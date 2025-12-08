Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei, pe fondul reapariţiei tensiunilor la frontieră
Thailanda a lansat atacuri aeriene de-a lungul frontierei sale controversate cu Cambodgia, a anunţat luni armata thailandeză, după ce ambele ţări s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului negociat de preşedintele american Donald Trump, relatează Reuters. Cel puţin un soldat thailandez a fost ucis şi patru au fost răniţi în noile ciocniri
Explozie într-o locuință din Șoldănești după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă
O explozie puternică s-a produs duminică în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce un bărbat a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 12:36. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, deflagrația a avut loc în interiorul locuinței în momentul în care proprietarul, un bărbat
SURSE | 5 tineri reținuți, după ce ar fi vrut " să se joace" cu un coleg din căminul unui liceu sportiv
Cinci elevi ai liceului sportiv din Comrat, cu vârste între 15 și 18 ani, sunt cercetați într-un dosar penal pentru acțiuni cu caracter sexual asupra unui coleg. Incidentul a avut loc în seara de 22 noiembrie, în căminul instituției. Potrivit surselor SafeNews.md din grup au făcut parte trei adolescenți de 15 ani, doi de 16
Întreprinderea de stat Fabrica de sticlă din Chișinău nu oferă „o valoare publică strategică" şi ar trebui privatizată. Acestea sunt rezultatele testului de stres efectuat de autorități pentru a evalua riscurile fiscale potențiale pentru Guvern pe următorii cinci ani. Uzina se specializează în producția și vânzarea cu ridicata a recipientelor de sticlă și a materialelor
107 milioane de dolari în criptovalută, pregătiţi pentru reţelele pro-ruse din Republica Moldova, a spus ministrul de Externe
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă moldovene în cadrul unui dosar de finanţare ilicită a unor formaţiuni politice proruse din Republica Moldova, a declarat ministrul moldovean de Externe, Mihai Popşoi, totodată, vicepremier, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington. Acesta este doar un episod
Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei, pe fondul reapariţiei tensiunilor la frontieră
Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a fost prins la volan în stare avansată de ebrietate, fără permis și refuzând testarea alcoolscopică. Automobilul acestuia a fost confiscat în folosul statului. Potrivit Procuraturii Generale, primul incident a avut loc în februarie 2024, când bărbatul a fost depistat conducând în stare de ebrietate avansată, având
Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău.
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 8 decembrie 2025.
Tânăr de 22 de ani, condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii cu „ruda în accident"
Un tânăr de 22 de ani din Chișinău a fost condamnat la 7 ani de închisoare, după ce instanța l-a găsit vinovat în 7 cazuri de escrocherie comise prin binecunoscuta schemă „ruda implicată în accident". Decizia a fost anunțată de Procuratura municipiului Chișinău. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea într-un penitenciar de tip semiînchis, tânărul a
Proiectul de buget pentru Departamentul Apărării al SUA, elaborat în Congres, prevede interzicerea reducerii numărului de militari americani desfășurați în Europa sub 76.000 de persoane pentru mai mult de 45 de zile. Despre aceasta se menționează în documentul publicat, votul asupra căruia va începe săptămâna aceasta. În proiectul de lege se precizează că conducerea militară
Forumul Mass-Media 2025.
