Captură anti-drog: ofiţerii ridică substanţe narcotice de milioane de lei în ultima săptămână

17:30

La Chișinău, continuăm să investim în fiecare colț al orașului. Peste 2.000 de adrese au beneficiat deja de lucrări de modernizare a infrastructurii. Astăzi am fost împreună cu echipa de la pretură și colegii din subdiviziunile municipale pe străzile Grădescu 1–6. Reabilităm stratul asfaltic, accesul către curți, trotuarele și alte obiective de infrastructură, pentru ca fiecare locuitor să aibă condiții mai bune chiar […]