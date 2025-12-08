Vladimir Andronachi rămâne după gratii: arest preventiv prelungit cu încă 30 de zile
Subiectul Zilei
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce instanța a admis demersul procurorilor. Decizia vine în cadrul dosarului în care politicianul este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari și alte infracțiuni economice. Magistrații au argumentat că există riscul ca fostul parlamentar să influențeze
Fostul deputat Vladimir Andronachi va rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, după ce instanța a admis demersul procurorilor. Decizia vine în cadrul dosarului în care politicianul este cercetat pentru spălare de bani în proporții deosebit de mari și alte infracțiuni economice. Magistrații au argumentat că există riscul ca fostul parlamentar să influențeze
Un bărbat din raionul Soroca a fost amendat de autorităţile locale după ce a publicat un video în care filma gardul deteriorat al unui cimitir — o acțiune considerată de oficiali ca „nesupunere" faţă de prevederile administrative. Potrivit relatărilor, filmarea a avut loc după ce cetățeanul a observat lipsa întreţinerii gardului, care prezenta semne vizibile
În acest weekend, poliţia a intensificat controalele pe drumurile din ţară: mii de conducători auto au fost trași pe dreapta și sancționați pentru încălcări grave ale regulilor de circulaţie. Printre cele mai frecvente abateri — depășirea limitei de viteză, conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, dar și ignorarea semnalelor semaforului ori a indicatoarelor de
Gimnaziul nr. 77 din orașul Cricova a devenit un model de succes în domeniul eficienței energetice, datorită investițiilor realizate de Primăria Chișinău și Primăria Cricova. Proiectul a vizat modernizarea completă a celor trei blocuri ale instituției, pentru a oferi elevilor și personalului condiții mai bune de studiu și muncă. Ca parte a lucrărilor, clădirile au
Iarna începe cu emoţie în capitală: PORT MALL a deschis cel mai mare şi modern patinoar din Republica Moldova — un spațiu amenajat pentru distracţie, bucurie și amintiri pentru toți, de la copii la bunici. Patinoarul este gândit să ofere o experienţă completă: luminile festive, muzica, patine noi disponibile pentru toți — indiferent dacă eşti
Un accident puternic s-a produs în această dimineață chiar în centrul Chișinăului, în fața sediului Primăriei. Un Ford și un Mercedes s-au ciocnit violent într-una dintre cele mai aglomerate intersecții ale orașului, rezultând avarii serioase la ambele vehicule. În urma impactului, traficul a fost îngreunat minute în șir, iar șoferii au fost nevoiți să ocolească
Un pasager nerezident a fost reținut la Aeroportul Internațional Chișinău după ce autoritățile au descoperit asupra lui sume importante în valută — dolari și euro — pe care nu le declarase. Banii au fost depistați în bagajul de mână în timpul controlului vamal. Conform reglementărilor, orice sumă ce depășește plafonul admis fără declarație trebuie anunțată
Cinci companii din sectorul IT din Republica Moldova au fost premiate recent pentru inovație, performanță și contribuția lor la dezvoltarea industriei tehnologice. Evenimentul a reunit lideri de business, experți în tehnologie și reprezentanți ai autorităților, pentru a evidenția realizările remarcabile ale companiilor autohtone. Premiile au recunoscut firmele care au dezvoltat soluții digitale inovatoare, au stimulat creșterea sectorului
Oamenii vin în Chișinău nu pentru vremuri bune, ci în căutarea condițiilor adecvate pe care le oferă capitala, inclusiv în domeniul educației. Numărul copiilor înscriși în instituțiile de învățământ din Chișinău a crescut considerabil în ultimii ani — cu peste 20.000, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 25%. Această creștere se datorează faptului că în localitățile
Un tânăr din raionul Soroca a ajuns în atenția poliției după ce a fost agresat fizic, amenințat cu armă și jefuit. Agresorii l-au lăsat fără bani și pistol — un incident care a declanșat o anchetă penală.Potrivit cercetărilor, victima a fost atacată în stradă în timpul unei altercații, iar agresorii nu s-au limitat doar la
Astăzi are loc o nouă ședință a Consiliului Municipal Chișinău (CMC), iar primarul Ion Ceban a făcut apel la consilierii municipali să participe activ, să-și respecte obligațiile și să nu blocheze activitatea Consiliului. „Bugetul municipal a fost propus deja de opt ori în cadrul ședințelor, dar a fost blocat intenționat. Totuși, conform legii, trebuie să aprobați
