Zinaida Popa explică „misterul” împrumutului de aproape 2 mil. de lei de la soț, trecut în declarația de avere: „A fost o eroare mecanică”

Replici între angajații care au venit astăzi din nou la CMC, pentru a cere aleșilor să voteze ajustarea bugetului, ca să-și poată primi salariile, și consilierul socialist Dinari Cojocaru. După ce o muncitoare a unei întreprinderi municipale a citit de pe foaie un mesaj de la tribuna CMC, Cojocaru a răbufnit: „Primarul vă folosește ca pe o sculă. Ce vă pare, că în cabinete când au fost percheziții frunze au găsit? Aceia sunt bani, e vorba de milioane, iar dvs spuneți că nu au de unde să vă dea bani să vă majoreze salariile sau să vă ofere o indemnizație sau un premiu”.