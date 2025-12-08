(video) „În cabinete la percheziții vă pare că frunze au găsit?” Cojocaru, cu replici la angajații care au venit la CMC să ceară salarii: Sunteți folosiți
UNIMEDIA, 8 decembrie 2025 15:10
Replici între angajații care au venit astăzi din nou la CMC, pentru a cere aleșilor să voteze ajustarea bugetului, ca să-și poată primi salariile, și consilierul socialist Dinari Cojocaru. După ce o muncitoare a unei întreprinderi municipale a citit de pe foaie un mesaj de la tribuna CMC, Cojocaru a răbufnit: „Primarul vă folosește ca pe o sculă. Ce vă pare, că în cabinete când au fost percheziții frunze au găsit? Aceia sunt bani, e vorba de milioane, iar dvs spuneți că nu au de unde să vă dea bani să vă majoreze salariile sau să vă ofere o indemnizație sau un premiu”.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum 5 minute
15:30
(foto) Momente grele pentru Ion Nicolaescu: Atacantul moldovean va fi supus unei operații, după o accidentare în timpul meciului din Israel # UNIMEDIA
Ion Nicolaescu, atacantul echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova, a suferit o accidentare gravă în meciul de campionat dintre Maccabi Tel Aviv și Hapoel Beer Sheva. Fotbalistul a fost nevoit să părăsească terenul după doar 15 minute de joc.
15:30
De ce „nu a citit” Volodimir Zelenski planul de pace al SUA: Declarațiile președintelui ucrainean, înainte de întâlnirea de la Londra # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii rămân împărțiți în privința concesiilor teritoriale din planul de pace discutat în prezent, scrie Bloomberg News, citând un interviu telefonic cu președintele ucrainean, scie hotnews.ro.
Acum 15 minute
15:20
(video) „7 din 10 femei în Moldova suferă în tăcere”. Șefa Coaliției „Viață fără violență” explică de ce bărbații devin agresori și cine sunt victimele: Au șarm și carismă # UNIMEDIA
Violența împotriva femeilor rămâne o realitate dură în Republica Moldova, iar datele recente sunt îngrijorătoare. În cadrul unui interviu „Fără protocol” cu Dorin Galben, Veronica Teleucă, directoarea Coaliției „Viață fără violență”, a declarat că 7 din 10 femei din țară au trecut printr-o formă de abuz, însă majoritatea preferă să tacă, scrie SHOK.md.
Acum 30 minute
15:10
(video) „7 din 10 femei în Moldova suferă în tăcere”. Șefa Coaliției „Viață fără violență” explică de ce bărbații devin agresori și fac victime: Sunt șamanți în societate, iar acasă altcineva # UNIMEDIA
Violența împotriva femeilor rămâne o realitate dură în Republica Moldova, iar datele recente sunt îngrijorătoare. În cadrul unui interviu „Fără protocol” cu Dorin Galben, Veronica Teleucă, directoarea Coaliției „Viață fără violență”, a declarat că 7 din 10 femei din țară au trecut printr-o formă de abuz, însă majoritatea preferă să tacă, scrie SHOK.md.
15:10
(video) „În cabinete la percheziții vă pare că frunze au găsit?” Cojocaru, cu replici la angajații care au venit la CMC să ceară salarii: Sunteți folosiți # UNIMEDIA
Replici între angajații care au venit astăzi din nou la CMC, pentru a cere aleșilor să voteze ajustarea bugetului, ca să-și poată primi salariile, și consilierul socialist Dinari Cojocaru. După ce o muncitoare a unei întreprinderi municipale a citit de pe foaie un mesaj de la tribuna CMC, Cojocaru a răbufnit: „Primarul vă folosește ca pe o sculă. Ce vă pare, că în cabinete când au fost percheziții frunze au găsit? Aceia sunt bani, e vorba de milioane, iar dvs spuneți că nu au de unde să vă dea bani să vă majoreze salariile sau să vă ofere o indemnizație sau un premiu”.
Acum o oră
15:00
Doliu în lumea muzicală: Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, a murit # UNIMEDIA
Este doliu în lumea muzicală. Unul dintre cei mai versatili artiști s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 84 de ani și a lăsat în urmă o moștenire muzicală impresionantă. De-a lungul carierei sale a colaborat cu unele dintre cele mai mari nume din industria muzicală, scrie cancan.ro.