O scheme periculoasă de falsificare și distribuție de bani a fost destructurată: doi tineri din Chișinău au fost reținuți de poliție, suspectați că au pus în circulație bancnote contrafăcute. La perchezițiile din locuințele acestora au fost ridicate bancnote falsificate în diverse cupiuri, precum și mijloace utilizate pentru falsificare — ceea ce indică o activitate organizată
Primarul Ion Ceban a lansat oficial Târgul de Crăciun în Piața Marii Adunări Naționale și toate decorațiunile festive din oraș. Evenimentul aduce lumină, magie și voie bună pentru toți chișinăuienii și oaspeții capitalei. „Mulțumesc tuturor colegilor și celor implicați în pregătirea sărbătorilor de iarnă. Eforturile noastre fac ca centrul și sectoarele orașului să strălucească, iar Chișinăul să
O locuință din satul Curătura, raionul Șoldănești, a fost scena unei deflagraţii, după ce proprietarul a turnat benzină în sobă pentru a aprinde focul. Bărbatul de aproximativ 46 de ani a suferit arsuri la membrele superioare și coapse și a fost transportat de urgență la spital, iar starea lui este calificată ca medie-stabilă. Deși incendiul
Trafic intens la hotarele Republicii Moldova: peste 60.000 de traversări ale frontierei au fost înregistrate în doar 24 de ore. Situația a generat un flux semnificativ atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, punând presiune pe infrastructura de control. Cele mai aglomerate puncte de trecere rămân aeroportul din Chișinău și vămile rutiere cu
Un bărbat a fost reținut de oamenii legii după ce a fost prins conducând un Mercedes în stare avansată de ebrietate și fără permis de conducere. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că acesta nu doar că nu avea dreptul legal de a șofa, dar și că punea în pericol viața participanților la trafic. Testul
Un bărbat din Râbnița a fost oprit de poliție după ce a prezentat semne vizibile de intoxicație narcotică, manifestate prin comportament și aspect fizic modificat. La control, acesta a refuzat să fie supus unei expertize medicale pentru confirmarea stării sale. Autoritățile au precizat că individul a mai avut antecedente: sancțiuni pentru conducere fără permis, stare
O inundație neașteptată a provocat pagube semnificative la Muzeul Luvru din Paris, distrugând aproximativ 400 de opere antice din colecția egipteană. Printre lucrările afectate se numără artefacte istorice de mare valoare, documente și obiecte artistice care reprezentau mii de ani de cultură și civilizație. Evenimentul a declanșat reacții de șoc în rândul comunității internaționale de
O șefă de secție din cadrul Spitalului raional Florești a fost sancționată cu o amendă de 125.000 lei pentru corupere pasivă și trafic de influență, după ce ani la rând a pretins și a primit bani de la pacienți pentru internări, examinări medicale și eliberarea actelor necesare obținerii gradului de dizabilitate. Totodată, inculpatei i-a fost
Spiritul sărbătorilor se mută pe roți! Troleibuzul turistic se transformă, din nou, într-o adevărată sanie fermecată, iar Moș Crăciun îi așteaptă pe cei mici și mari să pornească împreună într-o călătorie plină de surprize prin orașul luminat de Crăciun. Copiii vor avea parte de povești, întâlniri magice și o atmosferă de basm, iar părinții vor
Auditul recent al Curtea de Conturi a Republicii Moldova arată că gestionarea Fondul Național pentru Mediu (FNM) a suferit deficiențe semnificative. În anul 2024, doar aproximativ 43 % din bugetul fondului a fost valorificat — restul resurselor rămânând neutilizate. În plus, auditorii au identificat nereguli privind planificarea, monitorizarea și implementarea proiectelor finanțate din fond, ceea
Încep oficial sărbătorile de iarnă în
Potrivit specialiştilor de mediu, aproximativ 30 % din terenurile agricole ale Republica Moldova sunt afectate de eroziune, ceea ce pune în pericol fertilitatea solurilor şi securitatea alimentară. Degradarea solului este atribuită atât factorilor naturali — schimbări climatice, precipitaţii intense şi secete — cât şi practicilor agricole ne-sustenabile: lipsa rotaţiei culturilor, exploatarea excesivă a terenurilor şi […] Articolul Solul Moldovei, în pericol — 30 % din terenuri agricole, afectate de eroziune apare prima dată în Subiectul Zilei.
