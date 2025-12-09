Prețul energiei de avarie procurate sâmbătă va fi prezentat la sfârșitul lunii, spune ministrul Dorin Junghietu
Cotidianul, 9 decembrie 2025 10:00
Prețul energiei electrice de avarie procurate din România este mult mai mare decât prețul energiei obișnuite, dar această achiziție a fost necesară pentru a evita deconectările. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că din cauza bombardamentelor asupra sistemului energetic ucrainean, Chișinăul a fost nevoit să procure energie de avarie din România. Ministrul …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 10 minute
10:10
Încă un membru „Șor” părăsește corabia după abandonul lui Ilan Șor: Am vrut să construim NordLand – o perlă a orașului Bălți # Cotidianul
Consiliera municipală din Bălți, Anastasia Svetlicinîi, și-a anunțat demisia din funcția de consilier municipal și din cea de secretar al fracțiunii „Victorie” (denumită ulterior „Pentru Bălți”), declarând că activitatea sa nu mai poate continua „în condițiile actuale”. „Am muncit cu toată dăruirea pentru binele capitalei de nord. Sunt mândră de rezultatele noastre și de volumul …
Acum 30 minute
10:00
Putin a semnat un decret privind chemarea rezerviștilor ruși la instruiri militare în 2026 # Cotidianul
Cetățenii aflați în rezervă vor fi convocați la instruiri în cadrul Forțelor Armate ale Federației Ruse, Gărzii Naționale (Rosgvardia), formațiunilor de intervenție ale Ministerului Situațiilor de Urgență, precum și în structurile de protecție de stat și FSB, potrivit decretului semnat de Vladimir Putin, scrie dw.com. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un decret privind convocarea …
10:00
Prețul energiei de avarie procurate sâmbătă va fi prezentat la sfârșitul lunii, spune ministrul Dorin Junghietu # Cotidianul
Prețul energiei electrice de avarie procurate din România este mult mai mare decât prețul energiei obișnuite, dar această achiziție a fost necesară pentru a evita deconectările. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu, care a explicat că din cauza bombardamentelor asupra sistemului energetic ucrainean, Chișinăul a fost nevoit să procure energie de avarie din România. Ministrul …
Acum o oră
09:40
UE promite sprijin suplimentar pentru Moldova după noile atacuri rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina # Cotidianul
Uniunea Europeană intenționează să intensifice sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, după noile atacuri lansate de Rusia asupra infrastructurii energetice ucrainene, care au afectat din nou și sistemul energetic moldovenesc. Anunțul a fost făcut de reprezentanta Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles, transmite IPN. Potrivit oficialei, întreruperile în alimentarea …
Acum 24 ore
20:40
Copiii rușilor se revoltă și spun că vor să plece din țară, după ce a fost închis accesul în Rusia la platforma americană de jocuri Roblox # Cotidianul
După blocarea platformei americane de jocuri Roblox în Rusia, ca parte a campaniei de limitare a accesului la site-urile de internet occidentale, copiii ruși au început să scrie Șefei Ligii pentru un Internet Sigur, Ekaterina Mizulina, că vor să plece din țară. Aceasta a recunoscut pe canalul său de Telegram că adolescenții și copiii …
20:30
Copii rușilor se revoltă și spun că vor să plece din țară, după ce a fost închis accesul în Rusia la platforma americană de jocuri Roblox # Cotidianul
După blocarea platformei americane de jocuri Roblox în Rusia, ca parte a campaniei de limitare a accesului la site-urile de internet occidentale, copiii ruși au început să scrie Șefei Ligii pentru un Internet Sigur, Ekaterina Mizulina, că vor să plece din țară. Aceasta a recunoscut pe canalul său de Telegram că adolescenții și copiii …
20:10
Negocierile privind încheierea războiului din Ucraina pe baza planului de pace propus de Statele Unite au intrat în impas din cauza Donbasului, a declarat pentru Politico un înalt oficial european. Potrivit acestuia, „americanii insistă” ca Ucraina „într-un fel sau altul” să se retragă din regiune, cedând Rusiei teritorii pe care aceasta nu a reușit să …
20:00
