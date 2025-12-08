Bărbat din Soroca amendat după ce a filmat gardul degradat al cimitirului

14:20

Un procuror din capitală a fost eliberat din funcţie după ce a fost acuzat de hărţuire sexuală a unei studente stagiare. Conform investigaţiei disciplinare, acesta ar fi făcut apropouri indecente și ar fi manifestat un comportament nedemn, inclusiv atingeri inadecvate, în biroul instituţiei — acţiuni care au creat o stare de teamă şi disconfort pentru […]