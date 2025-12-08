+10 zile. Curtea de Apel Centru a majorat arestul preventiv al fostului deputat Vladimir Andronachi

08:40

Două avioane de vânătoare olandeze F-35 au fost ridicate de la sol duminică dimineață după ce a fost semnalată prezența unei drone suspecte în spațiul aerian al Țărilor de Jos, a relatat publicația locală NOS, citată de agenția Ukrinform. „Două avioane de vânătoare olandeze, care au răspuns unei alerte legate de un aparat necunoscut, s-au […]