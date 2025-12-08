Magia Crăciunului pornește la drum: Moș Crăciun te invită în troleibuzul turistic!
Subiectul Zilei, 8 decembrie 2025 09:00
Spiritul sărbătorilor se mută pe roți! Troleibuzul turistic se transformă, din nou, într-o adevărată sanie fermecată, iar Moș Crăciun îi așteaptă pe cei mici și mari să pornească împreună într-o călătorie plină de surprize prin orașul luminat de Crăciun. Copiii vor avea parte de povești, întâlniri magice și o atmosferă de basm, iar părinții vor […]
• • •
Acum 30 minute
09:00
Ieri
14:30
Curtea de Conturi: Doar 43 % din bugetul Fondului de Mediu a fost valorificat — nereguli depistate # Subiectul Zilei
Auditul recent al Curtea de Conturi a Republicii Moldova arată că gestionarea Fondul Național pentru Mediu (FNM) a suferit deficiențe semnificative. În anul 2024, doar aproximativ 43 % din bugetul fondului a fost valorificat — restul resurselor rămânând neutilizate. În plus, auditorii au identificat nereguli privind planificarea, monitorizarea și implementarea proiectelor finanțate din fond, ceea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
LIVE// Magia Crăciunului în PMAN: cel mai mare Târg de sărbători și luminițe festive în oraș # Subiectul Zilei
Încep oficial sărbătorile de iarnă în Chișinău! Astăzi, pe principalul Pom de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) au fost aprinse luminițele, marcând deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din capitală. Evenimentul e însoțit de inaugurarea tuturor decorațiunilor din oraș, inclusiv luminițele de pe transportul public, unde mai multe unități au fost decorate […]
17:40
Potrivit specialiştilor de mediu, aproximativ 30 % din terenurile agricole ale Republica Moldova sunt afectate de eroziune, ceea ce pune în pericol fertilitatea solurilor şi securitatea alimentară. Degradarea solului este atribuită atât factorilor naturali — schimbări climatice, precipitaţii intense şi secete — cât şi practicilor agricole ne-sustenabile: lipsa rotaţiei culturilor, exploatarea excesivă a terenurilor şi […]
16:40
Moldova laudată la reuniunea CPA RM‑UE pentru progresele mari în parcursul european # Subiectul Zilei
În cadrul celei mai recente reuniuni a CPA RM‑UE, Republica Moldova a primit aprecieri importante pentru dinamica pozitivă a reformelor și avansului real spre integrarea europeană. Delagatii europeni au remarcat că Executivul de la Chișinău a demonstrat determinare în implementarea legislației și normelor necesare pentru aderare, chiar și în fața provocărilor regionale și economice. Printre […]
16:10
Oradea, noapte de groază — maşina zboară peste intersecţie, şoferul salvat miraculos # Subiectul Zilei
Un accident spectaculos a avut loc într‑o intersecţie cu sens giratoriu din oraşul Oradea: un şofer a pierdut controlul volanului, iar maşina condusă de el a „zburat" efectiv peste sensul giratoriu şi peste alte două autoturisme care erau la stop sau intrau regulamentar în intersecţie. Conform imaginilor surprinse de camere de supraveghere, autoturismul a intrat […]
15:10
În mai puțin de două ore, Chișinăul va fi cuprins de atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. Primăria Capitalei invită locuitorii și oaspeții orașului la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun și la aprinderea Pomului de Crăciun, eveniment care va începe la ora 16:00 în Piața Marii Adunări Naționale. Programul artistic pregătit […]
15:00
Un bărbat a fost trimis pe banca acuzaților, după ce este învinuit de o serie de infracțiuni grave: furturi, atac armat și alte fapte grave împotriva legii. Ancheta arată că persoana în cauză ar fi comis mai multe furturi prin pătrundere în locuințe, ulterior a folosit arma împotriva unei victime, iar în final a deschis […]
14:10
