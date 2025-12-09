Bărbatul urmărit internaţional, prins la frontieră: cazul a intrat sub lupa autorităţilor

10:40

Autoritățile din Republica Moldova au demarat o anchetă complexă privind un grup de persoane suspectate că au participat la instruiri peste hotare cu scopul de a provoca dezordini și destabilizări în masă pe teritoriul țării. Se pare că participanții ar fi fost instruiți pentru tactici de protest violent, manipulare în masă, folosirea de drone sau […] Articolul Plan de destabilizare dejucat: grupare instruită extern, reţinută pentru proteste violente în Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.