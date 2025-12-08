(foto) Dorin Recean, decorat de Ucraina cu Ordinul Prințului Iaroslav cel Înțelept, cea mai înaltă distincție: Decretul, semnat de Volodimir Zelenski
UNIMEDIA, 8 decembrie 2025 18:10
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat astăzi cu Ordinul Prințului Iaroslav cel Înțelept de gradul I, în semn de apreciere a sprijinului constant pentru Ucraina”. Distincția a fost conferită prin Decretul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski și înmânată de ambasadorul Paun Rohovei.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 10 minute
18:30
Patru militari ruşi, condamnaţi pentru uciderea „Cowboy-ului din Donbas”. Americanul, confundat cu un spion # UNIMEDIA
Patru militari ruşi au fost condamnaţi la ani grei de închisoare pentru uciderea unui american care lupta alături de ei încă din 2014. Americanul, cunoscut sub numele de "Texas" sau "Cowboy-ul din Donbas", a fost ucis în 2024, după ce a fost confundat cu un spion. Decizia a fost luată de o instanţă din teritoriile ocupate de ruşi în Ucraina, mai exact din Doneţk, scrie Kyiv Independent, citat de observatornews.ro.
Acum 30 minute
18:10
(foto) Dorin Recean, decorat de Ucraina cu Ordinul Prințului Iaroslav cel Înțelept, cea mai înaltă distincție: Decretul, semnat de Volodimir Zelenski # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat astăzi cu Ordinul Prințului Iaroslav cel Înțelept de gradul I, în semn de apreciere a sprijinului constant pentru Ucraina”. Distincția a fost conferită prin Decretul președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski și înmânată de ambasadorul Paun Rohovei.
Acum o oră
18:00
Premieră în Consiliul UE, unde statele membre au convenit să înăsprească politica privind migrația: Măsurile stabilite # UNIMEDIA
Consiliul de Miniștri al UE, organismul care reprezintă guvernele statelor membre, a anunțat luni că a căzut de acord asupra a două componente din legislația pentru instituirea unor proceduri de azil mai rapide și mai eficiente în cazul migranților care nu ar trebui să beneficieze de protecție în UE, scrie hotnews.ro.
17:50
(video) Copaci tăiați ilegal, ziua în amiaza mare, la un ocol silvic din Strășeni: Pădurarul, amendat și dat afară # UNIMEDIA
În urma unei sesizări din partea ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, și a informațiilor din spațiul public, Întreprinderea Silvo-Cinegetică Strășeni, împreună cu Inspectoratul pentru Protecția Mediului, a efectuat un control la ocolul silvic Scoreni, unde au fost depistate tăieri ilegale. Astfel, pădurarul responsabil a fost concediat și obligat să achite prejudiciul de 11.438 de lei.
17:40
(video) „Hai să facem încă un copil. De la 10 la 11 nu e mare diferență.” Cum îi răspunde Marina Cârnaț soțului său, într-un video pe rețele # UNIMEDIA
Soții Marina și Teodor Cârnaț și-au băgat în ceață urmăritorii, după ce au postat pe rețele un clip video în care, mai în glumă, mai în serios, discută despre al 11-lea copil. „E ca fabrica de păpuși!”, „Faceți, doar nu vi-i creștem noi”, „Sarcină ușoară și binecuvântări”, au comentat internauții.
Acum 2 ore
17:20
Procurorul General interimar și un adjunct de la PA, chemați la „covorul vettingului”: Când vor fi audiați Machidon și Plevan # UNIMEDIA
Comisia de evaluare a procurorilor a publicat orarul audierilor programate pentru luna decembrie 2025, incluzând și audierea Procurorului General interimar, Alexandru Machidon.
17:20
Un cutremur cu magnitudinea preliminară 7,2 s-a produs luni în largul coastelor Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, iar autorităţile au avertizat că un tsunami de până la trei metri înălţime ar putea lovi coasta de nord-est a arhipelagului nipon, transmite digi24.ro.
17:10
Rusia a blocat accesul la platforma americană de jocuri online Roblox, acuzând-o că difuzează conţinuturi extremiste şi promovează „propaganda LGBT”, au raportat miercuri media de stat, informează AFP, citată de digi24.ro.
17:00
Biatlonista Alina Stremous, medaliată cu argint în prima etapă a Cupei IBU: Când se va desfășura următoarea probă # UNIMEDIA
Biatlonista Alina Stremous a cucerit medalia de argint în prima etapă a Cupei IBU, care s-a desfășurat în orașul Obertillach din Austria, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.
