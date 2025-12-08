Starmer îi primește la Londra pe Zelenski, Merz și Macron pentru discuții comune

07:50

Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara, 7 decembrie 2025, omologului său ucrainean, Vladimir Zelenski, că „nu a citit propunerea" de acord de pace privind Ucraina dezvăluită în urmă cu trei săptămâni de Washington şi care face subiectul unor discuţii separate cu Moscova şi Kievul. „Am vorbit deci cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, am […]