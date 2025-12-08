LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 8 decembrie 2025
SafeNews, 8 decembrie 2025 12:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 8 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 8 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
12:00
Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 8 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău din 8 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
11:50
Rusia, acuzată de „crime de război evidente” prin „rusificarea” copiilor ucraineni: Este profund greșit să le iei identitatea # SafeNews
Rusia comite „crime de război evidente” prin răpirea copiilor ucraineni şi supunerea lor unor procese de „rusificare” pentru a le şterge identitatea, a denunţat luni, în cadrul Forumului de la Doha, trimisul special al Consiliului Europei pentru situaţia copiilor din Ucraina, islandezul Thordis Kolbrun Reykfjord Gylfadottir. „Orice fiinţă umană normală înţelege cât de profund greşit […] Articolul Rusia, acuzată de „crime de război evidente” prin „rusificarea” copiilor ucraineni: Este profund greșit să le iei identitatea apare prima dată în SafeNews.
11:50
Peste 4.100 de abateri rutiere depistate în weekend. Aproape 50 de șoferi, prinși băuți la volan # SafeNews
În doar două zile, polițiștii din întreaga țară au identificat peste 4.100 de încălcări ale regulamentului circulației rutiere, potrivit datelor prezentate de Inspectoratul General al Poliției. Intervențiile au făcut parte din acțiunile intensificate de prevenire a accidentelor și de responsabilizare a participanților la trafic. Potrivit raportului, 47 de șoferi au fost înlăturați de la volan […] Articolul Peste 4.100 de abateri rutiere depistate în weekend. Aproape 50 de șoferi, prinși băuți la volan apare prima dată în SafeNews.
11:40
Tenismena moldo-americană, Abigail Rencheli, a cucerit medalia de aur la turneul din seria ITF la dublu. În finală, împreună cu tenismena estoniană, Ingrid Neel, Abigail Rencheli a dispus de duetul american format din Anastasia Goncharova și Madison Tattini, cu scorul de 6-3, 6-2, scrie IPN. În cadrul turneul desfășurat la Daytona Beach, Florida, SUA, duetul moldo-estonian […] Articolul Aur pentru Abigail Rencheli! Tenismena moldo-americană triumfă la dublu în ITF apare prima dată în SafeNews.
11:40
Uniunea Europeană avansează rapid către o înăsprire a politicii migraţiei, în urma unor presiuni ale dreptei şi extremei drepte # SafeNews
Cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) urmează să aprobe luni o înăsprire dură a politicii migraţiei şi să valideze conceptul de ”huburi de întoarcere” a migranţilor – în urma unor presiuni ale dreptei şi extremei drepte -, relatează AFP. Miniştrii de Interne ai statelor membre UE, reuniţi la Bruxelles, urmează să se […] Articolul Uniunea Europeană avansează rapid către o înăsprire a politicii migraţiei, în urma unor presiuni ale dreptei şi extremei drepte apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
11:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) a publicat raportul săptămânal privind activitățile de prevenire și combatere a corupției, precum și cele de recuperare a bunurilor provenite din infracțiuni. Astfel, în perioada respectivă, 7 persoane, printre care patru funcționari publici din cadrul Direcției Generale Locativ-Comunale și Amenajare a Primăriei Chișinău și trei agenți economici, au fost reținute pentru […] Articolul Sinteza săptămânii CNA: 8 rețineri și sechestru pe avere de milioane apare prima dată în SafeNews.
11:00
Președintele Comitetului pentru Afaceri Externe din Rada Supremă a Ucrainei, Oleksandr Merejko, a respins afirmațiile președintelui SUA, Donald Trump, potrivit cărora omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, nu ar fi citit planul de pace propus de partea americană. Merejko a declarat pentru Sky News că este „cel puțin surprins” de aceste afirmații, subliniind că Zelenski este […] Articolul Lider ucrainean respinge afirmațiile lui Trump: Zelenski a citit planul de pace apare prima dată în SafeNews.