16:50
(video) S-au dat drept polițiști și au cerut peste 1000$ de la o femeie, pentru a-i salva „o rudă implicată în accident”: Trei tineri, reținuți # UNIMEDIA
Polițiștii din Bălți au reținut trei tineri de 18, 20 și 21 de ani, originari din Telenești și regiunea transnistreană, suspectați de implicare într-o schemă de escrocherie cunoscută sub numele „Ruda implicată în accident”.
16:40
(foto) Imagine inedită cu Josephine, fetița lui Smiley și a Ginei Pistol: Cum a împodobit bradul de Crăciun # UNIMEDIA
Smiley a publicat pe Facebook, la rubrica story, o imagine surprinsă personală, în care apare fetița lui, Josephine, care are deja patru ani. Fotografia surprinde un moment din timpul decorării bradului de Crăciun, scrie Libertatea.ro.
Acum 4 ore
16:30
(foto) Un tată milionar și-a făcut o școală în curte: Peste 175.000 de euro ca să își ferească odraslele de sistemul educațional din Marea Britanie # UNIMEDIA
Un milionar britanic și-a construit propria școală în curte, după ce a decis că sistemul din Marea Britanie nu îi mai ajută copiii. Așă că bărbatul și-a transformat grădina într-o clasă modernă, a angajat doi profesori și a început să predea el însuși educație financiară. Povestea lui a devenit virală în presa britanică, titrează Libertatea, cu referire la Manchester Evening News.
16:20
Toate semnele de circulație ar putea fi eliminate dintr-un oraș francez: „Toată lumea este mai atentă”, susține un candidat la Primărie # UNIMEDIA
Louis Sarkozy, candidat la primăria orașului francez Menton, propune o reformă radicală a infrastructurii rutiere locale. Printre altele, el dorește eliminarea tuturor indicatoarelor de circulație, relatează cotidianul olandez Algemeen Dagblad, citată de libertatea.ro.
16:10
(foto) Dosar pe omor la Chișinău, viață de lux în străinătate: Cum continuă Irina Borodkina, proprietara salonului în care a murit Liubovi Babuțchi, să facă intervenții ilegale nu doar la Kiev # UNIMEDIA
Proprietara salonului „Dr. Serebrova”, unde în Chișinău erau efectuate intervenții estetice periculoase, fără autorizație, Irina Borodkina, pare să ducă o viață prosperă. În timp ce în Republica Moldova continuă procesul privind moartea clientei Liuba Babuțchi, iar anestezista și asistenta medicală riscă pedepse cu închisoarea, ucraineanca Borodkina, care a părăsit țara, și-a reluat activitatea și apare din nou în atenția publicului, potrivit omniapres.
16:00
Principalul obstacol în planul de pace pentru Ucraina: Putin nu acceptă un acord fără cedări teritoriale # UNIMEDIA
Problema teritorială rămâne principalul obstacol în negocierile de pace, Moscova cerând retragerea trupelor ucrainene din zonele pe care Kievul încă le controlează în est, a declarat pentru AFP un înalt responsabil implicat în dosar, scrie presa română.
16:00
(video) Dodon: Guvernul ar fi putut obține 170 mil. $ de la FMI cu dobândă de 1,5–2%, dar a îmbogățit băncile - a împrumutat de la ele cu 9% # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, susține că guvernarea PAS „ar fi putut obține 170 milioane de dolari de la FMI cu dobândă de 1,5–2%, dar în schimb a împrumutat aceeași sumă de la bănci comerciale cu dobândă de 8–9%”. Declarația a fost făcută în emisiunea Rezoomat de la Realitatea tv, în cadrul discuțiilor despre tranșa de aproape 170 de milioane de dolari din programul de finanțare cu Fondul Monetar Internațional, pe care RM a ratat-o pe motiv că Guvernul Recean nu a implementat reformele pe care și le-a asumat.
15:40
Vladimir Andronachi rămâne în arest pentru încă 30 de zile: Demersul procurorilor, admis de Curtea de Apel # UNIMEDIA
Fostul deputat democrat, Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani, va sta încă 30 de zile după gratii. Demersul procurorilor a fost admis de Curtea de Apel.
15:30
(foto) Momente grele pentru Ion Nicolaescu: Atacantul moldovean va fi supus unei operații, după o accidentare în timpul meciului din Israel # UNIMEDIA
Ion Nicolaescu, atacantul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, a suferit o accidentare gravă în meciul de campionat dintre Maccabi Tel Aviv și Hapoel Beer Sheva. Fotbalistul a fost nevoit să părăsească terenul după doar 15 minute de joc.