Doi foști vicepreședinți de instanță, audiați în evaluarea externă a integrității. Discrepanțe financiare, donații și posibile conflicte de interese # Cotidianul
Completul C al Comisiei de Evaluare a Judecătorilor i-a audiat astăzi pe judecătorul Mihail Bușuleac, anterior președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul, și pe judecătorul Ion Rusu, anterior vicepreședinte și vicepreședinte interimar al Judecătoriei Drochia. Audierile s-au axat atât pe analiza situațiilor financiare ale celor doi magistrați, în contextul unor posibile discrepanțe între venituri …
20:00
Tot ce este ilegal în spațiul offline trebuie să fie ilegal și în mediul online – aceasta ar trebui să devină una dintre noile reguli pentru protejarea spațiului informațional din R. Moldova, susține Petru Macovei, directorul executiv al Asociației Presei Independente (API). Potrivit lui, percepția greșită potrivit căreia libertatea de exprimare în mediul online ar …
19:50
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a murit subit. Anunțul Ministerului de Externe rus # Cotidianul
Ambasadorul Rusiei în Coreea de Nord a decedat la vârsta de 70 de ani, a anunțat luni Ministerul de Externe, fără a preciza cauza morții. Diplomatul Alexander Matsegora a fost văzut în public chiar săptămâna trecută, marți, când s-a întâlnit cu studenți ruși ai unor programe de limba coreeană la Moscova. Fotografiile publicate de Ministerul …
18:20
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept”. „Ucraina apreciază solidaritatea Moldovei” # Cotidianul
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat cu Ordinul „Principele Iaroslav cel Înțelept”, clasa I, una dintre cele mai înalte distincții ale Ucrainei. Distincția i-a fost înmânată la Chișinău de ambasadorul ucrainean Paun Rohovei, în numele președintelui Volodimir Zelenski. Ambasadorul a declarat că ordinul reprezintă o recunoaștere oficială a contribuției lui Dorin …
17:50
VIDEO | Din ce bani a trăit Vasile Costiuc timp de 9 ani, având venituri „ZERO”, achiziționând un apartament și achitând taxa anuală de 4.700 de euro la un liceu privat? # Cotidianul
Deputatul Vasile Costiuc recunoaște că, timp de mai mulți ani, a avut venituri neoficiale, nedeclarate la FISC, provenite, potrivit lui, din mai multe activități, inclusiv exporturi și proiecte din social media. Declarațiile au fost făcute într-un interviu pentru publicația de investigație „CuSens”, în contextul datelor oficiale care arată că, între 2012–2015 și 2018–2022, acesta a …
17:10
Ion Tăbârță: Blocarea unor active ale lui Victor Gușan de către Ucraina este un mesaj clar pentru Republica Moldova. Acest semnal trebuie valorificat și de Chișinău # Cotidianul
Blocarea unor active ale lui Victor Gușan în Ucraina reprezintă un avertisment direct pentru liderul concernului Sheriff. Asigurarea vine din partea analistul Ion Tăbârță. Potrivit acestuia, măsura arată că Gușan nu mai poate jongla simultan cu relațiile dintre Kiev, Chișinău, Moscova și UE, iar Republica Moldova ar trebui să-și definească în mod clar strategia față …
16:50
VIDEO | Ion Chicu lansează noi suspiciuni privind „terenuri date pe gratis”: deputatul Alternativa acuză guvernarea, însă fără dovezi # Cotidianul
Deputatul Blocului Alternativa, Ion Chicu, susține că în spatele unui proiect legislativ privind modificarea Legii 121 s-ar ascunde o tentativă de transmitere a unor terenuri publice către persoane apropiate puterii. Deși nu prezintă probe concrete, fostul premier formulează o serie de presupuneri pe care le prezintă drept posibile riscuri și îi îndeamnă pe jurnaliști să …
16:40
Începând cu 1 ianuarie 2026, pacienții cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant vor beneficia de trei noi denumiri comune internaționale incluse în lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie. Pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, lista medicamentelor compensate va fi completată cu un nou preparat ce conține …
16:40
Curtea de Apel prelungește arestul lui Vladimir Andronachi cu încă 10 zile. Procurorii îl acuză de escrocherie și spălare de bani în proporții mari # Cotidianul
Curtea de Apel Centru a admis luni, 8 decembrie, recursul procurorilor și a dispus prelungirea arestului preventiv aplicat în privința ex-deputatului Vladimir Andronachi cu încă 10 zile. Amintim că, pe 28 noiembrie, Judecătoria Chișinău a admis parțial demersul procurorilor și a prelungit arestul preventiv în privința lui Andronachi cu 20 de zile. Nefiind de acord, …
