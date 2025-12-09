Peste 280 de pastile interzise, trimise prin poștă, ridicate într-un dosar de contrabandă. Un străin, reținut
Realitatea.md, 9 decembrie 2025 13:10
Vameșii au deconspirat o schemă prin care peste 280 de pastile cu efect psihoactiv, interzise pentru import și circulație, erau introduse în Republica Moldova prin intermediul trimiterilor poștale. „La postul vamal Poșta s-a prezentat un cetățean român în vârstă de 35 de ani pentru ridicarea unui colet comandat. În momentul recepționării, coletul a fost supus […] Articolul Peste 280 de pastile interzise, trimise prin poștă, ridicate într-un dosar de contrabandă. Un străin, reținut apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
13:20
Serviciul Vamal ar putea avea un al treilea director adjunct, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern elaborat de Ministerul Finanțelor, care vizează adaptarea structurii de conducere ”la volumul sporit de activitate și la responsabilitățile tot mai complexe ale instituției”, transmite BANI.MD. „Creșterea volumului de activitate al Serviciului Vamal, diversificarea funcțiilor exercitate, accentuarea rolului instituției […] Articolul Serviciul Vamal ar putea avea un al treilea director adjunct apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
13:10
13:10
Șeful Marinei Federației Ruse, Alexander Moiseev, a făcut declarații mari în care acuză Statele Unite și Uniunea Europeană că se pregătesc de un război în Arctica, informează Digi24.ro, citând presa rusă. Potrivit acestuia, un astfel de conflict ar putea începe în viitorul apropiat. „În ultimii doi ani, Finlanda și Suedia s-au alăturat isteriei anti-rusești”, a […] Articolul UE și SUA se pregătesc de un război cu Rusia în Arctica apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Extinderea irigațiilor în Republica Moldova rămâne una dintre cele mai costisitoare și mai lente promisiuni ale statului, în contextul secetelor tot mai frecvente. Investiția medie pentru reabilitarea irigațiilor este de aproximativ 3.000 de euro pe hectar, însă autoritățile recunosc că revenirea la sistemele postsovietice, care acopereau masiv suprafețele agricole, nu mai este realistă. Pentru irigarea […] Articolul Moldova se usucă! E nevoie de 4,5 MILIARDE EURO pentru a iriga țara apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Scandalul care nu se încheie! „Dr. Serebrova” revine la vechiul job, în timp ce ancheta din Chișinău continuă # Realitatea.md
La aproape un an de la moartea Liubei Babuțchi, în urma unei intervenții estetice efectuate într-un salon din Chișinău, „Dr. Serebrova”, proprietara salonului vizată în dosar, reapare în spațiul public. Deși ancheta din Republica Moldova continuă, iar anestezista și asistenta medicală riscă ani de închisoare, Irina Borodkina și-a reluat activitatea peste hotare, mai exact la […] Articolul Scandalul care nu se încheie! „Dr. Serebrova” revine la vechiul job, în timp ce ancheta din Chișinău continuă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
12:50
Demascat de soție, un spion rus implicat într-un atentat eșuat în Europa ajunge la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat din Rusia, care pretindea că este membru al opoziției și a fugit în Polonia după invazia Ucrainei, a fost arestat pentru spionaj și participare la un atentat cu bombă eșuat, scrie Digi24.ro. Soția sa, Irina, l-a acuzat inițial că lucrează pentru serviciile secrete rusești FSB, deși ulterior a susținut că afirmația a fost […] Articolul Demascat de soție, un spion rus implicat într-un atentat eșuat în Europa ajunge la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
În regiunea transnistreană se ia în considerare posibilitatea trecerii iluminatului stradal la un program redus, practic lăsând populația pe străzi mai întunecate din cauza lipsei banilor. Despre aceasta s-a anunțat pe 8 decembrie, în cadrul unei ședințe prin videoconferință a administrației regiunii transnistrene, transmite corespondentul IPN din stânga Nistrului. Potrivit așa-numitului guvern, limitele pentru iluminatul […] Articolul Tiraspolul ia în calcul reducerea iluminatului stradal din cauza lipsei de fonduri apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Doi traficanți de migranți, reținuți de polițiștii de frontieră: Un nepalez, victimă a grupării # Realitatea.md