Autoritățile analizează restricții pentru artificii: apel la sărbători mai liniștite și sigure
În timp ce războiul de la graniță aduce nesiguranță și tensiune în viața oamenilor, fiecare bubuitură a artificiilor devine mai mult decât un sunet de sărbătoare, devine sursă de stres și frică. Instituția Avocatul Poporului cere autorităților să limiteze folosirea pirotehnicii, care are efecte negative inclusiv din punct de vedere ecologic. Ministerul Mediului analizează introducerea
Tensiunile dintre Thailanda și Cambodgia au escaladat din nou luni dimineață, după ce armata thailandeză a lansat lovituri aeriene asupra pozițiilor militare cambodgiene de-a lungul frontierei disputate. Atacul a venit după ce un soldat thailandez a fost ucis într-un bombardament pe care Bangkokul îl atribuie Cambodgiei. Purtătorul de cuvânt al armatei thailandeze, generalul-maior Winthai Suvaree,
Olanda a ordonat ridicarea de la sol a două avioane de vânătoare, pentru interceptarea unor drone suspecte
Două avioane de vânătoare olandeze F-35 au fost ridicate de la sol duminică dimineață după ce a fost semnalată prezența unei drone suspecte în spațiul aerian al Țărilor de Jos, a relatat publicația locală NOS, citată de agenția Ukrinform. „Două avioane de vânătoare olandeze, care au răspuns unei alerte legate de un aparat necunoscut, s-au
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu integralist, a provocat surpriza etapei în La Liga, dispunând duminică seara, în deplasare, cu 2-0, de Real Madrid, în etapa a 15-a din campionatul spaniol. Madrilenii au presat teribil în prima repriză de pe Bernabeu, cu Celta, dar ratările şi prestaţia portarului român Ionuţ Radu au
Meteorologii anunță pentru începutul acestei săptămâni o vreme predominant înnorată, cu ploi slabe în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, minimele vor varia între –1 și +4 grade Celsius, iar umiditatea aerului va ajunge la 90%. Vântul va sufla slab din nord-est, cu o viteză maximă de aproximativ 3 km/h, ceea
Jurnalistul peruan Fernando Nuñez a fost asasinat de bărbaţi înarmaţi în timp ce se întorcea de la un reportaj în regiunea La Libertad, a anunţat, duminică, Asociaţia Naţională a Jurnaliştilor (ANP), potrivit Ouest France. Reporter la Kamila TV, el este al treilea jurnalist ucis în Peru de la începutul anului. Nuñez „a fost atacat de
Răsturnare de situaţie în Brazilia: Fiul lui Bolsonaro spune că s-ar putea să nu candideze la preşedinţie
Senatorul Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al fostului preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat că s-ar putea să nu candideze la preşedinţie în alegerile generale de anul viitor, relatează Reuters. Poziţia sa reprezintă o schimbare faţă de anunţul făcut vineri, când Bolsonaro junior a declarat că tatăl său l-a ales să candideze din partea
Problemele de la Luvru continuă. Recent, o scurgere de apă a afectat biblioteca departamentului de arte egiptene, deteriorând aproximativ 400 de cărți, a declarat duminică adjunctul directorului muzeului, Francis Steinbock. Incidentul a avut loc pe 27 noiembrie și a dus la pătrunderea apei murdare chiar până la tabloul electric, punând în pericol apariția unui scurtcircuit
Atacurilor recente ale Ucrainei asupra petrolierelor ruseşti au crescut prețurile asigurărilor maritime
Prețurile asigurărilor pentru navele care operează în Marea Neagră s-au triplat în ultima lună, iar brokerii de asigurări se așteaptă ca acestea să continue să crească, pe fondul atacurilor recente ale Ucrainei asupra petrolierelor ruseşti, relatează Financial Times. Prețurile acestor asigurări au urcat de la aproximativ 0,25-0,3% din valoarea unei nave la începutul lunii noiembrie,
Trump: „Sunt puţin dezamăgit că preşedintele Zelenski nu a citit încă propunerea americană cu planul de pace pentru Ucraina"
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara, 7 decembrie 2025, omologului său ucrainean, Vladimir Zelenski, că „nu a citit propunerea" de acord de pace privind Ucraina dezvăluită în urmă cu trei săptămâni de Washington şi care face subiectul unor discuţii separate cu Moscova şi Kievul. „Am vorbit deci cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, am
AIC va comanda servicii de consultanță pentru modernizarea terminalului în valoare de 2,2 milioane de lei
Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) a lansat o licitație în valoare de 2,2 milioane de lei pentru achiziția de servicii de consultanță necesare proiectului de reconstrucție și modernizare a terminalului de pasageri. Potrivit caietului de sarcini, consultanța va acoperi toate etapele critice ale proiectului: verificarea documentației tehnice existente, asistență în procesul de achiziție a lucrărilor și
Ucraina a înghețat o parte din activele principalului oligarh din Transnistria
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile cetățenilor # SafeNews
Candidatul Partidului Național Liberal (PNL) Ciprian Ciucu, actual primar în sectorul 6, este noul primar general al Bucureștiului. El a câștigat scrutinul cu peste 36% dintre voturile exprimate, circa 210.000, conform rezultatelor parțiale ale Autorității Electorale Permanente. Pe locul secund s-a clasat candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, cu aproape 22% dintre voturile bucureștenilor. Candidatul […] Articolul Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile cetățenilor apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Conducea sub influența drogurilor: Un bărbat din Voroncovo, investigat pentru încălcări repetate # SafeNews
Un bărbat din satul Voroncovo, raionul Rîbnița (Transnistria), a fost oprit de polițiști pe 3 decembrie după ce a condus un Chrysler și a prezentat semne evidente de consum de droguri. Șoferul, în vârstă de 35 de ani, era iritat fără motiv și a refuzat să facă testul medical propus de poliție. El mai fusese […] Articolul FOTO | Conducea sub influența drogurilor: Un bărbat din Voroncovo, investigat pentru încălcări repetate apare prima dată în SafeNews.
O femeie din Norvegia a început anul 2024 fiind milioanară în euro. Pensionara în vârstă de 78 de ani a câştigat jackpot-ul la loteria Euromillions şi s-a ales cu 120 de milioane de euro. Acum, la final de 2025, Grethe mai are doar 38 de milioane de euro în conturi. Femeia spune că nu a […] Articolul O femeie a câştigat 120 milioane de euro la loto. Cum a cheltuit jumătate de avere apare prima dată în SafeNews.
Un grup de militari din Benin a apărut duminică la televiziunea națională și a anunțat că l-a destituit pe președintele Patrice Talon, declarând că preia controlul asupra țării. Sub numele de „Comitetul Militar pentru Refondare”, aceștia au comunicat suspendarea constituției, dizolvarea instituțiilor și stoparea activității partidelor politice, prezentând acțiunea drept începutul unei „noi ere” pentru […] Articolul VIDEO | Lovitură de stat în Benin: Un grup de militari încearcă să preia puterea apare prima dată în SafeNews.
O rachetă rusă a lovit barajul lacului Peceneg din regiunea Harkov, Ucraina, forțând închiderea unei rute vitale de aprovizionare pentru trupele de pe front, au anunțat autoritățile ucrainene duminică. Primarul localității Peceneg, Oleksandr Gusarov, a declarat pentru postul public de televiziune Suspilne: „Din fericire, nu au existat victime, deşi traficul pe baraj era foarte intens […] Articolul VIDEO | Ucraina: Traficul peste barajul Peceneg oprit după atacul cu rachetă al Rusiei apare prima dată în SafeNews.
Comisia Europeană a rămas fără cont publicitar pe rețeaua de socializare X, după ce a amendat platforma cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor UE privind transparența online. Duminică dimineață, 7 decembrie, un reprezentant al companiei, Nikita Bier, a declarat că contul publicitar al Comisiei Europene a fost „suspendat”. „X consideră că toată […] Articolul REACȚIE | Comisia Europeană rămâne fără cont publicitar pe X după ce a amendat platforma apare prima dată în SafeNews.
Rezervele valutare ale statului au scăzut în noiembrie cu peste 60 de milioane de euro, ajungând la 5,08 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Scăderea se datorează rambursării datoriei externe și relaxării politicii monetare, notează Logos Press. Reducerea rezervelor a fost influențată în special de decizia BNM de a […] Articolul Rezervele valutare ale statului înregistrează o scădere de 167 milioane euro în 2025 apare prima dată în SafeNews.
Vremea în Europa ar putea deveni extrem de rece după sărbători, avertizează meteorologii. Specialiștii spun că un vortex polar mai slab decât în mod normal ar putea permite incursiuni de aer arctic, provocând episoade de frig intens în mai multe regiuni ale continentului. Potrivit Centrului European de Prognoză Meteo, începutul anului viitor ar putea aduce […] Articolul Europa se pregătește pentru valuri de frig după sărbători, avertizează meteorologii apare prima dată în SafeNews.