15:30
De ce „nu a citit” Volodimir Zelenski planul de pace al SUA: Declarațiile președintelui ucrainean, înainte de întâlnirea de la Londra # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii rămân împărțiți în privința concesiilor teritoriale din planul de pace discutat în prezent, scrie Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu președintele ucrainean, scie hotnews.ro.
15:20
(video) „7 din 10 femei în Moldova suferă în tăcere”. Șefa Coaliției „Viață fără violență” explică de ce bărbații devin agresori și cine sunt victimele: Au șarm și carismă # UNIMEDIA
Violența împotriva femeilor rămâne o realitate dură în Republica Moldova, iar datele recente sunt îngrijorătoare. În cadrul unui interviu „Fără protocol” cu Dorin Galben, Veronica Teleucă, directoarea Coaliției „Viață fără violență”, a declarat că 7 din 10 femei din țară au trecut printr-o formă de abuz, însă majoritatea preferă să tacă, scrie SHOK.md.
15:10
(video) „7 din 10 femei în Moldova suferă în tăcere”. Șefa Coaliției „Viață fără violență” explică de ce bărbații devin agresori și fac victime: Sunt șamanți în societate, iar acasă altcineva # UNIMEDIA
Violența împotriva femeilor rămâne o realitate dură în Republica Moldova, iar datele recente sunt îngrijorătoare. În cadrul unui interviu „Fără protocol” cu Dorin Galben, Veronica Teleucă, directoarea Coaliției „Viață fără violență”, a declarat că 7 din 10 femei din țară au trecut printr-o formă de abuz, însă majoritatea preferă să tacă, scrie SHOK.md.
15:10
(video) „În cabinete la percheziții vă pare că frunze au găsit?” Cojocaru, cu replici la angajații care au venit la CMC să ceară salarii: Sunteți folosiți # UNIMEDIA
Replici între angajații care au venit astăzi din nou la CMC, pentru a cere aleșilor să voteze ajustarea bugetului, ca să-și poată primi salariile, și consilierul socialist Dinari Cojocaru. După ce o muncitoare a unei întreprinderi municipale a citit de pe foaie un mesaj de la tribuna CMC, Cojocaru a răbufnit: „Primarul vă folosește ca pe o sculă. Ce vă pare, că în cabinete când au fost percheziții frunze au găsit? Aceia sunt bani, e vorba de milioane, iar dvs spuneți că nu au de unde să vă dea bani să vă majoreze salariile sau să vă ofere o indemnizație sau un premiu”.
15:00
Doliu în lumea muzicală: Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, a murit # UNIMEDIA
Este doliu în lumea muzicală. Unul dintre cei mai versatili artiști s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 84 de ani și a lăsat în urmă o moștenire muzicală impresionantă. De-a lungul carierei sale a colaborat cu unele dintre cele mai mari nume din industria muzicală, scrie cancan.ro.
14:50
Un bărbat de 44 ani, încătușat de polițiști, la aproape un an de la omorul mamei sale: Acesta a venit beat acasă și a ucis-o, pentru că a refuzat să-i dea bani de alcool # UNIMEDIA
Un bărbat de 44 de ani din satul Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de omorul mamei sale, în vârsta de 81 de ani. Potrivit Poliției, crima a avut loc în luna ianuarie a acestui an.
14:40
Ultimul rămas-bun pentru Ella Golberg: Tânăra găsită moartă la o margine de Ialoveni, după ce a dispărut la începutul lunii, va fi înmormântată mâine, la Bălți # UNIMEDIA
Cei care doresc să își ia rămas-bun de la Ella Golberg, tânăra dispărută în Chișinău și găsită decedată la Ialoveni, o pot face astăzi, 8 decembrie 2025, începând cu ora 18:00, potrivit nordnews.md
Acum 6 ore
14:30
Taurii ating un punct critic în carieră, iar Balanțele se vor găsi jonglând cu multe probleme urgente: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Arhetipurile astrologice se manifestă prin creativitate și curaj, dar și prin nevoia de echilibru și prudență.
14:30
(video) Ceban, după valul de critici pe ambuteiajele din ziua inaugurării Pomului de Crăciun: Nu am văzut așa expuneri când sunt unele vizite. Ne cerem scuze pentru disconfort # UNIMEDIA
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat după valul de critici privind ambuteiajele create în ziua inaugurării Pomului de Crăciun. El și-a cerut scuze pentru disconfortul creat și a remarcat că nu a văzut expuneri similare atunci când traficul este blocat pentru vizite oficiale.
