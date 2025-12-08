LIVE | Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău

08:50

Un student care a fost ars de viu în Mercedesul tatălui său, la Viena, ar fi fost foarte probabil șantajat pentru o sumă mare de bani pe care o deținea în criptomonede, afirmă autoritățile locale. Danilo Kuzmin, în vârstă de 21 de ani, originar din Ucraina, a fost găsit pe bancheta din spate a unei […] Articolul O crimă cu semne de întrebare: ce s-a întâmplat cu studentul ucrainean? apare prima dată în SafeNews.