Sportivii și antrenorii prinși cu dopaj ar putea rămâne fără indemnizația viageră. Guvernul pregătește noi reguli # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării va avea posibilitatea să refuze sau să retragă indemnizația viageră sportivilor de performanță și antrenorilor care au încălcat regulile antidoping. Măsura apare într-o hotărâre de Guvern care urmează să fie discutată în ședința din 10 decembrie. Indemnizația viageră este o sumă lunară acordată pe viață celor care au adus rezultate importante […] Articolul Sportivii și antrenorii prinși cu dopaj ar putea rămâne fără indemnizația viageră. Guvernul pregătește noi reguli apare prima dată în SafeNews.
Restricții de circulație pentru camioane în aproape toată Europa în perioada 8 decembrie – 2 ianuarie. Ce țări impun interdicții de Crăciun și Anul Nou # SafeNews
Majoritatea țărilor europene introduc începând din 8 decembrie restricții de circulație pentru camioane, valabile în weekenduri și în zilele de sărbătoare, anunță Trans Info. Măsurile vizează reducerea aglomerației din perioada sărbătorilor și sporirea siguranței rutiere, în contextul traficului intens de pasageri. Interdicțiile diferă în funcție de țară și de masa maximă autorizată a vehiculelor, variind […] Articolul Restricții de circulație pentru camioane în aproape toată Europa în perioada 8 decembrie – 2 ianuarie. Ce țări impun interdicții de Crăciun și Anul Nou apare prima dată în SafeNews.
FLASH | Președintele Cehiei avertizează că Europa ar putea doborî în viitor drone sau avioane rusești, dacă provocările Moscovei continuă # SafeNews
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat că Europa ar putea ajunge, în viitor, să reacționeze mult mai dur la provocările Rusiei și chiar să doboare un avion sau o dronă rusească, dacă încălcările spațiului aerian vor continua. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu pentru The Sunday Times. Petr Pavel, fost general NATO, a spus că […] Articolul FLASH | Președintele Cehiei avertizează că Europa ar putea doborî în viitor drone sau avioane rusești, dacă provocările Moscovei continuă apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Prim-ministrul Alexandru Munteanu răspunde la întrebările cetățenilor: „Vreau ca schimbările în țara noastră să devină vizibile” # SafeNews
Prioritatea Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu este îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, ceea ce presupune dezvoltarea economică a Republicii Moldova și locuri de muncă bine plătite. Astfel a răspuns premierul întrebărilor cetățenilor care au vrut să afle ce poate face Alexandru Munteanu pentru țară, de ce are accent în vorbire și dacă este […] Articolul VIDEO | Prim-ministrul Alexandru Munteanu răspunde la întrebările cetățenilor: „Vreau ca schimbările în țara noastră să devină vizibile” apare prima dată în SafeNews.
Donald Trump Jr. sugerează că SUA ar putea renunța la sprijinul pentru Ucraina: Declarații controversate într-o conferință din Orientul Mijlociu # SafeNews
Donald Trump Jr. a lansat o serie de acuzații dure la adresa Ucrainei și a Uniunii Europene în cadrul unei conferințe desfășurate în Orientul Mijlociu, afirmând că tatăl său, președintele Statelor Unite, ar putea renunța la sprijinul pentru Kiev. Declarațiile, citate de The Guardian, au stârnit îngrijorări privind direcția politicii externe americane. Trump Jr., care […] Articolul Donald Trump Jr. sugerează că SUA ar putea renunța la sprijinul pentru Ucraina: Declarații controversate într-o conferință din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews.
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă noaptea într-un club de noapte din Goa, India, provocând moartea a 25 de persoane. Tragedia a avut loc la clubul Birch by Romeo Lane, aflat lângă o plajă frecventată de turiști, relatează BBC. Printre victime se numără în principal angajați ai localului, dar și câțiva vizitatori. Primele informații ale […] Articolul 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un club de noapte din Goa, India apare prima dată în SafeNews.