14:20
Atunci când trimiți un buchet de flori, gestul nu se rezumă doar la frumusețea aranjamentului în sine. Un cadou floral poate fi transformat într-o experiență completă prin serviciile suplimentare oferite de o florărie profesionistă. Detaliile acelea fine dau profunzime emoției și fac surpriza memorabilă. Fie că este trimisă unei persoane dragi, unui coleg sau cuiva care merită un zâmbet neanunțat.
14:10
Un accident cu implicarea a doua automobile a avut loc în această dimineață, în fața Primăriei Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în urma impactului ambele mașini au fost grav deteriorate.
14:10
Irina Vlah, despre scrisoarea adresată lui Alain Berset: Excluderea fără precedent a Partidului „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei # UNIMEDIA
„Excluderea fără precedent a Partidului Republican „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei. Am primit confirmare oficială: sesizarea noastră, care conține faptele legate de încălcările comise împotriva candidaților noștri, a fost acceptată și transmisă către structurile competente ale organizației” - a anunțat Irina Vlah, liderul formațiunii.
14:10
O țară a încasat o sumă record de la vârstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul # UNIMEDIA
„O sumă record din moșteniri nerevendicate a ajuns anul trecut în vistieria Guvernului japonez, pe fondul unei populații îmbătrânite și al tot mai multor persoane fără familie apropiată, transmite Bloomberg, citată de protv.ro.
14:10
„Aduc marfa, pun 5 prețuri deasupra și miorlăie că nu sunt vânzări.” Anunțul premierului pe taxele pentru coletele de pe Temu a aprins internetul: „Genial” # UNIMEDIA
Societatea a răbufnit, după ce premierul Alexandru Munteanu a confirmat că Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress. În timp ce unii antreprenori susțin această inițiativă, cetățenii de rând se arată indignați și acuză comercianții că importă și vând consumatorilor din țară chinezării de pe aceleași platforme menționate mai sus „cu supraprofit exagerat și se jeluie că sunt afectati de posibilitatea oamenilor simpli de a-și cumpăra fără taxe produsele” respective.
14:10
(video) Captură impunătoare de droguri, la Botanica: Un curier, prins cu 1 kg de marijuana și un pachet de sare, de peste 350 mii lei. Ce pedeapsă riscă # UNIMEDIA
Un tânăr de 18 ani a fost reținut de oamenii legii, după ce a fost prins, în sectorul Botanica al capitalei, cu droguri de peste 350 000 mii de lei. Potrivit Poliției, dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare, conform legislației în vigoare.
14:00
(video) Vlada Boțan, în toiul pregătirilor de nuntă? Cum a reacționat iubitul său, când a văzut-o în rochie de mireasă # UNIMEDIA
Interpreta Vlada Boțan a stârnit recent curiozitatea internauților, după ce a fost surprinsă probând mai multe rochii elegante, inclusiv o rochie de mireasă. Vizibil emoționată, artista a împărtășit momentul și cu iubitul ei, Vlad, căruia i-a arătat cum îi vine ținuta.
13:50
Noul șef al teroriștilor ISIS are o soție și trei copii în Marea Britanie: Cine e Abdul Qadir Mumin, comandantul suprem cu barbă portocalie # UNIMEDIA
Abdul Qadir Mumin, liderul global al rețelei teroriste ISIS, și-a abandonat soția britanică și cei trei copii în Mare Britanie pentru a-și urmări viziunea extremistă, conducând o campanie teroristă din nordul Somaliei, scrie libertatea.ro.
13:40
Un accident cu implicarea a doua automobile a avut loc în această dimineață, în fața Primăriei Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în urma impactului ambele mașini au fost grav deteriorate.
13:30
Maia Sandu laudă „presa de investigații” la Forumul mass-media, vrea reguli „clare” pe online și „partajare de infrastructură” între redacții # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a ținut un discurs la Forumul mass-media în care a menționat importanța „colaborării între instituțiile media, prin partajarea experizei, dar și a infrastructurii”, dar și necesitatea unor „reguli clar pe online”. De asemenea, șefa statului a lăduat „presa de investigație” și a avertizat despre amenințările la adresa democrației prin „falsuri și manipulări”.
13:10
(video) CMC, în ședință fără cvorum, a patra zi. Onofrei: E o măgărie ce fac aleșii PAS și PSRM. Umblă doar cu Facebook și Tiktok # UNIMEDIA
Consilierii municipali au avut astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, după trei zile de impas, săptămâna trecută, și numeroase acuzații și replici între aleșii PAS, PSRM și cei de la MAN. Urmăriți live, pe UNIMEDIA. Aleșii socialiști și cei ai partidului de la guvernare nu s-au prezentat în sală, CMC fiind fără cvorum.