11:00
FOTO | Tentativă de transport ilicit de valută, stopată pe Aeroportul Internațional Chișinău # SafeNews
Funcționarii postului vamal de pe Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu angajații Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, au dejucat o tentativă de transportare ilegală a unei sume importante de bani în valută străină. Incidentul a avut loc în timpul controlului de specialitate efectuat asupra pasagerilor îmbarcați pentru cursa Chișinău – Paris. În bagajele unui […] Articolul FOTO | Tentativă de transport ilicit de valută, stopată pe Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:50
Președinta Maia Sandu: „Republica Moldova este ținta unei campanii agresive de manipulare” # SafeNews
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un avertisment privind pericolele care amenință presa liberă și democrația, în cadrul Forumului Mass-Media 2025. Șefa statului a declarat că bătălia pentru viitorul democratic al țării nu se va purta doar în instituții și la urne, ci mai ales în spațiul informațional, tot mai afectat de manipulare și […] Articolul Președinta Maia Sandu: „Republica Moldova este ținta unei campanii agresive de manipulare” apare prima dată în SafeNews.
10:50
OPINIE | Vlad Filat critică bugetul 2026: „Creștere record a investițiilor, dar doar pe hârtie” # SafeNews
Fostul premier Vlad Filat critică dur proiectul bugetului pentru 2026, acuzând Guvernul că prezintă artificial o creștere record a investițiilor capitale. Într-o postare publică, acesta afirmă că majorarea de peste 45% anunțată de autorități ar fi „o manipulare construită pe tăieri masive din alte domenii”. Potrivit lui Filat, creșterea investițiilor ar fi obținută prin reducerea […] Articolul OPINIE | Vlad Filat critică bugetul 2026: „Creștere record a investițiilor, dar doar pe hârtie” apare prima dată în SafeNews.
10:40
Un lot de ceai în cantitate de peste 374 kg, echivalentul a 11 016 pliculețe, a fost reținut și ulterior distrus după ce testele au arătat că produsul nu respectă normele de siguranță alimentară ale Republicii Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise pentru pesticidul Clorpirifos, […] Articolul 11 mii de pliculețe de ceai neconform, confiscate și distruse la Leușeni apare prima dată în SafeNews.
10:30
Peste 60.000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova în ultimele 24 de ore, anunță Poliția de Frontieră. În total, au fost înregistrate 60.306 treceri, iar 29 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 16.987 traversări, urmat de Leușeni (7.631), […] Articolul 60.306 traversări în decurs de o zi: care au fost cele mai aglomerate puncte apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
10:20
Explozie într-o locuință din Șoldănești după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă # SafeNews
O explozie puternică s-a produs duminică în satul Curătura, raionul Șoldănești, după ce un bărbat a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă. Apelul la Serviciul 112 a fost înregistrat la ora 12:36. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, deflagrația a avut loc în interiorul locuinței în momentul în care proprietarul, un bărbat […] Articolul Explozie într-o locuință din Șoldănești după ce proprietarul a folosit benzină pentru a aprinde focul în sobă apare prima dată în SafeNews.
10:20
SURSE | 5 tineri reținuți, după ce ar fi vrut ” să se joace” cu un coleg din căminul unui liceu sportiv # SafeNews
Cinci elevi ai liceului sportiv din Comrat, cu vârste între 15 și 18 ani, sunt cercetați într-un dosar penal pentru acțiuni cu caracter sexual asupra unui coleg. Incidentul a avut loc în seara de 22 noiembrie, în căminul instituției. Potrivit surselor SafeNews.md din grup au făcut parte trei adolescenți de 15 ani, doi de 16 […] Articolul SURSE | 5 tineri reținuți, după ce ar fi vrut ” să se joace” cu un coleg din căminul unui liceu sportiv apare prima dată în SafeNews.
10:10
Întreprinderea de stat Fabrica de sticlă din Chișinău nu oferă „o valoare publică strategică” şi ar trebui privatizată. Acestea sunt rezultatele testului de stres efectuat de autorități pentru a evalua riscurile fiscale potențiale pentru Guvern pe următorii cinci ani. Uzina se specializează în producția și vânzarea cu ridicata a recipientelor de sticlă și a materialelor […] Articolul Fabrica de sticlă din Chișinău, propusă pentru privatizare: Nu are valoare strategică apare prima dată în SafeNews.