16:40
Amsterdam pune sub sechestru active ale operatorului „Turkish Stream”, deținute de Gazprom # Cotidianul
Tribunalul Districtual din Amsterdam a dispus plasarea sub sechestru a activelor operatorului gazoductului „Turkish Stream”, compania South Stream Transport (SST, Olanda), deținută de Gazprom. Decizia a fost luată la solicitarea companiei energetice „DTEK Krymenergo”, aparținând omului de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov, relatează publicația „Vedomosti”. Grupul din care face parte DTEK este calificat în Federația Rusă …
16:00
VIDEO | De la vile, mașini scumpe și avioane private, la o celulă de câțiva metri pătrați. Cum arată viața lui Vlad Plahotniuc în Penitenciarul nr. 13 # Cotidianul
Reporterii PRO TV Chișinău au ajuns în Penitenciarul nr. 13 din capitală, acolo unde Vlad Plahotniuc își petrece ultimele trei luni într-o celulă modestă, departe de luxul și opulența cu care s-a obișnuit ani la rând. După o viață trăită cu apartamente de top, reședințe somptuoase, mașini scumpe și zboruri private, fostul lider democrat cunoaște …
15:40
Donbasul reaprinde tensiuni între Ucraina și Statele Unite. Zelenski cere garanții de securitate, Trump îl presează să accepte planul de pace # Cotidianul
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a confirmat că între Ucraina și Statele Unite există divergențe privind posibila retragere a trupelor ucrainene din Donbas. „Există poziția SUA, a Rusiei și a Ucrainei, iar noi nu avem o viziune comună asupra Donbasului”, a declarat președintele într-un interviu pentru Bloomberg. Totodată, Zelenski a afirmat că Kievul insistă asupra unui …
15:10
Pavel Filip, fostul prim-ministru din anii regimului Plahotniuc, se laudă cu prezența alături de premierul Munteanu # Cotidianul
Fostul prim-ministru Pavel Filip, figură marcantă a guvernării PDM și apropiat al lui Vladimir Plahotniuc, nu a ratat ocazia să sublinieze participarea sa la discuțiile de nivel înalt alături de actualul premier Alexandru Munteanu. Filip își accentuează, într-o postare pe pagina sa de facebook, participarea la dialogul dintre autorități și mediul de afaceri. „Am participat …
14:50
VIDEO | Crimă la Anenii Noi: un bărbat de 44 de ani, arestat după ce și-a omorât mama pentru că a refuzat să-i dea bani pentru alcool # Cotidianul
Un bărbat de 44 de ani din localitatea Gramăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut de oamenii legii, acesta este suspectat de omorul mamei sale, în vârstă de 81 de ani. Crima a avut loc în luna ianuarie a acestui an. Potrivit oamenilor legii bărbatul, care consuma în mod frecvent alcool și nu era încadrat …
14:30
Doi morți și 12 răniți, printre care și doi copii, în urma unui atac masiv cu drone lansat de Rusia asupra Ucrainei # Cotidianul
În noaptea de 7 spre 8 decembrie, Rusia a lansat un atac masiv asupra a șapte regiuni ale Ucrainei. Autoritățile ucrainene au raportat cel puțin doi morți și doisprezece răniți, printre care și doi copii, transmite Realitatea.md. Pe canalele de telegram, forțele ucrainene au raportat că în regiunea Dnipropetrovsk, o persoană și-a pierdut viața, iar …
14:00
Parlamentarii vor examina în prima lectură proiectele legii bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat și al fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2026. De asemenea, vor fi examinate proiectele de lege privind acordarea scutirii de plata drepturilor de import pentru cetățenii din diaspora care revin în Republica Moldova. Alte inițiative …
13:40
VIDEO | „Și se jură că nu fură, dar i-au prins cu 5 milioane de lei în gură”. Ceban: Primăria Chișinău este ținta numărul unu pentru guvernare # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a venit luni dimineață cu altă reacție după perchezițiile desfășurate săptămâna trecută de Centrul Național Anticorupție, în urma cărora mai mulți funcționari din cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare au fost reținuți într-un dosar privind pretinse comisioane ilegale din lucrări și licitații publice. Ceban a declarat că a urmărit imaginile …
13:40
VIDEO | Cristian-Leon Țurcanu: Republica Moldova rămâne un stat puternic în pofida tuturor presiunilor rusești # Cotidianul