Doi traficanți de migranți, membri ai unui grup infracțional și cetățeni moldoveni, au fost reținuți de oamenii legii. Aceștia acționau ca și călăuze, transportând migranți din țări afro-asiatice până la frontiera cu România, cu scopul de a-i ajuta să treacă ilegal în Uniunea Europeană. „Una dintre victimele rețelei s-a dovedit a fi un cetățean străin […] Articolul Doi traficanți de migranți, reținuți de polițiștii de frontieră: Un nepalez, victimă a grupării apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Pe 9 decembrie, la Ambasada Ucrainei în Republica Moldova, a avut loc ceremonia de decernare a distincției de stat a Ucrainei fostului ministru al Culturii al Republicii Moldova (2021–2025), Sergiu Prodan. Din numele Președintelui Ucrainei și al poporului ucrainean, ambasadorul Paun Rohovei i-a înmânat oficial lui Sergiu Prodan Ordinul „Pentru Merite”, clasa a II-a. Distincția […] Articolul Sergiu Prodan, decorat cu Ordinul ”Pentru Merite” de către statul ucrainean apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Un avion An-22 s-a prăbușit în regiunea Ivanovo, Rusia, cu șapte persoane la bord, potrivit rbc.ru. Accidentul a avut loc în apropierea rezervorului Uvodskoye, iar fragmente din aeronava prăbușită au fost găsite plutind în apă. Reprezentanții forțelor de ordine au declarat că avionul efectua un zbor de testare de rutină după ce a fost supus […] Articolul Accident aviatic în Rusia: un avion militar s-a prăbușit cu 7 persoane la bord apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Grupul de presă Realitatea și Chefs Forum 2025 au marcat la Chișinău debutul celui mai important eveniment gastronomic al țării # Realitatea.md
Republica Moldova a devenit, pentru o zi, capitala regională a gastronomiei. Pentru prima dată, profesioniști din domeniul culinar, antreprenori din HORECA și pasionați de fine dining s-au reunit la Chefs Forum, un eveniment fără precedent ca amploare și nivel de expertiză, realizat în parteneriat cu Grupul de presă Realitatea. Chefs Forum a transformat Chișinău Arena […] Articolul Grupul de presă Realitatea și Chefs Forum 2025 au marcat la Chișinău debutul celui mai important eveniment gastronomic al țării apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
12:20
Echipaj medical, rănit într-un accident grav la Cahul. Șoferul a fugit de la fața locului # Realitatea.md
Un accident grav s-a produs luni seara, 8 decembrie, în localitatea Moscovei, raionul Cahul. În impact au fost implicate două automobile: un Dodge Ram și o ambulanță. „În urma coliziunii, membrii echipajului medical au suferit diferite traumatisme. Șoferul automobilului a părăsit locul accidentului, iar în prezent sunt întreprinse măsuri pentru localizarea locului aflării acestuia. Pe […] Articolul Echipaj medical, rănit într-un accident grav la Cahul. Șoferul a fugit de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
O cutie sigilată cu bandă ANSA a fost observată pe raftul cu ceaiuri într-un supermarket din capitală. Redacția Realitatea.md a solicitat o reacție instituției. ANSA a precizat că ambalajul nu are legătură cu lotul de ceai contaminat și că prezența benzii nu indică o neconformitate a produselor. „Banda adezivă ANSA indică un control oficial și […] Articolul Ceai suspect pe rafturile din magazinele din Chișinău. Ce spune ANSA apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat introducerea unor noi criterii de performanță academică pentru acordarea burselor studențești începând cu 1 ianuarie 2026. Potrivit oficialului, aceste modificări schimbă regula prin care aproximativ 70% dintre studenții de la buget primeau automat burse de merit, indiferent de media obținută. Perciun a precizat că vor fi stabilite […] Articolul În 2026, bursele studenților moldoveni vor fi acordate după noi criterii apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Proiectul legii bugetului, în dezbateri la Realitatea TV cu deputații Radu Marian și Petru Burduja # Realitatea.md
