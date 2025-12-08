„Ciucu, domnu’ Grosu, nu Ciucă”: Gafa președintelui Parlamentului în mesajul de felicitare pentru Primăria București

18:00

Formula 1 are un nou campion mondial, după ultima cursă a sezonului, cea astăzi - de la Abu Dhabi, câștigată de olandezul Max Verstappen, urmat de australianul Oscar Piastri. Pe 3 a terminat britanicul Lando Norris. El a terminat sezonul cu 423 de puncte, cu două puncte peste Verstappen și cu 10 peste coechipierul Piastri. McLaren e campioană la constructori. După patru victorii consecutive pentru Max Verstappen (Red Bull), Formula 1 și-a încoronat cel de-al 35-a campion: Lando Norris, 26 de ani, scrie adevarul.ro.