurate săptămâna trecută la Primăria Chișinău, Ion Ceban a spus luni, în cadrul unei ședințe, că cei care se fac vinovați ar trebui să răspundă.
12:50
Un bărbat a fost condamnat la un an și zece luni de închisoare, iar automobilul său a fost confiscat după ce a condus beat și fără permis de conducere. El a refuzat și testul alcoolscopic.
12:40
„Ruda implicată în accident”. Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la 7 ani de închisoare # TVR Moldova
Un tânăr de 22 de ani a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru șapte escrocherii prin schema „ruda implicată în accident”. Inculpatul le-a cauzat victimelor prejudicii de peste 950.000 de lei. Potrivit Procuraturii Generale, el va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis.
12:30
Șeful Direcției Generale Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău, Ion Burdiumov, precum şi unul dintre subalternii săi, Vasile Efros, au fost plasaţi în arest preventiv pentru 30 de zile în penitenciar. Ambii sunt cecretaţi într-un dosar de corupţie.
12:10
O acțiune detaliată într-o notă a Departamentului de Stat îi îndrumă pe funcționari să refuze acordarea vizelor oricărui solicitant implicat în „cenzură”, notează The Guardian.
12:00
Ceban respinge îndemnul Guvernului de a economisi curentul pe fondul bombardamentelor din Ucraina # TVR Moldova
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, se arată nemulțumit de îndemnul autorităților centrale de a economisi energie electrică. Nemulțumirile edilului vin după ce Moldelectrica a îndemnat sâmbătă, 6 decembrie, cetățenii să consume energia electrică în mod rațional, în special în orele de vârf, pentru a reduce riscul de suprasarcină și eventuale deconectări ca urmare a atacurilor asupra sistemului energetic a Ucrainei în regiunea aferentă Republicii Moldova.
11:40
La Sculeni, Ungheni, a fost organizat un eveniment caritabil la inițiativa PS Nectarie de Bogdania # TVR Moldova
PS Nectarie de Bogdania, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului a Mitropoliei Basarabiei, exprimă recunoștință și bucurie duhovnicească tuturor celor care s-au implicat în organizarea evenimentului de la Biserica „Buna Vestire” din Sculeni, Ungheni, în cadrul căruia au fost oferie 100 de pachete celor aflați în nevoie.
11:20
Cine este Tatiana Zalevskaia, noua președintă de 32 de ani, a pretinsului legislativ de la Tiraspol? # TVR Moldova
Tatiana Zalevskaia, 32 de ani, este noua președintă a așa-zisului parlament de la Tiraspol aleasă pe 3 decembrie, în cadrul primei ședințe. Ea și-a făcut studiile în Rusia, inclusiv un doctorat în sociologie. La Universitatea din Tiraspol, conduce Facultatea de Administrație Publică și Științe Sociale și Umaniste, potrivit presei din regiune.
11:20
Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Naţional Liberal, a obţinut 36,16% din voturi, la alegerile locale parţiale organizate duminică pentru Primăria municipiului București, câştigând fotoliul de primar general.
11:10
10:00
Un lot de aproape 400 de kilograme de ceai importat a fost reținut la frontieră. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), acesta conținea pesticide periculoase pentru sănătate.
09:50
Jumătate de milion de lei pe lună: Cât mistuie școlile cârpite din Chișinău pe curent și căldură? # TVR Moldova
Instituţiile de învăţământ din Republica Moldova cheltuiesc chiar și 400.000 de lei pe lună în perioada rece a anului pentru facturile la energia electrică şi termică. Costurile pot fi reduse dacă şcolile ar fi eficientizate energetic. În multe clădiri din Chişinău sunt condiţii ca în urmă cu 50 de ani. Ferestre stricate, pereţi fisuraţi, iar căldura abia se simte în sălile de clasă. Facturile depăşesc uneori bugetul instituţiilor, iar administraţia este nevoită să caute resurse suplimentare.
09:50
Un bărbat a rămas fără mașină după ce a urcat repetat băut la volan. Decizia, care este cu drept de atac, a fost emisă recent de instanța de judecată. Totodată, prin aceeași sentință, inculpatul a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare.
09:20
08:50
Ciprian Ciucu - noul primar al Bucureștiului: „Vreau să fac din Bucureşti proiectul vieţii mele” # TVR Moldova
Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Naţional Liberal, a obţinut 36,16% din voturi, la alegerile locale parţiale organizate duminică pentru Primăria Bucureștiului, câştigând fotoliul de primar general, arată datele publicate, în timp real, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente, relatează tvrinfo.ro.