În cadrul celei mai recente reuniuni a CPA RM‑UE, Republica Moldova a primit aprecieri importante pentru dinamica pozitivă a reformelor și avansului real spre integrarea europeană. Delagatii europeni au remarcat că Executivul de la Chișinău a demonstrat determinare în implementarea legislației și normelor necesare pentru aderare, chiar și în fața provocărilor regionale și economice. Printre […] Articolul Moldova laudată la reuniunea CPA RM‑UE pentru progresele mari în parcursul european apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un accident spectaculos a avut loc într‑o intersecţie cu sens giratoriu din oraşul Oradea: un şofer a pierdut controlul volanului, iar maşina condusă de el a „zburat” efectiv peste sensul giratoriu şi peste alte două autoturisme care erau la stop sau intrau regulamentar în intersecţie. Conform imaginilor surprinse de camere de supraveghere, autoturismul a intrat […] Articolul Oradea, noapte de groază — maşina zboară peste intersecţie, şoferul salvat miraculos apare prima dată în Subiectul Zilei.
În mai puțin de două ore, Chișinăul va fi cuprins de atmosfera festivă a sărbătorilor de iarnă. Primăria Capitalei invită locuitorii și oaspeții orașului la deschiderea oficială a celui mai mare Târg de Crăciun și la aprinderea Pomului de Crăciun, eveniment care va începe la ora 16:00 în Piața Marii Adunări Naționale. Programul artistic pregătit […] Articolul Piața Marii Adunări Naționale se pregătește pentru cel mai mare Târg de Crăciun apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un bărbat a fost trimis pe banca acuzaților, după ce este învinuit de o serie de infracțiuni grave: furturi, atac armat și alte fapte grave împotriva legii. Ancheta arată că persoana în cauză ar fi comis mai multe furturi prin pătrundere în locuințe, ulterior a folosit arma împotriva unei victime, iar în final a deschis […] Articolul Furturi, atac armat și foc la polițist — un bărbat trimis pe banca acuzaților apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primăria municipiului Chișinău a finalizat modernizarea curții situate pe bd. Dacia 17, Dacia 21 și Decebal 84, creând o infrastructură modernă, cu peste 100 de locuri de parcare și facilități pentru toate categoriile de cetățeni. În cadrul lucrărilor, trotuarele au fost renovate și accesul către blocuri a fost reorganizat pentru confortul locatarilor. Scările de acces […] Articolul Bulevardul Dacia aproape integral reabilitat — un nou standard pentru infrastructura urbană apare prima dată în Subiectul Zilei.
În ultimele 24 de ore, autorităţile de frontieră din Republica Moldova au refuzat accesul în ţară pentru 24 cetăţeni străini, în contextul intensificării controalelor la punctele de trecere. Refuzurile survin în cazul persoanelor care nu au îndeplinit condițiile legale de intrare, fie din cauza documentelor neconforme, fie din cauza încălcării regimului de ședere sau a altor […] Articolul Intrare refuzată: de ce 24 de străini nu au putut păși pe teritoriul Republicii Moldova astăzi apare prima dată în Subiectul Zilei.
Administrația municipiului Orhei a anunțat că parcul de distracții OrheiLand va fi închis, după ce finanțarea a fost oprită de susținătorii care îl sprijineau. În mesajul transmis public, conducerea locală a declarat că, din cauza blocării fondurilor și a presiunilor externe, continuarea funcționării parcului devine imposibilă. Totodată, autoritățile locale au motivat că în lipsa resurselor […] Articolul OrheiLand se închide — Primăria Orhei își anunță decizia după retragerea finanțării apare prima dată în Subiectul Zilei.
Trei tineri au fost condamnați pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari, iar alți doi suspecți au rămas arestați preventiv, într-o amploare crescută a acțiunilor antidrog pe teritoriul republicii. Ancheta a stabilit că grupul acționa prin distribuirea ilegală a substanțelor interzise, implicând recrutare, depozitare, ambalare și vânzare — activități derulate în mod organizat. […] Articolul Droguri, condamnări, arest: o mână de tineri a plătit cu libertatea pentru iluzia câștigului rapid apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur proiectul de lege inițiat de PAS, care prevede că în Parlament poate interveni doar un singur deputat per fracțiune. Ceban susține că măsura limitează libertatea de exprimare și reduce rolul Legislativului la o simplă „mașinărie de vot”. El avertizează că astfel de practici, dacă sunt generalizate, pot […] Articolul Primarul Ceban critică proiectul PAS: Parlamentul riscă să devină o mașinărie de vot apare prima dată în Subiectul Zilei.
O ambulanță care încerca să ajungă la un pacient a rămas împotmolită pe un drum de țară plin de noroi. Pentru a nu pierde timp prețios și a oferi ajutor medical rapid, echipa a apelat la ajutor: un tractor a fost folosit pentru a tira autospeciala până la locul unde se afla pacientul. Astfel, salvatorii […] Articolul Salvare cu tractorul — ambulanța blocată în noroi, tractată până la pacient apare prima dată în Subiectul Zilei.
