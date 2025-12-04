Procuror acuzat de hărţuire sexuală a unei studente — dat afară din sistem!

17:10

Polițiștii din sectorul Botanica au destructurat o nouă filieră de distribuție a drogurilor, după ce au reținut un bărbat de 33 de ani, originar din Soroca, care acționa în calitate de „curier” pentru o rețea încă neidentificată complet. Substanțele interzise ridicate de oamenii legii sunt estimate la peste 300.000 de lei. Bărbatul a … Articolul Marijuana în valoare de sute de mii de lei, confiscată: bărbat de 33 de ani, reținut apare prima dată în BreakingNews.