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitații ediției sunt președintele comisiei economie, buget și finanțe, Radu Marian și deputatul PSRM, Petru Burduja. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: • Proiectul legii […] Articolul Proiectul legii bugetului, în dezbateri la Realitatea TV cu deputații Radu Marian și Petru Burduja apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Accidentul de la Rîșcani, soldat cu moartea unei tinere și rănirea alteia: Șoferul a fost arestat # Realitatea.md
Șoferul de 25 de ani, care a provocat accidentul din 20 noiembrie, pe traseul Rîșcani–Mihăileni, în urma căruia două tinere au fost implicate, una fiind rănită, iar cealaltă decedând ulterior la spital, a fost arestat de oamenii legii, după ce fugise de la locul accidentului. Tânărul a fost reținut de polițiști luni, 8 decembrie. „În […] Articolul Accidentul de la Rîșcani, soldat cu moartea unei tinere și rănirea alteia: Șoferul a fost arestat apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Ce-ar fi dacă fiecare plată ar putea deschide ușa către o aventură de neuitat? FinComBank, în parteneriat cu Mastercard, lansează campania „Descoperă magia circului în Valencia”, oferind familiilor șansa de a trăi emoția și spectacolul Cirque du Soleil în Spania. Ne dorim să oferim clienților noștri nu doar servicii financiare, ci experiențe memorabile. Această campanie […] Articolul Descoperă magia circului în Valencia cu FinComBank și Mastercard apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a reacționat la acuzațiile primarului municipiului Chișinău și președintelui MAN, Ion Ceban, care susține că guvernarea folosește conceptul de „război hibrid” pentru a reduce la tăcere opoziția. Într-un răspuns pe Realitatea.md, PAS mai declară că „negarea războiului este parte a acestuia” și îl acuză pe Ceban că promovează mesaje manipulatorii […] Articolul Reacția PAS la „explicația” lui Ion Ceban privind sintagma „război hibrid” apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Renato Usatîi: Partidul Nostru deja a înregistrat în Parlament 4 inițiative legislative promise cetățenilor # Realitatea.md
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat la postul public de televiziune, că fracțiunea pe care o conduce a înregistrat în Parlament mai multe inițiative legislative menite să sprijine mediul de afaceri, tinerii și populația. Republicii Moldova. Printre proiecte se numără extinderea scutirii de TVA pentru agenții economici cu o cifră de afaceri de până […] Articolul Renato Usatîi: Partidul Nostru deja a înregistrat în Parlament 4 inițiative legislative promise cetățenilor apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Extinderea activității benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova # Realitatea.md
Decizia Biroului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA (OFAC) de a extinde derogarea privind activitatea benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova și are rolul de a permite negocierile comerciale internaționale pentru vânzarea rețelei, susține ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a reiterat, la emisiunea „În context” de […] Articolul Extinderea activității benzinăriilor Lukoil până pe 29 aprilie 2026 se aplică și pentru Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Proprietarii unui club din India fug din țară după un incendiu mortal cu 25 de victime # Realitatea.md
Proprietarii unui club de noapte din Goa, India, au fugit către Thailanda la doar câteva ore după ce un incendiu mortal a izbucnit în local, ucigând 25 de persoane, a anunțat poliția luni seară, transmite stirleprotv.ro, citând AFP. Cauza probabilă a incendiului este un foc de artificii, potrivit oficialilor. Frații Saurabh și Gaurav Luthra, care […] Articolul VIDEO Proprietarii unui club din India fug din țară după un incendiu mortal cu 25 de victime apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Fermierii ies miercuri la protest: „Este un semnal de alarmă către Guvern pentru a ieși la dialog și acțiuni concrete” # Realitatea.md