Republica Moldova rămâne una dintre principalele ținte ale războiului hibrid purtat de Federația Rusă, însă își demonstrează forța și capacitatea de a rezista. Declarația a fost făcută de ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu, într-un interviu pentru Radio France International România. Oficialul subliniază că, în pofida presiunilor și propagandei rusești intensificate după invazia asupra Ucrainei, …
13:10
Hoțul strigă “hoții” în Găgăuzia, sau cum se perpetuează un conflict artificial de oamenii Moscovei # Cotidianul
Episodul viral din ultimele zile din Găgăuzia, în care un cetățean recalcitrant insistă ca un inspector de poliție să îi vorbească în limba rusă, reprezintă o nouă provocare dintr-un lung șir apărut în anii de după independență. Stupefiant este faptul că persoana care sfidează omul legii este Victor Topal, fost șef al SIS în Găgăuzia …
12:30
Igor Grosu felicită Partidul Național Liberal după victoria lui Ciprian Ciucu la București # Cotidianul
Președintele parlamentului și liderul Partidul Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a transmis un mesaj public de felicitare către Partidul Național Liberal, după ce candidatul său Ciprian Ciucu a devenit primar general al Bucureștiului, obținând 36,16% din voturi. Într-o postare pe rețelele de socializare, Grosu a salutat angajamentul bucureștenilor față de democrație și continuitatea proiectelor pentru …
11:50
VIDEO | Mitropolia Basarabiei-inamicul imaginar sau Marchel și epopeea celor 800 de biserici. Mihai Isac demontează retorica Arhiepiscopului pro-rus # Cotidianul
Arhiepiscopul prop-rus, Marchel, acuză Mitropolia Basarabiei că ar plănui „furtul” a aproximativ 800 de biserici din Republica Moldova. Teoriile sale cosmice au fost demontate de către expertul politic Mihai Isac, în cadrul emisiunii Fake News Alert, de la TVR Moldova. Isac a evidențiat manipulările și contradicțiile din discursul acestuia. Analistul a prezentat acuzația principală vehiculată …
11:40
Maia Sandu cere un cadru legislativ nou împotriva manipulării: „Nu mai putem apăra democrația cu instrumente de acum câteva decenii” # Cotidianul
Președinta Maia Sandu avertizează că Republica Moldova are nevoie urgentă de un cadru legislativ modern pentru combaterea manipulării și a atacurilor informaționale. Declarațiile au fost făcute astăzi, în deschiderea Forumului Mass-Media 2025 de la Chișinău. Șefa statului a declarat că, în anii care urmează, „bătălia pentru democrație nu se va purta doar la urnele de …
11:00
Ion Ceban, despre perchezițiile de la Direcția Locativ-Comunală: „Nu apăr pe nimeni, dar justiția nu trebuie făcută la televizor” # Cotidianul
Primarul capitalei, Ion Ceban, a comentat din nou descinderile efectuate săptămâna trecută la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare (DGLCA) a Primăriei Chișinău, unde șapte persoane au fost reținute într-un dosar de corupție. Cinci dintre acestea, inclusiv șeful instituției, Ion Burdiumov, au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea Procuraturii Bălți. Alți …
10:40
Moldelectrica dă asigurări că Sistemul Electroenergetic Național funcționează stabil. Fluxurile afișate online sunt doar tehnice # Cotidianul
Sistemul Electroenergetic Național (SEN) funcționează normal și își menține stabilitatea operațională, asigurând integral consumul de energie electrică din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Î.S. Moldelectrica luni, 8 decembrie, după ce în weekend, în urma atacurilor asupra sistemului energetic al Ucrainei, operatorul sistemului de transport al energiei electrice a anunțat că a solicitat, preventiv, …
10:20
Cinci persoane, inclusiv șeful Direcției Locativ-Comunale Chișinău, arestate în dosarul de corupție privind achizițiile publice # Cotidianul
Cinci dintre cele șapte persoane reținute în dosarul de corupție de la Direcția Generală Locativ-Comunală și Amenajare a Primăriei Chișinău au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii Bălți. Printre cei arestați se află și șeful instituției, Ion Burdiumov, potrivit surselor Teleradio-Moldova. „La demersul procurorilor de la …
Ieri
10:00
Moldova oferă până la 75% finanțare pentru investitorii industriali, inclusiv celor de peste Prut # Cotidianul
