(video) Carambol în fața Primăriei: Un Mercedes, făcut zob după o coliziune cu un Ford

Viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic, afișează un stil de viață care depășește cu mult veniturile sale oficiale. Ținute și accesorii de lux estimate la peste un milion de lei în doar trei ani, apariții de mii de dolari per eveniment și o mașină electrică de aproape două milioane de lei observată la domiciliu, dar nedeclarată, ridică semne serioase de întrebare privind proveniența bunurilor, arată o investigație TV8. Contactată de jurnaliști, Irina Gutnic a declarat că bunurile prezentate nu sunt achiziții recente, ci ar fi cadouri sau haine lucrate de croitori, nu articole originale de lux.