Bulevardul Dacia aproape integral reabilitat — un nou standard pentru infrastructura urbană # Subiectul Zilei
Primăria municipiului Chișinău a finalizat modernizarea curții situate pe bd. Dacia 17, Dacia 21 și Decebal 84, creând o infrastructură modernă, cu peste 100 de locuri de parcare și facilități pentru toate categoriile de cetățeni. În cadrul lucrărilor, trotuarele au fost renovate și accesul către blocuri a fost reorganizat pentru confortul locatarilor. Scările de acces […]
14:00
Intrare refuzată: de ce 24 de străini nu au putut păși pe teritoriul Republicii Moldova astăzi # Subiectul Zilei
În ultimele 24 de ore, autorităţile de frontieră din Republica Moldova au refuzat accesul în ţară pentru 24 cetăţeni străini, în contextul intensificării controalelor la punctele de trecere. Refuzurile survin în cazul persoanelor care nu au îndeplinit condițiile legale de intrare, fie din cauza documentelor neconforme, fie din cauza încălcării regimului de ședere sau a altor […]
13:40
OrheiLand se închide — Primăria Orhei își anunță decizia după retragerea finanțării # Subiectul Zilei
Administrația municipiului Orhei a anunțat că parcul de distracții OrheiLand va fi închis, după ce finanțarea a fost oprită de susținătorii care îl sprijineau. În mesajul transmis public, conducerea locală a declarat că, din cauza blocării fondurilor și a presiunilor externe, continuarea funcționării parcului devine imposibilă. Totodată, autoritățile locale au motivat că în lipsa resurselor […]
13:40
Droguri, condamnări, arest: o mână de tineri a plătit cu libertatea pentru iluzia câștigului rapid # Subiectul Zilei
Trei tineri au fost condamnați pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, iar alți doi suspecți au rămas arestați preventiv, într-o amploare crescută a acțiunilor antidrog pe teritoriul republicii. Ancheta a stabilit că grupul acționa prin distribuirea ilegală a substanțelor interzise, implicând recrutare, depozitare, ambalare și vânzare — activități derulate în mod organizat. […]
12:40
Primarul Ceban critică proiectul PAS: Parlamentul riscă să devină o mașinărie de vot # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur proiectul de lege inițiat de PAS, care prevede că în Parlament poate interveni doar un singur deputat per fracțiune. Ceban susține că măsura limitează libertatea de exprimare și reduce rolul Legislativului la o simplă „mașinărie de vot". El avertizează că astfel de practici, dacă sunt generalizate, pot […]
12:30
O ambulanță care încerca să ajungă la un pacient a rămas împotmolită pe un drum de țară plin de noroi. Pentru a nu pierde timp prețios și a oferi ajutor medical rapid, echipa a apelat la ajutor: un tractor a fost folosit pentru a tira autospeciala până la locul unde se afla pacientul. Astfel, salvatorii […]
12:10
Autoritatea națională de sănătate alimentară (ANSA) avertizează că producătorii și comercianții nu vor mai putea folosi imagini cu fructe sau legume pe ambalajele produselor care conţin doar arome, fără fructe/legume reale. Scopul măsurii este de a proteja consumatorii de reclama înșelătoare — astfel încât eticheta să corespundă conţinutului real, nu doar sugestiilor vizuale. Decizia are […]
11:10
Bugetul 2025: Când finanțele ţării reflectă egalitatea — Ministerul Finanţelor și UN Women pun egalitatea de gen pe hârtie # Subiectul Zilei
Ministerul Finanțelor și UN Women Moldova au convenit să extindă și să eficientizeze implementarea bugetării sensibile la gen în instituțiile publice ale țării. Inițiativa urmărește ca politicile fiscale și cheltuielile bugetare să țină cont de necesitățile reale ale femeilor și bărbaților, contribuind la o mai bună echitate în accesul la resursele statului. Parteneriatul dintre cele […]
11:10
PAS și 5 ani de minciuni! Ceban atacă partidul pentru tăierile sociale și școli închise # Subiectul Zilei