10:00
107 milioane de dolari în criptovalută, pregătiţi pentru reţelele pro-ruse din Republica Moldova, a spus ministrul de Externe # SafeNews
Criptovalută în valoare de 107 milioane de dolari a fost depistată de organele de anchetă moldovene în cadrul unui dosar de finanţare ilicită a unor formaţiuni politice proruse din Republica Moldova, a declarat ministrul moldovean de Externe, Mihai Popşoi, totodată, vicepremier, în cadrul unei dezbateri la Institutul Hudson din Washington. Acesta este doar un episod […] Articolul 107 milioane de dolari în criptovalută, pregătiţi pentru reţelele pro-ruse din Republica Moldova, a spus ministrul de Externe apare prima dată în SafeNews.
10:00
Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei, pe fondul reapariţiei tensiunilor la frontieră # SafeNews
Thailanda a lansat atacuri aeriene de-a lungul frontierei sale controversate cu Cambodgia, a anunţat luni armata thailandeză, după ce ambele ţări s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului negociat de preşedintele american Donald Trump, relatează Reuters. Cel puţin un soldat thailandez a fost ucis şi patru au fost răniţi în noile ciocniri […] Articolul Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei, pe fondul reapariţiei tensiunilor la frontieră apare prima dată în SafeNews.
10:00
Un bărbat a ajuns la închisoare după ce a fost prins la volan în stare avansată de ebrietate, fără permis și refuzând testarea alcoolscopică. Automobilul acestuia a fost confiscat în folosul statului. Potrivit Procuraturii Generale, primul incident a avut loc în februarie 2024, când bărbatul a fost depistat conducând în stare de ebrietate avansată, având […] Articolul Șofer prins de două ori beat la volan în două luni: condamnat și lăsat fără mașină apare prima dată în SafeNews.
10:00
Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău. Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews.
10:00
Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 8 decembrie 2025. Articolul LIVE | Ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău din 8 decembrie 2025 apare prima dată în SafeNews.
09:34
Tânăr de 22 de ani, condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii cu „ruda în accident” # SafeNews
Un tânăr de 22 de ani din Chișinău a fost condamnat la 7 ani de închisoare, după ce instanța l-a găsit vinovat în 7 cazuri de escrocherie comise prin binecunoscuta schemă „ruda implicată în accident”. Decizia a fost anunțată de Procuratura municipiului Chișinău. Pe lângă pedeapsa cu închisoarea într-un penitenciar de tip semiînchis, tânărul a […] Articolul Tânăr de 22 de ani, condamnat la 7 ani de închisoare pentru escrocherii cu „ruda în accident” apare prima dată în SafeNews.
09:20
Proiectul de buget pentru Departamentul Apărării al SUA, elaborat în Congres, prevede interzicerea reducerii numărului de militari americani desfășurați în Europa sub 76.000 de persoane pentru mai mult de 45 de zile. Despre aceasta se menționează în documentul publicat, votul asupra căruia va începe săptămâna aceasta. În proiectul de lege se precizează că conducerea militară […] Articolul SUA vor să limiteze Pentagonul în reducerea contingentului militar din Europa apare prima dată în SafeNews.
09:10
Forumul Mass-Media 2025. Articolul LIVE | Forumul Mass-Media 2025 apare prima dată în SafeNews.
08:50
Autoritățile analizează restricții pentru artificii: apel la sărbători mai liniștite și sigure # SafeNews
În timp ce războiul de la graniță aduce nesiguranță și tensiune în viața oamenilor, fiecare bubuitură a artificiilor devine mai mult decât un sunet de sărbătoare, devine sursă de stres și frică. Instituția Avocatul Poporului cere autorităților să limiteze folosirea pirotehnicii, care are efecte negative inclusiv din punct de vedere ecologic. Ministerul Mediului analizează introducerea […] Articolul Autoritățile analizează restricții pentru artificii: apel la sărbători mai liniștite și sigure apare prima dată în SafeNews.