Ieri
22:20
Ciprian Ciucu a câștigat Primăria Bucureștiului cu 33% din voturi, potrivit Exit Poll CURS-Avangarde # TVR Moldova
Rezultatele Exit Poll-ului realizat de CURS și Avangarde valabile pentru ora închiderii urnelor, 21.00, arată că pe primul loc se situează candidatul PNL, Ciprian Ciucu, urmat de Daniel Băluță de la PSD și Anca Alexandrescu, potrivit TVR Info.
19:10
Creativitatea unor designeri florali din Republica Moldova şi din România a fost pusă la mare încercare în acest weekend. În acest an, tema concursului "Hora Florilor" a fost "Miracolul Crăciunului". Participanții au dat curs fanteziei creatoare şi au pregătit brazi, cununi și buchete. Cele mai bune lucrări au fost premiate.
18:50
Alianţa "Femeile Moldovei" le-a premiat astăzi pe doamnele care contribuie la dezvoltarea ţării # TVR Moldova
Peste 750 de femei din Republica Moldova și din diaspora au luat parte astăzi la un eveniment dedicat recunoașterii doamnelor şi domnişoarelor care inspiră, inovează și contribuie la dezvoltarea ţării. Gala "Femeile Moldovei", organizată de Alianţa "Femeile Moldovei" a reunit reprezentanţi ai corpului diplomatic, societăţii civile, cadre didactice şi antreprenoare din diverse domenii.
18:30
Autoritățile analizează restricții pentru artificii: apel la sărbători mai liniștite și sigure # TVR Moldova
În timp ce războiul de la graniță aduce nesiguranță și tensiune în viața oamenilor, fiecare bubuitură a artificiilor devine mai mult decât un sunet de sărbătoare. Devine sursă de stres și frică. Instituția Avocatul Poporului cere autorităților să limiteze folosirea pirotehnicii, care are efecte negative inclusiv din punct de vedere ecologic. Ministerul Mediului analizează introducerea unor restricții, pentru ca sărbătorile să fie mai liniștite și sigure pentru toți.
18:10
Brioșe sărate cu legume - o reţetă sănătoasă, care poate fi pe placul oricărui pofticios # TVR Moldova
Pufoase, aromate și sărate exact cât trebuie – e vorba despre brioșele pe care urmează să le pregătim astăzi. E desertul sărat de care nu știai că vă place, și asta pentru că n-ați încercat rețeta mea! O alegere potrivită pentru mic dejun, gustare sau pentru pachețelul de școală. Se fac ușor, se mănâncă la fel.
17:10
Zelenski merge luni la Londra. Se va întâlni cu Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz # TVR Moldova
Volodimir Zelenski va vizita Downing Street luni pentru o întâlnire cu Keir Starmer, Emmanuel Macron și Friedrich Merz, într-un gest de susținere pentru Ucraina, transmite The Guardian.
16:10
Cunoașteți sacrificiile și performanțele lui Igor Filimon, multiplu campion național la taekwondo # TVR Moldova
La 32 de ani, este multiplu campion național la taekwondo, un soț dedicat și tată a cinci copii. Practică sportul de performanță de 20 de ani, iar la început de carieră, a trecut prin multe provocări până să ajungă pe podium. Este vorba de Igor Filimon, care a cucerit mai multe medalii la competițiile internaționale de taekwondo, dar care mai e și un antrenor talentat. Jurnalistul TVR MOLDOVA, Alexandru Leahu, i-a aflat povestea de viață.
15:10
La un an de la redeschidere, Notre Dame depăşeşte Luvrul şi Turnul Eiffel la numărul de vizitatori # TVR Moldova
La un an de la marea sa redeschidere, în urma unui efort colosal de restaurare după incendiul care a şocat Parisul şi lumea în 2019, Catedrala Notre Dame a devenit cel mai vizitat monument din capitala franceză, cu 11 milioane de vizitatori, depăşind Luvrul şi Turnul Eiffel, informează duminică EFE.
12:50
Maia Sandu revocă distincțiile de stat acordate președintelui Federației de Judo și unui antrenor # TVR Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a revocat prin decret decizia de conferire a distincțiilor de stat pentru două persoane din domeniul sportului: Andrei Golban, președintele Asociației Obștești „Federația de Judo din Republica Moldova”, și Grigore Postică, antrenor de lupte, transmite MOLDPRES.
12:40
Pantone a anunțat mult așteptata culoare a anului 2026, un „alb aerat și echilibrat”, numit Cloud Dancer.
11:10
Valeriu Strungari, debut spectaculos în muay thai: knockout în prima luptă internațională # TVR Moldova
Colegul nostru, Alexandru Leahu, s-a antrenat alături de Valeriu Strungari, luptător de muay thai care și-a făcut un debut impresionant într-una dintre cele mai prestigioase organizații de muay thai din lume.