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur astăzi partidul PAS, acuzându-l de minciuni și ipocrizie, în contextul dezbaterilor privind bugetul național și cel local. Ceban a punctat mai multe aspecte: Școli și grădinițe reabilitate – Primăria Chișinău a continuat modernizarea și redeschiderea instituțiilor de învățământ, în timp ce PAS la nivel de țară închide școli […]
10:40
Plan de destabilizare dejucat: grupare instruită extern, reţinută pentru proteste violente în Moldova # Subiectul Zilei
Autoritățile din Republica Moldova au demarat o anchetă complexă privind un grup de persoane suspectate că au participat la instruiri peste hotare cu scopul de a provoca dezordini și destabilizări în masă pe teritoriul țării. Se pare că participanții ar fi fost instruiți pentru tactici de protest violent, manipulare în masă, folosirea de drone sau […]
10:00
Femeie din Slobozia, cu barosul la casa fostului soț — gelozia a dus la distrugere! # Subiectul Zilei
O femeie din Slobozia este cercetată după ce ar fi distrus cu barosul casa fostului soț — gest comis, susţin anchetatorii, din gelozie. Locuința a fost grav avariată, iar incidentul a stârnit şoc în comunitate. Pe fondul conflictului sentimental, femeia ar fi pătruns în casa fostului partener și a început să lovească structura locuinței cu […]
09:30
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără curent electric și încălzire în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. Mai multe regiuni, în special în sudul Ucrainei, se confruntă cu pene de curent și sisteme de încălzire nefuncționale, afectând gospodării, școli și spitale. Autoritățile avertizează că astfel de atacuri asupra infrastructurii civile pun în pericol […]
09:10
În luna noiembrie, Serviciul 112 a înregistrat peste 158 000 de apeluri — dar circa o treime dintre acestea nu au reprezentat urgențe reale. O proporţie semnificativă a fost formată din apeluri nejustificate sau false, care nu necesitau intervenția ambulanței, poliției ori pompierilor. Această situație pune presiune pe resursele de urgență: operatorii sunt solicitați în […]
4 decembrie 2025
18:10
Scandal la TRM: Mircea Surdu acuză conducerea de ‘intimidări ca la NKVD’ și cere intervenția Procuraturii # Subiectul Zilei
Jurnalistul și fost șef al „Telefilm‑Chișinău", Mircea Surdu, îl acuză pe directorul general al TRM, Vlad Țurcanu, de intimidări și hărțuire, afirmând că angajații instituției sunt supuși presiunilor, discriminărilor salariale și amenințărilor atunci când încearcă să semnaleze nereguli. Surdu susține că au existat situații în care personal fictiv ar fi fost înregistrat în statele de […]
17:30
La Chișinău, continuăm să investim în fiecare colț al orașului. Peste 2.000 de adrese au beneficiat deja de lucrări de modernizare a infrastructurii. Astăzi am fost împreună cu echipa de la pretură și colegii din subdiviziunile municipale pe străzile Grădescu 1–6. Reabilităm stratul asfaltic, accesul către curți, trotuarele și alte obiective de infrastructură, pentru ca fiecare locuitor să aibă condiții mai bune chiar […]
17:10
Autoritatea Națională de Integritate a constatat că deputatul Adrian Albu (PSRM) ar avea o avere nejustificată de aproximativ 892.000 de lei în perioada 2019–2023, ca diferență între veniturile declarate și cheltuielile realizate. Inspectorul de integritate va transmite cazul instanței de judecată pentru examinarea și dispunerea confiscării sumei nejustificate. În plus, prin actul de constatare, s-a […]
16:30
Filat anunță că va participa la procesul lui Plahotniuc: «Vreau să-l privesc în ochi» # Subiectul Zilei
Fostul premier Vlad Filat a declarat că este dispus să participe la ședințele de judecată ale lui Vladimir Plahotniuc, cu condiția ca acestea să fie publice. Filat susține că vrea să fie prezent personal și „să-l poată privi în ochi", considerând că prezența sa ar aduce claritate și responsabilitate în proces. El a subliniat că […]