14:50
Un bărbat de 44 ani, încătușat de polițiști, la aproape un an de la omorul mamei sale: Acesta a venit beat acasă și a ucis-o, pentru că a refuzat să-i dea bani de alcool # UNIMEDIA
Un bărbat de 44 de ani din satul Geamăna, raionul Anenii Noi, a fost reținut de oamenii legii, fiind suspectat de omorul mamei sale, în vârsta de 81 de ani. Potrivit Poliției, crima a avut loc în luna ianuarie a acestui an.
14:40
Ultimul rămas-bun pentru Ella Golberg: Tânăra găsită moartă la o margine de Ialoveni, după ce a dispărut la începutul lunii, va fi înmormântată mâine, la Bălți # UNIMEDIA
Cei care doresc să își ia rămas-bun de la Ella Golberg, tânăra dispărută în Chișinău și găsită decedată la Ialoveni, o pot face astăzi, 8 decembrie 2025, începând cu ora 18:00, potrivit nordnews.md
Acum 2 ore
14:30
Taurii ating un punct critic în carieră, iar Balanțele se vor găsi jonglând cu multe probleme urgente: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Arhetipurile astrologice se manifestă prin creativitate și curaj, dar și prin nevoia de echilibru și prudență.
14:30
(video) Ceban, după valul de critici pe ambuteiajele din ziua inaugurării Pomului de Crăciun: Nu am văzut așa expuneri când sunt unele vizite. Ne cerem scuze pentru disconfort # UNIMEDIA
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat după valul de critici privind ambuteiajele create în ziua inaugurării Pomului de Crăciun. El și-a cerut scuze pentru disconfortul creat și a remarcat că nu a văzut expuneri similare atunci când traficul este blocat pentru vizite oficiale.
14:20
Atunci când trimiți un buchet de flori, gestul nu se rezumă doar la frumusețea aranjamentului în sine. Un cadou floral poate fi transformat într-o experiență completă prin serviciile suplimentare oferite de o florărie profesionistă. Detaliile acelea fine dau profunzime emoției și fac surpriza memorabilă. Fie că este trimisă unei persoane dragi, unui coleg sau cuiva care merită un zâmbet neanunțat.
14:10
Un accident cu implicarea a doua automobile a avut loc în această dimineață, în fața Primăriei Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în urma impactului ambele mașini au fost grav deteriorate.
14:10
Irina Vlah, despre scrisoarea adresată lui Alain Berset: Excluderea fără precedent a Partidului „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei # UNIMEDIA
„Excluderea fără precedent a Partidului Republican „Inima Moldovei” din alegeri a atras atenția Consiliului Europei. Am primit confirmare oficială: sesizarea noastră, care conține faptele legate de încălcările comise împotriva candidaților noștri, a fost acceptată și transmisă către structurile competente ale organizației” - a anunțat Irina Vlah, liderul formațiunii.
14:10
O țară a încasat o sumă record de la vârstnicii fără moștenitori. Cum se explică fenomenul # UNIMEDIA
„O sumă record din moșteniri nerevendicate a ajuns anul trecut în vistieria Guvernului japonez, pe fondul unei populații îmbătrânite și al tot mai multor persoane fără familie apropiată, transmite Bloomberg, citată de protv.ro.
14:10
„Aduc marfa, pun 5 prețuri deasupra și miorlăie că nu sunt vânzări.” Anunțul premierului pe taxele pentru coletele de pe Temu a aprins internetul: „Genial” # UNIMEDIA
Societatea a răbufnit, după ce premierul Alexandru Munteanu a confirmat că Guvernul pregătește taxe pentru coletele de pe platforme precum Temu, Shein sau AliExpress. În timp ce unii antreprenori susțin această inițiativă, cetățenii de rând se arată indignați și acuză comercianții că importă și vând consumatorilor din țară chinezării de pe aceleași platforme menționate mai sus „cu supraprofit exagerat și se jeluie că sunt afectati de posibilitatea oamenilor simpli de a-și cumpăra fără taxe produsele” respective.
14:10
(video) Captură impunătoare de droguri, la Botanica: Un curier, prins cu 1 kg de marijuana și un pachet de sare, de peste 350 mii lei. Ce pedeapsă riscă # UNIMEDIA
Un tânăr de 18 ani a fost reținut de oamenii legii, după ce a fost prins, în sectorul Botanica al capitalei, cu droguri de peste 350 000 mii de lei. Potrivit Poliției, dacă va fi găsit vinovat, riscă o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare, conform legislației în vigoare.
14:00
(video) Vlada Boțan, în toiul pregătirilor de nuntă? Cum a reacționat iubitul său, când a văzut-o în rochie de mireasă # UNIMEDIA
Interpreta Vlada Boțan a stârnit recent curiozitatea internauților, după ce a fost surprinsă probând mai multe rochii elegante, inclusiv o rochie de mireasă. Vizibil emoționată, artista a împărtășit momentul și cu iubitul ei, Vlad, căruia i-a arătat cum îi vine ținuta.