08:40
Tensiunile dintre Thailanda și Cambodgia au escaladat din nou luni dimineață, după ce armata thailandeză a lansat lovituri aeriene asupra pozițiilor militare cambodgiene de-a lungul frontierei disputate. Atacul a venit după ce un soldat thailandez a fost ucis într-un bombardament pe care Bangkokul îl atribuie Cambodgiei. Purtătorul de cuvânt al armatei thailandeze, generalul-maior Winthai Suvaree, […] Articolul Lupte reluate între Thailanda și Cambodgia, în ciuda acordului de încetare a focului apare prima dată în SafeNews.
08:40
Olanda a ordonat ridicarea de la sol a două avioane de vânătoare, pentru interceptarea unor drone suspecte # SafeNews
Două avioane de vânătoare olandeze F-35 au fost ridicate de la sol duminică dimineață după ce a fost semnalată prezența unei drone suspecte în spațiul aerian al Țărilor de Jos, a relatat publicația locală NOS, citată de agenția Ukrinform. „Două avioane de vânătoare olandeze, care au răspuns unei alerte legate de un aparat necunoscut, s-au […] Articolul Olanda a ordonat ridicarea de la sol a două avioane de vânătoare, pentru interceptarea unor drone suspecte apare prima dată în SafeNews.
08:30
Echipa spaniolă Celta Vigo, cu portarul român Ionuţ Radu integralist, a provocat surpriza etapei în La Liga, dispunând duminică seara, în deplasare, cu 2-0, de Real Madrid, în etapa a 15-a din campionatul spaniol. Madrilenii au presat teribil în prima repriză de pe Bernabeu, cu Celta, dar ratările şi prestaţia portarului român Ionuţ Radu au […] Articolul Surpriză pe Bernabeu: Celta Vigo învinge Real Madrid, 2-0 apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
08:20
Meteorologii anunță pentru începutul acestei săptămâni o vreme predominant înnorată, cu ploi slabe în mai multe regiuni ale țării. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, minimele vor varia între –1 și +4 grade Celsius, iar umiditatea aerului va ajunge la 90%. Vântul va sufla slab din nord-est, cu o viteză maximă de aproximativ 3 km/h, ceea […] Articolul METEO | 8 decembrie vine cu cer înnorat și ploi slabe în sudul țării apare prima dată în SafeNews.
08:20
Jurnalistul peruan Fernando Nuñez a fost asasinat de bărbaţi înarmaţi în timp ce se întorcea de la un reportaj în regiunea La Libertad, a anunţat, duminică, Asociaţia Naţională a Jurnaliştilor (ANP), potrivit Ouest France. Reporter la Kamila TV, el este al treilea jurnalist ucis în Peru de la începutul anului. Nuñez „a fost atacat de […] Articolul Un jurnalist a fost asasinat în Peru apare prima dată în SafeNews.
08:10
Răsturnare de situaţie în Brazilia: Fiul lui Bolsonaro spune că s-ar putea să nu candideze la preşedinţie # SafeNews
Senatorul Flavio Bolsonaro, fiul cel mare al fostului preşedinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat că s-ar putea să nu candideze la preşedinţie în alegerile generale de anul viitor, relatează Reuters. Poziţia sa reprezintă o schimbare faţă de anunţul făcut vineri, când Bolsonaro junior a declarat că tatăl său l-a ales să candideze din partea […] Articolul Răsturnare de situaţie în Brazilia: Fiul lui Bolsonaro spune că s-ar putea să nu candideze la preşedinţie apare prima dată în SafeNews.
08:00
Problemele de la Luvru continuă. Recent, o scurgere de apă a afectat biblioteca departamentului de arte egiptene, deteriorând aproximativ 400 de cărți, a declarat duminică adjunctul directorului muzeului, Francis Steinbock. Incidentul a avut loc pe 27 noiembrie și a dus la pătrunderea apei murdare chiar până la tabloul electric, punând în pericol apariția unui scurtcircuit […] Articolul Scurgere de apă la Luvru: Aproximativ 400 de cărți egiptene afectate apare prima dată în SafeNews.