Republica Moldova lansează una dintre cele mai generoase scheme de sprijin din regiune pentru companiile care vor să investească în industrie: până la 75% din valoarea unui proiect poate fi acoperită de stat, printr-un mecanism de ajutor regional gândit să atragă capital străin și să stimuleze producția locală. Pentru a deveni eligibilă, o investiție trebuie …
09:50
Ținute și accesorii de lux, în valoare totală de peste un milion de lei, au fost identificate în ultimele trei ani în aparițiile publice ale viceprimarei Irina Gutnic. Stilul de viață opulent este completat de un BMW electric nou, evaluat la aproape două milioane de lei. Toate acestea contrastează cu salariul ei lunar de 27.000 …
09:34
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. El a înregistrat o victorie categorică în cinci sectoare ale capitalei # Cotidianul
Ciprian Ciucu este noul primar general de București, după ce a câştigat alegerile locale parțiale cu 36,16% din voturi, potrivit datelor oficiale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă. Mandatul său va fi unul redus, de aproximativ doi ani şi jumătate, până la următoarele alegeri locale. Noul primar ales al Bucureștiului a obținut peste 210 mii de …
7 decembrie 2025
19:50
VIDEO | Securitatea regională și reziliența democratică a Republicii Moldova, pe masa discuțiilor la „Hudson Institute” # Cotidianul
Republica Moldova rămâne ferm angajată pe drumul său european, în pofida presiunilor hibride ale Federației Ruse. Mesajul a fost transmis de președintele Parlamentului, Igor Grosu, la evenimentul „Parcursul euro-atlantic al Republicii Moldova: securitate regională, oportunități energetice și reziliență democratică”, organizat de Hudson Institute la Washington. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a vorbit despre dificultățile alegerilor parlamentare și …
17:50
VIDEO | Republica Moldova, mai pregătită ca niciodată: cum au fost contracarate tentativele de atac la ultimele alegeri. Mihai Popșoi: 107 milioane de dolari, în criptovalută, destinați destabilizării politice, au fost blocate de guvern # Cotidianul
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă într-un dosar privind finanțarea ilicită a unor partide pro-ruse din Republica Moldova. Declarații în cxaest sens a fost făcute publice de vicepremierul și ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington. Ministrul a subliniat …
17:20
Republica Moldova țintește o creștere cu 60% a exporturilor de struguri de masă printr-o nouă strategie națională # Cotidianul
Republica Moldova își propune să impulsioneze sectorul strugurilor de masă printr-o strategie națională aflată în elaborare, care estimează o creștere de 60% a exporturilor și investiții de aproape 100 de milioane de dolari până în 2036, mizând pe tehnologii moderne, irigare eficientă și sprijin consolidat pentru micii fermieri. Potrivit secretarului de stat în cadrul Ministerului …
16:10
Laboratorul Centrului de Sănătate Telenești a fost complet renovat datorită unui proiect finanțat în mare parte de Compania Națională de Asigurări în Medicină, investiția vizând îmbunătățirea condițiilor de lucru și a calității serviciilor medicale oferite pacienților, transmite CNAM într-un comunicat de presă. Modernizarea laboratorului a fost realizată prin fondul de dezvoltare și modernizare al prestatorilor …
15:00
România continuă să exporte masiv energie în Republica Moldova. Cantitatea cea mai mare ajunge în Ucraina # Cotidianul
România a crescut semnificativ exporturile de energie către Republica Moldova, care la rândul ei livrează mai departe către Ucraina, după ce atacurile rusești din 5-6 decembrie au scos din funcțiune o centrală majoră din sistemul energetic ucrainean. Fluxurile transfrontaliere sunt la limita capacităților, iar Chișinăul a cerut ajutor de avarie pentru a evita suprasarcinile, transmite …
13:50
Keith Kellogg: Pacea din Ucraina este foarte aproape, însă mai sunt două probleme majore # Cotidianul
Acordul pentru oprirea războiului din Ucraina ar putea fi tot mai aproape, susține trimisul special al președintelui american Donald Trump, Keith Kellogg, care afirmă că negocierile se află în faza finală, iar soluția depinde în principal de clarificarea statutului Donbasului și a centralei nucleare de la Zaporojie, transmite Reuters. Trimisul special al SUA pentru Ucraina, …