15:40
Autoritățile din Republica Moldova au reușit să destructureze o grupare infracțională specializată în trafic de droguri, în urma unei operațiuni coordonate între poliție și procuratură. Patru persoane au fost reținute, iar anchetatorii continuă investigațiile pentru a identifica întreaga rețea și pentru a stabili implicarea altor membri. Potrivit anchetei, gruparea ar fi distribuit substanțe interzise în […]
15:40
Un cetăţean din Lituania a fost reţinut pe Aeroportul Internaţional Chișinău după ce autorităţile vamale şi de frontieră au descoperit în bagajul său o cantitate semnificativă de ţigări nedeclarate. Bărbatul încerca să părăsească Republica Moldova cu o valiză „ţicsită" de pachete de ţigări, încercând să evite controlul legal. Datorită analizei de risc şi verificărilor amănunţite, […]
15:00
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns oficial la 128,65 miliarde de lei. În fața acestei realități alarmante, cerem ca Parlamentul să convoace de urgență audieri parlamentare dedicate creșterii și deservirii datoriei publice. Condamnăm cu fermitate lejeritatea cu care actuala guvernare tratează această problemă crucială și presiunea uriașă pe care plata
14:20
Un procuror din capitală a fost eliberat din funcţie după ce a fost acuzat de hărţuire sexuală a unei studente stagiare. Conform investigaţiei disciplinare, acesta ar fi făcut apropouri indecente și ar fi manifestat un comportament nedemn, inclusiv atingeri inadecvate, în biroul instituţiei — acţiuni care au creat o stare de teamă şi disconfort pentru […] Articolul Procuror dat afară după acuzații de hărțuire sexuală asupra unei studente apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:00
Poliția de Frontieră din Republica Moldova a destructurat o schemă de contrabandă cu automobile furate din Franța. În urma perchezițiilor realizate în mai multe raioane ale țării au fost confiscate 14 mașini, evaluate la aproximativ patru milioane de lei. Operațiunea a vizat șase persoane suspectate că făceau parte dintr-o rețea specializată în introducerea ilegală a […] Articolul Rețea auto destructurată: 14 mașini furate din Franța, capturate în Moldova! apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Alertă pe câmpuri: zeci de bombe vechi, neutralizate de geniştii moldoveni în noiembrie # Subiectul Zilei
Echipele de genişti ale Armatei Naționale au desfăşurat în noiembrie o serie de intervenții de deminare, în urma cărora au fost distruse zeci de obiecte explozive — proiectile, bombe și alte muniţii vechi, găsite pe teritoriul Republicii Moldova. Operațiunile au avut loc în mai multe localităţi, după ce cetăţeni au semnalat descoperiri de muniţii neidentificate, […] Articolul Alertă pe câmpuri: zeci de bombe vechi, neutralizate de geniştii moldoveni în noiembrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Mai mulți șoferi din diverse regiuni ale țării au fost documentați de polițiști după ce au încercat să ofere mită pentru a evita sancțiunile legale. În ultimele zile, ofițerii de patrulare au semnalat cazuri în care conducători auto, depistați cu alcoolemie, fără permis sau cu alte abateri grave, au încercat să corupă oamenii legii, oferind […] Articolul Șoferi prinși: mită la polițiști pentru a scăpa de amenzi — cazuri în creștere apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Moldova în fața UE și SUA: Nagacevschi amenință să sesizeze instituții internaționale pentru justiție selectivă # Subiectul Zilei