Miercuri, 10 decembrie, la ora 10:30, în fața clădirii Guvernului Republicii Moldova, Asociația Obștească Forța Fermierilor va organiza un protest preventiv, la inițiativa agricultorilor din zona de sud, puternic afectați de secetele din ultimii ani. Fermierii solicită măsuri urgente pentru depășirea crizei din sectorul agricol la nivel național. „Protestul de mâine este un semnal de […] Articolul Fermierii ies miercuri la protest: „Este un semnal de alarmă către Guvern pentru a ieși la dialog și acțiuni concrete” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Bărbat condamnat pentru că și-a violat fiica vitregă de la 7 ani. Procurorii cer detențiune pe viață # Realitatea.md
Un bărbat de 50 de ani din nordul țării a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru abuz sexual asupra fiicei sale vitrege. Procurorii anunță că vor contesta sentința și vor solicita detențiune pe viață. Inculpatul și-a recunoscut parțial vina. Bărbatul a fost găsit vinovat pentru șase episoade de viol, tentativă de viol […] Articolul Bărbat condamnat pentru că și-a violat fiica vitregă de la 7 ani. Procurorii cer detențiune pe viață apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Un adolescent de 17 ani și-a pierdut mâna dreaptă după ce a declanșat un foc de artificii la o petrecere din nord-vestul Germaniei, a anunțat luni poliția locală. Potrivit autorităților, incidentul ar putea reaprinde dezbaterea anuală privind interzicerea artificiilor private de Anul Nou în Germania, scrie Yahoo News. Tânărul gestiona materiale pirotehnice profesionale, a căror […] Articolul Petrecere de coșmar în Germania: explozie de artificii lasă un adolescent fără mână apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
11:10
Ideea Universității Chișinău, abandonată. Dan Perciun: Și relațiile dintre cei doi rectori astăzi sunt mai dificile # Realitatea.md
În 2024, rectorii UTM și USM – Viorel Bostan și Igor Șarov – au sugerat că discută despre o fuziune în Universitatea Chișinău pentru a fortifica domeniul învățământului superior. Mai târziu, au fost amânate negocierile de transformare „într-un gigant universitar” până în momentul în care poziția Guvernului privind finanțarea adecvată a viitoarei instituții superioare va […] Articolul Ideea Universității Chișinău, abandonată. Dan Perciun: Și relațiile dintre cei doi rectori astăzi sunt mai dificile apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Platforma Realitatea.md și-a ajustat interfața, devenind mai prietenoasă și mai ușor de utilizat pentru cititori. Noua versiune a site-ului include un buton comod de acces rapid către toate știrile, precum și către funcția de radio, facilitând navigarea și informarea în timp real. Prin aceste îmbunătățiri, redacția își propune să fie și mai aproape de cititorii […] Articolul REALITATEA.MD și-a modernizat interfața: Acces mai rapid la știri și radio apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă venite din Belarus # Realitatea.md
Lituania a decretat marți, 9 decembrie, stare de urgență din cauza amenințării reprezentate de baloane de contrabandă provenite din Belarus. Anunțul a fost făcut de Guvernul lituanian, scrie stirileprotv.ro, citând AFP. Autoritățile de la Vilnius acuză Belarusul că ar permite traficanților să utilizeze baloane meteorologice pentru a transporta țigări de contrabandă peste frontieră. Potrivit autorităților […] Articolul Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă venite din Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că este în conlucrare cu organele de drept și oferă tot suportul necesar pentru investigarea cazurilor de corupție descoperite în procesul de obținere a permiselor de conducere. Instituția menționează că își dorește ca acest dosar, dar și alte cazuri similare care vizează angajați ai ASP, să fie finalizate și trimise […] Articolul Reacția ASP la perchezițiile CNA privind permisele de conducere apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