08:00
Atacurilor recente ale Ucrainei asupra petrolierelor ruseşti au crescut prețurile asigurărilor maritime # SafeNews
Prețurile asigurărilor pentru navele care operează în Marea Neagră s-au triplat în ultima lună, iar brokerii de asigurări se așteaptă ca acestea să continue să crească, pe fondul atacurilor recente ale Ucrainei asupra petrolierelor ruseşti, relatează Financial Times. Prețurile acestor asigurări au urcat de la aproximativ 0,25-0,3% din valoarea unei nave la începutul lunii noiembrie, […] Articolul Atacurilor recente ale Ucrainei asupra petrolierelor ruseşti au crescut prețurile asigurărilor maritime apare prima dată în SafeNews.
07:50
Trump: „Sunt puţin dezamăgit că preşedintele Zelenski nu a citit încă propunerea americană cu planul de pace pentru Ucraina” # SafeNews
Preşedintele american Donald Trump i-a reproşat duminică seara, 7 decembrie 2025, omologului său ucrainean, Vladimir Zelenski, că „nu a citit propunerea” de acord de pace privind Ucraina dezvăluită în urmă cu trei săptămâni de Washington şi care face subiectul unor discuţii separate cu Moscova şi Kievul. „Am vorbit deci cu preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, am […] Articolul Trump: „Sunt puţin dezamăgit că preşedintele Zelenski nu a citit încă propunerea americană cu planul de pace pentru Ucraina” apare prima dată în SafeNews.
07:50
AIC va comanda servicii de consultanță pentru modernizarea terminalului în valoare de 2,2 milioane de lei # SafeNews
Aeroportul Internațional Chișinău (AIC) a lansat o licitație în valoare de 2,2 milioane de lei pentru achiziția de servicii de consultanță necesare proiectului de reconstrucție și modernizare a terminalului de pasageri. Potrivit caietului de sarcini, consultanța va acoperi toate etapele critice ale proiectului: verificarea documentației tehnice existente, asistență în procesul de achiziție a lucrărilor și […] Articolul AIC va comanda servicii de consultanță pentru modernizarea terminalului în valoare de 2,2 milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
07:50
Ucraina a înghețat o parte din activele principalului oligarh din Transnistria, Victor Gușan, cofondator al holdingului Sheriff, care controlează de facto economia regiunii separatiste Transnistria, potrivit unei investigații jurnalistice a Zonei de Securitate, citate de „Adevărul European”. Decizia de înghețare a activelor lui Gușan a fost luată după ce procuratura a stabilit că firmele asociate […] Articolul Holdingul Sheriff sub control: Ucraina îngheață bunurile lui Victor Gușan apare prima dată în SafeNews.
07:40
Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile cetățenilor # SafeNews
Candidatul Partidului Național Liberal (PNL) Ciprian Ciucu, actual primar în sectorul 6, este noul primar general al Bucureștiului. El a câștigat scrutinul cu peste 36% dintre voturile exprimate, circa 210.000, conform rezultatelor parțiale ale Autorității Electorale Permanente. Pe locul secund s-a clasat candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, cu aproape 22% dintre voturile bucureștenilor. Candidatul […] Articolul Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului. A câștigat alegerile cu peste 36% dintre voturile cetățenilor apare prima dată în SafeNews.
07:40
FOTO | Conducea sub influența drogurilor: Un bărbat din Voroncovo, investigat pentru încălcări repetate # SafeNews
Un bărbat din satul Voroncovo, raionul Rîbnița (Transnistria), a fost oprit de polițiști pe 3 decembrie după ce a condus un Chrysler și a prezentat semne evidente de consum de droguri. Șoferul, în vârstă de 35 de ani, era iritat fără motiv și a refuzat să facă testul medical propus de poliție. El mai fusese […] Articolul FOTO | Conducea sub influența drogurilor: Un bărbat din Voroncovo, investigat pentru încălcări repetate apare prima dată în SafeNews.