Fadei Nagacevschi atrage atenția asupra modului în care se desfășoară procesul penal împotriva lui Vladimir Plahotniuc, descriindu-l ca fiind unul grăbit și cu semne evidente de justiție selectivă. Potrivit lui, instanțele par să prioritizeze viteza în detrimentul respectării drepturilor fundamentale ale inculpatului, iar procedurile legale standard sunt adesea ignorate sau amânate. Un aspect critic al […] Articolul Moldova în fața UE și SUA: Nagacevschi amenință să sesizeze instituții internaționale pentru justiție selectivă apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Atac brutal asupra unei bătrâne de 88 de ani: Doi tineri reţinuţi în raionul Şoldănești # Subiectul Zilei
Doi tineri, ambii în vârstă de 26 de ani, au fost reţinuți sub suspiciunea că au comis un atac tâlhăresc asupra unei femei de 88 de ani din satul Socola, raionul Şoldănești. Ancheta arată că în noaptea de 19 martie 2024, suspecții, mascați și cu mănuși, au pătruns în gospodăria victimei, au ucis câinele din […] Articolul Atac brutal asupra unei bătrâne de 88 de ani: Doi tineri reţinuţi în raionul Şoldănești apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Trafic închis vineri în centrul Chișinăului: zona Piața Marii Adunări Naționale va fi pietonală # Subiectul Zilei
Autoritățile municipale au anunțat că vineri circulația rutieră și transportul public vor fi suspendate în centrul capitalei, în perimetrul Pieței Marii Adunări Naționale (PMAN), pe tronsonul cuprins între străzile Mitropolit G. Bănulescu–Bodoni și A. Pușkin. Restricția vizează atât transportul privat, cât și public. Măsura a fost luată în legătură cu evenimente planificate — astfel încât […] Articolul Trafic închis vineri în centrul Chișinăului: zona Piața Marii Adunări Naționale va fi pietonală apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:20
Investiție de aproape 1 milion de lei: Locuitorii din Cricova primesc teren multifuncțional # Subiectul Zilei
Un nou stadion multifuncțional a fost inaugurat în orașul Cricova, oferind locuitorilor posibilitatea de a se antrena și de a participa la competiții sportive în condiții moderne. Terenul a fost împărțit în mai multe zone dedicate fotbalului, voleiului, handbalului și baschetului, astfel încât fiecare sportiv, indiferent de nivelul de pregătire, să își poată desfășura activitatea […] Articolul Investiție de aproape 1 milion de lei: Locuitorii din Cricova primesc teren multifuncțional apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Avertisment de securitate după incidentul de la Pepeni: Moldova, vulnerabilă la amenințările aeriene # Subiectul Zilei
În localitatea Pepeni, raionul Sângerei, a fost descoperită o dronă militară de tip Gerbera — un model cunoscut pentru utilizarea în operațiuni militare și supraveghere — care, inițial găsită pe un deal, a fost adusă în sat de un localnic fără notificarea autorităților. Poliția a intervenit imediat: specialiștii Secției Tehnico-Explozive au preluat drona pentru a […] Articolul Avertisment de securitate după incidentul de la Pepeni: Moldova, vulnerabilă la amenințările aeriene apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:40
Fosta ministră a Sănătății, Ala Nemerenco, și-a exprimat nemulțumirea față de modul în care funcționează sistemul judiciar din Republica Moldova. Potrivit ei, deciziile recentelor instanțe au avut un impact grav asupra vieții și carierelor medicilor — unele hotărâri au fost tergiversate ani la rând, altele au contrazis legislația, afectând bugetul de stat și drepturile personalului […] Articolul Ala Nemerenco acuză justiția: „Au călcat viața medicilor în picioare apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Percheziții la Direcția Generală Locativ‑Comunală și Amenajare — dosar penal vizând gestionarea locuințelor din Chişinău # Subiectul Zilei
