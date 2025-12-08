(video) Puneau bani falși în circulație: Doi tineri din capitală, reținți de polițiști. Ce riscă

20:20

Primarul capitalei, Ion Ceban, și șeful-adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport a Primăriei Chișinău, Andrei Pavaloi, vin cu o reacție la acuzațiile consilierilor PAS, care susțin că Primăria Chișinău nu vrea să accepte cele două clădiri ale unor foste instituții de învățământ, despre care ministrul Dan Perciun a anunțat că vor fi date în comodat municipalității, astfel încât să poată fi folosite pentru extinderea rețelei școlare din capitală. „Oamenii fug de la sate la Chișinău nu de vremuri bune, dar în căutarea condițiilor adecvate care se oferă la Chișinău, inclusiv în domeniul educației. Numărul copiilor a crescut considerabil cu peste 20 de mii, în ultimii ani, ceea ce constituie o majorare cu 25 de procente, anume din cauza că în localități se închid școlile sau nu sunt condiții, iar părinții aduc copiii în capitală”, a menționat edilul. Iar Pavaloi a menționat că MEC nu a transmis, deocamdată, niciun demers autorităților municipale.