FOTO | VIDEO | Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Mai multe persoane au fost atacate cu spray lacrimogen # SafeNews
Un incident a provocat haos duminică dimineață pe aeroportul Heathrow din Londra, după ce mai multe persoane au fost atacate într-o parcare din Terminalul 3, transmite SafeNews.md cu referire la BBC. Potrivit Poliției Metropolitane, polițiștii au fost chemați la fața locului la ora locală 08:11, după ce un grup de bărbați ar fi pulverizat un […] Articolul FOTO | VIDEO | Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Mai multe persoane au fost atacate cu spray lacrimogen apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Accident rutier în Italia: O fetiță de doar 2 luni, aruncată din mașină și lovită de un alt autoturism # SafeNews
O fetiță de doar două luni și-a pierdut viața sâmbătă seara într-un accident pe autostrada A5 Torino–Aosta, lângă localitatea Volpiano. În incident au fost implicate mai multe mașini. Se pare că micuța a fost proiectată în afara mașinii și a fost lovită de un alt autoturism, pierzând astfel viața. Mașina circula spre Aosta, iar accidentul […] Articolul FOTO | Accident rutier în Italia: O fetiță de doar 2 luni, aruncată din mașină și lovită de un alt autoturism apare prima dată în SafeNews.
Război verbal între Elon Musk și ministrul polonez de Externe: „Zboară pe Marte. Acolo nu există cenzură pentru saluturile naziste” # SafeNews
Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, i-a transmis lui Elon Musk să „zboare pe Marte”, după ce miliardarul american a criticat Uniunea Europeană și a afirmat că aceasta ar trebui „lichidată”, reacționând la amenda primită de platforma X. Replica ministrului polonez a venit tot pe platforma X, unde Musk postase întrebarea: „Cât timp a […] Articolul Război verbal între Elon Musk și ministrul polonez de Externe: „Zboară pe Marte. Acolo nu există cenzură pentru saluturile naziste” apare prima dată în SafeNews.
Un incendiu puternic a cuprins o clădire cu două etaje în orașul Będzin, Polonia, în noaptea de duminică, 7 decembrie. În momentul de vârf al intervenției, peste 60 de pompieri au luptat pentru a stinge flăcările, care s-au extins de la un apartament la casa scărilor, pod și acoperiș. Clădirea, situată pe bulevardul Hugona Kołłątaja, […] Articolul FOTO | Clădire cu două etaje cuprinsă de foc: Persoane evacuate apare prima dată în SafeNews.
Exerciții militare China-Rusia și incidente în Okinawa: Japonia acuză radar îndreptat către avioanele sale # SafeNews
China și Rusia au desfășurat la începutul lunii decembrie cea de-a treia rundă de exerciții comune antirachetă pe teritoriul rus, anunță Ministerul Apărării din China. Potrivit comunicatului oficial, exercițiile nu au vizat nicio altă țară și nu au fost o reacție la evenimente internaționale recente. Cele două țări organizează astfel de manevre regulate, ca parte […] Articolul Exerciții militare China-Rusia și incidente în Okinawa: Japonia acuză radar îndreptat către avioanele sale apare prima dată în SafeNews.
BUCUREȘTI | Prezența la vot: Cele mai active secții în sectorul 6, cele mai puțin mobilizate în sectorul 3 # SafeNews
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a publicat datele actualizate privind numărul alegătorilor înscriși în Registrul electoral pentru alegerile locale parțiale care au loc duminică, 7 decembrie 2025. Potrivit instituției, pe listele electorale permanente figurează 2.193.680 de cetățeni români cu drept de vot, iar pe listele complementare sunt înregistrați 24.988 de cetățeni ai Uniunii Europene care locuiesc […] Articolul BUCUREȘTI | Prezența la vot: Cele mai active secții în sectorul 6, cele mai puțin mobilizate în sectorul 3 apare prima dată în SafeNews.