Autoritatea națională de sănătate alimentară (ANSA) avertizează că producătorii și comercianții nu vor mai putea folosi imagini cu fructe sau legume pe ambalajele produselor care conţin doar arome, fără fructe/legume reale. Scopul măsurii este de a proteja consumatorii de reclama înșelătoare — astfel încât eticheta să corespundă conţinutului real, nu doar sugestiilor vizuale. Decizia are […] Articolul Consumator protejat: Ambalajele cu ‘fructe’ fără fructe — oprit de Autoritate apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ministerul Finanțelor și UN Women Moldova au convenit să extindă și să eficientizeze implementarea bugetării sensibile la gen în instituțiile publice ale țării. Inițiativa urmărește ca politicile fiscale și cheltuielile bugetare să țină cont de necesitățile reale ale femeilor și bărbaților, contribuind la o mai bună echitate în accesul la resursele statului. Parteneriatul dintre cele […] Articolul Bugetul 2025: Când finanțele ţării reflectă egalitatea — Ministerul Finanţelor și UN Women pun egalitatea de gen pe hârtie apare prima dată în Subiectul Zilei.
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a criticat dur astăzi partidul PAS, acuzându-l de minciuni și ipocrizie, în contextul dezbaterilor privind bugetul național și cel local. Ceban a punctat mai multe aspecte: Școli și grădinițe reabilitate – Primăria Chișinău a continuat modernizarea și redeschiderea instituțiilor de învățământ, în timp ce PAS la nivel de țară închide școli […] Articolul PAS și 5 ani de minciuni! Ceban atacă partidul pentru tăierile sociale și școli închise apare prima dată în Subiectul Zilei.
Autoritățile din Republica Moldova au demarat o anchetă complexă privind un grup de persoane suspectate că au participat la instruiri peste hotare cu scopul de a provoca dezordini și destabilizări în masă pe teritoriul țării. Se pare că participanții ar fi fost instruiți pentru tactici de protest violent, manipulare în masă, folosirea de drone sau […] Articolul Plan de destabilizare dejucat: grupare instruită extern, reţinută pentru proteste violente în Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
O femeie din Slobozia este cercetată după ce ar fi distrus cu barosul casa fostului soț — gest comis, susţin anchetatorii, din gelozie. Locuința a fost grav avariată, iar incidentul a stârnit şoc în comunitate. Pe fondul conflictului sentimental, femeia ar fi pătruns în casa fostului partener și a început să lovească structura locuinței cu […] Articolul Femeie din Slobozia, cu barosul la casa fostului soț — gelozia a dus la distrugere! apare prima dată în Subiectul Zilei.
Zeci de mii de ucraineni au rămas fără curent electric și încălzire în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice. Mai multe regiuni, în special în sudul Ucrainei, se confruntă cu pene de curent și sisteme de încălzire nefuncționale, afectând gospodării, școli și spitale. Autoritățile avertizează că astfel de atacuri asupra infrastructurii civile pun în pericol […] Articolul Zeci de mii de ucraineni în beznă și frig după atacurile rusești asupra energiei apare prima dată în Subiectul Zilei.
În luna noiembrie, Serviciul 112 a înregistrat peste 158 000 de apeluri — dar circa o treime dintre acestea nu au reprezentat urgențe reale. O proporţie semnificativă a fost formată din apeluri nejustificate sau false, care nu necesitau intervenția ambulanței, poliției ori pompierilor. Această situație pune presiune pe resursele de urgență: operatorii sunt solicitați în […] Articolul 112 sub asediu: zeci de mii de apeluri false pun vieți în pericol în Moldova! apare prima dată în Subiectul Zilei.
Jurnalistul și fost șef al „Telefilm‑Chișinău”, Mircea Surdu, îl acuză pe directorul general al TRM, Vlad Țurcanu, de intimidări și hărțuire, afirmând că angajații instituției sunt supuși presiunilor, discriminărilor salariale și amenințărilor atunci când încearcă să semnaleze nereguli. Surdu susține că au existat situații în care personal fictiv ar fi fost înregistrat în statele de […] Articolul Scandal la TRM: Mircea Surdu acuză conducerea de ‘intimidări ca la NKVD’ și cere intervenția Procuraturii apare prima dată în Subiectul Zilei.