13:50
Noul șef al teroriștilor ISIS are o soție și trei copii în Marea Britanie: Cine e Abdul Qadir Mumin, comandantul suprem cu barbă portocalie # UNIMEDIA
Abdul Qadir Mumin, liderul global al rețelei teroriste ISIS, și-a abandonat soția britanică și cei trei copii în Mare Britanie pentru a-și urmări viziunea extremistă, conducând o campanie teroristă din nordul Somaliei, scrie libertatea.ro.
13:40
Un accident cu implicarea a doua automobile a avut loc în această dimineață, în fața Primăriei Chișinău. Potrivit oamenilor legii, în urma impactului ambele mașini au fost grav deteriorate.
Acum 4 ore
13:30
Maia Sandu laudă „presa de investigații” la Forumul mass-media, vrea reguli „clare” pe online și „partajare de infrastructură” între redacții # UNIMEDIA
Președinta Maia Sandu a ținut un discurs la Forumul mass-media în care a menționat importanța „colaborării între instituțiile media, prin partajarea experizei, dar și a infrastructurii”, dar și necesitatea unor „reguli clar pe online”. De asemenea, șefa statului a lăduat „presa de investigație” și a avertizat despre amenințările la adresa democrației prin „falsuri și manipulări”.
13:10
(video) CMC, în ședință fără cvorum, a patra zi. Onofrei: E o măgărie ce fac aleșii PAS și PSRM. Umblă doar cu Facebook și Tiktok # UNIMEDIA
Consilierii municipali au avut astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, după trei zile de impas, săptămâna trecută, și numeroase acuzații și replici între aleșii PAS, PSRM și cei de la MAN. Urmăriți live, pe UNIMEDIA. Aleșii socialiști și cei ai partidului de la guvernare nu s-au prezentat în sală, CMC fiind fără cvorum.
12:50
Explozie la Șoldănești: Un bărbat a suferit arsuri grave, după ce a aprins cu benzină focul în sobă # UNIMEDIA
Un bărbat de 46 de ani din satul Curătura, raionul Șoldănești, a ajuns la spital cu arsuri de gradul II, după ce în locuința sa s-a produs o explozie provocată de utilizarea benzinei pentru aprinderea focului în sobă, anunță IGSU.
12:40
(foto) Garderoba Irinei Gutnic, ținta unei investigații: Branduri, lux și opulență, la un salariu de 27 mii lei. Viceprimara: Mulțumesc jurnaliștilor, sunt replici # UNIMEDIA
Viceprimara municipiului Chișinău, Irina Gutnic, afișează un stil de viață care depășește cu mult veniturile sale oficiale. Ținute și accesorii de lux estimate la peste un milion de lei în doar trei ani, apariții de mii de dolari per eveniment și o mașină electrică de aproape două milioane de lei observată la domiciliu, dar nedeclarată, ridică semne serioase de întrebare privind proveniența bunurilor, arată o investigație TV8. Contactată de jurnaliști, Irina Gutnic a declarat că bunurile prezentate nu sunt achiziții recente, ci ar fi cadouri sau haine lucrate de croitori, nu articole originale de lux.
12:30
(live) CMC, în ședință. Angajată a unei întreprinderi municipale: Riscăm să rămânem fără salarii. Cojocaru: Ceban vă folosește ca pe o sculă # UNIMEDIA
Consilierii municipali au astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, după trei zile de impas, săptămâna trecută, și numeroase acuzații și replici între aleșii PAS, PSRM și cei de la MAN. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:20
(video) Ședința Primăriei: 65 de cazuri de infecții respiratorii, 10 bronșite și un caz de gripă # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău s-au întrunit astăzi, 8 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au figurat 5 subiecte.
12:20
„Ciucu, domnu’ Grosu, nu Ciucă”: Gafa președintelui Parlamentului în mesajul de felicitare pentru noul primar de București # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare pentru câștigătorul alegerilor pentru Primăria București, însă i-a greșit numele. „Ciucu, domnu’ Grosu, nu Ciucă”, au ținut să-l corecteze internauții.
12:20
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 9 decembrie. Astfel, benzina va fi mai ieftină cu 2 bani, iar prețul motorinei scade cu 11 bani.