13:30
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a avut o discuție telefonică cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, în care au analizat opțiunile pentru oprirea războiului și pentru prevenirea unei noi agresiuni ruse, în contextul negocierilor discrete purtate recent între Washington, Kiev și Moscova. „Ne-am concentrat asupra multor aspecte și am discutat …
13:10
VIDEO | Maia Sandu îndeamnă moldovenii să aleagă produse autohtone: Sprijinim familiile și economia țării # Cotidianul
Președinta Maia Sandu îndeamnă cetățenii să susțină producătorii locali, alăturându-se campaniei „Cumpăr BUN de acasă”, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. Șefa statului susține că alegerea produselor autohtone contribuie direct la dezvoltarea economiei și la sprijinirea comunităților din țară. „Vă invit să ne alăturăm campaniei „Cumpăr BUN de acasă“, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei …
12:20
VIDEO | Igor Grosu și Mihai Popșoi au ajuns la Chicago: Întâlniri cu diaspora și investitorii moldoveni din Statele Unite # Cotidianul
Președintele Parlamentului Igor Grosu și ministrul de externe Mihai Popșoi au ajuns la Chicago, în cadrul vizitei lor în Statele Unite, unde s-au întâlnit cu membrii comunității moldovenești și au purtat discuții cu antreprenori și oficiali americani, consolidând legăturile cu diaspora și partenerii din regiune, transmite ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat. Întâlnirea a vut loc …
11:30
Bucureștenii sunt chemați astăzi la urne pentru a-și alege noul primar general, după plecarea lui Nicușor Dan la Președinția României. Alegerile locale parțiale se desfășoară simultan și în alte localități din țară, iar în Capitală 17 candidați se află oficial pe buletinele de vot, scrie Digi24. Secțiile de votare s-au deschis, începând cu ora 07:00, și …
11:10
Moldova deschide negocierile cu Quebec pentru recunoașterea pensiilor moldovenilor care au lucrat în Canada # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova face un nou pas în extinderea protecției sociale pentru cetățenii săi stabiliți peste hotare, urmând să inițieze negocieri cu Quebecul pentru un acord care să asigure recunoașterea perioadelor de muncă și acordarea prestațiilor sociale pentru moldovenii activi legal în această provincie canadiană. Negocierile vor fi conduse de Cristina Jandîc-Vintilă, secretară generală adjunctă …
Mai mult de 2 zile în urmă
21:50
Pe 2 decembrie 2025, la Chișinău, a avut loc “Conferința științifico-practică Republica Democratică Moldovenească”, organizată cu ocazia împlinirii a 108 ani de la proclamarea acesteia față de Imperiul Țarist. Printre speakerii principali s-au numărat Victoria Furtună, fostul președinte Vladimir Voronin și Victor Stepaniuc, ex-deputat comunist. Victor Stepaniuc a susținut pe pagina lui de Facebook că, …
19:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” organizează, la sfârșit de decembrie, o serie amplă de licitații prin care pune în vânzare locomotive, vagoane, materiale, containere și chiar bunuri imobile, oferind oportunități majore atât pentru investitori, cât și pentru operatorii din sectorul feroviar și reciclare. Prima zi este dedicată locomotivelor și vagoanelor de călători, inclusiv …
18:20
Liderii Ucrainei, Marii Britanii, Franței și Germaniei se întâlnesc luni la Londra pentru a-și armoniza pozițiile înaintea unor negocieri internaționale critice privind viitorul acord de pace, într-un moment în care presiunile diplomatice asupra Kievului cresc, iar atacurile Rusiei se intensifică. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va ajunge luni la Downing Street, unde va avea discuții cu …
17:40
Chișinău-gaz: peste 41.000 de contoare necitite duc la controale suplimentare în capitală # Cotidianul
După finalizarea colectării indicațiilor pentru luna decembrie, Chișinău-gaz anunță verificări suplimentare, deoarece la zeci de mii de adrese contoarele nu au putut fi citite, iar consumul riscă să fie estimat, nu calculat după valori reale. „Chișinău-gaz” a încheiat pe 5 decembrie procesul de colectare a indicațiilor contoarelor de gaze naturale, însă la 41.299 dintre cele …
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.