Ofițerii Centrul Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii, au desfășurat percheziţii la sediul Direcției Generală Locativ-Comunală și Amenajare (DGLCA) din municipiul Chişinău. Măsurile sunt parte dintr-o investigație penală care vizează suspiciuni de corupție, abuz de serviciu și gestionare necorespunzătoare a fondului locativ. Ancheta urmărește să stabilească dacă au existat acte ilegale în atribuirea contractelor, […] Articolul Percheziții la Direcția Generală Locativ‑Comunală și Amenajare — dosar penal vizând gestionarea locuințelor din Chişinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
3 decembrie 2025
18:00
Chișinăul investește în incluziune: lucrări de modernizare la Școala auxiliară nr. 5 și sprijin continuuq pentru copiii cu dizabilități # Subiectul Zilei
Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități, am vizitat Școala auxiliară nr. 5 din capitală, unde sunt încadrați copii cu dizabilități multiple și asociate. M-am bucurat să descopăr rezultatele frumoase ale elevilor, să le admir talentul și creativitatea și să-i încurajez să se bucure din plin de copilărie. Instituții de acest tip funcționează […] Articolul Chișinăul investește în incluziune: lucrări de modernizare la Școala auxiliară nr. 5 și sprijin continuuq pentru copiii cu dizabilități apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Alertă în Sângerei: Dronă transportată cu motocultorul descoperită pe un teren agrico # Subiectul Zilei
Un incident neobişnuit a provocat temeri într-o localitate din raionul Sângerei: o dronă a fost descoperită pe un câmp, aparent adusă acolo cu un motocultor. Descoperirea a fost făcută de localnici, care au alertat autorităţile — poliţia şi, posibil, serviciile de frontieră — pentru a verifica proveniența aparatului. Deşi detaliile încă nu sunt clarificate, aparatul […] Articolul Alertă în Sângerei: Dronă transportată cu motocultorul descoperită pe un teren agrico apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:10
Tânăr prins în flagrant în Chișinău: încerca să ascundă droguri în sectorul Râșcani # Subiectul Zilei
Un tânăr a fost reținut de polițiștii din Chișinău în sectorul Râșcani, după ce a fost surprins în flagrant în timp ce încerca să plaseze droguri în mai multe ascunzișuri. Acțiunea a avut loc în cadrul operațiunilor curente ale autorităților de combatere a traficului de droguri, fiind vizate persoanele implicate în distribuirea și depozitarea substanțelor […] Articolul Tânăr prins în flagrant în Chișinău: încerca să ascundă droguri în sectorul Râșcani apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Moldovean prins în Italia după ce a încercat să „cumpere” poliția cu 2.000 de euro # Subiectul Zilei
Un bărbat din Republica Moldova, în vârstă de 50 de ani, a fost arestat în Italia după ce a încercat să mituiască polițiștii cu 2.000 de euro pentru a scăpa de consecințele unui furt de motorină. Incidentul s-a petrecut vineri, 28 octombrie 2025, în orașul Mirandola. Potrivit autorităților italiene, șoferul a fost oprit în trafic […] Articolul Moldovean prins în Italia după ce a încercat să „cumpere” poliția cu 2.000 de euro apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Guvernul susține pachetul fiscal propus de Partidul Acțiune și Solidaritate — precizările Ministerul Finanțelor # Subiectul Zilei
Guvernul a anunțat oficial că susține noul pachet fiscal inițiat de PAS, care vizează stimularea economiei prin măsuri de susținere pentru mediul de afaceri. În cadrul inițiativei, continuă aplicarea cotei zero la impozitul pe profit reinvestit pentru 2026, iar deducerile fiscale pentru educație sunt majorate. Oficialii de la Ministerul Finanțelor au explicat că măsurile fiscale […] Articolul Guvernul susține pachetul fiscal propus de Partidul Acțiune și Solidaritate — precizările Ministerul Finanțelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:20
Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni!” # Subiectul Zilei