Ce a făcut cu milioanele? Femeia din Norvegia care a câștigat 120 de milioane de euro la loterie a cheltuit majoritatea banilor în doar un an # SafeNews
O femeie în vârstă de 78 de ani din Norvegia, care a câștigat în ianuarie 2024 un premiu uriaș de 120 de milioane de euro la Euromillions, a cheltuit o mare parte din bani într-un an. Potrivit publicației elvețiene Blick, în prezent îi mai rămân aproximativ 33,65 milioane de euro, după ce a făcut donații […] Articolul Ce a făcut cu milioanele? Femeia din Norvegia care a câștigat 120 de milioane de euro la loterie a cheltuit majoritatea banilor în doar un an apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | Igor Grosu, mesaj din Chicago: „Întărim relația cu SUA, un partener crucial pentru Moldova” # SafeNews
Președintele Parlamentului Igor Grosu a ajuns la Chicago, unde desfășoară o vizită de lucru ce include întâlniri cu diaspora, antreprenori moldoveni și oficiali americani. Anunțul a fost făcut chiar de acesta, într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, filmat pe fundalul ninsorii. Grosu a precizat că în prima parte a vizitei a discutat cu moldovenii […] Articolul VIDEO | Igor Grosu, mesaj din Chicago: „Întărim relația cu SUA, un partener crucial pentru Moldova” apare prima dată în SafeNews.
Vreme mohorâtă și precipitații slabe se așteaptă astăzi, 7 decembrie, în întreaga țară, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeorologic de Stat. Meteorologii anunță cer predominant noros, iar pe arii restrânse sunt posibile ploi slabe. Temperaturile zilei vor rămâne modeste pentru începutul lunii decembrie, cu valori maxime cuprinse între +2 și +7 grade Celsius. Vântul va sufla din […] Articolul METEO | Ploi slabe și maxime de până la +7°C: Cum va fi vremea astăzi apare prima dată în SafeNews.
Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: peste 54 de mii de traversări și mai multe încălcări depistate # SafeNews
Situația din ultimele 24 de ore la frontiera Republicii Moldova arată un flux total de 54 755 de traversări, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră pentru ziua de 6 decembrie 2025. Cele mai aglomerate puncte de trecere au rămas Aeroportul Internațional Chișinău, cu 14 178 de traversări, urmat de Sculeni – 7 477, Leușeni […] Articolul Situația la frontieră în ultimele 24 de ore: peste 54 de mii de traversări și mai multe încălcări depistate apare prima dată în SafeNews.
Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O mare rețea logistică rusă a fost paralizată # SafeNews
Unitatea cibernetică a Direcției Principale de Informații Militare a Ucrainei (GUR) a scos din funcțiune o mare companie rusă de logistică într-un atac amplu desfășurat în noaptea de vineri spre sâmbătă, programat să coincidă cu Ziua Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Kyiv Post. În colaborare cu grupul de hackeri BO Team, HUR a lovit grupul […] Articolul Atac cibernetic devastator al serviciilor de informații ucrainene: O mare rețea logistică rusă a fost paralizată apare prima dată în SafeNews.
Schimbări importante pe piața imobiliară: avansuri plafonate și noi obligații pentru vânzători # SafeNews
Dezvoltatorii din România vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire va fi înscrisă în cartea funciară și după finalizarea procedurii de preapartamentare. Procedura este reglementată de o nouă lege, promulgată de președintele Nicușor Dan. Legea, menită să protejeze mai bine cumpărătorii de locuințe aflate în fază de proiect, limitează […] Articolul Schimbări importante pe piața imobiliară: avansuri plafonate și noi obligații pentru vânzători apare prima dată în SafeNews.
Un student care a fost ars de viu în Mercedesul tatălui său, la Viena, ar fi fost foarte probabil șantajat pentru o sumă mare de bani pe care o deținea în criptomonede, afirmă autoritățile locale. Danilo Kuzmin, în vârstă de 21 de ani, originar din Ucraina, a fost găsit pe bancheta din spate a unei […] Articolul O crimă cu semne de întrebare: ce s-a întâmplat cu studentul ucrainean? apare prima dată în SafeNews.