07:30
O femeie din Norvegia a început anul 2024 fiind milioanară în euro. Pensionara în vârstă de 78 de ani a câştigat jackpot-ul la loteria Euromillions şi s-a ales cu 120 de milioane de euro. Acum, la final de 2025, Grethe mai are doar 38 de milioane de euro în conturi. Femeia spune că nu a […] Articolul O femeie a câştigat 120 milioane de euro la loto. Cum a cheltuit jumătate de avere apare prima dată în SafeNews.
07:30
Un grup de militari din Benin a apărut duminică la televiziunea națională și a anunțat că l-a destituit pe președintele Patrice Talon, declarând că preia controlul asupra țării. Sub numele de „Comitetul Militar pentru Refondare”, aceștia au comunicat suspendarea constituției, dizolvarea instituțiilor și stoparea activității partidelor politice, prezentând acțiunea drept începutul unei „noi ere” pentru […] Articolul VIDEO | Lovitură de stat în Benin: Un grup de militari încearcă să preia puterea apare prima dată în SafeNews.
07:30
O rachetă rusă a lovit barajul lacului Peceneg din regiunea Harkov, Ucraina, forțând închiderea unei rute vitale de aprovizionare pentru trupele de pe front, au anunțat autoritățile ucrainene duminică. Primarul localității Peceneg, Oleksandr Gusarov, a declarat pentru postul public de televiziune Suspilne: „Din fericire, nu au existat victime, deşi traficul pe baraj era foarte intens […] Articolul VIDEO | Ucraina: Traficul peste barajul Peceneg oprit după atacul cu rachetă al Rusiei apare prima dată în SafeNews.
07:20
Comisia Europeană a rămas fără cont publicitar pe rețeaua de socializare X, după ce a amendat platforma cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea regulilor UE privind transparența online. Duminică dimineață, 7 decembrie, un reprezentant al companiei, Nikita Bier, a declarat că contul publicitar al Comisiei Europene a fost „suspendat”. „X consideră că toată […] Articolul REACȚIE | Comisia Europeană rămâne fără cont publicitar pe X după ce a amendat platforma apare prima dată în SafeNews.
07:10
Rezervele valutare ale statului au scăzut în noiembrie cu peste 60 de milioane de euro, ajungând la 5,08 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Scăderea se datorează rambursării datoriei externe și relaxării politicii monetare, notează Logos Press. Reducerea rezervelor a fost influențată în special de decizia BNM de a […] Articolul Rezervele valutare ale statului înregistrează o scădere de 167 milioane euro în 2025 apare prima dată în SafeNews.
07:00
Vremea în Europa ar putea deveni extrem de rece după sărbători, avertizează meteorologii. Specialiștii spun că un vortex polar mai slab decât în mod normal ar putea permite incursiuni de aer arctic, provocând episoade de frig intens în mai multe regiuni ale continentului. Potrivit Centrului European de Prognoză Meteo, începutul anului viitor ar putea aduce […] Articolul Europa se pregătește pentru valuri de frig după sărbători, avertizează meteorologii apare prima dată în SafeNews.
06:50
Sportivii și antrenorii prinși cu dopaj ar putea rămâne fără indemnizația viageră. Guvernul pregătește noi reguli # SafeNews
Ministerul Educației și Cercetării va avea posibilitatea să refuze sau să retragă indemnizația viageră sportivilor de performanță și antrenorilor care au încălcat regulile antidoping. Măsura apare într-o hotărâre de Guvern care urmează să fie discutată în ședința din 10 decembrie. Indemnizația viageră este o sumă lunară acordată pe viață celor care au adus rezultate importante […] Articolul Sportivii și antrenorii prinși cu dopaj ar putea rămâne fără indemnizația viageră. Guvernul pregătește noi reguli apare prima dată în SafeNews.