VIDEO Donald Trump avertizează Europa: „Trebuie să fie foarte atentă, merge în direcții greșite” # Realitatea.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lansat noi critici dure la adresa Europei, în declarații făcute luni, 8 decembrie, la Casa Albă. Afirmațiile sale vin la câteva zile după publicarea noii strategii de securitate a Statelor Unite, un document în care Washingtonul semnalează mai multe probleme de pe continentul european, inclusiv legate de migrație, transmite […] Articolul VIDEO Donald Trump avertizează Europa: „Trebuie să fie foarte atentă, merge în direcții greșite” apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
La un pas de tragedie! Doi copii intoxicați cu monoxid de carbon într-o locuință din raionul Fălești # Realitatea.md
Doi copii, în vârstă de 2 și 6 ani, au suferit intoxicații cu monoxid de carbon în seara zilei de 8 decembrie 2025, într-o casă de locuit din satul Șoltoaia, raionul Fălești. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:45, iar la fața locului a intervenit un echipaj medical, care a transportat minorii […] Articolul La un pas de tragedie! Doi copii intoxicați cu monoxid de carbon într-o locuință din raionul Fălești apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Restanțierii fiscali, luați în vizor. Fiscul a recuperat 46 de milioane de lei în doar cinci zile # Realitatea.md
Fiscul a recuperat aproape 46 de milioane de lei de la restanțieri în doar cinci zile, în perioada 1–5 decembrie 2025. Cea mai mare parte a banilor, 45,46 milioane lei, a fost încasată direct din conturile bancare ale datornicilor. Alte 480 de mii lei au fost achitate în numerar. Tot în această perioadă, contribuabilii au […] Articolul Restanțierii fiscali, luați în vizor. Fiscul a recuperat 46 de milioane de lei în doar cinci zile apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
VIDEO O treime dintre studenții moldoveni folosesc inteligența artificială. Perciun: „O tendință îngrijorătoare” # Realitatea.md
Aproximativ 30% dintre studenții din Republica Moldova folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare, însă statul nu dispune, deocamdată, de un mecanism centralizat de depistare a plagiatului. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în emisiunea „La 360 de grade” de la Radio Moldova. Potrivit oficialului, tezele realizate cu ajutorul inteligenței artificiale nu […] Articolul VIDEO O treime dintre studenții moldoveni folosesc inteligența artificială. Perciun: „O tendință îngrijorătoare” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Corupție la examenele auto! Percheziții la Ungheni și Călărași; o persoană a fost reținută # Realitatea.md
CNA și procurorii din Chișinău au descins marți cu peste 30 de percheziții într-un dosar de corupție care vizează examinatori și candidați la permisul de conducere din Ungheni și Călărași. Ancheta se referă la o schemă prin care persoane ar fi plătit între 500 și 700 de euro pentru a trece examenele teoretice și practice. […] Articolul Corupție la examenele auto! Percheziții la Ungheni și Călărași; o persoană a fost reținută apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Italia se pregătește să adopte un set de reguli mai stricte privind acordarea cetățeniei, măsuri care ar putea afecta direct sute de mii de români aflați pe teritoriul italian. Printre cei mai vizați se numără copiii născuți în Italia în familii de români. Un nou proiect de lege prevede introducerea unui examen de „integrare” pentru […] Articolul Românii din Italia, în vizorul noilor reguli: cetățenia devine mai greu de obținut apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Serviciile de catering sunt tot mai populare în Republica Moldova, fie pentru zile de naștere, pomeni sau evenimente corporative. ANSA avertizează însă că, pe lângă comoditate, ele pot prezenta riscuri dacă sunt alese companii neautorizate sau cu practici neconforme. Autoritatea vine cu o serie de recomandări pentru cei care planifică un eveniment. În primul rând, […] Articolul Cateringul, comod dar periculos. ANSA explică la ce să fim atenți apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Zelenski, după discuțiile de la Londra: Planul de pace revizuit va fi prezentat marți pentru SUA # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina va prezenta astăzi, 9 decembrie, un plan de pace revizuit, după întrevederea pe care a avut-o la Londra cu liderii