Plătești studiile copilului la grădiniță, școală sau universitate? Statul îți poate returna până la 16.000 de lei

15:00

România a crescut semnificativ exporturile de energie către Republica Moldova, care la rândul ei livrează mai departe către Ucraina, după ce atacurile rusești din 5-6 decembrie au scos din funcțiune o centrală majoră din sistemul energetic ucrainean. Fluxurile transfrontaliere sunt la limita capacităților, iar Chișinăul a cerut ajutor de avarie pentru a evita suprasarcinile, transmite …