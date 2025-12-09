Expertul Veaceslav Ioniță, despre bugetul pentru anul 2026: „A fost făcut doar ca să nu murim”

09:50

Ținute și accesorii de lux, în valoare totală de peste un milion de lei, au fost identificate în ultimele trei ani în aparițiile publice ale viceprimarei Irina Gutnic. Stilul de viață opulent este completat de un BMW electric nou, evaluat la aproape două milioane de lei. Toate acestea contrastează cu salariul ei lunar de 27.000 …