12:20
(video) Cristina Ciubotaru: Într-o justiție „ținută de gât de politic” Plahotniuc are puține șanse să fie achitat # UNIMEDIA
Fostul director adjunct al Centrului Național Anticorupție, Cristina Ciubotaru, regretă că, aparent, nu este asigurat un proces echitabil în cazul lui Vlad Plahotniuc. Juristul susține că, în asemenea condiții, fostul lider al PDM are puține șanse să fie achitat cu o justiției „ținută de gât de politic”.
12:20
(live) CMC, într-o nouă încercare de a se convoca în ședință, după 3 zile de impas, acuzații și replici acide # UNIMEDIA
Consilierii municipali au astăzi, o nouă încercare de a se întruni în ședință, după trei zile de impas, săptămâna trecută, și numeroase acuzații și replici între aleșii PAS, PSRM și cei de la MAN. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
12:00
„Ciucu, domnu’ Grosu, nu Ciucă”: Gafa președintelui Parlamentului în mesajul de felicitare pentru Primăria București # UNIMEDIA
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a transmis un mesaj de felicitare pentru câștigătorul alegerilor pentru Primăria București, însă i-a greșit numele. „Ciucu, domnu’ Grosu, nu Ciucă”, au ținut să-l corecteze internauții.
11:40
Noul primar al Bucureștiului, despre relaţia cu Nicuşor Dan: Lucrurile pe care i le-am spus au fost interpretate ca atacuri. Acolo s-a rupt ceva # UNIMEDIA
Ciprian Ciucu, câștigătorul alegerilor pentru Primăria București, a spus că președintele Nicușor Dan a ales alt candidat deoarece observațiile sale legate de guvernare au fost interpretate ca „atacuri”, moment în care „s-a rupt ceva”, scrie presa română.
Acum 6 ore
11:30
(live) Primăria, în ședință: 65 de cazuri de infecții respiratorii, 10 bronșite și un caz de gripă # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău se întrunesc astăzi, 8 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte.
11:30
(video) „Se încearcă devierea atenției de la probleme majore”. Ceban, despre perchezițiile de la Direcția Locativ-Comunală: Nu se cunosc detaliile acelor fotografii și de unde au fost ridicați banii # UNIMEDIA
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat perchezițiile efectuate recent la Direcția Locativ-Comunală, acuzând guvernarea că folosește această acțiune pentru a devia atenția publică de la problemele majore ale societății. „Nu se cunosc detaliile acelor fotografii și de unde au fost ridicați banii, dar oricine se face vinovat trebuie să răspundă conform legii”, a menționat Ceban.
11:10
Poliția a inițiat un proces penal „pentru huliganism”, după bătaia dintre un cuplu și un taximetrist, la Telecentru: Cei doi erau pasageri # UNIMEDIA
Altercația violentă izbucnită în noaptea de dumiinică, în zona Podului din sectorul Telecentru din capitală, s-a lăsat cu un dosar penal pentru „huliganism”, conform oamenilor legii.
10:50
Moldova, asigurată integral cu electricitate după atacurile de vineri asupra Ucrainei: Cetățenii, îndemnați „să consume energie responsabil” # UNIMEDIA
Cetățenii Republicii Moldova sunt îndemnați să consume responsabil curent electric, după atacurile de vineri asupra sistemului energetic al Ucrainei în regiunea aferentă țării noastre. Moldelectrica vine cu precizări privind funcționalitatea Sistemului Electroenergetic Național (SEN).
10:30
(live) Primăria, în ședință. Ceban despre perchezițiile la Direcția Locativ-Comunală: Se vrea devierea de la problemele majore # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău se întrunesc astăzi, 8 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte.
10:30
(video 18+) „Мразотина!” Bătaie cu pumnii și picioarele, în plină noapte, la Telecentru: Un taximetru a lovit intenționat un bărbat, care trântea cu piciorul în mașină # UNIMEDIA
O scenă violentă a avut loc noaptea trecută în sectorul Telecentru din capitală, unde un bărbat a fost doborât la pământ de un taximetru, după ce acesta împreună cu o femeie s-au luat la bătaie cu șoferul chiar în mijlocul străzii. Incidentul, filmat de un trecător, s-a transformat într-un scandal de proporții, însoțit de înjurături și lovituri.
10:10
(live) Primăria, în ședință: Subiectul cu privire la implementarea tichetelor electronice în transportul public, pe agendă # UNIMEDIA
Reprezentanții serviciilor municipale ale Primăriei Chișinău se întrunesc astăzi, 8 decembrie, în ședință. Pe ordinea de zi figurează 5 subiecte.