europeni. Discuțiile au avut loc cu premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron. Planul actualizat include 20 de puncte și vizează […] Articolul Zelenski, după discuțiile de la Londra: Planul de pace revizuit va fi prezentat marți pentru SUA apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, acuză guvernarea PAS că folosește conceptul de „război hibrid” pentru a reduce la tăcere opoziția și pentru a justifica măsuri restrictive. Într-un mesaj publicat marți dimineață, 9 decembrie, edilul susține că orice critică la adresa partidului de guvernământ este etichetată drept atac sau manipulare. Potrivit lui Ceban, PAS ar fi […] Articolul Ceban explică sintagma de „război hibrid” folosită de PAS: Oamenii sunt mințiți apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Moldova prelungește protecția pentru refugiați. Autoritățile aplică standardele europene # Realitatea.md
Refugiații din Ucraina vor beneficia în continuare de protecție temporară în Republica Moldova. Ministerul Afacerilor Interne anunță că a inițiat procedura de prelungire a acestui mecanism, în linie cu decizia Uniunii Europene de a extinde protecția și pentru anul 2025. „Republica Moldova se aliniază Deciziei UE 2025/1460 privind extinderea protecției temporare. MAI își reafirmă angajamentul […] Articolul Moldova prelungește protecția pentru refugiați. Autoritățile aplică standardele europene apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Ministrul Junghietu: Prețul energiei de avarie procurate sâmbătă va fi cunoscut la sfârșitul lunii # Realitatea.md
Prețul energiei electrice de avarie procurate din România este mult mai mare decât prețul energiei obișnuite, dar această achiziție a fost necesară pentru a evita deconectările. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că din cauza bombardamentelor asupra sistemului energetic ucrainean, Chișinăul a fost nevoit să procure energie de avarie din România. Ministrul […] Articolul Ministrul Junghietu: Prețul energiei de avarie procurate sâmbătă va fi cunoscut la sfârșitul lunii apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:10
UE promite sprijin suplimentar pentru Moldova după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina # Realitatea.md
Uniunea Europeană intenționează să intensifice sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, după noile atacuri lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Anunțul a fost făcut de reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, transmite IPN. Potrivit oficialei, întreruperile în alimentarea […] Articolul UE promite sprijin suplimentar pentru Moldova după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
Exercițiu tactic de urgență la Ambasada SUA din Chișinău, în colaborare cu IGSU. Care este scopul? # Realitatea.md
Astăzi, 9 decembrie 2025, între orele 09:00 și 12:00, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, în colaborare cu IGSU, va desfășura un exercițiu tactic de reacție și răspuns în situații de urgență. Exercițiul se va desfășura pe teritoriul Ambasadei SUA, situată pe strada Alexei Mateevici 103, municipiul Chișinău, și va implica forțele și […] Articolul Exercițiu tactic de urgență la Ambasada SUA din Chișinău, în colaborare cu IGSU. Care este scopul? apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
Poliția a scos din circuit droguri de aproape 1,3 milioane de lei în doar o săptămână # Realitatea.md
Poliția Republicii Moldova anunță rezultate semnificative în acțiunile desfășurate pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri, cu un accent sporit pe implicarea minorilor și tinerilor în consumul, distribuirea sau promovarea substanțelor narcotice, inclusiv pe rețelele sociale. Potrivit instituției, în perioada 1–7 decembrie, în urma operațiunilor derulate la nivel național, oamenii legii au scos din circuit […] Articolul Poliția a scos din circuit droguri de aproape 1,3 milioane de lei în doar o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Din 2026, taxarea autovehiculelor se schimbă: rovinieta va ține cont de poluare, odată cu lansarea sistemului TollRo # Realitatea.md