Partidul Nostru a înregistrat în Legislativ un proiect de Hotărâre pentru instituirea Comisiei parlamentare de anchetă care să verifice toate achizițiile și cheltuielile publice efectuate de către ministere și instituții în perioada stării de urgență din 2022-2023. Astfel, deputații Fracțiunii Partidului Nostru cer să fie făcută lumină în ceea ce privește eventualele supraprețuri și conflicte […] Articolul Partidul Nostru inițiază o comisie parlamentară de anchetă privind cheltuielile din starea de urgență: „Moldova nu mai poate trăi în suspiciuni!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:10
Șase focare de pestă porcină și rabie confirmate în Moldova: autoritățile impun măsuri stricte de carantină # Subiectul Zilei
În ultimele două săptămâni, autoritățile veterinare din Republica Moldova au confirmat șase focare de boli la animale: două de pestă porcină africană și patru de rabie. Focarele de pestă porcină au fost depistate la porci domestici și mistreți în mai multe raioane, iar cele de rabie au fost identificate la câini, bovine și vulpi. Autoritățile […] Articolul Șase focare de pestă porcină și rabie confirmate în Moldova: autoritățile impun măsuri stricte de carantină apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:20
Liceul „Mihail Ceachir” din Ceadîr‑Lunga a inaugurat un laborator de fabricație digitală # Subiectul Zilei
La Liceul „Mihail Ceachir” din Ceadîr‑Lunga a fost inaugurat un laborator de fabricație digital, dotat cu tehnologie modernă, care va permite elevilor să studieze și să exerseze competențe în domenii precum robotică, imprimare 3D, programare și design digital. Laboratorul va contribui la dezvoltarea abilităților practice și tehnice ale elevilor, pregătindu-i pentru cerințele pieței muncii și […] Articolul Liceul „Mihail Ceachir” din Ceadîr‑Lunga a inaugurat un laborator de fabricație digitală apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Doi tineri din Găgăuzia, prinși distribuind droguri periculoase: Riscă până la 15 ani de închisoare # Subiectul Zilei
Doi tineri de 19 ani din Găgăuzia au fost reținuți pentru implicare în distribuirea drogurilor, în urma unei operațiuni a poliției care a vizat un grup infracțional specializat în circulația ilegală a substanțelor PVP („sare”) și MDMA. Gruparea a fost monitorizată și documentată de autorități în perioada octombrie–noiembrie. În cadrul investigațiilor și al achizițiilor de […] Articolul Doi tineri din Găgăuzia, prinși distribuind droguri periculoase: Riscă până la 15 ani de închisoare apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Ion Ceban cere majorarea compensațiilor la energie și gaz: Facturile nu trebuie să distrugă bugetele oamenilor # Subiectul Zilei
Ion Ceban propune majorarea plafonului pentru compensațiile la încălzire, astfel încât să fie de 2.000 de lei. În plus, pentru familiile al căror venit pe membru este mai mic de 2.000 de lei, compensația ar urma să fie de 3.000 de lei, inclusă direct în factură. Ceban subliniază că, în contextul în care Ministerul Energiei […] Articolul Ion Ceban cere majorarea compensațiilor la energie și gaz: Facturile nu trebuie să distrugă bugetele oamenilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Deputatul Alexandr Berlinschii cere Guvernului claritate privind reforma administrativ-teritorială # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Alexandr Berlinschii, solicită Guvernului să ofere informații clare și oficiale despre planurile privind reforma administrativ-teritorială. Parlamentarul afirmă că, la fiecare întâlnire cu cetățenii și aleșii locali, este întrebat despre posibilele amalgamări ale localităților și despre direcția în care se îndreaptă Executivul. Berlinschii a adresat o interpelare Guvernului, cerând prezentarea poziției oficiale față de reformă: ”Am solicitat […] Articolul Deputatul Alexandr Berlinschii cere Guvernului claritate privind reforma administrativ-teritorială apare prima dată în Subiectul Zilei.