12:50
Explozie la Șoldănești: Un bărbat a suferit arsuri grave, după ce a aprins cu benzină focul în sobă # UNIMEDIA
Un bărbat de 46 de ani din satul Curătura, raionul Șoldănești, a ajuns la spital cu arsuri de gradul II, după ce în locuința sa s-a produs o explozie provocată de utilizarea benzinei pentru aprinderea focului în sobă, anunță IGSU.
12:40
(foto) Garderoba Irinei Gutnic, ținta unei investigații: Branduri, lux și opulență, la un salariu de 27 mii lei. Viceprimara: Mulțumesc jurnaliștilor, sunt replici # UNIMEDIA
Viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic, afișează un stil de viață care depășește cu mult veniturile sale oficiale. Ținute și accesorii de lux estimate la peste un milion de lei în doar trei ani, apariții de mii de dolari per eveniment și o mașină electrică de aproape două milioane de lei observată la domiciliu, dar nedeclarată, ridică semne serioase de întrebare privind proveniența bunurilor, arată o investigație TV8. Contactată de jurnaliști, Irina Gutnic a declarat că bunurile prezentate nu sunt achiziții recente, ci ar fi cadouri sau haine lucrate de croitori, nu articole originale de lux.
Acum 8 ore
12:30
(live) CMC, în ședință. Angajată a unei întreprinderi municipale: Riscăm să rămânem fără salarii. Cojocaru: Ceban vă folosește ca pe o sculă # UNIMEDIA
Consilierii municipali au astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, după trei zile de impas, săptămâna trecută, și numeroase acuzații și replici între aleșii PAS, PSRM și cei de la MAN. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:20
(video) Ședința Primăriei: 65 de cazuri de infecții respiratorii, 10 bronșite și un caz de gripă # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău s-au întrunit astăzi, 8 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 5 subiecte.
12:20
„Ciucu, domnu’ Grosu, nu Ciucă”: Gafa președintelui Parlamentului în mesajul de felicitare pentru noul primar de București # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare pentru câștigătorul alegerilor pentru Primăria București, însă i-a greșit numele. „Ciucu, domnu’ Grosu, nu Ciucă”, au ținut să-l corecteze internauții.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 9 decembrie. Astfel, benzina va fi mai ieftină cu 2 bani, iar prețul motorinei scade cu 11 bani.
12:20
(video) Cristina Ciubotaru: Într-o justiție „ținută de gât de politic” Plahotniuc are puține șanse să fie achitat # UNIMEDIA
Fostul director adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Ciubotaru, regretă că, aparent, nu este asigurat un proces echitabil în cazul lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că, în asemenea condiții, fostul lider al PDM are puține șanse să fie achitat cu o justiției „ținută de gât de politic”.
12:20
(live) CMC, într-o nouă încercare de a se convoca în ședință, după 3 zile de impas, acuzații și replici acide # UNIMEDIA
Consilierii municipali au astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, după trei zile de impas, săptămâna trecută, și numeroase acuzații și replici între aleșii PAS, PSRM și cei de la MAN. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:00
„Ciucu, domnu’ Grosu, nu Ciucă”: Gafa președintelui Parlamentului în mesajul de felicitare pentru Primăria București # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare pentru câștigătorul alegerilor pentru Primăria București, însă i-a greșit numele. „Ciucu, domnu’ Grosu, nu Ciucă”, au ținut să-l corecteze internauții.
11:40
Noul primar al Bucureștiului, despre relaţia cu Nicuşor Dan: Lucrurile pe care i le-am spus au fost interpretate ca atacuri. Acolo s-a rupt ceva # UNIMEDIA
Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria București, a spus că președintele Nicușor Dan a ales alt candidat deoarece observațiile sale legate de guvernare au fost interpretate ca „atacuri”, moment în care „s-a rupt ceva”, scrie presa română.
11:30
(live) Primăria, în ședință: 65 de cazuri de infecții respiratorii, 10 bronșite și un caz de gripă # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău se întrunesc astăzi, 8 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte.
11:30
(video) „Se încearcă devierea atenției de la probleme majore”. Ceban, despre perchezițiile de la Direcția Locativ-Comunală: Nu se cunosc detaliile acelor fotografii și de unde au fost ridicați banii # UNIMEDIA
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat perchezițiile efectuate recent la Direcția Locativ-Comunală, acuzând guvernarea că folosește această acțiune pentru a devia atenția publică de la problemele majore ale societății. „Nu se cunosc detaliile acelor fotografii și de unde au fost ridicați banii, dar oricine se face vinovat trebuie să răspundă conform legii”, a menționat Ceban.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.