La Chișinău, continuăm să investim în fiecare colț al orașului. Peste 2.000 de adrese au beneficiat deja de lucrări de modernizare a infrastructurii. Astăzi am fost împreună cu echipa de la pretură și colegii din subdiviziunile municipale pe străzile Grădescu 1–6. Reabilităm stratul asfaltic, accesul către curți, trotuarele și alte obiective de infrastructură, pentru ca fiecare locuitor să aibă condiții mai bune chiar […] Articolul Ion Ceban: Lucrăm împreună cu locuitorii pentru un oraș mai bun apare prima dată în Subiectul Zilei.
Autoritatea Națională de Integritate a constatat că deputatul Adrian Albu (PSRM) ar avea o avere nejustificată de aproximativ 892.000 de lei în perioada 2019–2023, ca diferență între veniturile declarate și cheltuielile realizate. Inspectorul de integritate va transmite cazul instanței de judecată pentru examinarea și dispunerea confiscării sumei nejustificate. În plus, prin actul de constatare, s-a […] Articolul ANI: Deputatul Adrian Albu, avere nejustificată de peste 800.000 de lei! apare prima dată în Subiectul Zilei.
Fostul premier Vlad Filat a declarat că este dispus să participe la ședințele de judecată ale lui Vladimir Plahotniuc, cu condiția ca acestea să fie publice. Filat susține că vrea să fie prezent personal și „să-l poată privi în ochi”, considerând că prezența sa ar aduce claritate și responsabilitate în proces. El a subliniat că […] Articolul Filat anunță că va participa la procesul lui Plahotniuc: «Vreau să-l privesc în ochi» apare prima dată în Subiectul Zilei.
Autoritățile din Republica Moldova au reușit să destructureze o grupare infracțională specializată în trafic de droguri, în urma unei operațiuni coordonate între poliție și procuratură. Patru persoane au fost reținute, iar anchetatorii continuă investigațiile pentru a identifica întreaga rețea și pentru a stabili implicarea altor membri. Potrivit anchetei, gruparea ar fi distribuit substanțe interzise în […] Articolul Patru traficanți de droguri reținuți într-o operațiune majoră a poliției apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un cetăţean din Lituania a fost reţinut pe Aeroportul Internaţional Chișinău după ce autorităţile vamale şi de frontieră au descoperit în bagajul său o cantitate semnificativă de ţigări nedeclarate. Bărbatul încerca să părăsească Republica Moldova cu o valiză „ţicsită” de pachete de ţigări, încercând să evite controlul legal. Datorită analizei de risc şi verificărilor amănunţite, […] Articolul Tentativă de contrabandă: lituanian prins cu valiză ticsită cu țigări apare prima dată în Subiectul Zilei.
Datoria de stat a Republicii Moldova a ajuns oficial la 128,65 miliarde de lei. În fața acestei realități alarmante, cerem ca Parlamentul să convoace de urgență audieri parlamentare dedicate creșterii și deservirii datoriei publice. Condamnăm cu fermitate lejeritatea cu care actuala guvernare tratează această problemă crucială și presiunea uriașă pe care plata serviciilor datoriei o […] Articolul Moldova sub presiune: datorie record plus indiferență guvernamentală apare prima dată în Subiectul Zilei.
Un procuror din capitală a fost eliberat din funcţie după ce a fost acuzat de hărţuire sexuală a unei studente stagiare. Conform investigaţiei disciplinare, acesta ar fi făcut apropouri indecente și ar fi manifestat un comportament nedemn, inclusiv atingeri inadecvate, în biroul instituţiei — acţiuni care au creat o stare de teamă şi disconfort pentru […] Articolul Procuror dat afară după acuzații de hărțuire sexuală asupra unei studente apare prima dată în Subiectul Zilei.
Poliția de Frontieră din Republica Moldova a destructurat o schemă de contrabandă cu automobile furate din Franța. În urma perchezițiilor realizate în mai multe raioane ale țării au fost confiscate 14 mașini, evaluate la aproximativ patru milioane de lei. Operațiunea a vizat șase persoane suspectate că făceau parte dintr-o rețea specializată în introducerea ilegală a […] Articolul Rețea auto destructurată: 14 mașini furate din Franța, capturate în Moldova! apare prima dată în Subiectul Zilei.
Echipele de genişti ale Armatei Naționale au desfăşurat în noiembrie o serie de intervenții de deminare, în urma cărora au fost distruse zeci de obiecte explozive — proiectile, bombe și alte muniţii vechi, găsite pe teritoriul Republicii Moldova. Operațiunile au avut loc în mai multe localităţi, după ce cetăţeni au semnalat descoperiri de muniţii neidentificate, […] Articolul Alertă pe câmpuri: zeci de bombe vechi, neutralizate de geniştii moldoveni în noiembrie apare prima dată în Subiectul Zilei.