06:40
Restricții de circulație pentru camioane în aproape toată Europa în perioada 8 decembrie – 2 ianuarie. Ce țări impun interdicții de Crăciun și Anul Nou # SafeNews
Majoritatea țărilor europene introduc începând din 8 decembrie restricții de circulație pentru camioane, valabile în weekenduri și în zilele de sărbătoare, anunță Trans Info. Măsurile vizează reducerea aglomerației din perioada sărbătorilor și sporirea siguranței rutiere, în contextul traficului intens de pasageri. Interdicțiile diferă în funcție de țară și de masa maximă autorizată a vehiculelor, variind […] Articolul Restricții de circulație pentru camioane în aproape toată Europa în perioada 8 decembrie – 2 ianuarie. Ce țări impun interdicții de Crăciun și Anul Nou apare prima dată în SafeNews.
06:30
FLASH | Președintele Cehiei avertizează că Europa ar putea doborî în viitor drone sau avioane rusești, dacă provocările Moscovei continuă # SafeNews
Președintele Cehiei, Petr Pavel, a declarat că Europa ar putea ajunge, în viitor, să reacționeze mult mai dur la provocările Rusiei și chiar să doboare un avion sau o dronă rusească, dacă încălcările spațiului aerian vor continua. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu pentru The Sunday Times. Petr Pavel, fost general NATO, a spus că […] Articolul FLASH | Președintele Cehiei avertizează că Europa ar putea doborî în viitor drone sau avioane rusești, dacă provocările Moscovei continuă apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
06:20
VIDEO | Prim-ministrul Alexandru Munteanu răspunde la întrebările cetățenilor: „Vreau ca schimbările în țara noastră să devină vizibile” # SafeNews
Prioritatea Guvernului condus de premierul Alexandru Munteanu este îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor, ceea ce presupune dezvoltarea economică a Republicii Moldova și locuri de muncă bine plătite. Astfel a răspuns premierul întrebărilor cetățenilor care au vrut să afle ce poate face Alexandru Munteanu pentru țară, de ce are accent în vorbire și dacă este […] Articolul VIDEO | Prim-ministrul Alexandru Munteanu răspunde la întrebările cetățenilor: „Vreau ca schimbările în țara noastră să devină vizibile” apare prima dată în SafeNews.
06:10
Donald Trump Jr. sugerează că SUA ar putea renunța la sprijinul pentru Ucraina: Declarații controversate într-o conferință din Orientul Mijlociu # SafeNews
Donald Trump Jr. a lansat o serie de acuzații dure la adresa Ucrainei și a Uniunii Europene în cadrul unei conferințe desfășurate în Orientul Mijlociu, afirmând că tatăl său, președintele Statelor Unite, ar putea renunța la sprijinul pentru Kiev. Declarațiile, citate de The Guardian, au stârnit îngrijorări privind direcția politicii externe americane. Trump Jr., care […] Articolul Donald Trump Jr. sugerează că SUA ar putea renunța la sprijinul pentru Ucraina: Declarații controversate într-o conferință din Orientul Mijlociu apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
18:30
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă noaptea într-un club de noapte din Goa, India, provocând moartea a 25 de persoane. Tragedia a avut loc la clubul Birch by Romeo Lane, aflat lângă o plajă frecventată de turiști, relatează BBC. Printre victime se numără în principal angajați ai localului, dar și câțiva vizitatori. Primele informații ale […] Articolul 25 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un club de noapte din Goa, India apare prima dată în SafeNews.
14:10
FOTO | VIDEO | Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Mai multe persoane au fost atacate cu spray lacrimogen # SafeNews
Un incident a provocat haos duminică dimineață pe aeroportul Heathrow din Londra, după ce mai multe persoane au fost atacate într-o parcare din Terminalul 3, transmite SafeNews.md cu referire la BBC. Potrivit Poliției Metropolitane, polițiștii au fost chemați la fața locului la ora locală 08:11, după ce un grup de bărbați ar fi pulverizat un […] Articolul FOTO | VIDEO | Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Mai multe persoane au fost atacate cu spray lacrimogen apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.