09:50
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații săi europeni: Criticile aduse de Trump președintelui Ucrainei # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski urmează să fie primit luni la Londra de premierul britanic Keir Starmer, alături de preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz, într-un moment în care liderul de la Casa Albă, Donald Trump, îl acuză că „nu a citit” propunerea sa de soluţionare a conflictului, care face obiectul unor negocieri separate cu Moscova şi Kiev, scrie digi24.ro.
09:40
Au prejudiciat victimele cu aproape un milion de lei: Un alt părtaș la schema „ruda implicată în accident”, condamnat la pușcărie # UNIMEDIA
Procuratura municipiului Chișinău informează că, printr-o sentință recentă a instanței, un tânăr de 22 de ani a fost recunoscut vinovat de comiterea a 7 episoade de escrocherie prin utilizarea schemei „rudă implicată în accident”.
Acum 8 ore
09:20
Donald Trump susţine că Zelenski nu a citit încă planul de pace: „Ucraina trebuie să cântărească atent” # UNIMEDIA
Donald Trump a dezvăluit că președintele Ucrainei nu a analizat încă propunerea de pace transmisă de Statele Unite în urmă cu aproape trei săptămâni, semnalând astfel presiunea diplomatică tot mai accentuată pe care Washingtonul o exercită asupra Kievului. Declarația, făcută înaintea unei ceremonii oficiale la Washington, vine în contextul unor negocieri paralele desfășurate la Geneva și Florida, în timp ce planul american, perceput inițial ca favorabil Kremlinului, continuă să stârnească îngrijorări în rândul autorităților ucrainene, scrie observatornews.ro.
09:10
Pe 8 decembrie, istoria a fost marcată de apariția primului periodic oficial românesc și de atentatul cu bombă din Senatul României.
08:50
De la comedie, parenting, la milioane de vizualizări: Marin Mocanu, Katy Black, Emilian Crețu sau Maia Sandu - cine „controlează” Instagramul moldovenesc # UNIMEDIA
În 2025, cei mai urmăriți influenceri din Moldova domină Instagramul cu postări virale, colaborări cu branduri și comunități în continuă creștere. Topul celor 50 de creatori arată cine dictează tendințele și cine are cea mai mare putere de influență în mediul online, conform unei analize a stars.md.
08:40
Ce avere și datorii are Ciprian Ciucu, noul primar al Bucureștiului. A reușit să strângă și economii # UNIMEDIA
Ciprian Ciucu a devenit primar general al Capitalei, marcând un moment important în cariera sa politică. Deși astăzi este perceput ca un lider de succes, puțini își amintesc că, înainte de a păși în lumea politică, acesta a urmat un alt drum profesional, scrie cancan.ro.
08:30
Taurii ating un punct critic în carieră, iar Balanțele se vor găsi jonglând cu multe probleme urgente: Vezi ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce o zi de introspecție și decizii importante pentru toate semnele zodiacale. Arhetipurile astrologice se manifestă prin creativitate și curaj, dar și prin nevoia de echilibru și prudență.
08:10
(foto) Iuliana Beregoi și-a găsit iubirea? Interpreta, surprinsă cu fiul unui afacerist român, la un restaurant din București. E „moștenitorul Brasserie” # UNIMEDIA
Iuliana Beregoi a ieșit la Mosh, un restaurant din București, dar nu singurică, ci însoțită de un tânăr care nu mai contenea să o soarbă din priviri. Lucrurile par promițătoare, ce-i drept, mai ales să artista a țintit destul de sus, la fiul lui Emil Oprea, cel care deține restaurantul Brasserie, transmite cancan.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o slăbire în fața euro și dolarului american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Traian Băsescu, despre rezultatul alegerilor din București: „Sloganul „marș, mă” n-a funcționat” # UNIMEDIA
Fostul președinte Traian Băsescu a comentat rezultatele alegerilor pentru Primăria Capitalei. El a lăudat victoria lui Ciprian Ciucu, a criticat strategia PSD și a vorbit despre motivele pentru care candidații Gabriela Băluță, Cătălin Drulă și Anca Alexandrescu au înregistrat rezultate slabe, scrie adevarul.ro.
Acum 12 ore
07:30
Elon Musk a blocat contul de publicitate al Comisiei Europene pe platforma X, după ce executivul UE a amendat rețeaua socială cu 120 de mil. de euro # UNIMEDIA
O oficială a X, platforma lui Elon Musk, a acuzat Comisia Europeană că a vrut să amplifice artificial postarea în care anunța amenda aplicată rețelei sociale, scrie Reuters, citat de hotnews.ro.
07:20
În Moldova, vremea de astăzi va fi în general acoperită de nori, conform informațiilor oferite de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Nu sunt așteptate precipitații semnificative pe parcursul zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.