Se anunță schimbări majore pentru șoferi: de anul viitor, sistemul de taxare a vehiculelor va fi complet diferit. Mașinile grele vor plăti în funcție de numărul de kilometri parcurși, iar rovinieta va fi calculată în raport cu norma de poluare. Deși noile reguli erau programate să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026, aplicarea lor […] Articolul Din 2026, taxarea autovehiculelor se schimbă: rovinieta va ține cont de poluare, odată cu lansarea sistemului TollRo apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Dan Perciun: Fuziunea Universității din Cahul cu UTM ar putea avea loc într-o săptămână sau două # Realitatea.md
Într-o săptămână sau două Guvernul ar putea aproba o hotărâre prin care Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul și Universitatea Tehnică a Moldovei vor fuziona. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul emisiunii „La 360 de grade” de la Radio Moldova. „În funcție de cum vor evolua discuțiile, […] Articolul Dan Perciun: Fuziunea Universității din Cahul cu UTM ar putea avea loc într-o săptămână sau două apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Avertismentul politologului Radu Carp: Rusia pregătește o mobilizare mascată și profită de slăbiciunea relației trans-atlantice # Realitatea.md
Federația Rusă a simțit slăbiciunea relației trans-atlantice și „stă ca un prădător la cotitură, gata să muște”, avertizează politologul Radu Carp. În marile orașe din Rusia apar tot mai multe semne ale unei mobilizări generale mascate, transmite DISINFO. Potrivit profesorului, „în Federația Rusă se înmulțesc semnele unei mobilizări generale mascate. Toate informațiile converg în aceeași […] Articolul Avertismentul politologului Radu Carp: Rusia pregătește o mobilizare mascată și profită de slăbiciunea relației trans-atlantice apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Întreaga Europă ar putea fi afectată de un val sever de gripă în 2026. Marea Britanie se confruntă cu unul dintre cele mai dificile sezoane de viroze din ultimii ani, după apariția unei tulpini agresive de gripă care a dus la închiderea școlilor, a triplat numărul internărilor în spitalele londoneze și pune sistemul medical sub o […] Articolul Întreaga Europă ar putea fi afectată de un val sever de gripă în 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:10
Horoscopul zilei: 9 decembrie 2025 vine cu provocări. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Realitatea.md
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025 aduce o energie agitată, intensă și greu de ignorat. Ai senzația că timpul nu îți ajunge pentru toate sarcinile, iar ritmul în care se desfășoară lucrurile devine mai obositor decât de obicei. Indiferent de zodie, Universul transmite astăzi un mesaj clar: este timpul să ne prioritizăm emoțiile, să ne […] Articolul Horoscopul zilei: 9 decembrie 2025 vine cu provocări. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Prognoza meteo pentru 9 decembrie indică o vreme rece și predominant înnorată în toate regiunile Republicii Moldova. Nu sunt preconizate precipitații, însă temperaturile vor rămâne scăzute, specifice începutului de iarnă. Nord: Temperaturile vor varia între maxime de +3°C și minime de -1°C. Cerul va fi acoperit pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab […] Articolul Vreme stabilă dar rece: Câte grade vor fi apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru data de 9 decembrie. Astfel, euro scade la 19 lei și 80 de bani, cu un ban mai puțin față de valoarea anterioară. Dolarul american ajunge la 17 lei, de asemenea în scădere cu un ban. Leul românesc este cotat la 3 lei și […] Articolul Curs valutar 9 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) a lansat Apelul Global 2026, solicitând 4,7 miliarde de dolari pentru a sprijini 41 de milioane de persoane aflate în mișcare și pentru a consolida sistemele care asigură migrația sigură, ordonată și regulată. Apelul evidențiază o realitate urgentă: oamenii se deplasează în căutarea protecției, oportunităților și stabilității, iar aceste nevoi […] Articolul OIM lansează Apelul Global 2026 pentru sprijinirea a 41 de milioane de migranți apare prima dată în Realitatea.md.
